L’USAF va explorer ce qui remplacera finalement le B-52

Alors que l’US Air Force devrait encore utiliser des B-52 au moins jusqu’en 2050, date à laquelle les exemplaires les plus jeunes auront environ 88 ans, il est devenu courant de plaisanter sur le fait que les bombardiers resteront en service pour toujours. Cependant, l’Air Force envisage maintenant de procéder à un examen formel de ses besoins pour voir si le développement d’un successeur pourrait être justifié, et potentiellement le plus tôt possible.

L’Air Force demande 1 million de dollars dans sa demande de budget pour l’exercice 2027 pour mener une analyse des alternatives (AoA) pour les nouveaux bombardiers lourds. Semaine de l’aviation a été le premier à rendre compte de l’apparition de cet AoA dans les documents budgétaires du service. Toutes les branches de l’armée américaine utilisent régulièrement le processus AoA pour évaluer les options disponibles et affiner davantage les exigences en matière de nouveaux systèmes d’armes et d’autres capacités.

L’Air Force compte actuellement 76 B-52H en service. Le dernier de ces avions est sorti des chaînes de production de Boeing en 1962, bien qu’ils aient reçu de nombreuses améliorations au cours des décennies qui ont suivi. Ces bombardiers restent très demandés comme plates-formes de frappe conventionnelles à longue portée, comme en témoigne leur utilisation intensive lors du dernier conflit avec l’Iran. Ils jouent également un rôle clé dans le volet aérien de la triade nucléaire américaine.

« Une analyse des alternatives pour les bombardiers lourds débutera au cours de l’exercice 27 (année fiscale 2027) pour analyser les futurs besoins en frappes à longue portée afin de déterminer les futurs besoins et coûts du B-52 et/ou une nouvelle configuration et les coûts d’un nouveau bombardier lourd », explique le dernier budget proposé de l’Air Force.

Plus précisément, le financement nouvellement demandé soutiendra « les activités de planification initiales visant à développer des paramètres de performance clés, des attributs de système clés et des attributs de performance supplémentaires pour un bombardier lourd de suivi dans l’USAF », selon les documents budgétaires du service. « La portée des travaux de l’exercice 27 comprendra des activités de planification clés pour les programmes, les exigences, les capacités et les options des fournisseurs qui pourraient être mises en œuvre (sic) à l’avenir. »

Le financement d’un million de dollars pour l’AoA proviendrait d’un poste intitulé « Démonstration de concept avancé » contenu dans la section du budget de l’Armée de l’Air consacrée aux « Améliorations du système B-52 ». Le service n’a demandé ni reçu d’argent pour ce poste particulier au cours de l’exercice 2026, mais a obtenu un financement de près de 4 millions de dollars au cours du cycle fiscal précédent.

Le financement de l’année fiscale 2025 a soutenu une « démonstration classifiée de validation de principe sur le B-52 », selon les documents budgétaires.

L’Air Force est déjà au milieu d’un effort massif de modernisation de plusieurs milliards de dollars pour la flotte de B-52. Dans les années à venir, les bombardiers devraient bénéficier de nouveaux moteurs, radars, capacités de communication et bien plus encore, comme vous pouvez le découvrir plus en détail ici. Les améliorations sont si importantes que l’avion sera rebaptisé B-52J dans le processus. Une multitude de nouvelles munitions, notamment des missiles hypersoniques avancés et de nouvelles armes nucléaires, devraient également être intégrées à la flotte de B-52.

Sur la base des plans actuels de structure des forces de l’Air Force, le B-52 devrait durer plus longtemps que les bombardiers B-1 et B-2 et servir aux côtés du prochain B-21. Malgré son âge, la conception du B-52 présente certains avantages uniques, notamment l’espace sous ses ailes pour le transport de charges utiles surdimensionnées, notamment de très grosses munitions. Cela a également conduit les bombardiers à jouer un rôle important dans les efforts de recherche et développement ainsi que de tests et d’évaluation dans le passé, y compris le lancement aérien de gros avions avec ou sans équipage.

Il n’existe aujourd’hui rien de comparable au B-52 en production dans le monde, ce qui a encore contribué à sa longue durée de vie. Aux États-Unis, une seule entreprise construit actuellement des bombardiers lourds de tout type, Northrop Grumman, avec le B-21. Le furtif Raider est un avion très différent conçu pour répondre à un ensemble d’exigences très différentes de celles du B-52, d’où le plan déclaré de l’Air Force d’exploiter les deux avions ensemble pendant des décennies à venir.

Les documents budgétaires de l’Air Force ne précisent aucune conception particulière ou autre exigence pour un bombardier lourd de suivi. Une possibilité pourrait être un avion doté d’une forme de plan à corps d’aile mixte (BWB), quelque chose que le service a déjà exploré pour d’autres ensembles de missions. Un avion BWB pourrait offrir un degré limité de faible observabilité (furtivité), ainsi qu’une capacité de charge utile interne importante, y compris la capacité de transporter des provisions de grande taille. Cela pourrait également être associé aux projets de l’Air Force concernant un ravitailleur aérien de nouvelle génération, sur lesquels nous reviendrons dans un instant.

Quelles que soient les exigences de conception, un nouveau bombardier lourd destiné à supplanter le B-52 n’aurait pas besoin d’être aussi complexe que le B-21. Néanmoins, cela pourrait impliquer un cycle de développement coûteux et des risques, avec peu ou pas de clients supplémentaires à l’horizon au-delà de l’Air Force. Aujourd’hui, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine utilisent des bombardiers lourds de toutes sortes. D’autres pays, comme l’Australie, pourraient être intéressés si l’avion était particulièrement rentable et pouvait être exporté.

L’AoA du nouveau bombardier lourd pourrait également envisager des options plus radicalement différentes pour répondre ne serait-ce qu’à certaines des exigences auxquelles le B-52 répond aujourd’hui. À titre d’exemple tangentiel, l’Armée de l’Air a examiné un très large éventail de concepts pour les capacités de ravitaillement en vol de nouvelle génération, y compris les avions-citernes furtifs, BWB et à réaction d’affaires, ainsi que l’emballage d’une flèche de ravitaillement en vol dans une nacelle de type « magasin d’amis » qu’un chasseur pourrait transporter.

La volonté de l’Air Force de mener à bien cet AoA soulève également des questions sur l’avenir de ses plans de modernisation des B-52 existants et sur la durée de vie attendue des bombardiers. D’après ce qui a été rendu public jusqu’à présent, une force entièrement améliorée de B-52J est encore loin d’être une réalité dans au moins une décennie. Les efforts de restructuration et les travaux sur les nouveaux radars, les deux éléments les plus importants du programme de mise à niveau, ont également été entravés par des retards et une croissance des coûts.

La décision de mener une AoA n’engage pas l’Armée de l’Air à suivre une ligne d’action particulière. Comme le notent les documents budgétaires, l’examen des nouveaux bombardiers lourds devrait également explorer « les futures exigences en matière de frappes à longue portée afin de déterminer les besoins futurs du B-52 » qui ne conduisent pas nécessairement directement à un programme de suivi complet. Nous ne savons pas non plus ce que le service a pu déjà conclure à cet égard à partir des résultats de la manifestation classifiée de l’exercice 2025.

Quoi qu’il en soit, malgré les plaisanteries, le B-52 ne peut pas voler éternellement. À un moment donné, les cellules vieilliront tout simplement. Le service cherche désormais clairement à réfléchir sérieusement à ce qui pourrait suivre.