Un nouveau système de défense aérienne Pantsir optimisé pour la lutte contre les drones est déployé au sommet des gratte-ciel de Moscou

Une vidéo récente en provenance de Russie souligne une fois de plus les efforts drastiques déployés pour fournir à Moscou une couverture de défense aérienne supplémentaire contre la menace des drones ukrainiens à longue portée. Bien que nous ayons déjà vu des exemples du système de défense aérienne à courte portée Pantsir installé sur des bâtiments à Moscou, les images montrent la variante SMD-E optimisée pour le contre-drone soulevée au sommet d’un gratte-ciel par hélicoptère.

Les Russes utilisent un hélicoptère lourd Mi-26 pour installer un système de défense aérienne Pantsir-SMD-E sur le toit du centre d’affaires de la tour Nordstar, au centre-ville de Moscou.

Eh bien merci, maintenant tout le monde sait où va frapper le prochain drone ukrainien 🎯 👍 pic.twitter.com/hgeIPJUwSq – 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) 28 mai 2026

La vidéo virale est apparue sur les réseaux sociaux cette semaine et montre un hélicoptère de transport lourd Mi-26 Halo des forces aérospatiales russes abaissant un système Pantsir-SMD-E au sommet d’un bâtiment à Moscou. La tour a été identifiée comme étant la tour Nordstar de 42 étages, un immeuble de bureaux achevé en 2009, avec une hauteur de toit de 563 pieds. Le bâtiment est situé au centre de Moscou, non loin du Kremlin.

Pour le Mi-26, qui peut soulever une charge de plus de 44 000 livres, en interne ou en suspension, déplacer le Pantsir-SMD-E ne pose aucun problème.

Comme nous l’avons expliqué par le passé, le Pantsir-SMD-E, avec sa configuration statique autonome, est conçu pour aider à protéger les infrastructures statiques critiques contre les menaces aériennes sans équipage. Pour cela, il peut être chargé avec jusqu’à 48 petits intercepteurs anti-drones TKB-1055.

Alternativement, la variante SMD-E peut tirer jusqu’à 12 des plus grands missiles sol-air à courte portée guidés par commande 57E6, adaptés aux menaces plus traditionnelles. Un mélange d’effecteurs peut également être utilisé.

Alors que le TKB-1055 a une portée maximale déclarée d’un peu plus de quatre milles, le 57E6 serait capable d’atteindre des cibles à près de 12,5 milles.

TKB-1055 2/2#FLOT2024 #IMDS2024 pic.twitter.com/eYfZfMBwGM – Michael Jerdev (@MuxelAero) 19 juin 2024

La tourelle du SMD-E comprend également deux radars intégrés, un pour détecter et suivre les cibles et un autre de type contrôle de tir pour diriger les missiles guidés par commande.

Contrairement aux systèmes Pantsir précédents, aucun canon n’est inclus.

Une vidéo montrant le précédent Pantsir-S1 avec un armement combiné canon/missile :

Le développement de la version SMD-E n’est guère surprenant étant donné que, depuis un certain temps déjà, les forces ukrainiennes lancent des attaques de drones à plus longue portée sur des bases militaires et des installations industrielles en Russie.

D’un autre côté, il convient de noter que les anciens membres de la famille Pantsir ont acquis une réputation très mitigée depuis leur introduction au début des années 2010. Cela a été souligné par les performances apparemment médiocres en Syrie et en Libye, bien que le Pantsir soit encore largement utilisé par la Russie et ait même été adapté comme système de défense aérienne maritime de « solution rapide ». Il a également été largement exporté.

Les versions précédentes du Pantsir sont également devenues des choix populaires pour la mission de lutte contre les drones, notamment en termes de défense des installations militaires, gouvernementales et industrielles critiques de la Russie.

Début 2023, des Pantsirs ont commencé à apparaître sur les toits de Moscou, et un autre a été déployé à proximité de l’une des résidences officielles du président Vladimir Poutine, juste à l’extérieur de la capitale. Plus tôt ce mois-ci, les médias allemands ont rapporté que la Russie avait considérablement étendu son réseau de défense aérienne autour de la capitale, déployant plus de 40 systèmes Pantsir supplémentaires rien qu’en 2025.

À Moscou, un système de missile anti-aérien russe Pantsir-S1 a été placé sur le toit d’un bâtiment du Département de l’Éducation du district central, sur la ruelle Teterinsky, pour des raisons jusqu’ici inconnues.

55.745352, 37.651179 pic.twitter.com/qMd1NVDYhW – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 19 janvier 2023

Un autre système de défense aérienne Pantsir S-1 a été installé à Moscou.

À seulement 10 km de la résidence de Poutine. pic.twitter.com/0BVbjfQs0a – Rapport de choc (@clashreport) 20 janvier 2023

Bien entendu, ce ne sont là que des éléments d’un ensemble beaucoup plus large de défenses aériennes supplémentaires déployées dans et autour de la capitale russe. Cela s’étend des batteries de missiles sol-air à longue portée S-400 aux hélicoptères d’attaque chargés d’abattre des drones en vol.

Le développement récent du Pantsir-SMD-E signifie qu’il intègre très probablement les leçons tirées de l’utilisation des versions antérieures dans le rôle de contre-drone.

Placer le système sur un gratte-ciel offre un emplacement de tir plus sûr, même si cela n’élimine pas le risque que les intercepteurs s’égarent ou que les débris des drones détruits causent des dommages ou des blessures.

Dans le même temps, ce perchoir sur le toit garantit une ligne de vue dégagée pour le radar, un temps de réaction prolongé et offre une gamme d’angles de tir beaucoup plus large. Pour cette raison, la Russie a déjà construit des tours surélevées pour les batteries Pantsir autour de la région de Moscou.

L’émergence de ce système souligne à quel point les attaques de drones ukrainiens représentent désormais un danger pour la Russie. Depuis que l’Ukraine a commencé à utiliser des drones d’attaque unidirectionnels à longue portée, leurs conceptions ont été optimisées et leurs portées étendues, plaçant dans leur ligne de mire des installations très prisées de plus en plus profondément en Russie. La menace contre la Russie ne fera que croître à mesure que l’Ukraine accroît sa production et ses capacités, notamment en ajoutant des missiles de croisière à longue portée à son inventaire.

Une vidéo montrant le FP-5 ukrainien local Flamant cMissile Ruise en action :

Il convient également de noter que la Russie, bien qu’elle soit en guerre, n’est pas la seule à éprouver ces préoccupations. Aux États-Unis, depuis le 11 septembre, Washington DC est progressivement devenue l’un des espaces aériens urbains les plus fortement défendus au monde. Cela inclut des systèmes tels que les tourelles de missiles Stinger positionnées au sommet des principaux bâtiments gouvernementaux. La capacité de défense aérienne prévue pour la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche est un exemple flagrant de cette même tendance. Cette situation est principalement motivée par les inquiétudes majeures liées à la menace croissante des drones.

S’exprimant plus tôt dans le bureau ovale, le président Trump a qualifié de « cadeau » la salle de bal en cours de construction pour remplacer l’aile est de la Maison Blanche, tout en ajoutant qu’elle serait dotée de verre et de murs pare-balles, ainsi que d’un « port pour drones » qui, selon Trump, était censé être Top Secret. pic.twitter.com/1zP9KaFxFc – OSINTdefender (@sentdefender) 21 mai 2026

En fonction du succès du Pantsir-SMD-E dans la protection de la capitale russe, nous pourrions bien voir davantage de ces systèmes déployés à Moscou et ailleurs. Comme nous l’avons déjà évoqué, le système offre apparemment la possibilité d’être également installé sur des véhicules et des navires.

L’apparition du Pantsir-SMD-E sur un gratte-ciel de Moscou rappelle la réalité de la menace des drones, non seulement en Russie, mais aussi plus généralement sur le champ de bataille, ainsi que contre les infrastructures critiques, militaires et civiles.