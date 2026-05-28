La gravité des stocks d’armes avancées épuisés aux États-Unis détaillée dans un nouveau rapport

Au cours de la guerre de 39 jours contre l’Iran, les États-Unis ont utilisé tellement d’armes offensives et défensives clés qu’il faudra trois ans ou plus pour reconstituer certains de ces stocks aux niveaux d’avant-guerre, selon un nouveau rapport du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Le rapport, compilé par Mark F. Cancian et Chris H. Park, met en lumière les préoccupations que nous avions soulevées bien avant et pendant l’opération Epic Fury concernant la dépense rapide de munitions critiques et la manière dont cela pourrait affecter une éventuelle future lutte contre la Chine. Les dirigeants militaires américains ont suggéré que l’Armée populaire de libération (APL) pourrait être dans une position où elle se sentirait en confiance pour lancer une invasion de Taiwan d’ici 2027.

Le voyant d’avertissement indiquant la profondeur du magazine américain clignotait en rouge bien avant Epic Fury. Les stocks, en particulier de missiles standard-3 (SM-3) et d’intercepteurs de défense de zone à haute altitude (THAAD), ont été dégradés par plus d’un an de combats dans la région de la mer Rouge avec les rebelles Houthis soutenus par l’Iran et par plusieurs efforts pour défendre Israël. Entre-temps, le soutien américain à l’Ukraine a épuisé les stocks d’intercepteurs de défense aérienne Patriot. Nous aborderons ces problèmes plus en détail plus loin dans cette histoire. Les chiffres des dépenses en armes dans le rapport du CSIS ne concernent qu’Epic Fury, et non les précédents engagements américains au Moyen-Orient.

Tomahawks

La quantité exacte de Tomahawks disponibles est secrète, mais les chercheurs du CSIS ont calculé qu’avant le lancement d’Epic Fury le 28 février, les États-Unis disposaient d’environ 3 100 TLAM. Le SCRS a déclaré avoir basé ses estimations sur les documents budgétaires du Pentagone pour l’exercice 2027.

Le CSIS estime que les forces américaines ont lancé plus de 1 000 TLAM sur l’Iran pendant le conflit, soit environ un tiers de l’inventaire total évalué par le groupe de réflexion.

Il faudra du temps pour reconstituer cette réserve. L’achat de Tomahawk « a représenté en moyenne 86 missiles au cours des 10 derniers exercices (exercices 15 à 26), la plupart des commandes provenant de la Marine », a noté le SCRS.

Alors que Raytheon, qui fabrique les missiles, a pour objectif d’augmenter sa capacité de production de plus de 1 000 Tomahawks par an, « le taux de production annuel récent est inférieur à 200 en raison des petites commandes passées », selon le groupe de réflexion. « Les commandes existantes commenceront à remplacer les plus de 1 000 Tomahawks dépensés pendant la guerre en Iran, mais ne suffiront pas à restaurer complètement les stocks aux niveaux d’avant-guerre. »

Un autre facteur à prendre en compte sont les ventes militaires à l’étranger, dont près de 800 proviennent du Japon, de l’Australie et des Pays-Bas.

THAAD

Le SCRS estime qu’avant le début de la guerre, les États-Unis possédaient environ 400 intercepteurs THAAD et en ont utilisé entre 190 et 290 pendant la guerre pour protéger les intérêts américains et alliés. Selon Le Washington Postenviron 200 personnes ont été déployées pour défendre Israël en particulier.

L’armée « a demandé 857 intercepteurs THAAD au cours de l’exercice 2027 », a expliqué le SCRS. « Leurs livraisons, qui devraient commencer à la mi-2029, achèveront le remplacement de l’utilisation de la guerre en Iran d’ici la fin de l’année civile 2029. »

Les délais de livraison indiqués dans les documents budgétaires « impliquent que la production du THAAD se situe au rythme actuel de 96 intercepteurs par an », indique le rapport. « Avec des installations et des outils supplémentaires, Lockheed Martin prévoit d’étendre sa capacité de production à 400 par an, une augmentation nécessaire pour honorer les importantes commandes américaines et celles de ses alliés. »

La pression exercée sur le réservoir des intercepteurs THAAD est un sujet que nous avons évoqué l’année dernière lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l’Iran, lorsque des rapports suggéraient que l’armée américaine en avait tiré environ 150 pour protéger Israël.

PATRIOTE

Au début de la guerre, il y avait environ 2 500 intercepteurs Patriot dans l’inventaire américain, selon le CSIS, bien que le tableau qui l’accompagne ne précise pas quelle variante. Au cours du conflit, entre 1 060 et 1 430 Patriotes ont été licenciés. Nous ne savons pas ce que comprend ce décompte, mais nous savons que des intercepteurs des séries PAC-2 et PAC-3 ont été utilisés dans le dernier conflit avec l’Iran.

La production actuelle du PAC-3 MSE « se situe autour du taux de base de 650 intercepteurs par an, la moitié des livraisons étant destinée aux États-Unis et le reste aux alliés et partenaires », a postulé le SCRS.

Dans le cadre d’un contrat avec le Pentagone signé en janvier, Lockheed s’est engagé à porter la production annuelle du Patriot à 2 000 exemplaires.

« Étant donné que les achats américains au cours de la dernière décennie se sont élevés en moyenne à 225 missiles par an, les livraisons des années précédentes ne suffiront pas à remplacer entièrement les dépenses », a prévenu le SCRS. « Pour cela, les États-Unis devront attendre les 3 203 missiles Patriot demandés dans le budget de l’armée pour l’exercice 2027. Leur livraison devrait commencer en mai 2029. »

Comme nous l’avons noté précédemment, entre l’utilisation par les États-Unis et leurs engagements envers l’Ukraine et près de 20 autres pays, des inquiétudes subsistent depuis longtemps concernant la fourniture d’intercepteurs Patriot. Le Pentagone maintient néanmoins qu’il dispose de suffisamment de fournitures.

SM-3 et SM-6

Avant Epic Fury, la marine américaine disposait d’environ 400 SM-3, capables d’intercepter des missiles balistiques dans l’espace, et en utilisait plus de 250, selon le CSIS. L’arsenal comptait environ 1 250 missiles standard 6 (SM-6), capables d’intercepter des cibles de missiles respiratoires et balistiques, ainsi que d’attaquer des cibles sur terre et en mer, et entre 190 et 370 ont été lancés.

Il faudra environ deux ans à ces munitions pour retrouver leur niveau d’avant-guerre, estime le SCRS.

« Les deux missiles ont des délais de production longs », a expliqué le groupe de réflexion. « L’Agence de défense antimissile et la Marine ont demandé de grandes quantités dans le budget de l’exercice 2027 : 78 SM-3 Block IB, 136 SM-3 Block IIA et 540 SM-6. Ces commandes prendront entre 36 et 39 mois pour commencer les livraisons une fois que le Congrès aura fourni les crédits. «

« En raison du faible volume des commandes passées, les stocks ne reviendront pas aux niveaux d’avant-guerre avant le début de 2029, malgré une utilisation relativement faible au cours de la campagne », a souligné le SCRS.

Nos précédents reportages soulignaient que les inquiétudes concernant la profondeur du chargeur de ces missiles, en particulier du SM-3, étaient devenues aiguës après que cette munition ait été utilisée pour la première fois lors du barrage massif de missiles et de drones iraniens d’avril 2024 contre Israël. Les SM-3 ont connu un tel succès qu’en mai 2024, le plus haut responsable de la Marine a appelé à en fabriquer davantage après que la production ait été réduite sur certaines variantes. À l’époque, l’Agence de défense antimissile (MDA) du Pentagone souhaitait mettre fin à l’achat de variantes du SM-3 Block IB d’ici la fin 2024 et limiter son achat des blocs IIA suivants à seulement 12 par an jusqu’à l’exercice 2029.

La lutte contre les rebelles Houthis du Yémen d’octobre 2023 au début 2025 a exacerbé ces problèmes de profondeur de chargeur pour ces deux missiles de la Marine. La guerre des 12 jours susmentionnée a vu 80 SM-6 supplémentaires utilisés pour défendre Israël, épuisant encore davantage les approvisionnements.

JASSM

On estime qu’il y avait plus de 4 000 missiles air-sol interarmées furtifs à lancement aérien (JASSM) dans l’arsenal américain avant la guerre et les avions américains en ont tiré plus de 1 100. Cependant, bien que très utilisés, il y aura « des livraisons importantes issues des achats récents ».

« Les forces américaines ont commencé cette campagne avec un inventaire JASSM important », selon le CSIS. « L’Armée de l’Air a acheté de grandes quantités de ces missiles de croisière à longue portée depuis les années 2000, en moyenne près de 500 par an au cours de la dernière décennie. Pour honorer ces commandes, la production actuelle semble déjà avoir atteint un rythme de pointe, contrairement aux autres munitions évoquées dans cet article. De plus, le missile n’a été utilisé en opérations qu’en 2018. Ainsi, même si plus de 1 100 JASSM ont été dépensés, les stocks américains se reconstitueront assez rapidement à mesure que les commandes passées seront livrées. «

PrSM

Le missile de frappe de précision (PrSM) lancé au sol est le missile balistique tactique à plus longue portée qui succède au système de missile tactique de l’armée (ATACMS). Il a été utilisé pour la première fois lors d’Epic Fury.

L’inventaire de ces missiles est cependant « limité car il s’agit d’un système relativement nouveau dont les livraisons débuteront en 2023 », a souligné le SCRS, estimant qu’il y en avait moins de 100 avant la guerre. Pendant le conflit, entre 40 et 70 ont été utilisés, affirme le groupe de réflexion.

« Lockheed Martin a augmenté la production de PrSM, en fixant un objectif annuel de 400 unités l’année dernière et en annonçant de nouvelles augmentations dans le cadre de l’accord-cadre avec l’administration Trump.

Interrogé sur le rapport du SCRS, le Pentagone n’a exprimé aucune inquiétude.

Malgré la déclaration de Parnell, les dépenses en armes dans Epic Fury ont un effet en cascade sur les approvisionnements. La semaine dernière, par exemple, le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, a déclaré devant le Sénat que les États-Unis suspendaient leurs ventes d’armes à Taiwan en raison de la guerre avec l’Iran.

« En ce moment, nous faisons une pause afin de nous assurer que nous disposons des munitions dont nous avons besoin pour Epic Fury », a déclaré Cao au sénateur Mitch McConnell.

La réputation de l’Amérique en tant que fournisseur d’armes a déjà été mise à mal lorsqu’elle a interrompu l’année dernière ses livraisons de Patriot et d’autres armes à l’Ukraine en raison d’inquiétudes concernant les magasins américains. Les livraisons différées ou ralenties sont désormais également courantes chez d’autres clients alliés.

Au cours de l’audition de la sous-commission de la défense du Comité sénatorial des crédits plus tôt dans la journée, le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, a déclaré aux sénateurs que les expéditions d’armes vers Taiwan avaient été suspendues, déclarant : « En ce moment, nous faisons une pause afin de nous assurer que nous avons les munitions dont nous avons besoin pour Epic… pic.twitter.com/DIcQCBh5hq – OSINTdefender (@sentdefender) 21 mai 2026

Le budget de la défense du président de 1 500 milliards de dollars pour l’exercice 2027 « reflète ces préoccupations profondes », a suggéré le SCRS. « Un supplément de guerre pour des fonds supplémentaires en munitions est attendu alors que le DOD cherche à remplacer ce qui a été dépensé dans l’opération Epic Fury, puis à constituer des stocks au-dessus des niveaux d’avant-guerre. L’administration a également signé une série d’accords-cadres avec l’industrie pour augmenter la capacité de production de munitions, ce qui pourrait accélérer les livraisons futures. «

Les tensions à travers le monde amènent à se demander si même des délais accélérés pour la production de ces armes sont suffisants pour répondre aux besoins futurs à court terme. Comme nous l’avons mentionné plus tôt dans cet article, on craint que la Chine ne s’attaque à Taiwan au cours des prochaines années, un conflit qui pourrait entraîner les États-Unis. Il existe d’autres points chauds dans le Pacifique qui pourraient déclencher une guerre avec la Chine.

Au-delà de cela, les menaces de la Corée du Nord, qui continue de renforcer son armée, suscitent toujours des inquiétudes. Pendant ce temps, la Russie mène une guerre en Ukraine dont l’Europe craint qu’elle ne se propage à tout le continent. N’importe lequel de ces potentiels, ainsi que ceux dont nous ne connaissons même pas encore l’existence, réduirait encore davantage les approvisionnements américains en cas de guerre de tirs.

En attendant, il existe une chance non nulle que davantage de ces armes soient utilisées si les États-Unis et l’Iran reprennent les hostilités. Pas plus tard qu’hier soir, un responsable américain nous a dit que le CENTCOM avait abattu quatre drones iraniens et avait tiré sur une station de contrôle au sol à Bandar Abbas sur le point d’en lancer un cinquième.

Responsable américain : les forces du CENTCOM ont abattu 4 drones iraniens constituant une menace autour du détroit d’Ormuz. Les forces américaines ont également frappé la station de contrôle terrestre iranienne à Bandar Abbas sur le point de lancer un cinquième drone. Les actions étaient mesurées, purement défensives et destinées à maintenir le cessez-le-feu. – Howard Altman (@haltman) 28 mai 2026

Le CENTCOM a déclaré que les forces koweïtiennes avaient intercepté un missile balistique lancé par l’Iran en réponse.

Le 27 mai à 22 h 17 HE, l’Iran a lancé un missile balistique vers le Koweït qui a été intercepté avec succès par les forces koweïtiennes. Cette violation flagrante du cessez-le-feu par le régime iranien s’est produite quelques heures après que les forces iraniennes ont lancé cinq drones d’attaque à sens unique qui posaient clairement une menace… – Commandement central américain (@CENTCOM) 28 mai 2026

Avec un cessez-le-feu précaire entaché par ces échanges cinétiques intermittents et des négociations de paix qui traînent en longueur, une nouvelle ponction des stocks d’armes américains reste une possibilité réelle.