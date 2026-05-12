La nouvelle version du missile hypersonique ARRW lancé par un bombardier est un tueur de navires

Il y a un peu plus de trois ans, l’US Air Force a décidé d’annuler le missile hypersonique AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). L’ARRW était en passe de devenir la première arme hypersonique opérationnelle de l’armée américaine. Aujourd’hui, non seulement le programme est sorti du purgatoire, avec des missiles commandés pour une utilisation opérationnelle, mais une nouvelle variante se profile à l’horizon. L’ARRW « Increment 2 » devrait comporter un tout nouveau chercheur, ce qui lui donnerait une capacité d’engagement sur cible mobile. Une version de l’AGM-183 capable de frapper les navires ennemis en mer pourrait être particulièrement pertinente dans un futur combat de haut niveau contre la Chine dans le Pacifique.

L’US Air Force demande un peu plus de 296 millions de dollars pour soutenir les travaux sur la nouvelle variante ARRW dans sa demande de budget pour l’exercice 2027. Cet argent financerait « la conception, les tests et l’évaluation de l’Incrément 2 de l’arme à réponse rapide à lancement aérien (ARRW) avec une capacité de recherche de terminal et de liaison de données et d’autres initiatives de production de réduction des coûts dans l’ARRW », selon les documents budgétaires officiels.

Les documents budgétaires de l’Armée de l’Air indiquent également que des travaux antérieurs ont déjà été effectués pour « intégrer l’Armée de l’Air et la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) à des technologies de système intégrées dans un prototype qui a démontré la viabilité de ce concept pour être mis en œuvre en tant que capacité de frappe rapide à longue portée. »

En outre, «le (programme ARRW) a conçu, développé, fabriqué et testé (sic) un certain nombre de prototypes de véhicules pour éclairer les décisions concernant l’acquisition, la production et la capacité d’abandon de l’ARRW», ajoutent les documents budgétaires. «ARRW Inc.2 ajoute des capacités améliorées.»

« L’exercice 27 (exercice 2027) prévoit de lancer (ARRW) INC 2 des efforts technologiques tels que, sans s’y limiter, l’intégration d’améliorations de produits pré-planifiées, de conception, d’études commerciales, de mises à niveau matérielles, de facilitation, d’initiatives d’abordabilité et de tests », notent également les documents.

Pour prendre rapidement du recul, l’ARRW est connu comme une arme hypersonique de type véhicule boost-glide. Les conceptions de ce type utilisent un propulseur de fusée pour amener un véhicule planant non motorisé à une vitesse et une altitude optimales. Le véhicule planeur se détache ensuite du reste de l’arme et se dirige vers sa cible le long d’une trajectoire de vol relativement peu profonde dans l’atmosphère terrestre. Le véhicule est également conçu pour manœuvrer en cours de route, parfois de manière erratique. La combinaison de vitesse, de trajectoire de vol et de maniabilité crée des défis particuliers pour les adversaires lorsqu’il s’agit de repérer et de suivre les véhicules planeurs entrants, sans parler de tenter de les intercepter ou de réagir à la menace. C’est cette capacité à percer les défenses aériennes ennemies et à frapper très rapidement des cibles de très grande valeur qui rend les armes hypersoniques si attractives.

« L’Armée de l’Air emploiera des unités équipées d’ARRW pour fournir une capacité de frappe offensive à grande vitesse afin de détruire des cibles terrestres de grande valeur et sensibles au temps dans des environnements d’accès/déni de zone », selon un rapport du bureau du directeur des tests et de l’évaluation du Pentagone publié en mars. « Lancé depuis un bombardier, l’ARRW offre une capacité de distance permettant de poursuivre les cibles en temps opportun. »

À ce jour, l’Air Force a divulgué son intention d’intégrer l’ARRW sur ses bombardiers B-52 et B-1, mais d’autres avions pourraient potentiellement transporter ces armes, ou des variantes de celles-ci, à l’avenir.

L’ARRW, dans sa forme actuelle, est également censé n’être capable d’engager que des cibles statiques. L’ajout d’un chercheur de terminal ouvrirait la possibilité d’atteindre des cibles en mouvement, y compris celles en mer. Les documents budgétaires ne fournissent pas plus de détails sur le type d’autodirecteur que l’Air Force cherche à ajouter à la variante Increment 2. L’imagerie de capteurs infrarouges, de radars ou de chercheurs de signaux passifs – ou d’une combinaison de ceux-ci – pourrait être une opération potentielle.

La chaleur extrême et le stress physique que subissent les armes hypersoniques en vol, ainsi que la forme du véhicule planeur, rendraient l’intégration de tout système d’autodirecteur de ces derniers plus complexe. Il convient de noter que le maître d’œuvre d’ARRW, Lockheed Martin, développe déjà une version anti-navire optimisée du missile balistique à courte portée Precision Strike Missile (PrSM) pour l’armée américaine. Un élément clé de la nouvelle variante PrSM est l’ajout d’un système de recherche multimode pour permettre l’engagement de cibles mobiles. Il est possible qu’une partie de cette technologie soit applicable dès maintenant pour travailler sur la nouvelle itération de l’AGM-183.

Une liaison de données permettrait également d’envoyer des mises à jour de ciblage aux ARRW Increment 2 en vol, aidant ainsi à les amener d’abord dans une zone générale où se trouve l’ennemi, ou du moins croit se trouver, avant que son chercheur ne prenne le relais. Ce système devrait également être capable de communiquer dans des conditions de vol hypersoniques. Compte tenu de la portée de l’AGM-183A, des plates-formes hors bord seraient nécessaires pour la détection et le suivi initial des cibles. La capacité de l’arme à réduire cette distance très rapidement limite le temps dont dispose la cible pour tenter de quitter la zone.

L’Air Force a démontré exactement les types de réseaux qui seraient nécessaires pour fermer cette chaîne de destruction à très longue portée lors d’une frappe ARRW simulée lors de l’exercice Northern Edge 2021. La cible désignée était à 600 milles marins de la plate-forme de lancement, un bombardier B-52. Dans ce cas-là, aucune arme n’a été larguée.

Dans le contexte d’un conflit majeur dans le Pacifique, la demande de capacités antinavires rapides et à longue portée serait également très forte. La capacité de mener ces frappes même face à des défenses anti-aériennes denses serait encore plus attrayante pour engager des navires de très grande valeur, tels que les flottes croissantes de porte-avions chinois ou les navires d’assaut amphibies à grand pont. Les flottes de combat de la PLA Navy (PLAN), dans leur ensemble, continuent également de croître en échelle et en portée à un rythme prodigieux. Ceci, à son tour, a mis davantage l’accent sur le développement et la mise en œuvre de capacités antinavires nouvelles et améliorées qui peuvent être lancées par voie aérienne, ainsi qu’utilisées depuis les domaines maritime et terrestre, dans l’ensemble de l’armée américaine au cours des dernières années. Les ARRW d’incrément 2 pourraient également offrir un autre moyen de frapper des cibles mobiles de grande valeur sur terre, telles que des transporteurs-monteurs-lanceurs de missiles balistiques.

Pour sa part, l’APL développe et met en service activement divers types d’armes hypersoniques, notamment des modèles de véhicules boost-glide. Son arsenal toujours croissant de missiles balistiques traditionnels comprend désormais plusieurs types lancés par voie aérienne, notamment des missiles à ogive nucléaire et conventionnelle. On pense généralement que ces derniers peuvent être utilisés contre les navires ennemis, ainsi que contre des cibles terrestres.

杰哥很狗仔😄

Une vidéo du H-6K transportant un missile balistique à lancement aérien arrive au salon aéronautique de Zhuhai

Peut-être capable de cibler des navires en mouvement pic.twitter.com/SAUy0pYHTZ – Commentaire de Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) 3 novembre 2022

Pour réitérer, le projet actuel de développer une version Increment 2 d’ARRW n’est également qu’un pas en avant important pour le programme dans son ensemble. Comme mentionné, l’Air Force avait déjà décidé d’annuler les travaux sur l’AGM-183 en 2023. Cette annonce faisait suite à un certain nombre d’essais en vol ratés de ce qui était censé être la première arme hypersonique opérationnelle au sein de l’armée américaine. L’intention explicite à l’époque était de transférer des ressources vers l’effort de missile de croisière à attaque hypersonique (HACM). HACM est un missile de croisière hypersonique à respiration aérienne qui fonctionne d’une manière complètement différente de l’ARRW.

Dans les années qui ont suivi, des signes constants ont montré que la position de l’Air Force sur l’ARRW était en train de changer et qu’elle n’avait finalement pas été abandonnée. L’année dernière, il est devenu clair que le service avait redémarré le programme lorsqu’il a demandé des fonds pour acheter des missiles à des fins opérationnelles dans son projet de budget pour l’exercice 2026. L’Armée de l’Air a finalement reçu 362,15 millions de dollars pour l’achat d’ARRW au cours de l’exercice en cours, et cherche maintenant un peu plus de 452 millions de dollars pour continuer à le faire au cours de l’exercice 2027. Le nombre d’armes que l’Armée de l’Air a commandées jusqu’à présent, et combien d’autres elle prévoit d’acheter dans les années à venir, est actuellement considéré comme des informations non classifiées contrôlées (CUI) qui ne peuvent pas être divulguées au grand public.

En fonction de l’évolution des programmes ARRW et HACM, la première pourrait encore être la première arme hypersonique à entrer en service opérationnel dans l’US Air Force, avec une version Increment 2 capable d’atteindre des cibles en mouvement la suivant de près.