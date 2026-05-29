Une variante conteneurisée du laser HELIOS qui écrase les drones de la Marine est poussée par le Congrès

Les membres du Congrès s’efforcent de pousser la marine américaine à développer une version conteneurisée de son système de laser à haute énergie avec éblouissement optique et surveillance intégrés (HELIOS). Les conceptions conteneurisées pourraient aider à accélérer la mise en service des armes à énergie dirigée par laser sur un plus large éventail de navires, fournissant ainsi des couches supplémentaires de défense rapprochée. La Marine a déjà expérimenté des modèles palettisés dans le cadre de ses efforts plus vastes de développement de lasers, qui ont été confrontés à des obstacles persistants ces dernières années.

Une première ébauche du projet de loi annuel sur la politique de défense, ou National Defense Authorization Act (NDAA), pour l’exercice 2027, autoriserait l’ajout de 5 millions de dollars au budget de la Marine pour les travaux sur un HELIOS conteneurisé. Cela ajouterait également 2,5 millions de dollars pour un « système d’armes laser maritimes à haute énergie en conteneur », qui ne semble pas autrement être mentionné, du moins sous ce nom, dans le budget proposé du service pour l’exercice 2027. Le comité des services armés de la Chambre des représentants a publié ce projet de NDAA plus tôt cette semaine.

Le budget proposé par la Marine pour le prochain cycle financier comprend déjà une demande de 75,6 millions de dollars pour un effort distinct concernant le système d’armes laser interarmées (JLWS). Le développement d’une arme à énergie dirigée par laser conteneurisée de classe 150 kilowatts, ainsi que les travaux visant à concevoir des conceptions de classes 300 et 500 kilowatts, font partie des plans déclarés pour le JLWS. Il n’est pas clair si le système d’armes laser maritime à haute énergie mentionné dans le projet de NDAA est lié au JLWS.

HELIOS, que la Marine a également désigné Mk 5 Mod 0, est une arme à énergie dirigée par laser de classe 60 kilowatts. À ce niveau de puissance, il est capable de détruire ou du moins d’endommager certaines cibles, comme des drones ou des petits bateaux, une capacité désormais démontrée par de nombreux tests. Il a été question dans le passé d’augmenter la puissance nominale d’HELIOS jusqu’à 150 kilowatts.

Actuellement, la Marine ne dispose que d’un seul laser HELIOS, installé sur le Arleigh Burke destroyer de classe USS Préble. Malgré son intégration sur un navire de guerre opérationnel, le service décrit ce système comme un « actif de recherche et développement (R&D) non-Program of Record (POR) » dans sa dernière demande de budget.

En passant, un autre système laser, l’Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), se trouve actuellement sur sept autres Arleigh Burke destroyers de classe. Un huitième exemplaire a été intégré sur l’USS Enfantmais a été temporairement retiré pendant que ce navire termine sa disponibilité de maintenance de deux ans. Ce système ODIN est actuellement utilisé pour la formation au sol au Naval Surface Warfare Center, division de Port Hueneme, en Californie. Conçu comme un « éblouisseur », ODIN est moins puissant qu’HELIOS et est destiné à aveugler ou à confondre les systèmes électro-optiques et/ou d’imagerie infrarouge, y compris les autodirecteurs des munitions entrantes, en les faisant dévier de leur trajectoire plutôt que de les abattre.

Comme indiqué, HELIOS offre désormais des capacités démontrées, et une version conteneurisée est quelque chose que la Marine pourrait être en mesure de déployer plus largement à court terme. Ceci, à son tour, pourrait contribuer à jeter un pont vers les développements futurs dans le cadre du JLWS. Les systèmes conteneurisés, ainsi que ceux palettisés, offrent par nature une flexibilité précieuse, notamment dans un contexte maritime. L’intégration peut être plus facilement réalisée sur un large éventail de navires – y compris les porte-avions, les navires de guerre amphibie, les navires de type base maritime et les navires de transport maritime, ainsi que certains navires de combat de surface – à condition qu’il y ait suffisamment d’espace sur le pont et de puissance disponible.

En avril, la Marine a dévoilé un test d’une version palettisée du système de contre-drone laser AeroVironment LOCUST sur le Nimitz porte-avions de classe USS George HW Bushsoulignant exactement ce type de flexibilité. Pour ce test, AeroVironment a utilisé une configuration palettisée de LOCUST qu’elle avait déjà développée pour l’armée américaine. Cependant, divers changements ont été apportés pour l’adapter à une utilisation à bord, notamment « une électronique renforcée pour le brouillard salin, l’humidité, les vibrations et les longs déploiements » et l’ajout d’un « matériel de stabilisation pour gérer le mouvement du navire », selon un communiqué de presse de l’entreprise.

S’agissant d’une version conteneurisée d’HELIOS, qui pourrait également être utilisée pour renforcer les défenses à terre, il gagnerait à avoir été développé dès le départ pour un usage maritime. Il pourrait encore être moins résistant aux conditions environnementales, ainsi qu’aux dégâts de combat, que son homologue plus profondément intégré sur l’USS. Préble. Des questions se posent également sur la manière dont le système pourrait être intégré au navire hôte et à son système de combat, le cas échéant.

En général, tant que la puissance et la capacité de refroidissement sont suffisantes, les armes à énergie dirigée par laser comme HELIOS offrent une profondeur de chargeur pratiquement illimitée. Cela présente des avantages en termes de coûts, en particulier par rapport à l’utilisation d’intercepteurs sol-air traditionnels. À titre d’exemple comparatif, les dernières versions du missile à cellule roulante (RAM) RIM-116, que de nombreux navires de la Marine sont armés pour la défense ponctuelle, ont des coûts unitaires de l’ordre d’un million de dollars. Tout cela pourrait également contribuer à répondre aux préoccupations de longue date concernant la suffisance des stocks d’intercepteurs anti-aériens critiques (ainsi que d’autres munitions), et la capacité à reconstituer facilement ces stocks, qui n’ont fait que se renforcer avec le dernier conflit avec l’Iran.

« Un seul laser ne peut attaquer qu’une seule cible à la fois. À mesure que le faisceau s’éloigne de la source, sa puissance diminue également, simplement parce qu’il doit se propager dans l’atmosphère. Cela peut être encore aggravé par les conditions météorologiques et d’autres facteurs environnementaux comme la fumée et la poussière. Plus de puissance est alors nécessaire pour produire des effets appropriés à des distances appréciables. L’optique adaptative est utilisée pour aider à surmonter la distorsion atmosphérique dans une certaine mesure. Dans l’ensemble, les armes à énergie dirigée par laser restent généralement des systèmes à relativement courte portée. «

« En outre, les armes à énergie dirigée par laser, en particulier les optiques sensibles, présentent des problèmes de fiabilité inhérents à leur utilisation dans des opérations militaires réelles. L’utilisation à bord des navires ajoute à l’équation des conditions de mer agitées et une exposition à l’eau salée. Il faut également garder tout correctement refroidi, ce qui crée une production d’énergie supplémentaire et d’autres demandes. «

Dans l’ensemble, les hauts dirigeants actuels de la Marine sont déjà très favorables aux systèmes conteneurisés et aux armes à énergie dirigée, y compris les lasers et les types de micro-ondes de haute puissance. En mars, le chef des opérations navales (CNO), l’amiral Daryl Caudle, l’officier supérieur du service, a dévoilé une campagne officielle de capacités conteneurisées.

« Des systèmes remorqués aux essaims de drones, en passant par les systèmes d’attaque électroniques et les lasers de grande puissance… Je veux tout conteneuriser », a déclaré Caudle lors de la conférence annuelle des programmes de défense McAleese en mars. « Des capacités sur mesure donnent à nos commandants combattants quelque chose qu’ils apprécient par-dessus tout : des options. »

Les systèmes conteneurisés sont particulièrement au cœur de la vision actuelle de la Marine concernant les futures flottes d’USV, ainsi que ses nouvelles frégates FF(X).

Les armes à énergie dirigée par laser sont également au cœur du plan actuel pour l’avenir de la Marine. Atout cuirassés de classe, mais ils devraient être profondément intégrés dans cette conception plutôt que conteneurisés. L’amiral Caudle s’est exprimé plus largement sur le fait que les armes à énergie dirigée par laser sont essentielles pour renforcer les défenses rapprochées des navires de guerre de son service, y compris contre la menace croissante posée par les drones.

En particulier, « la défense ponctuelle doit passer à une énergie dirigée », avait alors ajouté Caudle. « Il a un magazine infini. »

Même avant d’assumer son rôle actuel de CNO, Caudle a été un fervent partisan du développement d’armes à énergie dirigée par la Marine. Dans le même temps, comme nous l’avons mentionné, le service a toujours été confronté à des obstacles à une mise en œuvre plus large de ces capacités. Cela se reflète, à bien des égards, uniquement dans HELIOS, qui reste un effort largement expérimental malgré des années de tests et des discussions antérieures sur son expansion vers une capacité opérationnelle plus large. La Marine a déjà intégré d’autres lasers ponctuels sur d’autres navires. Cela inclut le Laser Weapon System Demonstrator Mk 2 Mod 0 installé pendant un certain temps sur le Saint-Antoine navire de guerre amphibie de classe USS Portlandqui est vu en cours de test dans cette vidéo ci-dessous.

Plusieurs programmes d’énergie dirigée par laser de l’US Air Force et de l’Armée de terre ont également été réalignés, réduits ou carrément annulés ces dernières années en raison d’obstacles techniques et d’autres facteurs.

Bien qu’il ajoute des fonds pour le développement de systèmes conteneurisés, le projet de NDAA que le House Armed Services Committee propose également de supprimer 5 millions de dollars du poste des systèmes à énergie dirigée et d’armes électriques de la Marine en raison de ce qu’il décrit simplement comme une « croissance injustifiée ». Le projet de loi est également très susceptible d’être modifié de manière substantielle dans les semaines et les mois à venir avant qu’il ne soit soumis à un vote complet, et encore moins envoyé au bureau du président Trump.

Que le financement supplémentaire pour une version conteneurisée d’HELIOS, ou pour le système d’armes laser à haute énergie maritime, finisse ou non par se réaliser, la Marine est déjà fortement engagée dans de nouveaux développements dans ce domaine malgré les défis persistants.