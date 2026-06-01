La Force de Combat du Littoral prend place dans les Caraïbes dans le cadre du nouveau concept de déploiement de la Marine

Une grande partie de la flotte américaine de neuf navires d’assaut amphibies est à pied d’œuvre alors que les États-Unis choisissent de remplacer les Iwo-Jima ARG dans le Commandement Sud (SOUTHCOM) avec une Force de Combat Littorale (LCF) « sous-optimisée ». Le LCF semble être le premier déploiement qui incarne la nouvelle stratégie de déploiement plus flexible de la Marine, qui pourrait avoir des impacts plus larges sur l’ensemble de la flotte à l’avenir. « C’est le moyen de multiplier les forces, de frapper plus grand que soi, et cela se fait grâce à des compensations sur mesure », a déclaré le chef des opérations navales, l’amiral Daryl Caudle, à la SNA plus tôt cette année, à propos du nouveau concept de déploiements sur mesure. « Tout cela crée un moyen de présenter des forces pour me permettre de faire plus avec moins. »

Le 24e MEU, opérant sous la désignation LCF-24, déployé au SOUTHCOM et remplacé le Iwo-Jima ARG. « Différent d’un déploiement standard de groupe amphibie prêt/MEU, le LCF-24 est un MAGTF spécialement conçu pour les opérations distribuées », a expliqué SOUTHCOM dans un communiqué. Le Groupe de travail air-sol marin, composé de plus de 1 300 marines et marins, opérera à partir de nœuds basés à terre et à bord. Fort Lauderdaleet est certifié pour « exécuter un large éventail de tâches essentielles à la mission, y compris, mais sans s’y limiter, les opérations de la Force de réaction rapide telles que le renforcement des ambassades et la récupération tactique des avions (et) du personnel, tout en étant prêt à soutenir les activités de secours en cas de catastrophe. »

Les forces américaines de réponse aux crises déployées à l’avant-garde, la 24e unité expéditionnaire de marines, sont déployées dans la zone de responsabilité de @Southcom en tant que Littoral Combat Force-24.@USMC | @USNavy #24thmeu #lcf24 #opsouthernspear #magtf #caribops #southcom pic.twitter.com/vAsHFChBTQ – 24e unité expéditionnaire maritime (@The24MEU) 29 mai 2026

USS Boxer (LHD 4) Navire d’assaut amphibie de classe Wasp quittant Singapour – 30 mai 2026 SRC : INST- dc_ah pic.twitter.com/JOeL49ReD5 – WarshipCam (@WarshipCam) 30 mai 2026

Les trois navires Boxeur L’ARG s’est désagrégé malgré les premiers rapports selon lesquels le groupe se dirigeait vers le Moyen-Orient pour rejoindre la guerre. Navire de débarquement à quai USS Comstock opère dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central américain (CENTCOM), aux côtés des trois navires Tripoli ARG, renforçant le blocus actuel des ports iraniens. Quai de transport amphibie USS Portland a été repéré pour la dernière fois en train de s’entraîner dans la zone de responsabilité du Commandement indo-pacifique des États-Unis (INDOPACOM).

Un marin américain à bord de l’USS Comstock (LSD 45) observe un navire commercial tout en appliquant le blocus américain contre l’Iran, le 21 mai. Les forces américaines ont redirigé 97 navires commerciaux et en ont désactivé 4 depuis le début du blocus. pic.twitter.com/1Zgsoykhy4 – Commandement central américain (@CENTCOM) 22 mai 2026

USS Iwo-Jima et la 22e Marine Expeditionary Unit (MEU) rentrent chez elles après un déploiement de près de 10 mois dans l’AOR SOUTHCOM et ont été repérées aujourd’hui au large de Topsail Beach, en Caroline du Nord. USS Saint-Antoine est revenu à Norfolk fin avril, tandis que l’USS Fort Lauderdale reste dans les Caraïbes pour soutenir le LCF-24 et l’opération Southern Spear récemment annoncés.

Les Marines américains avec la Maritime Raid Force, Littoral Combat Force-24, s’approchent d’un hélicoptère UH-1Y Venom affecté au Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 365 (renforcé), @The24MEU, lors d’une répétition de profil de mission complète de l’opération d’interdiction maritime à bord de la classe San Antonio… pic.twitter.com/vbSEEFUpAb – Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 30 mai 2026

De retour aux États-Unis, USS Kearsarge est à la Nouvelle-Orléans pour Sail 250, un « rassemblement mondial de grands voiliers et de navires militaires pour célébrer le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis ». Après avoir terminé les certifications du pont d’atterrissage plus tôt cette année, Kearsarge travaille au large de la côte Est et participe à des événements publics. USS Île de Makin s’entraîne en vue d’un prochain déploiement et a terminé l’entraînement tactique avancé de guerre de surface (SWATT) le 28 mai. Essex est retourné au port d’attache de San Diego après une visite d’une semaine pour la LA Fleet Week. USS AmériqueUSS Bataanet USS Guêpe sont, ou ont été récemment, en maintenance.

https://t.co/4mVCaF4HEX pic.twitter.com/EhXXQavDfS – SA Defensa (@SA_Defensa) 31 mai 2026

Remarque : les positions sont des approximations générales.