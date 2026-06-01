L’avion de guerre électronique secret turc apparaît dans de nouvelles images

Le nouvel avion de guerre électronique turc semble se rapprocher du statut opérationnel, avec de loin les images les plus claires de l’avion émergeant dans une vidéo anniversaire de l’armée de l’air turque. La plate-forme ressemble vaguement aux plates-formes d’attaque électronique à distance occidentales telles que l’EA-37B Compass Call de l’US Air Force et souligne une fois de plus l’élargissement du spectre de produits aérospatiaux de défense, avec ou sans équipage, ainsi que d’armes et de capteurs, que la Turquie produit actuellement.

Un très bref extrait du HAVA SOJ (Airborne Standoff Jammer) apparaît dans une vidéo publiée aujourd’hui sur le compte officiel X du ministère turc de la Défense. La vidéo a été préparée pour marquer le 115e anniversaire de la fondation de l’armée de l’air turque et présente divers autres types d’avions, exploités par le service ou en cours de développement. Les images sont intégrées ci-dessous, avec le HAVA SOJ apparaissant vers 1:39.

115 ans Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, Gök Vatan’ın yılmaz bekçisiyiz! 🇹🇷✈️

Şanlı tarihi, üstün fedakârlığı ve kahraman personeliyle milletimizin goururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115’inci yıl dönümünü kutluyor; s’il vous plait… pic.twitter.com/ktxuhgy2jk – TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1er juin 2026

La nouvelle image montre le HAVA SOJ avec ses carénages externes et ses antennes, mais toujours non peints. L’avion traîne un câble depuis le haut de son stabilisateur vertical, qui est probablement un cône traînant souvent utilisé pour les premiers essais en vol de nouveaux incendies d’avions. Une sonde de données aérodynamiques, un dispositif temporaire associé aux travaux d’essai, est installée sur le nez.

Une première image de très mauvaise qualité du HAVA SOJ le 1er mars dernier, alors que l’avion effectuait un vol d’essai depuis les installations de Turkish Aerospace Industries (TAI) à Ankara.

Projets de radar et de brouilleur basés sur des plates-formes terrestres et aériennes menés simultanément

➡️Air SOJ

➡️Avion de renseignement du MIT

➡️IHA-SOJ (ASOJ-234U)

➡️Kara-SOJ 1 (Koral-1)

➡️Kara-SOJ 2 (Koral-2)

➡️AEW-C (ALP-200A)

➡️IHA AEW-C (radar d’alerte précoce en bande Baykar-S) https://t.co/pfcATqqKWq pic.twitter.com/rv1sqF5Lt6 – TR_tech (@T_Nblty) 1er mars 2026

Auparavant, deux exemplaires de l’avion avaient été observés en vol le 20 février, leurs sorties d’essai apparaissant sur des sites Web de suivi des vols accessibles au public.

Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet yerli HAVA SOJ uçağı Ankara’da uçuş gerçekleştirdi. pic.twitter.com/kYJIlfrhGL – THS Haber (@thshaber) 19 février 2026

Vers la fin des années 2000, la Turquie et Aselsan ont commencé à planifier un remplacement local de la capacité de brouillage existante de l’armée de l’air turque, basée sur le turbopropulseur Transall C-160, comme le montre la photo ci-dessous.

Un stationnaire comme le Jammer C-160 Milkar 2U volant. pic.twitter.com/JcH0PkuPSk – MASA (@MASAOMORITR) 30 mai 2021

Le programme prenant plus de temps que prévu, on a pensé à mettre en service un brouilleur aérien provisoire, dans le cadre d’un programme connu sous le nom de Golge (ombre). Cela aurait fourni une capacité opérationnelle urgente avec deux systèmes basés sur Global Express et aurait intégré des équipements d’entreprises locales et internationales. Les négociations n’ont progressé pas et le programme Golge a pris fin en 2017.

Les premières cellules Bombardier Global 6000 de fabrication canadienne destinées au programme HAVA SOJ ont été livrées aux installations de TAI en 2019. À terme, quatre conversions sont prévues. Il est intéressant de noter que certains premiers graphiques associés au programme représentaient le système installé sur une plate-forme Gulfstream.

Les cellules Global 6000 reçoivent des charges utiles de mission d’Aselsan, qui sont intégrées par TAI. Plusieurs images officielles de l’avion étaient apparues avant que le système d’intégration n’ait lieu, mais, depuis lors, l’avion est particulièrement timide devant les caméras.

L’Agence turque de l’industrie de défense (SSB), un organisme gouvernemental qui gère l’industrie de défense en Turquie et qui gère ce programme, décrit le rôle de la HAVA SOJ comme suit :

« Les plates-formes Standoff Jamming (SOJ) sont des actifs de grande valeur qui suppriment les radars de défense aérienne adverses, perturbent les cycles de commandement et de contrôle et interfèrent avec les communications en effectuant des tromperies et des brouillages sonores à longue distance sans pénétrer dans l’espace aérien hostile. Ce faisant, elles créent des couloirs à travers lesquels les forces aériennes amies peuvent pénétrer dans l’espace aérien ennemi. L’utilisation efficace de ces plates-formes est devenue une réalité indéniable de la guerre moderne, agissant comme un multiplicateur de force et générant de puissants effets asymétriques. «

Outre les systèmes de brouillage, le HAVA SOJ disposera également d’une capacité de surveillance, avec des équipements de mesures de soutien électronique (ESM), et il existe également un radar embarqué.

La plupart de ces équipements sont logés dans de grands carénages de capteurs autour du fuselage.

En ce qui concerne les spécificités de l’équipement, peu de détails ont été divulgués, mais on sait qu’il est basé sur la suite électronique de soutien/attaque terrestre Koral/Kara SOJ d’Aselsan, montée sur deux véhicules lourds. Tous les systèmes destinés aux avions à réaction sont développés dans le pays.

Nous savons que la mission principale déclarée du HAVA SOJ est l’attaque électronique, sous forme de tromperie et de brouillage. À cette fin, l’avion est probablement équipé de puissantes antennes à réseau actif à balayage électronique (AESA), comme celles utilisées dans le SOJ terrestre Koral/Kara. Ceux-ci pourraient être utilisés pour envoyer des faisceaux d’énergie électromagnétique hautement concentrés afin de brouiller les radars et autres capteurs et émetteurs de radiofréquences dans les airs, sur terre et en mer. Il s’agit d’une capacité dont nous avons déjà parlé à propos de l’avion de guerre électronique EA-37B de l’US Air Force. De plus, ces mêmes antennes AESA pourraient être utilisées pour déclencher des cyberattaques, une capacité sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici.

Un autre parallèle est trouvé dans le jet australien MC-55A Peregrine de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de guerre électronique (AISREW), basé sur la cellule de l’avion d’affaires Gulfstream G550. Comme nous l’avons évoqué par le passé, le Peregrine est probablement une plate-forme multi-rôles, assurant à la fois des fonctions de collecte de renseignements et d’attaque électronique.

En pratique, la HAVA SOJ utiliserait son équipement ESM pour détecter et suivre les émissions radiofréquences ennemies. Après avoir détecté et géolocalisé l’émetteur hostile, sa valeur de fréquence serait déterminée. Ensuite, l’élément d’attaque électronique serait activé, envoyant ses propres émissions pour attaquer électroniquement cet émetteur, que ce soit par brouillage ou usurpation d’identité. Grâce à ses AESA, avec sa capacité d’analyse rapide, l’avion serait capable de lancer des attaques précises, pas seulement du brouillage de barrage, et également d’exécuter ces attaques contre plusieurs émetteurs de différents types et à différentes distances simultanément.

Ce type de capacité a une application évidente contre les systèmes de défense aérienne et les nœuds de commandement et de contrôle, comme le souligne le SSB. Cependant, il est également capable de dégrader, de refuser et de perturber certains types de communications de l’adversaire, provoquant des ravages dans l’architecture de partage de données et le système de commandement et de contrôle de l’ennemi, et réduisant la capacité des commandants adverses à prendre des décisions efficaces et à les partager. Et, en temps de paix, l’avion serait capable d’effectuer des travaux de surveillance et de renseignement, contribuant ainsi à établir un ordre de bataille électronique (EOB) sur les forces adverses, ce qui serait d’une grande valeur pour l’OTAN.

Il est intéressant de noter que les nacelles d’extrémité d’aile du HAVA SOJ ressemblent beaucoup à celles trouvées sur l’EA-18G Growler, dans le cadre de son système de réception du système de brouillage tactique AN/ALQ-218, qui comprend un récepteur d’avertissement radar (RWR), des mesures de soutien électronique (ESM) et une fonctionnalité d’intelligence électronique (ELINT).

Bien que conçus pour fonctionner depuis l’extérieur d’un espace aérien hostile, des questions croissantes se posent quant à la capacité d’avions spécialisés comme ceux-ci à survivre face à des défenses aériennes plus performantes, la menace des systèmes de missiles anti-aériens à longue portée ne faisant que croître.

En ce qui concerne le long carénage en forme de « canoë » sous le fuselage, ils sont similaires à ceux qui apparaissent sur le ME-11B HADES de l’armée américaine et sur les Sentinel R1 de la Royal Air Force, aujourd’hui à la retraite, tous deux également basés sur le Bombardier Global Express. Dans ces applications, le « canoë » abrite un radar à synthèse d’ouverture/indicateur de cible mobile au sol (SAR/GMTI). L’imagerie SAR consiste en des cartes au sol très détaillées, tandis que la fonctionnalité GMTI peut repérer et suivre les véhicules en mouvement au sol, indépendamment de la couverture nuageuse, de la fumée, de la poussière ou d’autres éléments obscurcissants. Si un radar similaire était installé dans le HAVA SOJ, il conférerait une puissante capacité de collecte de renseignements, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Il est également possible que les réseaux AESA sur l’avion à réaction, principalement utilisés pour soutenir la mission d’attaque électronique, puissent également remplir certaines fonctions SAR/GMTI et autres fonctions radar. Il convient également de noter que cet avion possède en réalité deux carénages ventraux, qui pourraient comporter des réseaux séparés.

Enfin, l’avion comporte deux grandes enceintes SATCOM dorsales sur sa colonne vertébrale. Cela permettrait aux données collectées par cet avion d’être distribuées n’importe où en temps quasi réel. En outre, l’avion comportera clairement une suite de communications impressionnante pour prendre en charge les communications en ligne de mire et le partage de données, ce qui sera essentiel pour fonctionner comme multiplicateur de force pour l’armée de l’air turque.

Lorsqu’Aselsan a remporté le contrat pour sa partie du programme HAVA SOJ en 2018, il était prévu que le premier soit livré à l’armée de l’air turque en 2023. Ce délai n’a clairement pas été respecté, ce qui n’est pas rare pour un programme d’une telle complexité technologique.

Compte tenu du succès de la Turquie à trouver des clients pour ses produits de défense, le HAVA SOJ pourrait également susciter un intérêt étranger important, le Pakistan ayant été identifié comme une opportunité possible dans le passé.

Aselsan a également conclu une joint-venture avec Taqnia en Arabie Saoudite, dans le but de promouvoir une version du HAVA SOJ connue sous le nom de Kasih.

Pour les clients exportateurs, la suite de mission installée dans le HAVA SOJ, comme d’autres équipements militaires turcs, ne serait pas soumise aux restrictions imposées par les directives américaines sur le trafic international d’armes (ITAR), qui peuvent limiter le transfert de technologies et de services de défense et militaires – en particulier les plus sensibles – vers certains pays. Même parmi les opérateurs de l’OTAN en Europe, le HAVA SOJ fournira probablement un ensemble de capacités inégalé. Alors que les défenses aériennes deviennent de plus en plus performantes, même parmi les ennemis les plus bas de gamme, le besoin de capacités d’attaque électronique haut de gamme ne fait que croître.

Alors que de nombreuses questions demeurent quant aux capacités exactes du HAVA SOJ, les apparitions de plus en plus fréquentes de l’avion suggèrent que le programme, longtemps retardé, entre dans une phase plus mature. Alors que la Turquie continue d’investir massivement dans les technologies locales, le HAVA SOJ est en passe de devenir l’un des multiplicateurs de force les plus importants de l’inventaire de l’armée de l’air turque, offrant une précieuse capacité d’impasse, y compris contre les réseaux de défense aérienne intégrés modernes.