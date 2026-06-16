Le ministère de la Défense britannique enquête sur des informations selon lesquelles un navire de guerre russe aurait tiré des coups de semonce dans la Manche (mis à jour)

L’incident se serait produit à environ 20 milles marins au sud de l’île de Wight, au large de la côte sud de l’Angleterre et en dehors des eaux territoriales britanniques. Selon le ministère de la Défense, le rapport initial émanait de l’équipage du yacht immatriculé au Royaume-Uni, qui affirmait qu’un navire de guerre russe avait tiré des coups de semonce à une distance d’environ 500 mètres.

Selon le Association de pressel’incident s’est produit vers 11h40, heure locale, dans les eaux situées entre l’île de Wight et la Normandie.

#FAA Royal Navy / Armée aérienne de la flotte

AgustaWestland Wildcat HMA.2 1x#43C6B9 ZZ396 – SCANDALE 47

Un hélicoptère Wildcat HMA.2 de la Royal Navy opère actuellement au-dessus de la Manche, au milieu d’informations faisant état d’une frégate russe tirant sur un autre navire. @NavyLookout a signalé le HMS Tyne et le HMS… https://t.co/VzoOd0KhJX pic.twitter.com/xZKwwS10xs – Fauteuil Amiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) 16 juin 2026

Un porte-parole du ministère de la Défense nous a confirmé qu’il enquêtait sur les informations faisant état de l’incident, mais a souligné que l’enquête en était encore à ses débuts.

« Aucun blessé ni dommage n’a été signalé par le yacht, qui poursuit son voyage », a ajouté le porte-parole.

La Royal Navy surveillait déjà le navire russe lorsque l’incident présumé s’est produit, a confirmé le ministère.

« HMS Mersey surveillait le navire russe à ce moment-là. Nous ne pouvons pas fournir d’autres commentaires tant que les enquêtes sont en cours. Un bateau de mer du HMS Tyné a visité le yacht pour recueillir des détails et vérifier qu’ils sont en sécurité.

Les deux HMS Mersey et le HMS Tyné sont Rivière des navires de patrouille offshore de classe mondiale, fréquemment utilisés pour surveiller les navires de guerre russes et autres traversant la Manche, qui est largement considérée comme la zone de navigation la plus fréquentée au monde.

Selon des informations non confirmées, le navire de guerre russe impliqué serait le Amiral Grigorovitchle navire leader de sa classe, également connu par l’OTAN sous le nom de Krivak V classe. La frégate est vue au sommet de cette histoire, lors d’une rencontre avec des navires de la Royal Navy plus tôt cette année, toujours dans la Manche.

(Non confirmé) La frégate russe Grigorovich a tiré des coups de semonce sur un yacht britannique dans la Manche.

Les navires britanniques et français se mobilisent en réponse.

L’incident survient après que la Royal Navy a abordé le pétrolier Shadow Fleet SMYRTOS (OMI : 9389100) qui a été sanctionné par HM… – Martin Kelly (@_MartinKelly_) 16 juin 2026

Le ministère de la Défense a également cherché à distinguer cet incident d’une autre opération de sécurité maritime récente dans la Manche, au cours de laquelle les forces britanniques ont arraisonné le Smyrtosun pétrolier de la flotte fantôme sanctionné, qui naviguait sous un faux pavillon camerounais.

L’embarquement du Smyrtos menée dimanche dernier par les commandos de la Royal Marine et des agents chargés de l’application des lois de la National Crime Agency, spécialement formés, était la première opération de ce type dirigée par le Royaume-Uni. L’opération militaire de six heures a également impliqué des hélicoptères Chinook, Merlin et Wildcat, un avion de patrouille maritime P-8 Poseidon de la Royal Air Force, ainsi que la frégate HMS. Sutherland et le navire anti-mines HMS Ledbury.

On ne sait toujours pas exactement quel navire de la marine russe a été impliqué dans l’incident d’aujourd’hui, ce qui a motivé les prétendus tirs de sommation, ni si une communication a eu lieu entre le navire de guerre et le yacht avant l’incident.

Nous mettrons à jour cet article à mesure que nous en saurons plus sur l’incident d’aujourd’hui.

MISE À JOUR : 14 h 45 HAE –

Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles le navire de guerre russe impliqué dans l’incident pourrait avoir subi une sorte de panne mécanique ou de difficulté en mer.

Le secrétaire fantôme à la Défense du Royaume-Uni, James Cartlidge, a déclaré que l’incident était « très préoccupant » et que le Royaume-Uni ne devrait « avoir aucun doute sur le fait que la Russie constitue une menace directe ».

Le chef du parti libéral-démocrate, Ed MacCleary, a déclaré : « Ces rapports sont extrêmement préoccupants. La Russie est littéralement à nos portes. L’agression et l’intimidation de Poutine dans la Manche ne peuvent être tolérées. »

Ces rapports sont extrêmement préoccupants : la Russie est littéralement à nos portes.

L’agression et l’intimidation de Poutine dans la Manche ne peuvent être tolérées.

Cela nous rappelle clairement que le gouvernement ne peut se permettre de retarder davantage le Plan d’investissement de défense. https://t.co/xhnoFQ98tE – Ed Davey (@EdwardJDavey) 16 juin 2026

MISE À JOUR : 14 h 50 HAE –

Selon Nouvelles de la BBCla frégate russe Amiral Grigorovitch a tiré des coups de semonce après que les deux navires soient entrés en contact étroit.

La chaîne rapporte en outre que « le petit yacht sans moteur avait dérivé vers le navire de guerre dans des conditions brumeuses après avoir quitté le Royaume-Uni ».

Le BBC cite le ministère russe de la Défense qui a déclaré que le yacht avait effectué une « approche dangereuse » du navire de guerre et que son équipage avait tiré sur son chemin « avec des fusils » après avoir tenté à plusieurs reprises de le contacter par radio et après avoir lancé des fusées éclairantes.

Le ministère russe de la Défense a en outre affirmé que ses marins avaient agi en « stricte conformité avec les réglementations maritimes internationales ».

Une source gouvernementale britannique a déclaré au BBC qu’un couple d’une soixantaine d’années se trouvait à bord du yacht à ce moment-là. Ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu le coup de klaxon de la frégate russe.

Il y a également eu des rapports non confirmés identifiant le yacht impliqué :

Les Russes disent que le yacht était « Bright Future », un yacht à voile de 40 pieds immatriculé au Royaume-Uni, en transit du Solent à Cherbourg. pic.twitter.com/m3lKpgeHkJ – JamesFennell MBE (@FennellJW) 16 juin 2026

MISE À JOUR : 2:55 PM HAE –

Données obtenues par BBC Vérifier suggère que le Amiral Grigorovitch est dans la Manche depuis une période prolongée, étant réapprovisionné à plusieurs reprises par un navire de réparation, afin de pouvoir escorter les navires de la flotte fantôme dans ces eaux.

Sur la base des images satellite qu’il a examinées, le BBC dit que la frégate a été réapprovisionnée par le PM-82, un Amour navire de réparation de classe mondiale, alors qu’il opérait entre la Manche et la mer du Nord ces derniers mois.

En avril, la frégate aurait escorté six navires de la flotte fantôme à travers la Manche tout en étant surveillée par la Royal Navy.

MISE À JOUR : 3:00 PM HAE –

Au moins un P-8 Poséidon de la Royal Air Force a transité depuis sa base en Écosse pour patrouiller dans la Manche ce soir, selon les données de suivi des vols accessibles au public. L’avion de patrouille maritime est très probablement chargé de surveiller l’activité navale russe dans la région.

#RAF Royal Air Force

Boeing Poséidon MRA.1 1x#43C91C ZP805 – FALCON 01

FALCON 01 est descendu de la RAF Lossiemouth vers la Manche ce soir. pic.twitter.com/zdOmJ2eKWz – Fauteuil Amiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) 16 juin 2026

Plus de détails sur l’incident ont été rapportés par Deborah Haynes, rédactrice en chef de la sécurité et de la défense à Nouvelles du ciel.

Haynes écrit sur X que la frégate russe « a tiré quelques coups de semonce » près du yacht dans la Manche après avoir également déclenché une alerte pour éviter qu’il ne s’approche trop près. Citant une source anonyme de la défense, Haynes rapporte qu’il est entendu que le Amiral Grigorovitch semble avoir du mal à contrôler ses mouvements, peut-être à cause d’un problème de propulsion.

Les coups de semonce « n’ont certainement pas été tirés sur le yacht », a précisé la même source.

De plus, alors que le Amiral Grigorovitch a escorté des navires battant pavillon russe à travers la Manche ces derniers mois, Haynes écrit qu’il n’a pas été impliqué dans l’escorte du navire. Smyrtosqui a été arraisonné par les forces britanniques ce week-end.