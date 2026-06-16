Un bombardier B-52 s’écrase sur la base aérienne d’Edwards en Californie (mise à jour)

Les détails arrivent encore, mais un bombardier B-52 s’est écrasé sur la base aérienne d’Edwards en Californie.

Les pages Facebook et X officielles de la base ont publié la déclaration suivante :

« Un B-52 Stratofortress de l’US Air Force s’est écrasé peu après son décollage sur l’aérodrome d’Edwards à 11h20. Les équipes d’urgence sont immédiatement intervenues sur les lieux et la situation persiste. De plus amples informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. »

ALERTE : Un B-52 Stratofortress de l’US Air Force s’est écrasé peu après le décollage sur l’aérodrome d’Edwards à 11h20.

Les équipes d’urgence sont immédiatement intervenues sur les lieux et la situation persiste. De plus amples informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. pic.twitter.com/x932d3HXHz – Base aérienne d’Edwards (@EdwardsAFB) 15 juin 2026

D’après ce que nous pouvons voir, le B-52 semble s’être écrasé sur ou du moins très près de la piste principale de la base. Des images fixes et des vidéos qui émergent montrent désormais un grand incendie avec de la fumée noire visible à des kilomètres de distance.

La nouvelle de l’accident est apparue pour la première fois dans un article publié sur le groupe Facebook non officiel amn/nco/snco de l’Air Force. Ce message indiquait que l’avion en question portait le numéro de queue 061, mais cela n’est pas confirmé pour le moment. Bien que son statut ne soit pas clair, ce B-52 particulier a été le premier à recevoir un nouveau radar actif à balayage électronique (AESA) AN/APQ-188, qui fait partie d’un effort de modernisation beaucoup plus vaste pour l’ensemble de la flotte de ces bombardiers.

@TheIntelFrog @Aviation_Intel @rampcheckglobal @avphotos05 @thenewarea51 pic.twitter.com/USoCicRpmY – Charlie J♣️ 🇺🇸 (@Rat3B) 15 juin 2026

Est-ce que quelque chose vient de se passer à la base aérienne d’Edwards ? Apercevant actuellement une grande colonne venant de la base, les cames sont alignées avec l’une des pistes.

On dirait que ces deux-là aussi résistent. pic.twitter.com/3vec75KPH0 – DanielFireCopter (@DanielFireTruck) 15 juin 2026

Le nombre de personnes qui se trouvaient à bord du B-52 lorsqu’il s’est écrasé et leur sort sont actuellement inconnus. Cependant, la configuration du siège éjectable du bombardier aurait pu présenter des complications pour l’évasion en fonction du temps écoulé après le décollage de l’incident. Le B-52 a des postes d’équipage qui s’éjectent vers le bas.

Avant cet accident, l’Air Force avait 76 B-52 en service.

Bien que les deux incidents ne soient pas liés, il s’agit également du deuxième crash d’un avion militaire américain en trois jours. Un F/A-18D Hornet du Corps des Marines des États-Unis affecté au Marine Fighter Attack Squadron 323 (VMFA-323) s’est écrasé près du mont Rainier, dans l’État de Washington, le 13 juin. Les deux individus à bord de cet avion ont pu s’éjecter en toute sécurité. Le Hornet a déclenché un incendie de forêt après avoir heurté le sol.

RUPTURE – 🇺🇸 Images montrant un F/A-18 du Corps des Marines des États-Unis s’écraser sur le flanc d’une colline près de Rimrock Lake, Washington, samedi. pic.twitter.com/yQ4O6UFZOl – Technopolitik (@Technopolitik_) 15 juin 2026

Un F/A-18 de l’US Navy s’est écrasé près de Rimrock Lake, le pilote s’est éjecté et est reparti avec des médecins, selon les rapports. C’est le long de la célèbre route à basse altitude VR-1355 dans l’État de Washington.

🎥509Médias pic.twitter.com/UhKZyUCRF9 – Thenewarea51 (@thenewarea51) 14 juin 2026

Mise à jour : 16 h 00 HE –

Fox Nouvelles a maintenant partagé une vidéo qui, selon lui, montre les conséquences de l’accident, qui montre une très grande zone brûlée le long de l’une des pistes d’Edwards. Il n’y a aucune épave facilement visible, ce qui laisse présager une perte totale de l’avion.

Suite de l’accident du B-52 Stratofortress de l’US Air Force à la base aérienne d’Edwards. https://t.co/eSljMYUSal pic.twitter.com/l5O3sc5vjs – Intel Open Source (@Osint613) 15 juin 2026

Mise à jour : 16 h 18 HE –

La base aérienne d’Edwards a partagé une nouvelle mise à jour à 12 h 48 PDT via ses comptes de réseaux sociaux. La déclaration complète se lit comme suit :

« L’aérodrome a été fermé et tous les avions à l’arrivée sont déroutés. Tous les laissez-passer pour visiteurs non commerciaux ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre pour permettre à l’installation de se concentrer entièrement sur les opérations d’intervention d’urgence. »

Mise à jour – 12h48 PDT : L’aérodrome a été fermé et tous les avions entrants sont déroutés.

Tous les laissez-passer visiteurs non commerciaux ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre pour permettre à l’installation de se concentrer entièrement sur les opérations d’intervention d’urgence. – Base aérienne d’Edwards (@EdwardsAFB) 15 juin 2026

Mise à jour : 18 h 43 HE –

Le bureau des affaires publiques de la 412e Escadre d’essai a maintenant publié un bref communiqué de presse, qui est le suivant :

« Un B-52 Stratofortress de l’Air Force transportant huit personnes en mission d’essai de routine s’est écrasé aujourd’hui peu après le décollage à 11 h 20 (PDT). Les premières indications indiquent qu’il n’était pas possible de survivre à l’accident. Le personnel d’intervention d’urgence est sur place et les responsables s’efforcent de rendre compte de tout le personnel. «

« L’accident fait actuellement l’objet d’une enquête. »

Dix est le nombre maximum de personnes pouvant monter à bord d’un B-52 à la fois, avec quatre sièges d’appoint en plus des postes d’équipage disponibles. Huit sont morts dans l’accident. Cela en fait la plus grande perte que nous connaissions à Edwards depuis le crash mortel d’un bombardier B-50D avec huit personnes à bord près de la base en 1951.

MISE À JOUR : 19 h 41 HAE –

S’exprimant lors d’une conférence de presse après l’accident, le colonel de l’Air Force James Hayes, commandant adjoint de la 412e Escadre d’essai de la base aérienne d’Edwards, a offert quelques détails supplémentaires.

« Après avoir examiné les images de l’accident, il a été estimé qu’il s’agissait d’un accident irrécupérable et impossible à survivre. À ce stade, nous avons entamé le processus de notification. »

Le B-52 qui s’est écrasé participait au programme de modernisation du radar.

« À ce stade, nous n’avons aucune indication sur la cause de cela. » Les réponses pourraient ne pas être connues avant six mois après plusieurs enquêtes.

Le B-52 disposait « d’un équipage mixte composé de militaires, de civils gouvernementaux et d’entrepreneurs gouvernementaux soutenant cette mission de test ».

La base met fin à ses opérations demain « principalement à cause de la piste elle-même, et nous finirons par revenir à des opérations complètes et à les exécuter… mais à ce stade, oui, nous interrompons les opérations demain ».

MISE À JOUR : 4 h 00 HAE –

Boeing a publié un communiqué déplorant la perte de l’équipage, dont deux de ses employés.

pic.twitter.com/wvLlMz7slK – La société Boeing (@Boeing) 16 juin 2026

*Note de l’auteur : Nous avons modifié l’équipage maximum à dix après qu’un ancien pilote de bombardier nous ait informés que le B-52 pouvait contenir autant de personnes, et non huit comme nous l’avions compris.