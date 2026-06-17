L’Ukraine va contribuer à répondre aux besoins de l’Europe en matière de missiles de frappe à longue portée

L’Ukraine apparaît de plus en plus comme un acteur potentiel dans la course européenne au renforcement de ses capacités de frappe conventionnelle à longue portée. De nouveaux partenariats centrés sur les missiles de croisière ukrainiens Flamingo et Neptune soulignent la façon dont l’industrie européenne de la défense passe de la fourniture de Kiev au co-développement et à la fabrication de technologies de missiles ukrainiennes éprouvées au combat pour le futur arsenal de l’OTAN.

Diehl Defence a récemment confirmé son intention de lancer la production du missile de croisière ukrainien Flamingo en Allemagne. Le directeur général de Diehl, Helmut Rauch, a déclaré que son entreprise prévoyait des négociations dans les semaines à venir avec Fire Point, le fabricant du Flamingo. Diehl avait auparavant signé un accord technologique avec Fire Point, mais n’avait divulgué aucun détail.

Parallèlement, un autre fabricant européen de missiles, MBDA, la plus grande entreprise de ce type en Europe, a signé un protocole d’accord avec la société de défense ukrainienne Luch pour élargir la collaboration sur les capacités de frappe en profondeur en se concentrant sur la famille de missiles de croisière Neptune. Dans le cadre de cet accord, MBDA et Luch travailleront ensemble sur le missile Neptune 2, via ce que la société européenne de missiles décrit comme un processus « d’innovation disruptive ».

Reflétant cette tendance plus large, lors d’une visite à Kiev le mois dernier, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a souligné les avancées technologiques « remarquables » de l’Ukraine en temps de guerre et a déclaré que Berlin envisageait des coentreprises incluant des drones à longue portée, des défenses aériennes et de la guerre électronique.

En regardant ces missiles de croisière ukrainiens plus en détail, le Neptune de Luch est apparu pour la première fois comme un missile anti-navire, basé sur le Kh-35 de l’ère soviétique, connu par l’OTAN sous le nom de SS-N-25 Switchblade dans sa forme lancée en surface. Le Neptune est devenu célèbre lorsqu’il a été utilisé pour couler les navires de la marine russe. Slave croiseur de classe Moskova en 2022.

Par la suite, l’Ukraine a introduit le Long Neptune à portée étendue, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait une portée d’environ 620 milles (1 000 kilomètres). Le Long Neptune est doté d’un corps allongé pour accueillir du carburant supplémentaire pour son moteur à double flux. Il aurait été utilisé contre des dizaines de cibles en Russie.

« Long Neptunes » ukrainien. Nous produisons plus 🇺🇦

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Українські «довгі нептуни». Робимо більше 🇺🇦 pic.twitter.com/rKUy3NtifJ – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 14 novembre 2025

Les versions d’attaque terrestre du Neptune utiliseraient un système de navigation inertielle (INS) assisté par GPS et un capteur infrarouge d’imagerie à la place du chercheur radar actif du missile anti-navire.

Au moins une autre version du Neptune a également été développée, celle-ci comportant apparemment des « renflements » de réservoir de carburant pour une autonomie accrue. Comme vous pouvez le lire ici, ce modèle semble être quelque chose comme une version de portée intermédiaire, se situant entre le Neptune d’attaque terrestre original et le Long Neptune.

En ce qui concerne le Flamingo, également connu sous le nom de FP-5, il a été conçu dès le départ pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie, le missile ayant une portée annoncée de 1 864 milles (3 000 kilomètres). Le Flamingo est nettement plus gros que la série Neptune, étant lancé à partir de rails montés sur une remorque, plutôt que depuis des bidons sur le plateau d’un camion.

Le Flamingo est également doté d’une ogive nettement plus grande, pesant environ 2 205 livres (1 000 kilogrammes).

Une vidéo du missile de croisière Flamingo en action :

En termes de guidage, le Flamingo utiliserait une combinaison de méthodes, notamment divers types de navigation par satellite. Un système de navigation inertielle sous-jacent est probablement présent. Le missile est propulsé par un turboréacteur à double flux AI-25, un type produit en Ukraine pour les avions militaires et civils, notamment l’avion d’entraînement L-39 Albatros et le transporteur Yak-40.

Le missile de croisière géant ukrainien Flamingo semble utiliser un turboréacteur à double flux Ivchenko AI-25TL recyclé à partir d’un avion d’entraînement à réaction Aero L-39. pic.twitter.com/HCe5u2JHUq – Fabian Hinz (@fab_hinz) 21 août 2025

Le développement par l’Ukraine de missiles de croisière d’attaque terrestre à portée de plus en plus longue est motivé par la nécessité de frapper des cibles plus profondément à l’intérieur de la Russie. Kiev a reçu des missiles à distance de ses alliés, notamment les missiles à lancement aérien Storm Shadow et SCALP-EG du Royaume-Uni et de la France, respectivement, ainsi que le missile balistique à courte portée du système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) fourni par les États-Unis. Cependant, ceux-ci ne sont pas disponibles en grand nombre et sont limités par les restrictions imposées à leur utilisation. De plus, aucun d’entre eux n’a la portée ou la capacité d’ogive offerte par le Flamingo.

Kiev fait depuis longtemps campagne pour recevoir des missiles de croisière Tomahawk des États-Unis, mais jusqu’à présent, Washington a refusé ces demandes, le président américain Donald Trump affirmant qu’il « ne cherche pas à voir une escalade » du conflit. Ces missiles très précis seraient capables d’atteindre des cibles situées à environ 1 600 kilomètres des frontières ukrainiennes.

Outre les missiles de croisière, l’Ukraine a également développé une grande variété de drones d’attaque unidirectionnelle à longue portée et d’autres modèles qui brouillent la frontière entre les drones kamikaze à longue portée et les missiles de croisière, notamment Palianytsia, Peklo et Trembita.

Kyiv travaille également au développement de nouveaux missiles balistiques. Cependant, le plus long d’entre eux, à notre connaissance, est le Hrim-2, qui peut atteindre des cibles à 174 miles (280 kilomètres) ou éventuellement jusqu’à 310 miles (500 kilomètres).

Pendant ce temps, Fire Point a développé le missile balistique FP-7, une arme d’une portée déclarée d’environ 124 miles (200 kilomètres) et une ogive d’environ 331 livres (150 kilogrammes).

Mais dans les deux cas, ces missiles balistiques manquent de véritable portée stratégique. Ce problème serait partiellement résolu par le FP-9, que Fire Point prévoit de commencer à tester cet été et qui devrait avoir une autonomie de 530 miles (855 kilomètres).

🇺🇦 Fire Point’s au salon de Paris :

• Flamant rose FP-5

• PC-7

• FP-9 (balistique à plus de 700 km)

•FP-1/2 pic.twitter.com/3OzjHEpM7h – MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 16 juin 2026

Les efforts de l’Ukraine pour développer de nouveaux missiles plus destructeurs et pour les construire à grande échelle interviennent alors que les membres européens de l’OTAN cherchent également de plus en plus à déployer des armes de cette classe.

Le facteur d’échelle est important, car le développement d’armes ukrainiennes en temps de guerre met l’accent sur des équipements qui peuvent être produits rapidement, en grand nombre et à moindre coût. Fire Point a déclaré son objectif d’augmenter la production de Flamingo à un rythme quotidien d’au moins sept missiles d’ici octobre de cette année. Cela se traduirait par 2 555 constructions par an. On peut se demander si cet objectif est réaliste, mais la perspective de lignes de production supplémentaires ailleurs en Europe changerait la donne.

Des détails supplémentaires ont été publiés sur le nouveau missile de croisière à longue portée produit en Ukraine, surnommé le FP-5 « Flamingo », fabriqué par Fire Point. Selon une interview avec la directrice technique Iryna Terekh, le « Flamingo » est entré en série… pic.twitter.com/2D5GisrmFP – OSINTdefender (@sentdefender) 21 août 2025

Dans le même temps, il convient de noter que les missiles de croisière Flamingo et Neptune, malgré toutes leurs capacités, ne sont pas particulièrement sophistiqués. Ils volent tous deux à une vitesse subsonique et ne semblent avoir aucune tentative de contrôle de signature. S’ils sont certes destructeurs, ils sont loin d’être à l’abri d’une interception.

Leur efficacité peut être augmentée en les utilisant dans des barrages de missiles et en les combinant avec des drones et potentiellement des leurres, pour submerger les défenses aériennes. C’est là aussi un domaine dans lequel l’expérience ukrainienne pourrait être utile, en créant un mélange de capacités de missiles haut de gamme et de masse de combat provenant de drones bas de gamme.

Dans cette optique, il n’est peut-être pas surprenant que Diehl réfléchisse déjà à la manière d’améliorer le Flamingo.

Helmut Rauch de Diehl a déclaré que sa société pourrait équiper le Flamingo d’un autodirecteur beaucoup plus avancé, en tirant parti de l’expérience de la société allemande dans ce domaine.

Une vidéo non vérifiée qui semble montrer une frappe de missile de croisière Flamingo sur une usine militaire à Cheboksary, dans l’ouest de la Russie :

(RUSSIE-UKRAINE)

Voici à quoi ressemble le système de défense VNIIR-Progress à Cheboksary suite à l’attaque du missile de croisière ukrainien FP-5 Flamingo https://t.co/Ut2gsp41rC pic.twitter.com/AMKnUfR2fO – Eye Think (@EyeThink_) 11 juin 2026

De même, l’expertise de MBDA en matière de développement et de production de missiles pourrait potentiellement être intégrée aux futures versions du Neptune.

Quoi qu’il en soit, l’Ukraine bénéficierait de technologies avancées qui, autrement, ne seraient peut-être pas immédiatement accessibles.

Ce qui est clair, c’est que les alliés européens de l’OTAN cherchent de plus en plus à remédier à leur manque de capacités de frappe terrestres à longue portée. En plus d’être confrontée à une Russie de plus en plus belliqueuse, équipée d’un arsenal croissant de missiles à longue portée, l’Europe est également confrontée à la perspective que son allié américain ne soit pas disposé à fournir le même type de capacités.

L’Ukraine n’est pas la seule à ne pas pouvoir sécuriser les missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine.

Berlin, en particulier, cherche des alternatives au bataillon de tirs à longue portée de l’armée américaine, équipé de divers missiles à impasse à armement conventionnel – dont Tomahawk – qui devait être déployé en Allemagne sur une base tournante à partir de cette année. La décision américaine était une réponse apparente aux désaccords avec l’Allemagne sur la guerre en Iran ainsi qu’aux tensions tarifaires persistantes.

Même si l’Europe dispose de nouveaux programmes de frappe à longue portée, elle ne devrait pas mettre de nouveaux systèmes en service avant les années 2030. Dans le même temps, des efforts tels que l’approche européenne de frappe à longue portée (ELSA), qui implique la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni, doivent encore se mettre d’accord sur des exigences communes, pour autant que cela soit possible.

Par ailleurs, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont dévoilé leur intention de produire conjointement une arme de « frappe de précision en profondeur » d’une portée de plus de 1 240 milles (2 000 kilomètres). Toutefois, à ce stade, aucun cadre industriel n’a été convenu. Potentiellement, une version avancée du Flamingo pourrait répondre à cette exigence, ne serait-ce qu’à titre provisoire avant qu’une solution plus sur mesure puisse être développée.

L’utilisation massive par la Russie de missiles lancés depuis le sol en Ukraine, ainsi que son déploiement d’armes à longue portée à Kaliningrad, n’ont fait que mettre en évidence les déficiences des capacités de frappe en profondeur de l’Europe, alors que l’OTAN cherche à renforcer la dissuasion conventionnelle contre Moscou.

Les forces armées russes ont bénéficié de plus d’une décennie d’investissements et de réformes. Les forces terrestres russes sont désormais mieux équipées, avec une artillerie centrale et une capacité de manœuvre au sol. | Lisez le #MilitaryBalance 2022 : https://t.co/4sQPYYdj4n pic.twitter.com/E54Qnqtu9m – Actualités IISS (@IISS_org) 24 février 2022

Pour l’Europe, les développeurs de missiles ukrainiens comme Luchs et Fire Point apportent l’expérience précieuse de l’innovation en temps de guerre, tandis que des sociétés de défense établies comme MBDA et Diehl fournissent une capacité industrielle supplémentaire et des technologies avancées. Si l’un ou l’autre de ces projets réussit, ils pourraient non seulement aider l’Ukraine à déployer des missiles de croisière plus avancés et plus performants, mais également contribuer à combler l’une des lacunes capacitaires les plus pressantes de l’OTAN.