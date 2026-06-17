La capacité du Pentagone à fournir davantage d’intercepteurs Patriot à l’Ukraine est remise en question par le Congrès

Préoccupée par la capacité de l’Ukraine à se protéger des attaques de missiles et de drones russes, la Commission sénatoriale des services armés (SASC) demande si le Pentagone peut augmenter ses livraisons d’intercepteurs du système de défense aérienne Patriot à ce pays déchiré par la guerre. Cela s’inscrit dans le contexte d’une demande extrême des États-Unis et de leurs alliés concernant la diminution des stocks de ces armes.

Comme nous l’avons noté précédemment, entre l’utilisation par les États-Unis dans les récents conflits du Moyen-Orient et leurs engagements envers l’Ukraine et près de 20 autres pays, des inquiétudes subsistent depuis longtemps quant à la fourniture d’intercepteurs Patriot. Le Pentagone maintient néanmoins qu’il dispose de suffisamment de fournitures.

Il est difficile de dire avec précision combien d’intercepteurs Patriot restent dans les stocks ukrainiens, Le New York Times récemment noté.

« Le nombre est classifié. Fin juin de l’année dernière, il n’y en avait que 16 dans l’arsenal ukrainien », indique le journal. Compte tenu du faible approvisionnement et des bombardements russes constants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fréquemment demandé des intercepteurs supplémentaires aux États-Unis et à leurs alliés.

Nous recevions de nos partenaires des missiles PAC-3 en certaines quantités, mais par la suite, ce volume mensuel a été plusieurs fois réduit. Ce n’était pas dû à un manque de financement, mais à la guerre au Moyen-Orient. Cela concernait différents types d’armes. Tout ce que nous pouvions, nous… pic.twitter.com/qwPFydwAzC – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 juin 2026

Le SASC a déclaré qu’il « reconnaît l’importance des systèmes de défense aérienne Patriot et des intercepteurs Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) pour soutenir l’autodéfense de l’Ukraine et prend note des préoccupations persistantes concernant la disponibilité des intercepteurs, la capacité de production et l’impact des transferts sur l’état de préparation militaire des États-Unis ».

« En conséquence, le comité ordonne au secrétaire à la Défense, en coordination avec le sous-secrétaire à la Défense chargé de l’acquisition et du maintien en puissance, de soumettre un rapport aux comités de défense du Congrès, au plus tard le 1er octobre 2026, évaluant la faisabilité d’augmenter les livraisons d’intercepteurs PAC-3 à l’Ukraine », indique sa directive.

Nous avons contacté le comité pour savoir à quelle variante du PAC-3 il fait référence. Lockheed Martin augmente la production des intercepteurs Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) de génération actuelle, plus avancés, et on ne sait pas exactement combien d’autres variantes sont encore fabriquées ou se trouvent dans les stocks américains.

Le SASC souhaite obtenir les informations suivantes du Pentagone :

« Une évaluation des besoins ukrainiens actuels et projetés en intercepteurs PAC-3 au cours des 12 prochains mois ; »

« Une évaluation de la disponibilité d’intercepteurs PAC-3 issus des stocks existants du ministère de la Défense pour transfert vers l’Ukraine et de l’impact de ces transferts sur l’état de préparation militaire et les plans opérationnels des États-Unis ; »

« Une évaluation des options pour accélérer la production des intercepteurs PAC-3, notamment par le biais d’autorités d’achat pluriannuelles, d’approvisionnements anticipés, d’une capacité accrue des fournisseurs et d’autres investissements industriels ; »

« Une évaluation de la faisabilité d’augmenter la production annuelle d’intercepteurs PAC-3 et le calendrier prévu pour atteindre de telles augmentations ; »

« Une identification de tout obstacle statutaire, réglementaire, contractuel ou de la chaîne d’approvisionnement à l’augmentation des livraisons d’intercepteurs en Ukraine ; »

« Une évaluation des opportunités pour les pays alliés et partenaires exploitant des systèmes Patriot de fournir des intercepteurs PAC-3 supplémentaires à l’Ukraine, y compris des options pour des accords de remplissage avec les États-Unis ; » et

« Des recommandations d’actions législatives ou administratives qui permettraient d’augmenter les livraisons d’intercepteurs à l’Ukraine tout en maintenant des niveaux acceptables de préparation militaire américaine. »

En outre, la commission a déclaré que le secrétaire devrait « informer les commissions de défense du Congrès des conclusions du rapport, au plus tard 15 jours après sa soumission ».

Le Pentagone a refusé mercredi de commenter le rapport du comité, le nombre d’intercepteurs qu’il a fourni à l’Ukraine ou la capacité d’augmenter cette fourniture. Nous avons également contacté Lockheed Martin et attendons une réponse.

Le rapport, sur la gravité de l’épuisement des stocks d’armes avancées des États-Unis, révèle que la production actuelle de PAC-3 MSE « se situe autour du taux de base de 650 intercepteurs par an, la moitié des livraisons étant destinée aux États-Unis et le reste aux alliés et partenaires ».

Dans le cadre d’un contrat avec le Pentagone signé en janvier, Lockheed s’est engagé à porter la production annuelle du Patriot à 2 000 exemplaires.

Lockheed Martin a annoncé mardi qu’elle augmenterait son taux de production annuel d’intercepteurs PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) pour le système de missiles sol-air MIM-104 « Patriot » d’environ 600 à 2 000 par an, dans le cadre d’un nouveau contrat avec le ministère de… pic.twitter.com/aCkVK8xkqx – OSINTdefender (@sentdefender) 6 janvier 2026

« Étant donné que les achats américains au cours de la dernière décennie se sont élevés en moyenne à 225 missiles par an, les livraisons des années précédentes ne suffiront pas à remplacer entièrement les dépenses », a prévenu le SCRS. « Pour cela, les États-Unis devront attendre les 3 203 missiles Patriot demandés dans le budget de l’armée pour l’exercice 2027. Leur livraison devrait commencer en mai 2029. »

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cet article, en plus des intercepteurs Patriot déjà fournis à l’Ukraine, les États-Unis en ont utilisé une grande quantité pendant le conflit avec l’Iran pour défendre leurs atouts, ainsi que ceux de leurs alliés.

Le rapport du CSIS a révélé qu’au début de la guerre avec l’Iran, « il y avait environ 2 500 intercepteurs Patriot dans l’inventaire américain », bien que le tableau qui l’accompagne ne précise pas quelle variante. « Au cours du conflit, entre 1 060 et 1 430 Patriotes ont été licenciés. » Nous ne savons pas ce que comprend ce décompte, mais nous savons que des intercepteurs des séries PAC-2 et PAC-3 ont été utilisés dans le dernier conflit avec l’Iran.

Ajoutant aux questions sur la capacité de fournir davantage de Patriot à l’Ukraine, un haut responsable de Lockheed Martin a récemment averti que la société ne pouvait donner aux alliés américains aucune certitude quant au moment où ils recevraient des intercepteurs malgré les plans visant à tripler la capacité, selon Temps Financier.

Brian Dunn, vice-président chargé de la stratégie et du développement commercial des missiles et du contrôle de tir, a récemment déclaré que l’entreprise travaillait dur pour augmenter la production de missiles intercepteurs PAC-3 dans un contexte de pénurie d’approvisionnement exacerbée par la guerre en Iran.

Mais dans ses remarques aux journalistes lors du salon aéronautique ILA de Berlin, « il a envoyé un message qui donne à réfléchir aux alliés américains, dont l’Allemagne, le Japon, la Pologne, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui exploitent le système de défense aérienne Patriot », a rapporté la publication.

Dunn a déclaré que la capacité supplémentaire « sera évidemment en mesure de satisfaire les besoins de plusieurs utilisateurs dans un délai plus rapide ». Cependant, il a ajouté que Lockheed Martin ne « contrôle pas la répartition de ces missiles. Nous ne pouvons dire à personne où vous serez sur cette (liste de priorités).

« De toute évidence, il y a actuellement beaucoup de rhétorique de la part du ministère de la Guerre… sur la façon dont ils vont réorganiser, réorganiser, qui recevra les missiles en premier », a-t-il poursuivi. « Nous ne contrôlons rien de tout cela. »

🇫🇷 La société américaine Lockheed Martin ne peut garantir aux alliés américains la livraison des intercepteurs Patriot, dont l’Ukraine a désespérément besoin, malgré les projets visant à tripler sa capacité de production.

C’est ce qu’a déclaré le vice-président de l’entreprise, Brian Dunn, selon le Financial Times. pic.twitter.com/fq8QYdtAXR – Маrina Wolf (@volkova_ma57183) 11 juin 2026

Les déclarations de Dunn mettent en évidence les préoccupations que nous avions soulevées bien avant et pendant l’opération Epic Fury concernant la dépense rapide de munitions critiques et la manière dont cela pourrait affecter une éventuelle future lutte contre la Chine. Cela va également dans le sens de nos reportages sur l’insuffisance globale de la force Patriot américaine, un problème que nous soulignons depuis des années.

Pendant ce temps, pour l’Ukraine, l’arrivée de nouveaux intercepteurs Patriot ne saurait arriver assez tôt. Il y a deux nuits, par exemple, les forces russes ont lancé 70 missiles et plus de 600 drones lors d’un assaut massif, selon le Indépendant de Kyiv.

« Sur les 34 missiles balistiques tirés, 19 visaient la capitale », note le journal.

Vous pouvez voir une vidéo de l’une de ces frappes ci-dessous.

Le nombre de sites culturels ukrainiens touchés lors de l’attaque nocturne de Kiev par la Russie continue d’augmenter, l’arsenal Mystetskyi ayant été incendié ce matin.

Le complexe est l’un des musées phares d’Ukraine. pic.twitter.com/FGY2lEz5iT – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 15 juin 2026

« Les batteries Patriot de Kiev, assiégées, ont fait un travail vaillant, en interceptant 15 d’entre elles, ainsi que cinq des six missiles de croisière hypersoniques 3M22 Zircon lancés lors de l’attaque », a ajouté le média. « Pourtant, même les défenses à plusieurs niveaux ont été poussées au-delà de leurs limites. »