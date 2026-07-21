Ce nouveau vaisseau spatial Northrop pourrait-il utiliser ses bras robotiques pour attaquer les satellites ennemis ?

Un vaisseau spatial équipé de deux bras robotiques, développé par Northrop Grumman, devrait être lancé aujourd’hui. La société envisage de créer une flotte complète de ces véhicules robotiques de mission (MRV), apparemment pour offrir un service commercial de ravitaillement et de réparation des satellites en orbite. Cependant, la question a été soulevée de savoir si le MRV pourrait également être utilisé pour attaquer des ressources ennemies dans l’espace. L’US Space Force a déclaré publiquement qu’elle cherchait à développer des capacités offensives basées dans l’espace, principalement pour aider à protéger les satellites amis des menaces croissantes.

La question de savoir si le MRV, ou un dérivé de celui-ci, pourrait être utilisé dans un rôle offensif a été explicitement évoquée lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Northrop Grumman ce matin. L’entreprise ne semble pas avoir exclu cette possibilité.

« Dans le cadre de notre portefeuille de services de satellites, nous avons développé le premier vaisseau spatial robotique commercial capable de réparer, déplacer et entretenir des satellites en orbite géosynchrone via deux bras robotiques », avait souligné Kathy Warden, PDG de Northrop Grumman, dans ses remarques introductives au début de l’appel. « Il peut également installer des jetpacks prolongeant la durée de vie sur d’autres satellites pour des clients gouvernementaux ou commerciaux, prolongeant ainsi leur durée de vie utile jusqu’à huit ans. »

« Le vaisseau spatial est connu sous le nom de Mission Robotic Vehicle, ou MRV, et notre premier MRV devrait être lancé plus tard dans la journée, si le temps le permet », a-t-elle ajouté.

« Vous ne pouvez probablement pas fournir de termes quantitatifs ici, mais d’un point de vue qualitatif, quel est le marché potentiel pour une version offensive de ce vaisseau spatial qui pourrait être utilisée pour neutraliser les satellites adverses ? » » Scott Mikus, directeur de la recherche aérospatiale, de défense et spatiale chez Melius Research, a demandé plus tard au cours de l’appel.

« J’apprécie donc la question. Je laisserai au gouvernement américain le soin de décider comment cette capacité pourrait remplir les objectifs de mission qu’il a à cet égard », a déclaré le PDG Warden en réponse. « Mais notre objectif est certainement d’offrir à nos clients des options de déploiement technologique et de leur permettre de déterminer la politique relative au moment et à la manière dont ils peuvent déployer cette technologie. »

Pour prendre du recul, si tout se passe comme prévu, une fusée de lancement spatial SpaceX Falcon 9 transportant le MRV décollera de Cap Canaveral dans une fenêtre de quatre heures à partir de 17 h 15 HE aujourd’hui. La fusée transportera également trois Mission Extension Pods (MEP), qui sont les « jetpacks de prolongation de la durée de vie » mentionnés par Warden.

Comme indiqué, le MRV dispose de deux bras robotiques qui lui permettent de placer les députés européens sur d’autres satellites en orbite, ainsi que d’effectuer d’autres tâches. Les bras font partie de ce qui est officiellement appelé la charge utile de maintenance robotique des satellites géosynchrones (RSGS). Le système RSGS a été développé dans le cadre d’un programme dirigé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des États-Unis, en coopération avec le Naval Research Laboratory (NRL) des États-Unis. Il convient de noter ici que le RSGS est le produit d’un travail du gouvernement américain dans ce sens remontant à plusieurs décennies. D’autres évolutions similaires ont également eu lieu ailleurs dans le monde, notamment en Chine et en Russie, comme nous y reviendrons plus tard.

La prochaine mission du MRV comprendra des rendez-vous avec des satellites appartenant aux sociétés australiennes Optus et SES au Luxembourg et l’attachement de députés européens à ceux-ci, selon un rapport du Vol spatial maintenant. Ces deux sociétés sont des fournisseurs de télécommunications commerciales.

La fiche d’information de Northrop Grumman sur le MRV indique que le vaisseau spatial est capable d’effectuer une série de missions d’inspection et d’entretien en orbite au-delà du ravitaillement via les MEP. Le véhicule robotique peut également être utilisé pour « remorquer » des satellites d’une position à une autre et aider à éliminer les débris. Tout cela nécessite la capacité de manœuvrer de très près avec d’autres objets cibles dans l’espace. Ceci nous amène à son tour à la question de savoir si le MRV pourrait offrir une capacité antisatellite offensive.

L’armée américaine elle-même a pointé du doigt à plusieurs reprises les satellites ennemis dotés de bras robotiques comme l’une des nombreuses menaces potentielles pour ses propres capacités spatiales.

« Nous répondons essentiellement à un domaine de guerre dans lequel nos adversaires ont déjà placé des intercepteurs dans l’espace, et nous voulons nous assurer de rééquilibrer cela en termes de dissuasion », a déclaré le chef des opérations spatiales, le général Chance Saltzman, officier supérieur de la Force spatiale, lors d’une table ronde au symposium annuel sur la guerre de l’Air & Space Forces Association (AFA) en février. Saltzman répondait à une question directe de notre Howard Altman.

Les « satellites d’inspection » qui pourraient avoir un double usage sont un sujet de discussion brûlant depuis des années, les développements russes attirant particulièrement l’attention. Un « satellite tueur » doté d’une capacité de manœuvre rapprochée pourrait employer une variété de moyens autres que les bras robotiques pour tenter de désactiver, d’endommager ou même de détruire une cible dans l’espace. Cela pourrait inclure des brouilleurs de guerre électronique, des armes à énergie dirigée, des sprays chimiques et de petits projectiles. L’inspecteur spatial pourrait lui-même être utilisé comme véhicule de destruction cinétique et délibérément s’écraser sur la cible.

Une inspection minutieuse d’autres satellites dans l’espace offre également la possibilité de recueillir des renseignements sur leurs capacités et de surveiller leurs activités. Les satellites américains, ainsi que ceux appartenant à la Russie et à d’autres pays, ont été observés en train de faire exactement cela au fil des années. Certaines sociétés commerciales d’imagerie satellitaire proposent même désormais une connaissance de la situation spatiale en tant que service.

Comme le soulignent les travaux de la DARPA et du NRL sur la charge utile RSGS, l’armée américaine s’intéresse déjà clairement aux capacités de base du vaisseau spatial MRV. Le ravitaillement en orbite, en particulier, est considéré comme offrant une liberté de manœuvre vitale pour aider à protéger les satellites amis contre les attaques. À l’heure actuelle, « courir et se cacher » est l’option la plus immédiate disponible pour répondre aux menaces, mais cela nécessite que les satellites consomment du carburant de précision, ce qui réduit leur durée de vie opérationnelle.

La Space Force dispose également d’une unité entière dédiée à un ensemble de missions de « guerre orbitale » en constante évolution, dotées de capacités défensives. et éléments offensants.

« La protection et la défense des satellites ne peuvent pas simplement se faire en protégeant et en défendant. Vous ne pouvez pas fuir un tyran pour toujours. Parfois, vous devez vous retourner et frapper », a déclaré le lieutenant-général Gregory Gagnon, chef du Commandement des forces de combat (CFC) de la Force spatiale américaine, lors d’une autre table ronde au Symposium de guerre de l’AFA en février. « Protéger et défendre, bien que nécessaires, ne suffisent pas pour assurer le contrôle de l’espace. Nous avons également besoin, dans le cadre de notre force conjointe, de la capacité d’attaquer. »

Gagnon a cité l’expansion massive des capacités spatiales de la Chine comme l’un des principaux moteurs de ce point de vue. Il a également mentionné les projets de Space Delta 9, la formation chargée de la guerre orbitale, pour commencer à explorer de nouvelles tactiques offensives et défensives à l’aide d’un satellite expérimental.

Patch « Orbital Warfare » et insigne d’épaule inédit (du moins par moi) porté par un membre du Space Delta 9 de l’US Space Force. – Joseph Trevithick (@franticgoat.bsky.social) 2024-07-12T13:13:57.752Z

« Ce prototype sera exploité par mon Orbital Warfare Delta. C’est le seul Orbital Warfare Delta du gouvernement des États-Unis. Leur travail consistera à travailler sur leurs manœuvres, qui est l’une des sept fonctions conjointes de la guerre, afin qu’ils puissent fournir des capacités offensives et défensives précises et non imprécises », a-t-il expliqué. « Ils vont travailler à conduire ce vaisseau spatial d’une manière que nous ne pouvions pas piloter auparavant. »

L’ampleur et la portée des demandes visant à protéger les satellites américains en orbite ne feront que croître de manière significative dans les années à venir, alimentées désormais par l’initiative Golden Dome. Golden Dome est un effort à multiples facettes visant à mettre en place une architecture nationale de défense antimissile considérablement élargie. Un élément central du plan tel qu’il est actuellement concerne les intercepteurs anti-missiles spatiaux, qui seront soutenus par de grandes constellations distribuées de capteurs et de satellites de communication. Dans un rapport publié en mai, le Congressional Budget Office (CBO) a estimé que 7 800 intercepteurs en orbite pourraient être nécessaires pour faire fonctionner le concept.

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’armée américaine s’intéresse clairement aux capacités de ravitaillement et d’entretien en orbite que le vaisseau spatial MRV de Northrop Grumman est désormais conçu pour fournir. Cela pourrait également être essentiel pour protéger et maintenir des éléments du Golden Dome, ainsi que d’autres nouveaux capteurs spatiaux critiques et d’autres constellations de satellites.

Le lancement prévu aujourd’hui du premier vaisseau spatial MRV constitue une étape très importante à tous les niveaux, qui pourrait ouvrir la porte à un type très différent de capacité spatiale « armée ».