Le nouveau VC-25B Air Force One sera retiré du service pour être « optimisé » avec des mises à niveau

De nouvelles questions ont été soulevées concernant la suite d’autoprotection de l’avion Bridge, en particulier après que Trump l’ait emmené au sommet de l’OTAN en Turquie au début du mois, mais soit ensuite reparti de manière inattendue sur un plus ancien VC-25A. Des rapports ultérieurs ont indiqué que les services secrets avaient exhorté le président à procéder à cet échange par mesure de sécurité, dans un contexte d’escalade des combats avec l’Iran.

POTUS vient de quitter la Turquie à bord du « Old Air Force » (VC-25A). Nous spéculons s’il rencontrera le nouveau pont VC-25B au Royaume-Uni pour une escale de carburant et si POTUS reviendra à Andrews sur le pont VC-25B. pic.twitter.com/Xm4qOt52uq – Thenewarea51 (@thenewarea51) 8 juillet 2026

Trump quitte la Turquie après la conclusion du sommet de l’OTAN.pic.twitter.com/iWhBCb31dI – Rapport de choc (@clashreport) 8 juillet 2026

« Monsieur le Président, cet avion n’est pas équipé de systèmes de défense antimissile. Pourquoi le pilotez-vous ? » SV Date, correspondant à la Maison Blanche pour HuffPosta demandé Trump hier lors d’un rassemblement de presse à la base aérienne d’Andrews, à l’extérieur de Washington, DC. Le président revenait tout juste d’un voyage pour assister à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, dans le New Jersey.

« Eh bien, il a – il a beaucoup, et, vous savez, il a beaucoup de capacités », a répondu Trump. « Mais si je comprends bien, dans environ un mois, ils vont l’envoyer pour qu’il soit au maximum. Ils vont donc l’envoyer, et ils l’auront au maximum. Cela prendra environ un mois. «

Journaliste : Monsieur le Président, cet avion n’est pas équipé de systèmes de défense antimissile. Pourquoi tu le fais voler ?

Trump : Eh bien, il a – il a beaucoup, et euh, vous savez, il a beaucoup de capacités, mais si je comprends bien, dans environ un mois, ils vont l’envoyer pour que ce soit,… pic.twitter.com/wDimk6RiQm – MeidasTouch (@MeidasTouch) 20 juillet 2026

Trump n’a pas précisé ce que « maximum » pourrait signifier pour l’avion Bridge.

Nous avons également contacté l’US Air Force et L3Harris pour plus d’informations. L3Harris est l’entrepreneur de défense qui a servi de principal intégrateur pour les modifications apportées à l’ancien 747 qatari. Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’on sait du processus de conversion, qui a duré environ 10 mois, ici.

« Nous savions qu’il y avait des problèmes de sécurité avec l’avion. Nous le savions depuis le tout début », a déclaré séparément la sénatrice Jeanne Shaheen, démocrate du New Hampshire, lors d’une table ronde au salon aéronautique international de Farnborough au Royaume-Uni aujourd’hui, selon Briser la défense. «De toute évidence, des efforts ont été déployés pour résoudre ce problème.»

« S’il y a eu un examen et qu’il a été déterminé qu’un problème existe, la bonne nouvelle est qu’il va apparemment être résolu », a également déclaré le sénateur Jerry Moran, républicain du Kansas, selon Briser la défense. « Et je pense qu’il est important pour nous tous de déterminer quel est ce problème et de soutenir les mesures correctives. »

Shaheen et Moran siègent tous deux à la sous-commission de la défense du Comité sénatorial des crédits. Shaheen est également membre de la commission sénatoriale des services armés.

Comme indiqué précédemment, les capacités défensives et autres de l’avion Bridge ont fait l’objet d’un nouvel examen minutieux depuis le voyage de Trump en Turquie et l’échange avec le VC-25A au retour. Le 9 juillet, Le New York Times a rapporté que l’ancien avion qatari « ne dispose pas des mêmes contre-mesures défensives qui constituaient les éléments de sécurité de l’ancien modèle, y compris ses capacités antimissiles avancées », citant des responsables anonymes.

Le FoisL’article comprenait une déclaration du directeur des communications de la Maison Blanche, Steven Cheung, affirmant que « le nouvel Air Force One est un avion de pointe qui a été équipé de protocoles de sécurité de haut niveau qui garantissent la sécurité du président et de son personnel ».

D’autres médias ont publié des articles similaires sur les capacités d’Air Force One, citant également des sources anonymes. Dans un développement tout à fait inhabituel, le FBI a par la suite assigné à comparaître quatre journalistes au Fois dans le cadre d’une enquête sur les fuites, qui semble désormais aller au-delà des rapports les plus récents sur l’avion Bridge.

La gamme actuelle de caractéristiques défensives trouvées sur l’avion VC-25B Bridge est inconnue. Les détails sur les capacités d’autoprotection des VC-25A existants – sans doute l’avion le mieux défendu de la planète – ne sont généralement pas ouvertement discutés, mais au moins certains des systèmes de contre-mesures de ces avions sont clairement visibles pour le grand public. Cela inclut une version du système de contre-mesures infrarouges directionnelles (DIRCM) AN/AAQ-24, également appelé Nemesis ou système de contre-mesures infrarouges pour grands avions (LAIRCM). Il existe également le système de contre-mesures infrarouges (IRCM) AN/ALQ-204 Matador. L’AAQ-24 utilise des lasers pour aveugler et confondre les chercheurs de missiles à guidage infrarouge. Ces tourelles laser sont montées partout sous l’avion. L’ancien système ALQ-204 a une fonction similaire, mais envoie de grandes impulsions fixes d’énergie infrarouge plutôt qu’un faisceau laser orientable. Les VC-25A disposent également de capteurs d’avertissement de lancement de missile visibles à divers points autour de l’avion pour signaler ces capacités défensives et d’autres, et simplement pour fournir des alertes générales sur les menaces entrantes. Il existe certainement d’autres capacités qui ne sont pas aussi clairement visibles. Les avions sont également renforcés contre les impulsions électromagnétiques (EMP).

À ce jour, aucun signe visible de l’une de ces caractéristiques défensives évidentes trouvées sur les VC-25A n’a été présent sur l’avion VC-25B Bridge. C’est quelque chose que nous avons constaté depuis le déploiement officiel du nouvel avion en juin. L’Air Force et L3Harris ont déjà repoussé tout problème de sécurité opérationnelle concernant l’avion offert par le Qatar.

Il y a maintenant d’autres questions sur les modifications qui pourraient raisonnablement être apportées à l’avion Bridge au cours d’une autre période de mise à niveau d’un mois. Comme nous l’avons écrit précédemment après le retour de Trump au VC-25A à son retour de Turquie :

« Les contre-mesures défensives, en particulier, nécessitent du temps et un travail minutieux pour être intégrées à n’importe quelle cellule, sans parler d’un type plus récent pour lequel il n’existe peut-être pas de procédures préexistantes. Des tests rigoureux doivent être effectués après l’intégration pour garantir que ces systèmes fonctionnent comme prévu et n’entrent pas en conflit avec d’autres fonctionnalités, physiquement ou dans le spectre des radiofréquences. »

Cela étant dit, il existe des systèmes de contre-mesures qui ont déjà été qualifiés sur au moins quelques variantes du 747, comme les capacités susmentionnées que l’on retrouve aujourd’hui sur les VC-25A. Il existe aujourd’hui d’autres options d’autoprotection disponibles sur le marché libre pour les 747 et autres avions de même taille, comme le système C-MUSIC DIRCM d’Elbit en Israël. Northrop Grumman propose également un système DIRCM podded appelé Guardian qui utilise certains des mêmes composants que NEMESIS/LAIRCM. Ces deux exemples ne concernent cependant pas les menaces à volume élevé.

Toute mesure visant à améliorer les capacités défensives de l’avion Bridge ne peut que soulever la question de savoir pourquoi cela n’a pas déjà été fait. Il s’agit d’assurer la sécurité du président des États-Unis, quel qu’il soit, et de renforcer la crédibilité de la dissuasion nucléaire américaine chaque fois qu’ils sont à bord.

Il y avait certainement une pression pour que l’avion Bridge soit en service, au moins dans une certaine mesure, d’ici le 4 juillet. L’avion était la pièce maîtresse des survols au-dessus de la capitale nationale pour marquer le Jour de l’Indépendance de cette année. Trump avait pris l’avion pour la première fois juste avant, lors d’un voyage dans le Dakota du Nord pour assister à l’ouverture de la bibliothèque présidentielle Theodore Roosevelt et à d’autres célébrations marquant le 250e anniversaire des États-Unis.

Il y a ici un niveau de sécurité opérationnelle supplémentaire à l’équation étant donné que tout avion servant dans le rôle d’Air Force One s’inscrit intrinsèquement dans la posture de dissuasion nucléaire américaine. Au-delà de leur gamme de fonctionnalités d’autoprotection, les VC-25A, en particulier, disposent d’une vaste suite de communications sécurisées conçue pour garantir que le président reste en contact avec l’autorité de commandement nationale à tout moment. L’Autorité de commandement nationale est le mécanisme par lequel le président ordonnerait une frappe nucléaire, comme vous pouvez le lire plus en détail ici.

Tout cela soulève d’autres questions sur les risques qui auraient pu être acceptés en autorisant Trump à utiliser l’avion Bridge pour se rendre en Turquie. Il y a ici une question supplémentaire : ce qui se serait passé si les circonstances n’avaient pas incité Trump à échanger les Air Force One, et si Le New York Times et d’autres n’ont pas rendu compte des raisons de cette décision. Aurait-il jamais bénéficié de ces défenses supplémentaires si ces choses ne s’étaient pas produites ?

Le Boeing VC-25B Bridge d’Air Force One transportant le président Donald J. Trump a atterri à Ankara, en Turquie, avant le sommet de l’OTAN de cette semaine. pic.twitter.com/Qqea5RihiM – OSINTdefender (@sentdefender) 7 juillet 2026

L’avion Bridge fait depuis le début l’objet de critiques et de controverses. Les circonstances dans lesquelles le gouvernement qatari a offert l’avion aux États-Unis étaient très irrégulières.

La justification de la nécessité du Bridge Air Force One reste un sujet de débat, désormais alimenté par la pertinence continue et évidente des VC-25A. Les efforts de l’Air Force pour acquérir deux avions à réaction VC-25B Air Force One entièrement équipés auprès de Boeing ont été retardés à plusieurs reprises, et les coûts de cet effort continuent d’augmenter. Le premier de ces avions devrait désormais être livré en 2028, ce qui représente en réalité une légère amélioration par rapport au calendrier. Ce qui arrivera ensuite à l’avion Bridge n’est pas clair.

L’armée de l’air a acquis séparément un autre 747-8i auprès de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, qui est désormais utilisé comme entraîneur pour le personnel navigant et le personnel au sol. Un autre ancien 747 de Lufthansa sera également cannibalisé pour les pièces de rechange, afin de soutenir la flotte en plein essor d’Air Force One.

Il convient de noter ici que les VC-25A sont également basés sur d’anciens modèles 747-200, un type qui a pratiquement disparu du service à l’échelle mondiale, même auprès des compagnies aériennes commerciales. Ces avions deviennent de plus en plus compliqués et coûteux à exploiter et à entretenir en raison de la diminution des chaînes d’approvisionnement.

Avec les commentaires de Trump hier, l’avion VC-25B Bridge devrait désormais bénéficier des défenses qu’il aurait dû avoir à l’origine, ou du moins plus qu’il n’en a actuellement, mais le chemin pour y parvenir est bizarre et soulève de réelles inquiétudes, c’est le moins qu’on puisse dire.