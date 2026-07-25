D’autres démonstrateurs de chasseurs furtifs britanniques révélés dans de nouvelles images

Lorsque BAE Systems a dévoilé l’année dernière le premier rendu du démonstrateur de vol aérien de combat britannique, il nous a finalement donné un aperçu de l’avion d’essai qui sera le fer de lance du développement du programme aérien de combat mondial (GCAP), au centre duquel se trouve le chasseur furtif Tempest. Désormais, de nouvelles images, ainsi qu’une maquette, fournissent plus de détails et une meilleure idée de son échelle.

L’entreprise a publié sa photo officielle la plus claire à ce jour du démonstrateur en construction. Vu en haut de cette histoire, il montre le fuselage de l’avion en cours de construction dans les installations de BAE Systems à Samlesbury. Pendant ce temps, les ailes et les ailerons sont en cours de construction à Warton, d’où l’avion devrait voler avant la fin de 2027.

Dans l’aérospatiale, un démonstrateur (ou démonstrateur technologique) est un avion construit principalement pour prouver des technologies, des méthodes de fabrication, des concepts aérodynamiques et l’intégration de systèmes, plutôt que pour devenir un système d’arme opérationnel. En tant que précurseur d’un prototype qui représenterait plus fidèlement une configuration finale, il s’agit presque toujours de conceptions plus petites et plus simples qui exploitent autant que possible des composants disponibles dans le commerce pour les faire voler plus rapidement et pour prouver des concepts de base et/ou un ensemble de concepts. Le dernier démonstrateur de chasseur connu de cette classe construit au Royaume-Uni était le British Aerospace EAP qui a effectué son premier vol en 1986 et a prouvé le concept du Typhoon qui l’a suivi.

Le démonstrateur de vol aérien de combat équipera le chasseur Tempest de sixième génération, en cours de développement pour les forces aériennes du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon, pour un service dans les années 2040 et au-delà. Le Canada a également récemment rejoint le programme en tant qu’observateur, et selon certaines informations, l’Allemagne pourrait également envisager de s’y joindre.

Nous sommes ravis d’accueillir le Canada en tant que premier observateur de l’#AMCP !

Lisez la déclaration conjointe quadrilatérale pour découvrir pourquoi il s’agit d’un moment important pour notre programme et comment le Canada bénéficiera du fait d’être un observateur de l’AMCP :https://t.co/iLwh3YehQY

🇮🇹🇯🇵🇬🇧➕🇨🇦 pic.twitter.com/miKEPqVFe4 – GCAP (@GCAP_int) 21 juillet 2026

Un modèle du démonstrateur de vol aérien de combat présenté au salon aéronautique international de Farnborough en Angleterre plus tôt cette semaine :

.@BAESystemsAir présente un nouveau modèle de démonstrateur de combat aérien britannique (ou de démonstrateur volant de combat aérien volant, faites votre choix) à @Farnborough… pic.twitter.com/QMev69AVMm – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 20 juillet 2026

Actuellement en cours d’assemblage dans le nord de l’Angleterre – le Combat Flying Air Demonstrator du Royaume-Uni – un avion expérimental supersonique piloté par LO qui alimentera le GCAP # FIA2026 # FIA26 pic.twitter.com/D3GeR05mj4 – Tim Robinson (@RAeSTimR) 22 juillet 2026

Le nouveau modèle réduit confirme que l’avion bimoteur est doté d’ailerons jumeaux inclinés vers l’extérieur et d’absence de queue horizontale. Une autre différence majeure que nous connaissons concerne le groupe motopropulseur. Le démonstrateur de vol aérien de combat utilisera les mêmes turboréacteurs à double flux EJ200 que le Typhoon. La Tempest de production comportera un tout nouveau groupe motopropulseur en cours de développement. Néanmoins, les responsables ont déclaré que le démonstrateur aurait une maniabilité de type chasseur, malgré sa taille et son manque de poussée par rapport au Tempest.

Dans l’ensemble, l’avion de démonstration présente certaines similitudes avec le F-35 (à l’exception des empennages horizontaux), notamment des prises d’air balayées vers l’avant qui sont une conception DSI et un « bouchain » proéminent sur l’avant du fuselage. La section centrale du fuselage est particulièrement longue et large, quelque chose de repris, mais dans une moindre mesure, des rendus et des modèles Tempest.

Le bord d’attaque intérieur de l’aile est légèrement incliné, il y a un certain balayage vers l’avant sur le bord de fuite et les extrémités des ailes sont fortement coupées. Le résultat est en quelque sorte une aile delta coupée modifiée, très différente de l’aile lambda apparue sur le tout premier concept Tempest et plus proche du delta à grande surface qui apparaît sur les concepts Tempest ultérieurs. Quant aux ailerons de l’avion de démonstration, ils sont plus simples que ceux de la dernière maquette du Tempest, étant trapézoïdaux plutôt que d’avoir cinq « côtés ».

La verrière semble également offrir une visibilité limitée vers l’arrière. Le dessous du fuselage présente presque des contours en forme de sablier.

La photographie de l’usine comprend des techniciens, des outils d’assemblage, des plates-formes de travail et des accessoires de production qui fournissent immédiatement des points de référence utiles. Même en tenant compte des effets de perspective, le fuselage central du démonstrateur apparaît large et profond.

En regardant vers le bas de l’avion, la largeur du corps central est particulièrement frappante. L’absence de panneaux de revêtement expose un espace interne substantiel, qui accueille des prises d’air en serpentin peu observables, tandis que la distance entre la ligne de moulage extérieure de chaque côté fait encore allusion au volume interne généreux disponible à l’intérieur de l’avion.

Bien entendu, la perspective peut exagérer les proportions, et il s’agit là d’un démonstrateur technologique plutôt que du dernier chasseur opérationnel du GCAP, sans parler d’un prototype Tempest. Les avions qui entreront en service au milieu des années 2030 seront sans aucun doute différents à plusieurs égards.

Le commodore de l’air Martin Lowe, directeur du programme Future Combat Air System (FCAS) au ministère britannique de la Défense, a souligné cette réalité exacte. Il souligne que le Combat Air Flying Demonstrator n’est pas un prototype Tempest, notamment « en termes de forme ou de taille ». La configuration finale du Tempest n’est pas encore fixée, mais elle sera sûrement plus grande et plus complexe que le démonstrateur. Une nouvelle maquette grandeur nature du Tempest a également été présentée cette semaine au salon aéronautique international de Farnborough en Angleterre.

Alors que le démonstrateur de vol aérien de combat a un « look » défini de F-35, la dernière maquette du Tempest doit davantage au F-22 Raptor. En fait, dans au moins un rendu récent, vu ci-dessous, il apparaît comme un F-22 plus large et plus trapu, suggérant une capacité interne encore plus généreuse.

Ces exigences laissent entrevoir un avion nettement plus gros, avec un volume interne considérablement plus important que celui des chasseurs actuels. Ils reflètent également des préoccupations similaires qui ont motivé le développement du Boeing F-47 de l’US Air Force dans le cadre de l’initiative Next Generation Air Dominance (NGAD).

L’autonomie est fortement dictée par la charge de carburant, que le Tempest transportera en interne pour préserver ses qualités furtives. Dans le même temps, transporter beaucoup plus d’armes internes – et plus grosses – que les chasseurs actuels nécessite des baies d’armes plus grandes. Les avions de sixième génération devraient également nécessiter une capacité de production d’énergie électrique et de refroidissement sans précédent pour prendre en charge des capteurs avancés, des suites de guerre électronique, des systèmes de communication, des ordinateurs embarqués et potentiellement des capacités futures telles que des armes à énergie dirigée.

Les rendus précédents nous ont donné une idée de la forme du futur démonstrateur de chasseur furtif britannique. Cependant, le nouveau modèle et les photos de la chaîne de production fournissent de nouveaux détails utiles sur le démonstrateur de vol aérien de combat, notamment une meilleure appréciation de son échelle. En fin de compte, une fois que le Tempest apparaîtra, ce sera probablement un avion encore plus gros et impressionnant.