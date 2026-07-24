La Garde côtière américaine recherche une technologie pour chasser et tuer les véhicules sous-marins sans équipage

Du conflit en cours avec l’Iran à la guerre en Ukraine et aux points chauds du monde entier, les drones aériens se sont révélés être des armes extrêmement dangereuses et efficaces et une course folle est en cours pour les contrer. Il s’agit d’une course technologique qui fait la une des journaux presque quotidiennement. Cependant, une menace similaire, mais bien plus discrète et moins visible, émerge sous les vagues et la Garde côtière américaine (USCG) cherche désormais à faire davantage pour y faire face.

Confrontée à la menace croissante des véhicules sous-marins sans équipage (UUV), l’USCG recherche une technologie non seulement pour détecter ces armes, mais aussi pour les vaincre. Les ports et autres installations maritimes sont vulnérables à ce type de vecteur d’attaque, et nos adversaires le savent sûrement. L’effort est dirigé par la Direction du développement et de l’intégration du futur de la Garde côtière (FD&I), qui supervise la recherche, la modélisation et la simulation, la prévision technologique et l’expérimentation sur le terrain. Cela fait partie du rôle du service de protéger les ressources maritimes américaines et intervient alors que les militaires adverses et les acteurs non étatiques développent une large gamme d’UUV pour la surveillance, les frappes et le sabotage.

« Les UUV sont de plus en plus utilisés dans les opérations maritimes publiques et militaires en raison de leur polyvalence, de leur furtivité et de leur capacité à opérer dans des environnements difficiles », a noté la Garde côtière dans sa demande de solutions (RFS) publiée vendredi sur le portail de passation des marchés en ligne du gouvernement. « Cependant, la prolifération de la technologie UUV a introduit de nouvelles menaces pour la sécurité maritime. Les acteurs malveillants peuvent utiliser les UUV pour toute une série d’activités, notamment la collecte de renseignements, la surveillance, la contrebande, le sabotage d’infrastructures critiques et les frappes cinétiques. La nature secrète et les capacités de navigation avancées des UUV modernes les rendent difficiles à détecter, à suivre et à atténuer à l’aide des tactiques d’interdiction maritime traditionnelles. »

L’exemple le plus frappant de cette menace s’est produit en décembre, lorsque l’Ukraine a affirmé avoir utilisé un UUV pour frapper un Kilo amélioré sous-marin diesel-électrique de classe, dans le bastion naval de la mer Noire à Novorossiysk. Le service de sécurité de l’État ukrainien (SBU) nous a déclaré à l’époque qu’il avait utilisé son UUV Sub Sea Baby pour naviguer dans le port et heurter le sous-marin.

On ne sait toujours pas exactement combien de dégâts le sous-marin a subis. Cependant, l’incident a montré que l’Ukraine était capable de glisser un UUV dans un port fortement défendu, à la lumière du jour, et de faire exploser sa tête nucléaire à côté d’un sous-marin russe précieux, valant des centaines de millions de dollars.

L’image satellite suivante montre une vue du sous-marin après l’impact de l’UUV.

Voici une vidéo de l’attaque :

СБУ вразила підводний човен рф у Новоросійську

Détails de la configuration ➡️ https://t.co/2PjfguPVnM pic.twitter.com/pU2LIr7DP0 – СБ України (@ServiceSsu) 15 décembre 2025

Dans un exemple antérieur d’utilisation de ces véhicules comme arme, la marine américaine s’est retrouvée obligée de tirer sur un UUV Houthi menaçant en février 2024, selon le Commandement central américain (CENTCOM).

« Entre 15h00 et 20h00 (heure de Sanaa), le 17 février, le CENTCOM a mené avec succès cinq frappes d’autodéfense contre trois missiles de croisière antinavires mobiles, un navire sous-marin sans pilote (UUV) et un navire de surface sans pilote (USV) dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et soutenues par l’Iran », a déclaré le commandement sur X à l’époque. « Il s’agit du premier emploi observé par les Houthis d’un UUV depuis le début des attaques le 23 octobre (2023). »

17 février Résumé des activités en Mer Rouge

TAMPA, Floride – Entre 15h00 et 20h00 (heure de Sanaa), le 17 février, le CENTCOM a mené avec succès cinq frappes d’autodéfense contre trois missiles de croisière antinavires mobiles, un navire sous-marin sans pilote (UUV) et un sans pilote… https://t.co/TwR9RUmMMu – Commandement central américain (@CENTCOM) 18 février 2024

Le Hamas a déjà utilisé des UUV pour tenter d’attaquer des ressources navales israéliennes en 2021, selon le Temps d’Israël.

« Alors que le petit drone sous-marin autonome était encore proche du rivage, un navire de la marine israélienne a détruit l’appareil et un avion de Tsahal a attaqué les agents qui l’avaient lancé afin de contrecarrer la menace », a déclaré l’armée, selon le média.

« On pense depuis des années que le Hamas développe des sous-marins autonomes. » Temps d’Israël ajouté. « La marine israélienne estime que les modèles des arsenaux du groupe terroriste sont guidés par GPS et capables de transporter quelque 30 kilogrammes (66 livres) d’explosifs. De telles armes pourraient être dirigées contre des cibles à la fois en mer et le long des côtes israéliennes. »

La menace posée par ces systèmes a parcouru un long chemin. Les adversaires quasi-égaux de l’Amérique sont bien plus avancés à cet égard et les armes capables de parcourir de grandes distances sous-marines, fonctionnant de manière autonome, offrent un avantage asymétrique distinct. Comme pour Pearl Harbor, il est bien plus pratique de frapper des navires au port que de les chasser en mer. La Chine, notamment, investit massivement depuis des années dans des véhicules sous-marins sans équipage.

« Il existe des technologies efficaces capables de détecter et de suivre les UUV, mais peu de systèmes de neutralisation/d’atténuation testés et mis en service », ont déclaré les garde-côtes dans la RFS.

En général, il y a en réalité deux domaines dans lesquels ces technologies atterrissent. Assurer une alerte précoce et un suivi des UUV sur des zones plus vastes et assurer la défense des côtes et des ports, la couche interne où les UUV sont sans doute les plus dangereux.

Pour les États-Unis, la couverture de surveillance sous-marine persistante et étendue a toujours été assurée par de vastes réseaux d’hydrophones statiques extrêmement coûteux à établir, à exploiter et à entretenir. Ils ont également été conçus pour détecter les gros sous-marins, et non les UUV beaucoup plus petits. Le réseau SOSUS ( Cold War Sound Surveillance System ) de la marine américaine est peut-être l’exemple le plus connu d’un tel système. Certaines parties du SOSUS restent en service, mais sont désormais davantage utilisées pour la recherche scientifique que pour la surveillance des sous-marins étrangers. SOSUS a été largement supplanté sur le plan opérationnel par un mélange de réseaux de capteurs fixes, de navires de surface remorquant des sonars et de stations de traitement à terre, connus collectivement sous le nom de système intégré de surveillance sous-marine (IUSS).

Anduril, en collaboration avec le système de sonar déployable Sea Spear d’Ultra Maritime, a démontré la dernière itération de ce système lors du récent exercice Lanternfish de la Marine, qui « a réuni la marine américaine, les unités de neutralisation des explosifs et munitions du ministère de la Défense du Royaume-Uni, les opérateurs d’UUV de la Royal Australian Navy et les professionnels de l’industrie de la défense pour construire une interopérabilité transparente », selon la marine américaine.

La couche interne de défense bénéficie d’un développement et d’une évolution continus, depuis les capteurs permettant de détecter les plongeurs et les objets jusqu’aux mammifères marins capables de faire de même. Pourtant, les UUV offrent de nouveaux défis uniques à relever.

Le mois dernier, le Naval Surface Warfare Center (NSWC) de Panama City et le Unmanned Undersea Vehicle Group (UUVGRU) One « ont exécuté une démonstration multinationale de protection des ports pour montrer comment les progrès de la technologie jouent un rôle crucial dans la protection des actifs de la Marine lors de l’exercice Baltic Operations (BALTOPS) 2026 », a déclaré le NSWC.

La démonstration « a présenté trois technologies émergentes, dont un rideau d’air expéditionnaire, un filet UUV de varech artificiel et des charges de neutralisation de l’eau de mer conçues pour contrer les menaces UUV », ajoute le communiqué.

« Le rideau d’air expéditionnaire est un système sous-marin rapidement déployable qui est utilisé pour protéger les actifs essentiels à la mission sous la ligne de flottaison. Le rideau d’air se défend contre les menaces UUV et peut être utilisé dans les bases navales et les installations militaires ainsi que dans les ports en aérant l’eau pour affecter les capteurs de profondeur, les capteurs acoustiques, la flottabilité et la propulsion de l’UUV. «

« Nous testons le rideau d’air pour voir comment il perturbe et gêne les capteurs UUV. C’est une solution expéditionnaire rapide car elle peut être déployée facilement », a déclaré Javi Handal, ingénieur électricien principal au NSWC Panama City.

Il n’a pas fourni plus de détails sur ces systèmes.

Quoi qu’il en soit, la Garde côtière se tourne vers l’industrie pour trouver d’autres options.

« Les technologies de neutralisation sont un élément essentiel de la chaîne de destruction, car la détection n’est que la première étape pour arrêter la menace », explique son RFS. « Le développement et le déploiement de solutions efficaces de neutralisation des C-UUV amélioreront la domination du domaine maritime (MDD), la sécurité des ports et la protection des infrastructures critiques, permettant des actions de réponse fiables pour neutraliser les menaces basées sur les UUV. »

La Garde côtière a déclaré qu’elle s’intéressait particulièrement aux « solutions qui ont été testées et dont l’efficacité a été démontrée dans des contextes opérationnels, avec un niveau de maturité technologique (TRL) de 5 ou plus ».

Le Pentagone décrit le TRL 5 comme un système dans lequel « les composants technologiques de base sont intégrés avec des éléments de support raisonnablement réalistes afin de pouvoir être testés dans un environnement simulé. Les exemples incluent l’intégration de composants en laboratoire « haute fidélité ». «

Les technologies demandées devraient être capables de prendre en charge les opérations de sécurité des ports, des voies navigables et des côtes, « en répondant aux défis uniques posés par les UUV dans ces environnements », a ajouté la Garde côtière.

« Nous recherchons des systèmes capables de fournir des performances fiables dans des conditions réelles, y compris, mais sans s’y limiter, des plates-formes de capteurs, des solutions cinétiques et des solutions de réponse intégrées », note la RFS. « Les répondants sont encouragés à soumettre des informations sur les produits ou systèmes actuellement disponibles à l’achat, qui ont subi des tests sur le terrain et qui sont adaptés au déploiement dans des scénarios de sécurité portuaire, portuaire et fluviale. Les solutions de déroute doivent être évolutives et adaptables pour être compatibles avec les systèmes de détection existants et/ou diverses configurations pour différents ports. »

La Garde côtière limite sa recherche « aux seuls systèmes dotés d’un effecteur ou dotés de capacités d’atténuation directes, ou dotés de capacités de détection, de suivi, d’identification et d’atténuation. Les soumissions qui n’incluent pas de capacités de neutralisation ne seront pas prises en compte pour le moment ».

Les parties intéressées ont deux semaines pour soumettre leurs propositions. Nous avons contacté la Garde côtière pour obtenir plus de détails sur les délais et les budgets et mettrons à jour cette histoire avec toute information pertinente fournie.

Comme l’Ukraine l’a prouvé l’année dernière, la menace des UUV est réelle et croissante, offrant aux adversaires des armes autonomes difficiles à détecter et difficiles à vaincre, qui peuvent être lancées à grande distance et potentiellement utilisées de concert. La demande de la Garde côtière est le dernier exemple en date des efforts croissants du gouvernement américain pour lutter contre cette menace émergente.