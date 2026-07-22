Des typhons associés à des drones de combat CCA armés de missiles météores observés par le Royaume-Uni

BAE Systems étudie comment l’Eurofighter Typhoon pourrait contrôler des avions de combat collaboratifs (CCA) sans équipage dans le cadre d’un effort plus large visant à introduire de nouvelles capacités pour l’avion à réaction. La société étudie actuellement des concepts visant à intégrer les CCA au Typhoon afin d’étendre la « masse de combat » et de mieux faire face aux environnements de menaces émergents. Mais à terme, l’expérience acquise ici sera transposée au futur avion de combat Tempest, conçu pour fonctionner dès le départ en étroite collaboration avec les drones.

À ce stade, BAE Systems travaille sur la conception du fonctionnement de Typhoon/CCA et investit également en tant qu’entreprise dans les CCA et plus généralement dans les équipes avec équipage et sans équipage. Les travaux impliquant le Typhoon et les CCA se sont accélérés au cours des 12 derniers mois. Des responsables de BAE Systems ont présenté aujourd’hui les travaux réalisés lors d’un briefing au salon aéronautique de Farnborough, une semaine seulement après le lancement par la Royal Air Force britannique d’un nouveau programme CCA, nommé Storm Fighter, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici. Ce programme devrait conduire à un CCA capable de combattre avec le Typhoon, le F-35 et le Tempest.

S’exprimant à Farnborough, Chris Moon, directeur des capacités futures du Typhoon chez BAE Systems, a expliqué :

« Sans surprise, ce que nous constatons, c’est que dans l’espace de combat élargi du futur, nous pourrons avoir un Typhoon — certaines personnes utilisent l’expression « quarterback », choisissez ce que vous voulez — avec ses capacités radar étendues à portée, sa vitesse et son agilité, son traitement, pour pouvoir travailler aux côtés d’avions de combat collaboratifs et augmenter la masse de combat dont nos forces aériennes auront besoin dans le futur, ainsi que la persistance et la portée à laquelle elles sont capables d’atteindre et d’amener plus de missiles dans le futur. combat. »

Les capacités CCA devraient être ajoutées au Typhoon dans le cadre d’un effort beaucoup plus large connu sous le nom de programme d’évolution à long terme (LTE). Cela devrait permettre de déployer un certain nombre d’autres fonctionnalités qui permettront au jet de tirer le meilleur parti de sa collaboration avec les CCA. Ces fonctionnalités incluent le cockpit d’affichage à grande surface (LAD), le système de radar commun européen (ECRS) Mk 2 et le système d’affichage monté sur casque Striker II.

En termes de technologie, l’ECRS Mk 2 est ici particulièrement intéressant. Outre les divers avantages d’un réseau actif à balayage électronique (AESA), il dispose d’un repositionneur de plateau cyclique, un montage articulé qui signifie que l’antenne peut être orientée pour faire face à des angles beaucoup plus grands par rapport à la ligne centrale. Cela permet un champ de vision beaucoup plus large, avec une augmentation significative de la couverture angulaire (azimutale). Cela permet au Typhoon de conserver le guidage du missile même lorsqu’il se téléporte et se cache dans l’encoche Doppler du radar ennemi, qui fonctionne un peu comme un angle mort.

Dans le passé, Eurofighter avait affirmé que le dispositif repositionnable offrait un champ de vision « environ 50 % plus large que les systèmes traditionnels à plaques fixes ».

Tous ces composants ont été testés dans un environnement CCA dans un simulateur Typhoon spécialement équipé.

Moon a souligné un scénario particulier, au large de la côte est de l’Écosse, dans lequel deux Typhoons ont travaillé avec quatre navires de CCA pour étendre la portée, la couverture et la persistance des avions à réaction avec équipage. Le scénario peut être étendu pour inclure toute la côte est du Royaume-Uni, en ajoutant davantage de Typhoons et de CCA ainsi que de F-35B.

Plus de détails ont été fournis par Andrew « Blyty » Mallery-Blythe, responsable des exigences opérationnelles du Typhoon chez BAE Systems.

Un énorme avantage ici est le nouveau cockpit LAD, remplaçant la configuration actuelle à trois écrans multifonctions (MFD) du Typhoon par une seule unité.

L’utilisation du LAD signifie que « tout est disponible », a déclaré Blyty. « Vous pouvez tout voir au niveau supérieur. Vous devez faire très peu de manipulations sur l’écran. Le LAD fournit une vue d’ensemble du scénario de combat, y compris les ressources amies, parmi lesquelles les différents CCA, avec leur cap, leur hauteur, leur vitesse et ce qu’ils transportent en termes de capteurs ou de magasins.

« Ce dont nous essayons de tirer parti, c’est la masse de combat », a ajouté Blyty. « Évidemment, je n’ai pas vraiment besoin d’expliquer la masse de combat en détail. Nous avons quatre CCA et deux Typhoons. Il y a clairement une amélioration et une augmentation de la masse de combat sans avoir besoin d’avions supplémentaires très coûteux et complexes. Nous pouvons apporter plus d’armes au combat grâce à l’utilisation des CCA. «

En termes d’attrition, le Typhoon est classé comme un atout stratégique dans ces concepts, tandis qu’un CCA est plutôt un atout tactique.

« Nous ne voulons certainement pas nous mettre dans une position où nous allons perdre l’un de ces (CCA), mais c’est un atout tactique », a poursuivi Blyty. « Cela signifie que nous pouvons les positionner beaucoup plus près de la menace, en prenant potentiellement un peu plus de risques avec ces actifs. Ils sont également plus petits, ils ont une moindre observabilité, et c’est aussi un avantage que nos amis Typhoons exploitent. »

Avoir une meilleure vue d’ensemble de l’espace de combat via le cockpit LAD, le radar ECRS Mk 2, le casque Striker II et les CCA eux-mêmes n’est qu’une partie de l’équation.

BAE Systems tente également de minimiser la charge de travail des pilotes. Ceci est particulièrement important pour la Royal Air Force britannique, qui a réduit le nombre de Typhoons biplaces dans sa flotte, supprimant tous ses « T-birds » de Tranche 1. D’autres pays travaillent quant à eux au développement de concepts de CCA en s’appuyant largement sur des avions de combat biplaces, le siège arrière étant un « contrôleur de drone ».

Blyty : « Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où le pilote doit contrôler de près chacun de ces actifs. Il y aurait beaucoup trop de charge de travail. Ainsi, grâce à notre prototypage rapide et à la façon dont nous l’avons fait, nous avons étudié comment minimiser cette charge de travail et comment donner des commandes simples via les HOTAS existants (contrôles « mains sur l’accélérateur et le manche ») pour envoyer ces CCA accomplir notre tâche avec la charge de travail minimale possible. réaliser. » Il est désormais largement admis que les drones nécessitent un package d’autonomie avancé pour faciliter ce niveau de facilité d’utilisation par un seul pilote.

Blyty a ensuite exécuté un scénario d’engagement, encore une fois aidé par la « vue divine » de l’espace de combat du LAD. Une zone de destruction a été dessinée sur le LAD avant que l’avion hostile n’entre dans cette zone.

« Une fois que cela a été activé – nous le faisons via un bouton sur l’écran qui se trouve juste en haut – nous donnons effectivement aux CCA l’autorisation ou l’ordre qu’ils peuvent engager tout ce qui entre dans cette zone de destruction. »

Avec ce commandement, les CCA commencent à utiliser des armes, notamment des missiles air-air Meteor à très longue portée, l’arme propulsée par statoréacteur que transporte également le Typhoon.

L’aspiration à ce que les CCA soient armés de Meteor est importante, en raison de l’ensemble très particulier de capacités qu’apporte le missile. Le Meteor est l’un des missiles air-air occidentaux à la plus longue portée, généralement considéré comme capable d’engager certains types de cibles jusqu’à environ 130 milles. Il est important de noter que même si les CCA constituent déjà une extension avancée du chasseur, un missile de ce type fournirait une augmentation majeure de la portée d’engagement lorsqu’il serait combiné avec un avion à réaction sans équipage, permettant au Typhoon de rester en dehors de la portée d’engagement de l’ennemi.

Le missile utilise également une liaison de données bidirectionnelle, qui l’alimente en mises à jour en vol lorsqu’il se dirige vers sa cible et fournit au pilote de l’avion de lancement des informations sur le carburant, l’énergie et l’état de suivi du Meteor. L’ajout de CCA, à condition qu’ils disposent de leurs propres capteurs, leur permettrait de transmettre des données au Typhoon et au Meteor, quelle que soit la plate-forme qui a lancé le missile.

En fin de compte, bien entendu, les CCA pourraient se retrouver avec des missiles entièrement différents, y compris un successeur du Meteor en cours de développement. Quoi qu’il en soit, le combat air-air à longue portée fait partie intégrante de la réflexion du Royaume-Uni sur le CCA. Entre-temps, nous voyons déjà des avions de type CCA tirer des missiles au-delà de la portée visuelle lors d’essais aux États-Unis et ailleurs.

Dans ce scénario particulier, Blyty a déclaré que les Typhoons se trouvaient à une distance d’environ 114 milles de l’ennemi.

« Disons que c’est hors de portée du Meteor », a poursuivi Blyty, minimisant la portée réelle probable du missile, qui est un secret jalousement gardé. « Les CCA, moins de la moitié. Disons que c’est dans la portée de Meteor. Nous avons donc un avantage tactique clair que ces CCA ont sur les Typhoons. Ils courent un peu plus de risques que les Typhoons. Mais cela est tout à fait approprié à la façon dont nous gérons ces Typhoons avec l’ECRS Mk 2 comme atout plus stratégique, et nous quarterbackons les CCA comme un atout plus tactique. «

Blyty a déclaré que BAE Systems travaillait sur beaucoup plus de fonctionnalités pour minimiser la charge de travail des pilotes, sans fournir plus de détails.

Pendant ce temps, BAE Systems a travaillé aux côtés de QinetiQ sur des équipes aériennes sans équipage, avec un essai synthétique dans lequel un Typhoon, un essaim de drones QinetiQ Banshee et un petit système aérien sans équipage (UAS) de transport lourd Malloy Aeronautics T-150 ont été pilotés en utilisant les liaisons de données militaires opérationnelles actuelles, y compris Link 16.

De toute évidence, les démonstrations conceptuelles de la manière dont les avions de combat avec équipage pourraient opérer aux côtés des CCA, soulignant le rôle des équipes avec équipage et sans équipage dans les futures opérations aériennes, sont une grande priorité à mesure que le Typhoon continue d’évoluer. Le Royaume-Uni n’a pas été très prompt à adopter le concept de CAA, du moins par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais avec les plates-formes sans équipage au premier plan du récent plan d’investissement de défense, il semble que cela soit sur le point de changer.