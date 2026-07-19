Deux soldats américains tués dans un barrage iranien sur une base en Jordanie (mis à jour)

Deux soldats américains ont été tués au combat et un est toujours porté disparu en Jordanie vendredi alors qu’il se défendait contre les attaques de missiles balistiques et de drones iraniens, a annoncé le commandement central américain sur X. « Quatre autres militaires américains ont été évacués médicalement vers des hôpitaux jordaniens. Ils ont depuis été libérés. D’autres membres du personnel qui ont été évalués pour des blessures mineures ont repris leurs fonctions ».

« Par respect pour les familles, le CENTCOM retient des informations supplémentaires, y compris l’identité des guerriers tombés au combat, jusqu’à 24 heures après que les plus proches parents ont été informés », a ajouté le commandement.

Déclaration du CENTCOM sur les militaires américains récemment tombés ou portés disparus

TAMPA, Floride — Le 17 juillet, deux militaires américains en Jordanie ont été tués au combat alors que le Commandement central américain (CENTCOM) et les forces partenaires se défendaient contre les attaques de missiles balistiques et de drones iraniens. En plus,… – Commandement central américain (@CENTCOM) 18 juillet 2026

Le CENTCOM n’a pas précisé où en Jordanie, mais hier, Actualités CBS a rapporté que « l’Iran a attaqué au moins deux bases jordaniennes cette semaine, ce qui a blessé plusieurs militaires américains dans l’attaque après que leurs installations ont été frappées ».

Nous avons contacté CENTCOM pour confirmation.

Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux prétendant montrer des attaques contre la base.

La vidéo capture le moment où plusieurs missiles balistiques iraniens à moyenne et moyenne portée ont frappé la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie pendant la nuit, tuant au moins deux personnes et blessant plusieurs autres militaires américains. pic.twitter.com/cJz39E1LvP – OSINTdefender (@sentdefender) 18 juillet 2026

Muwaffaq Salti, comme nous l’avons souvent signalé, a été attaqué à de nombreuses reprises. En mars, CNN a obtenu des images de Planet Labs montrant un radar AN/TPY-2 endommagé, voire éventuellement détruit, à la suite d’une attaque iranienne là-bas.

La base aérienne est depuis longtemps une plaque tournante régionale majeure pour les opérations américaines et est très activement utilisée dans le conflit actuel. Il abrite la plus grande concentration d’avions tactiques américains dans la région et constitue donc une cible extrêmement importante où, comme nous l’avons souligné hier soir, même un missile balistique atterrissant sur une aire de trafic pourrait détruire plusieurs avions précieux et coûter la vie à des militaires américains ou causer des blessures.

L’Iran a également frappé hier la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, Axios » a déclaré le journaliste Barak Ravid sur X.

🚨Responsable américain : l’Iran a lancé un missile balistique sur une base américaine en Arabie Saoudite

🚨Pourquoi c’est important : il s’agit de la première attaque iranienne directe contre l’Arabie saoudite depuis près de quatre mois. – Barak Ravid (@BarakRavid) 17 juillet 2026

En outre, des responsables koweïtiens ont déclaré hier qu’une des usines de dessalement d’électricité et d’eau du pays « avait été attaquée à la suite de l’agression iranienne… entraînant un incendie et des dommages aux installations de l’usine et à plusieurs unités de production d’électricité ».

« L’incendie est désormais maîtrisé et les réparations sont en cours », a ajouté le gouvernement koweïtien.

Le Koweït annonce qu’une de ses usines de dessalement d’électricité et d’eau « a été attaquée à la suite de l’agression iranienne… entraînant un incendie et des dommages aux installations de l’usine et à plusieurs unités de production d’électricité ». L’incendie est désormais maîtrisé et les réparations sont en cours. https://t.co/MrFcwkeTHr pic.twitter.com/LoxTCM4v92 – Steve Lookner (@lookner) 17 juillet 2026

Les deux morts et les blessés surviennent alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’intensifie rapidement, chaque camp attaquant désormais des infrastructures critiques et l’Iran intensifiant ses frappes sur les bases américaines dans la région.

Au milieu des combats, « le vice-ministre iranien des Affaires juridiques et internationales, Kazem Qaribabadi, a déclaré que Téhéran avait suspendu ses engagements dans le cadre du mémorandum d’accord d’Islamabad signé avec Washington alors que les attaques américaines se poursuivent », a déclaré le responsable. Agence de presse Fars signalé.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères annonce la suspension du protocole d’accord d’Islamabadhttps://t.co/JGe10Es0Vy pic.twitter.com/B0w3VogImu – Agence de presse Fars (@EnglishFars) 18 juillet 2026

C’est une histoire en développement.

MISE À JOUR : 18h31 HAE-

Le CENTCOM a annoncé une nouvelle vague d’attaques contre des cibles iraniennes.

« Aujourd’hui à 18 heures HE, les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l’Iran sous la direction du commandant en chef », a déclaré le commandement sur X. « Les frappes sont conçues pour dégrader davantage la capacité de l’Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont lancé des attaques contre les militaires américains en Jordanie la nuit dernière. »

Aujourd’hui à 18 heures HE, les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l’Iran sous la direction du commandant en chef. Ces frappes visent à dégrader davantage la capacité de l’Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz et à punir rapidement les Gardiens de la révolution islamique… – Commandement central américain (@CENTCOM) 18 juillet 2026

Le président Donald Trump a qualifié la mort de deux militaires américains en Jordanie de « chose très triste », lors d’un bref appel téléphonique avec ActualitésNationa déclaré le point de vente.

Trump a déclaré au média que les troupes sont mortes « au service de notre pays » et a réitéré que l’objectif central de la guerre est de « ne jamais permettre à l’Iran de posséder l’arme nucléaire ».

Interrogé sur l’annonce de l’Iran selon laquelle il ne respectait plus le protocole d’accord américano-iranien, Trump a répondu : « Je m’en fiche. »

Exclusivité NewsNation : le président Donald Trump a répondu à la mort de deux militaires américains tués dans une attaque de missile iranien en Jordanie. Trump a déclaré que les militaires étaient morts « au service de notre pays » et a réitéré que l’Iran ne pouvait pas être autorisé à obtenir une arme nucléaire… pic.twitter.com/JykOv5Upla – NewsNation (@NewsNation) 18 juillet 2026

MISE À JOUR : 21h10 HAE-

Les responsables américains ont proposé Le New York Times un récit des cinq derniers jours d’attaques iraniennes contre la Jordanie, dont le Pentagone n’a pas encore discuté publiquement en détail.

« La première attaque contre les forces américaines en Jordanie a touché un établissement résidentiel sur la base aérienne du roi Faisal, blessant jusqu’à cinq militaires américains, ont-ils indiqué », a rapporté la publication. « Le deuxième a touché une base dans l’est de la Jordanie d’où opéraient des hélicoptères américains Blackhawk, endommageant un nombre important d’entre eux. »

« Puis, il y a 48 heures, des missiles iraniens ont frappé la base aérienne jordanienne de Muwaffaq Salti à Azraq, qui est la même base où les soldats ont été tués vendredi », a ajouté le journal, citant des responsables. « La frappe précédente a blessé environ 20 soldats américains qui se précipitaient pour se mettre à l’abri dans des bunkers. Personne n’a été tué dans ce barrage. Mais vendredi, lorsque les Iraniens ont de nouveau frappé la base, deux soldats américains ont été tués et quatre autres militaires ont été blessés, selon les responsables américains. D’autres membres du personnel ont été évalués pour des blessures mineures et ont repris leurs fonctions. «

MISE À JOUR : 23 h 53 HAE –

Le CENTCOM a déclaré avoir clôturé la huitième nuit consécutive de grèves ordonnées par Trump à 23h30 HE.

Le commandement a déclaré dans un article sur X que ses forces « ont frappé avec succès les installations militaires iraniennes de surveillance côtière et de défense aérienne, les capacités maritimes et les sites de stockage de missiles et de drones pour continuer à dégrader les capacités militaires iraniennes ».

« Les moyens militaires américains ont également ciblé les forces du Corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie le 17 juillet », a ajouté le CENTCOM.