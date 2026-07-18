Les Saoudiens sont autorisés à acheter 20 000 fusées à guidage laser

Le Département d’État a approuvé un éventuel accord de 2 milliards de dollars pour vendre jusqu’à 20 000 kits de guidage laser Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS II) au Royaume d’Arabie saoudite. L’approbation de ces munitions intervient alors que l’Iran multiplie les attaques contre les pays accueillant des troupes américaines au Moyen-Orient et que les tensions avec les rebelles Houthis du Yémen s’intensifient à nouveau. La variante air-air est devenue une arme rentable et cruciale pour abattre un grand nombre de drones d’attaque unidirectionnels à longue portée et de missiles de croisière bas de gamme. Parallèlement, la variante air-sol offre des capacités de frappe extrêmement précises et à faible collatéral contre une grande variété de cibles.

L’Arabie saoudite souhaite acheter 10 000 sections de guidage air-air APKWS II et jusqu’à 10 000 sections de guidage air-sol. Le paquet comprend un nombre non divulgué de nacelles de fusée LAU-131/A à sept coups de 70 mm, de moteurs de fusée Mk66, d’ogives hautement explosives Mk-152 et de fusées de proximité.

Toutes les versions de la fusée APKWS sont constituées de trois composants de base : une section de guidage laser insérée entre l’une des nombreuses options d’ogive et un moteur-fusée standard de 70 mm.

Une variante optimisée air-air, désignée AGR-20F et également appelée FALCO (Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance), a ensuite été développée. La configuration FALCO comprend une fusée de proximité et des modifications des algorithmes de guidage et de détection de la munition.

L’accord n’inclut pas les roquettes elles-mêmes, et l’avis du Département d’État ne précise pas sur quels avions la Royal Saudi Air Force transportera ces munitions. Cependant, ils seront très probablement chargés sur les avions de combat Eurofighter Typhoon et F-15SA de la RSAF.

Comme nous l’avons déjà signalé, une capacité APKWS air-air est rapidement ajoutée à un nombre croissant d’avions militaires américains. Les avions de combat F-15E Strike Eagle, F-16C Viper et A-10 Warthog de l’US Air Force sont connus pour être autorisés à utiliser cette arme. Les anciens F/A-18 Hornets de l’USMC peuvent également désormais utiliser APKWS contre des cibles aériennes. D’autres types, comme le F/A-18E/F Super Hornet de l’US Navy, recevront probablement également ces munitions. L’Eurofighter Typhoon a récemment été autorisé à utiliser également APKWS.

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cette histoire, tout cela survient alors que l’Iran lance des missiles et des drones à travers la région en réponse aux attaques américaines. En outre, l’Arabie saoudite et les Houthis ont récemment échangé des frappes dans les aéroports.

Des frappes aériennes ont frappé l’aéroport international de Sanaa au Yémen, les Houthis accusant l’Arabie saoudite d’avoir lancé les attaques, rompant une trêve de quatre ans dans le conflit entre le royaume et le groupe aligné sur l’Iran https://t.co/iISgKWyMhm pic.twitter.com/dmA0SILANS – Reuters (@Reuters) 14 juillet 2026

« Cette proposition de vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui constitue une force pour la stabilité politique et le progrès économique dans la région du Golfe », a déclaré le département d’État dans un communiqué. « La vente proposée améliorera la capacité de l’Arabie saoudite à dissuader les menaces actuelles et futures en renforçant sa défense intérieure et en améliorant l’interopérabilité avec les forces américaines et d’autres forces régionales et de l’OTAN. La vente proposée augmentera également les avions opérationnels de l’Arabie saoudite et améliorera sa capacité d’autodéfense air-air et air-sol. Le Royaume d’Arabie saoudite n’aura aucune difficulté à absorber ces équipements et services dans ses forces armées. «

Les dirigeants de l’US Air Force ont salué le système APKWS II.

«C’est notre arme principale contre un drone», nous a déclaré l’année dernière le lieutenant-général de l’armée de l’air Derek France, chef de l’Air Forces Central (AFCENT), le commandement suprême du service au Moyen-Orient, en marge de la conférence 2025 sur l’air, l’espace et la cybersécurité de l’Association des forces aériennes et spatiales. « Nous avons eu plusieurs fusillades avec. »

Depuis lors, l’APCKS est devenu le principal système d’armement utilisé par les combattants américains pour abattre les munitions d’attaque unidirectionnelles à longue portée iraniennes, et ce pour une infime fraction du coût du missile air-air le moins cher disponible. Les Saoudiens ont le même cas d’utilisation et sont parfaitement conscients du coût élevé de l’abattage de drones via une plate-forme de combat après des années de lutte contre les Houthis au Yémen. Vous pouvez tout lire à ce sujet ici. La section de guidage APKWS II a un coût unitaire compris entre 15 000 et 20 000 dollars, le moteur-fusée et l’ogive ajoutant quelques milliers de dollars de plus au prix total. Les missiles air-air AIM-120 de la génération actuelle coûtent environ 1 million de dollars chacun, tandis que l’AIM-9X coûte environ 450 000 dollars.

L’APKWS étant presque plug-and-play sur le F-15SA et le Typhoon, les Saoudiens se préparent clairement à abattre un avion. parcelle de drones à un prix bien moindre que par le passé avec leur force de chasse actuelle.