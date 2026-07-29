La Chine tire un missile antinavire hypersonique YJ-20 à partir d’un petit destroyer

Des preuves sont apparues indiquant que le missile antinavire hypersonique chinois YJ-20 est désormais également déployé à bord des destroyers de classe 052D de la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN). Ces navires de guerre sont bien plus nombreux que les « super destroyers » de type 055, à partir desquels le missile avait déjà été vu en train d’être tiré, comme nous l’avions signalé à l’époque. Ce nouveau développement suggère que le PLAN a l’intention de distribuer l’arme sur une partie beaucoup plus large de sa flotte de surface plutôt que de la réserver exclusivement à ses plus gros combattants.

Les premières images du missile balistique antinavire hypersonique chinois YJ-20 lancé depuis un destroyer de type 052D.

On estime que le YJ-20 vole à Mach 6+ avec des vitesses terminales allant jusqu’à Mach 10 et une autonomie de 1 000 à 1 500 km, conçu pour menacer les grands combattants de surface comme les États-Unis… pic.twitter.com/NW7mbKd4Ow – Rapport de choc (@clashreport) 29 juillet 2026

Une nouvelle vidéo provenant apparemment du PLAN montre le lancement d’un YJ-20 depuis le système de lancement vertical à froid (VLS) sur le pont avant d’un destroyer de type 052D non identifié, connu en Occident sous le nom de Luyang III classe. Après avoir été éjecté du lanceur, le moteur-fusée à solide du missile s’enflamme avant de s’éloigner rapidement en accélération. Aucun engagement cible n’est affiché.

En règle générale, le VLS du Type 052D serait chargé de variantes du missile sol-air HHQ-9, du missile de croisière antinavire subsonique YJ-18, du missile de croisière d’attaque terrestre CJ-10 et du missile anti-sous-marin CY-5.

Le Type 052D de 7 500 tonnes dispose de 64 cellules VLS, 32 à l’avant et 32 ​​à l’arrière. On ne sait pas si chacun d’entre eux est capable d’accueillir le gros missile YJ-20.

Cela se compare au système VLS à 112 cellules du Type 055, ce qui en fait la première plate-forme de frappe de surface du PLAN. Cependant, seuls 10 de ces navires sont actuellement en service opérationnel, et d’autres navires sont encore en construction. En revanche, environ 35 destroyers de type 052D sont entrés en service chez PLAN, et la production se poursuit.

Installer le YJ-20 sur les Type 052D augmenterait considérablement le nombre de navires de guerre chinois capables de lancer des frappes antinavires hypersoniques, renforçant ainsi la posture croissante d’anti-accès/déni de zone (A2/AD) de Pékin dans le Pacifique occidental. D’un autre côté, il reste possible – bien que moins probable – que le lancement représenté soit une sorte d’essai ou d’effort expérimental qui ne mènerait pas à une mise en service à grande échelle sur ces coques.

La nouvelle vidéo fait suite à la diffusion d’images militaires officielles chinoises montrant ce que le PLAN décrit comme un « test de finalisation » du YJ-20 lancé depuis le destroyer Type 055. Wuxià la fin de l’année dernière. Cette vidéo semblait confirmer l’intégration du missile avec le plus grand navire de combat de surface de Chine, un navire de guerre sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

Le destroyer de type 055 Wuxi a effectué le test d’approbation de type YJ-20 AShM. pic.twitter.com/RA3b3kyVYi – dafeng cao (@dafengcao) 28 décembre 2025

Ce test du Wuxi a fourni la première reconnaissance officielle du YJ-20 lancé par navire. Le missile lui-même avait déjà été dévoilé publiquement lors du défilé militaire chinois commémorant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, bien que les spéculations autour de cette arme remontent à plusieurs années auparavant.

Un missile observé pour la première fois lors de ce qui semblait être un lancement de type 055 en 2022 était largement appelé YJ-21. Les désignations officielles chinoises ultérieures suggèrent désormais fortement que l’arme était en fait le YJ-20, ou une version de développement antérieure de celui-ci.

放军新型舰载反舰导弹鹰击21 pic.twitter.com/3Z8SCfjHM5 – lqy🇨🇳 (@lqy99021608) 19 avril 2022

Le YJ-20 est considéré comme une arme antinavire hypersonique employant soit un profil de vol aéro-balistique, soit potentiellement un véhicule boost-glisse : différentes sources chinoises ont décrit les deux concepts à plusieurs reprises. Dans les deux cas, le missile est optimisé pour une vitesse terminale extrêmement élevée combinée à des manœuvres imprévisibles conçues pour vaincre les défenses aériennes navales modernes.

Contrairement à un missile balistique traditionnel qui suit un arc parabolique prévisible, un missile aérobalistique peut exécuter des manœuvres quasi-balistiques – y compris des trajectoires de saut plané ou de « marsouinage » – lorsqu’il descend vers sa cible. Ces changements brusques d’altitude et de direction rendent l’interception nettement plus difficile.

Les médias d’État chinois ont également décrit le missile comme employant un véhicule conique boost-glide, qui utiliserait un propulseur de fusée pour accélérer à haute altitude avant de glisser vers sa cible tout en effectuant des manœuvres soutenues tout au long de la phase terminale.

Bien que de nombreux détails restent obscurs, il est généralement considéré que le missile atteint des vitesses bien supérieures à Mach 6 en croisière et pourrait s’approcher de Mach 9 lors de son attaque finale. La portée estimée est généralement évaluée à plus de 620 milles.

On pense que le guidage combine la navigation par satellite et les mises à jour à mi-parcours avant de passer à un radar actif et/ou à un chercheur infrarouge lors de l’approche finale.

Les armes présentant ces caractéristiques sont particulièrement bien adaptées pour engager des cibles navales de grande valeur, notamment les porte-avions, les navires d’assaut amphibies, les croiseurs et autres grands navires de combat de surface. Le missile possède probablement également une capacité secondaire d’attaque terrestre contre des cibles fixes.

Grâce à leur combinaison de vitesse et de maniabilité extrêmes, les armes hypersoniques peuvent considérablement comprimer le calendrier de prise de décision d’un adversaire tout en réduisant les possibilités d’interception, ce qui les rend particulièrement utiles contre des cibles sensibles au facteur temps. Ils nécessitent également des intercepteurs très haut de gamme, s’ils peuvent être interceptés.

L’extension apparente du missile au Type 052D constitue sans doute une étape encore plus importante que le test du Type 055 lui-même.

Pour la Chine, déployer le YJ-20 à la fois à bord du Type 055 et du Type 052D, beaucoup plus nombreux, augmente considérablement le nombre de coques PLAN capables de mener des attaques anti-navires hypersoniques à longue portée. Une telle décision représente une nouvelle étape dans l’expansion de la portée de sa stratégie A2/AD à plusieurs niveaux. Plutôt que de concentrer les capacités hypersoniques sur un petit nombre de destroyers phares, le PLAN semble les répartir entre une force beaucoup plus importante, capable d’opérer dans toute la chaîne de la Première Île et de plus en plus au-delà.

De toute évidence, une force plus importante de destroyers PLAN armés de missiles antinavires hypersoniques compliquerait les opérations navales américaines et alliées dans le Pacifique occidental en augmentant le nombre de plates-formes de lancement capables de menacer des navires de guerre de grande valeur à longue distance.

Dans le même temps, il n’est pas clair si le YJ-20 est officiellement entré en service pleinement opérationnel. Cependant, les images d’essais officiels, les apparitions publiques lors des défilés militaires et, surtout, les lancements à partir de deux classes de destroyers distinctes suggèrent que le missile passe d’un programme de développement à une capacité plus large.

Cette évolution met en évidence deux problèmes majeurs pour l’armée américaine alors qu’elle se prépare à faire face à la perspective d’un conflit potentiel avec la Chine dans la région Indo-Pacifique. D’un côté, le PLAN se développe à un rythme alarmant et les chantiers navals chinois produisent des modèles de navires de guerre de plus en plus performants, sans parler des sous-marins et autres armes navales.

Le dernier rapport annuel du Pentagone au Congrès sur l’armée chinoise, publié fin 2025, indique que « la Chine possède le premier arsenal de missiles hypersoniques au monde et a continué à faire progresser le développement de technologies de missiles hypersoniques conventionnels et nucléaires au cours de l’année écoulée ».

Dans cet esprit, l’étude de cas du YJ-20 souligne encore le fait que la Chine investit massivement dans le développement de missiles hypersoniques et semble désormais étendre cette capacité à une plus grande proportion de sa flotte de surface, ce qui aura un effet significatif sur l’équilibre naval régional.