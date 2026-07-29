Le sous-marin lance-missiles primé de la classe Ohio, USS Georgia, prend sa retraite

Après plus de 42 ans de service en tant que l’une des plates-formes de projection d’énergie les plus puissantes d’Amérique, le sous-marin à propulsion nucléaire USS Géorgie est rentré des opérations pour la dernière fois avant sa retraite. Le bateau est l’un des quatre Ohio classe des sous-marins à missiles guidés à propulsion nucléaire, ou SSGN. Les SSGN font aujourd’hui partie des sous-marins les plus performants et les plus demandés de l’inventaire de la marine américaine, mais tous devraient quitter le service avant la fin de la décennie.

L’USS Géorgie est retourné lundi à son port d’attache de la base sous-marine navale de Kings Bay, en Géorgie. Le bateau devrait être officiellement inactivé le 31 juillet, première étape d’un long chemin vers la retraite qui devrait s’achever par son recyclage.

Le Ohio Les SSGN de ​​classe sont surtout connus pour leur capacité à transporter jusqu’à 154 missiles de croisière d’attaque terrestre Tomahawk. Cependant, ils ne transportent généralement qu’une centaine de ces armes – une quantité encore impressionnante – et sont en fait des plates-formes multimissions très performantes. Ces bateaux peuvent être équipés jusqu’à deux abris de pont secs, pour le déploiement d’opérateurs spéciaux sous l’eau, y compris dans des mini-sous-marins, ainsi que de plateformes sans équipage. Ils sont également équipés pour servir de nœuds de fusion de renseignements sous-marins discrets et de centres de commandement.

Cette combinaison unique de capacités a conduit les quatre convertis Ohio pour devenir l’un des sous-marins les plus chargés de tâches de la Marine. La présence publique de l’un de ces SSGN, ainsi que de leurs cousins ​​SNLE, dans n’importe quelle région du monde envoie des signaux puissants aux opposants, ainsi qu’aux alliés et partenaires. Au fil des années, ils ont fait des apparitions assez régulières lors de pics de frictions géopolitiques à l’échelle mondiale.

Le sous-marin lance-missiles USS Georgia (SSGN 729) transite à la surface du golfe Persique. #AmericasAwayTeam est toujours aux aguets – assurant la stabilité et la sécurité maritimes dans les eaux critiques de la région centrale. pic.twitter.com/fOGeBIXvsg – Commandement central des forces navales américaines/5e flotte américaine (@US5thFleet) 22 décembre 2020

USS Géorgieen particulier, a été utilisé à cette fin à plusieurs reprises dans le passé, notamment au Moyen-Orient. Fin 2020 et début 2021, Géorgie a effectué de rares voyages médiatisés en surface à travers le détroit d’Ormuz lors de périodes de tensions particulières avec l’Iran. En mai 2021, des bateaux iraniens ont harcelé le sous-marin et ses escortes lors d’un de ces transits, incitant un patrouilleur des garde-côtes américains à tirer des coups de semonce.

L’USS Géorgie Il est également très probable qu’il s’agisse du sous-marin qui a tiré plus de deux douzaines de Tomahawks sur l’installation nucléaire iranienne d’Ispahan dans le cadre de l’opération Midnight Hammer en 2025. Il n’est pas clair s’il a participé ou non aux frappes ultérieures contre l’Iran dans le cadre de l’opération Epic Fury cette année.

Malgré ce que Ohio Les SSGN de ​​classe SSGN continuent d’être mis sur la table, mais la Marine prévoit actuellement de tous les désactiver au cours des trois prochaines années. Le plan était auparavant de mettre tous ces bateaux hors service actif d’ici 2028. Ce calendrier a maintenant été légèrement prolongé, avec l’USS OhioUSS Florideet USS Michigan prêt à suivre Géorgie à la retraite au cours des exercices 2027, 2028 et 2029, respectivement. USS Ohio est aussi notamment le bateau leader de la classe et, par extension, le plus ancien, entré en service en 1981.

Dans l’état actuel des choses, il n’existe pas de remplacement direct pour le Ohio SSGN dans le pipeline de construction navale de la Marine. Le service dispose d’un certain nombre de Virginie sous-marins d’attaque de classe capables de soutenir des missions d’opérations spéciales en service actuellement et prévoit d’acquérir des sous-variantes agrandies du bloc V. Chaque bloc V comportera ce que l’on appelle le module de charge utile Virginia (VPM), qui donne au bateau quatre tubes de lancement verticaux plus grands supplémentaires, et en fera vraiment un SSGN. Entre le VPM et les tubes de lancement existants issus de la conception du Bloc IV, ces sous-marins pourront transporter jusqu’à 40 missiles Tomahawk à la fois. Les tubes VPM pourront également accueillir le prochain missile hypersonique Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS). Cependant, aucune version du Virginie On s’attend à ce que cette classe offre le même niveau de capacité, au moins à certains égards, que celui que l’on trouve sur le Ohio SSGN, sur la base de ce qui est publiquement connu. Le premier bloc V Virginie Les sous-marins de classe VPM dotés du VPM ne devraient pas entrer en service avant 2028.

La Marine est également en train de remplacer ses Ohio SNLE avec nouveau Colombie types de classes. Il a été question dans le passé d’acquérir de nouveaux « sous-marins à grande charge utile », probablement basés sur le Colombie conception, en remplacement plus direct du Ohio SSGN. Cependant, le Colombie Le programme de classe a subi des retards et une augmentation des coûts, et la priorité reste la mise en service des nouveaux SNLE. Il est essentiel que ces bateaux soient livrés dans des délais serrés afin de garantir qu’il n’y ait aucune lacune dans la capacité de la branche maritime de la triade nucléaire américaine à répondre aux besoins opérationnels.

Pendant ce temps, l’USS Géorgie se dirige déjà vers la retraite et, à moins que la Marine ne change de cap, le dernier de ces sous-marins très performants ne sera plus en service actif d’ici 2029.