Les hélicoptères viennent d’occuper le devant de la scène lors des exercices de naufrage du Rim Of The Pacific

Les hélicoptères ont joué un rôle majeur dans l’exercice de naufrage Rim of the Pacific (RIMPAC) (SINKEX) de cette année, avec au moins trois types d’hélicoptères alliés employant des armes contre des navires à la retraite de la marine américaine. Des hélicoptères d’attaque AH-64 Apache de l’armée américaine ont tiré des missiles Spike NLOS (Spike Non-Line of Sight) sur le croiseur lance-missiles ex-USS Baie mobileun SH-2G(I) Seasprite de la Royal New Zealand Navy a heurté le navire d’assaut amphibie ex-USS Peleliu avec un missile AGM-119 Penguin, un MH-60R Seahawk de la Royal Australian Navy a lancé un missile AGM-114N Hellfire contre un navire cible et un hélicoptère SH-101 de la marine italienne a lancé un missile anti-navire Marte.

REGARDER : Les navires et avions participant à l’exercice RIMPAC 2026 ont mené un exercice de naufrage et ont coulé le USS Mobile Bay (CG 53) désarmé le 12 juillet et le USS Peleliu (LHA 5) désarmé le 17 juillet, à plus de 50 milles marins au large de Kauai.https://t.co/dNmo55FsUJ pic.twitter.com/C6mlma8YiJ – Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) 23 juillet 2026

Collectivement, les engagements ont souligné à quel point les hélicoptères deviennent des contributeurs clés aux frappes maritimes distribuées, complétant les chasseurs, les navires de guerre, les sous-marins et les batteries de missiles terrestres avec des armes antinavires à guidage de précision.

La participation de l’Apache au RIMPAC reflète le rôle sans cesse croissant de l’armée dans les opérations maritimes à travers l’Indo-Pacifique. Longtemps associé à l’appui aérien rapproché et aux missions antiblindées, l’AH-64 est de plus en plus chargé d’engager des cibles navales. C’est quelque chose qui s’est également produit lors des récentes opérations de combat contre l’Iran.

Spike NLOS est devenu l’un des outils clés permettant cette mission. Le missile développé par Israël fournit une liaison de données opérateur dans la boucle qui permet des corrections de trajectoire et un affinement du point de visée pendant une grande partie du vol du missile. Cette capacité le rend particulièrement utile contre les cibles maritimes en mouvement ou sensibles au facteur temps, où la discrimination des cibles et l’évaluation des dommages au combat peuvent s’avérer particulièrement difficiles.

L’AH-64 tire Spike NLOS lors de tests d’intégration au terrain d’essai de l’armée américaine de Yuma en 2023 :

Comparé au missile air-sol conjoint (JAGM) AGM-114 Hellfire et AGM-179, le Spike NLOS étend considérablement la portée de l’Apache tout en conservant la flexibilité nécessaire pour engager des cibles terrestres et maritimes.

Selon le fabricant Rafael, la dernière version du Spike NLOS a une portée maximale d’environ 20 miles, ce qui lui confère un avantage substantiel sur le Hellfire et le JAGM. Les variantes de ces armes actuellement utilisées sur les Apaches de l’armée américaine ont des portées maximales inférieures à 16 kilomètres, bien qu’elles soient généralement utilisées à des distances considérablement plus courtes en utilisation opérationnelle. Dans le même temps, des versions à portée étendue des deux missiles ont été démontrées, le Hellfire étant testé à environ trois fois sa portée standard et le JAGM à environ le double de sa portée de base.

La contribution de la Royal Australian Navy a mis en lumière une autre facette de la mission antinavire croissante des hélicoptères. Un MH-60R Seahawk embarqué dans le Arleigh Burke destroyer de classe USS Wayne E. Meyer a mené un engagement AGM-114N Hellfire en direct contre un navire cible. Bien que le Hellfire n’ait pas la portée du Spike NLOS et soit principalement associé à l’engagement de petits navires de surface, il reste une arme de frappe maritime très performante et constitue un élément standard de l’arsenal de guerre de surface du MH-60R.

Les images publiées par les forces de défense néo-zélandaises montraient un Seasprite SH-2G(I) de la Royal New Zealand Navy embarqué à bord du Anzac frégate de classe HMNZS Te Mana lancement d’un missile anti-navire AGM-119 Penguin contre le navire d’assaut amphibie désaffecté ex-USS Peleliu. Selon la NZDF, le missile a pénétré la coque avant d’exploser à l’intérieur du navire, lui infligeant d’importants dégâts internes et compromettant son intégrité.

La Marine italienne a également révélé qu’un hélicoptère SH-101 était embarqué à bord du navire de combat multirôle. Giovanni delle Bande Nere a lancé un missile antinavire Marte lors du RIMPAC 2026, sans toutefois préciser sur quelle cible le missile avait été tiré.

Marine italienne SH-101 lançant un missile anti-navire Marte lors de l’exercice RIMPAC (1300×982)

byu/EFA_king dansMilitaryGeek

Ensemble, l’Apache, le Seahawk, le Seasprite et le SH-101 ont illustré à quel point les frappes maritimes héliportées sont devenues diversifiées. Bien que chacune des armes décrites ci-dessus soit optimisée pour différentes cibles et profils de mission, toutes trois suggèrent que les hélicoptères joueront un rôle de plus en plus important dans les opérations de guerre anti-surface de la coalition.

L’application maritime de Spike NLOS par l’armée américaine s’aligne étroitement sur le concept d’opérations multi-domaines de l’armée, qui envisage de plus en plus d’unités aériennes contribuant à des missions de déni de la mer parallèlement à leurs rôles plus traditionnels. Les équipages Apache ont démontré à plusieurs reprises leurs capacités de frappe maritime lors d’exercices dans le Pacifique, et RIMPAC constitue l’un des sites les plus vastes et les plus complexes à ce jour pour affiner ces tactiques aux côtés des alliés et des partenaires.

Au-delà du travail de l’armée avec Spike NLOS, le Corps des Marines des États-Unis a expérimenté l’armement de ses hélicoptères d’attaque AH-1Z Viper avec de petits missiles de croisière, élargissant considérablement leur portée et leur donnant la capacité de frapper des navires bien au-delà de la portée des armes traditionnelles lancées par hélicoptère. C’est avant tout un nouvel exemple de l’évolution du rôle de l’hélicoptère d’attaque dans le milieu maritime.

Bien que les hélicoptères occupent une place importante, ils ne représentaient qu’une couche du plus vaste ensemble de frappes SINKEX.

Ainsi que les déclassés Ticonderoga croiseur lance-missiles de classe, le Tarawa navire d’assaut amphibie de classe ex-USS Peleliu a également servi de cible SINKEX. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les deux navires représentaient deux classes très différentes de navires de guerre majeurs, offrant aux participants de précieuses opportunités d’employer et d’évaluer un large éventail de capacités antinavires.

Les événements de tir réel comme le SINKEX de RIMPAC demeurent parmi les aspects les plus précieux de l’exercice, offrant des opportunités difficiles à reproduire dans des environnements d’entraînement synthétiques. Ils permettent aux forces participantes d’observer les performances des armes contre des navires de grande taille, d’affiner les procédures de ciblage et d’intégrer les tirs aériens, maritimes et terrestres tout en opérant dans un cadre de coalition.

RIMPAC 2026 rassemble 30 nations, plus de 30 navires de surface, cinq sous-marins, 15 forces terrestres nationales, plus de 206 aéronefs et environ 30 000 militaires opérant dans et autour des îles hawaïennes du 24 juin au 31 juillet. Aujourd’hui dans sa 30e édition depuis ses débuts en 1971, RIMPAC reste le plus grand exercice maritime international au monde, conçu pour améliorer l’interopérabilité tout en renforçant les partenariats qui sous-tendent la sécurité maritime et liberté de navigation à travers l’Indo-Pacifique.

Alors que les missiles antinavires à longue portée lancés par des chasseurs, des navires de guerre, des sous-marins et des batteries côtières restent au cœur de la guerre navale moderne, le RIMPAC SINKEX de cette année a également démontré que les hélicoptères sont des membres de plus en plus indispensables de l’équipe de frappe maritime. Qu’ils soient armés de missiles Spike NLOS, Hellfire, Penguin ou Marte, les giravions alliés ont montré qu’ils étaient de plus en plus attendus pour contribuer directement à la chaîne de destruction antinavire de la force conjointe. Dans une région où les opérations distribuées et l’interopérabilité des coalitions deviennent de plus en plus importantes, cette évolution ne fera probablement que s’accélérer.