La marine choisit le missile de croisière à faible coût RAACM-ER pour un programme visant à aider ses alliés à armer

L’US Navy investit 70 millions de dollars dans le développement d’une version lancée au sol du missile de croisière RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile-Extended Range) de CoAspire. RAACM-ER a été dévoilé juste plus tôt cette année. La poursuite des travaux sur la conception sera désormais effectuée dans le cadre d’un programme visant principalement à fournir aux alliés et partenaires des États-Unis un nouveau moyen moins coûteux de frapper des cibles mobiles en mer et sur terre.

CoAspire a annoncé aujourd’hui avoir reçu ce que l’on appelle un autre accord transactionnel (OTA) en soutien au programme de grève offensive hétérogène et abordable de la Marine (CHAOS). Le processus OTA est un mécanisme contractuel que les agences gouvernementales américaines utilisent pour accélérer les efforts avancés de recherche et développement et de prototypes.

« Dans le cadre d’un prototype d’autre accord transactionnel (OTA) de 70 millions de dollars avec CMG Networks au nom du Naval Aviation Systems Consortium, CoAspire concevra, construira, testera et livrera au Program Acquisition Executive for Munitions et à son bureau de programme, PMX-201, un système de missile de croisière abordable, lancé au sol, de moyenne portée, capable d’attaquer à la fois des cibles terrestres et maritimes en mouvement », selon un communiqué de presse de CoAspire. « Les clients finaux des ventes militaires à l’étranger (FMS) sont des alliés et des partenaires de la coalition qui ont besoin d’une arme de frappe maritime abordable mais très efficace, qui peut être facilement fabriquée à grande échelle. »

Le RAACM-ER est un missile de croisière propulsé par un turboréacteur. Il a un corps de forme trapézoïdale qui rappelle, dans de très larges traits, le furtif missile air-sol conjoint AGM-158 (JASSM) furtif de Lockheed Martin et ses dérivés.

Le missile de CoAspire est doté d’un système de navigation assisté par GPS et d’un chercheur infrarouge à ondes longues dans le nez. Le package de guidage permet l’engagement de cibles mobiles, ainsi que de cibles statiques basées sur des coordonnées de cible fixes. Les chercheurs infrarouges passifs sont immunisés contre les contre-mesures radiofréquences, telles que les brouilleurs ou les leurres. Ils n’émettent pas non plus de signaux susceptibles d’alerter une cible du danger imminent. Tout cela crée des avantages par rapport aux radars actifs pour le référencement des terminaux.

Lorsque RAACM-ER a fait ses débuts publics, la société a déclaré que la conception pourrait être tirée à partir de lanceurs au sol ou embarqués sur des navires, ainsi que par des avions. Cependant, une version lancée par avion était la seule exposée. Le lancement en surface nécessite l’ajout d’un propulseur de fusée à la queue du missile, comme le montre le modèle sur la photo en haut de cette histoire. Ce booster disparaît après le lancement.

Soit dit en passant, CoAspire développe également actuellement ce qu’il dit être une version distincte lancée en surface du RAACM-ER, appelée GHOST, pour le programme de missiles conteneurisés à faible coût (LCCM) de l’armée américaine. La conception principale du RAACM-ER a également évolué conceptuellement à partir d’un missile antérieur simplement appelé RAACM, mais ils sont totalement différents. Le RAACM original a été développé dans le cadre d’un programme de l’US Air Force appelé Extended Range Attack Munition (ERAM), qui visait également principalement à soutenir les alliés et les partenaires, en commençant par l’Ukraine.

Lors de la conception du RAACM-ER, « nos ingénieurs sont venus nous voir et nous ont dit : « Hé, si nous voulons en faire un plus grand, devrions-nous lui donner le même aspect ? J’ai mentionné plus tôt que RAACM avait été conçu sous cette forme uniquement pour faciliter l’intégration », a également déclaré Denneny à Jamie Hunter de Sea-Air-Space. « Nous sommes une société d’ingénierie, alors nous avons dit : ‘Optimisons le volume de carburant, optimisons les caractéristiques de survie, optimisons la physique pour que cette chose puisse aller aussi loin que possible et embarquer les capteurs nécessaires. C’est pourquoi sa forme est légèrement différente. »

On ne sait pas exactement jusqu’où le RAACM-ER, désormais décrit comme un missile « de moyenne portée », peut aller dans l’une ou l’autre de ses configurations. Lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois, le missile semblait bien adapté à l’effort de la famille de missiles de masse abordables au-delà de la portée de l’adversaire (FAMM-BAR), qui recherche des conceptions moins coûteuses avec des portées maximales de 1 000 milles marins ou plus. C’est à peu près la même portée qu’offrent aujourd’hui les variantes du missile de croisière Tomahawk lancé en surface.

Cependant, à Sea-Air-Space, Denneny a déclaré séparément Nouvelles navales que le RAACM-ER avait environ deux fois la portée du RAACM d’origine, qui serait d’environ 485 milles marins (900 kilomètres) sur la base des exigences du programme ERAM précédemment énoncées. Cela placerait la conception davantage dans la catégorie, au moins en termes de portée, du missile de croisière d’attaque terrestre AGM-158B JASSM-Extended Range (JASSM-ER) à lancement aérien. Une version à portée étendue du cousin du missile antinavire à longue portée (LRASM) du JASSM, actuellement en développement, devrait avoir une portée similaire.

Même avec une portée de 485 milles marins, le RAACM-ER offrirait une capacité nettement accrue par rapport à de nombreux autres missiles de croisière antinavires en service aujourd’hui chez les alliés et partenaires des États-Unis, ainsi que dans l’armée américaine elle-même. Par exemple, la portée maximale signalée des variantes à portée étendue du Harpoon se situe dans le domaine des 150 milles. Les versions de la génération actuelle du missile de frappe navale (NSM), de plus en plus populaire, ont une portée déclarée d’au moins 162 milles.

En termes plus généraux, la portée étendue élargit la zone totale qu’une seule plate-forme de lancement peut présenter à risque, tout en la gardant plus éloignée des menaces potentielles. Les munitions à plus longue portée offrent également une flexibilité supplémentaire pour répondre à des cibles qui pourraient apparaître soudainement ou à d’autres évolutions changeantes dans l’espace de combat.

La taille d’une ogive RAACM-ER transportée n’est pas claire. Échanger le poids et le volume de l’ogive contre du carburant, ainsi que réduire le poids total de la charge utile, contribuerait à étendre la portée. Une ogive plus petite aurait un impact sur l’efficacité du missile. Dans le même temps, certaines cibles ne nécessiteraient pas nécessairement quelque chose comme les ogives de classe 1 000 livres trouvées sur de nombreuses variantes de Tomahawk pour obtenir l’effet souhaité. Lorsqu’il s’agit de navires, en particulier, détruire ou même simplement endommager gravement les systèmes clés d’un navire peut entraîner une destruction de mission qui réduit considérablement l’efficacité au combat du navire ou peut même le forcer à rentrer au port pendant une période de temps protégée.

Fournir une capacité accrue à un prix inférieur est également un aspect clé du programme CHAOS. C’était également une priorité pour CoAspire dans le développement du RAACM-ER, même si le prix unitaire estimé du missile n’a pas encore été publié. Les harpons de la génération actuelle peuvent coûter entre 1,4 et 2,25 millions de dollars, selon la variante, sur la base des données de coûts accessibles au public. Les NSM se situent également dans la fourchette de prix d’environ 2 millions de dollars. Les dernières versions du Tomahawk sont encore plus chères.

« La chose la plus importante est une masse abordable. (Cela) signifie maintenir les coûts bas, afin que la nation et nos alliés puissent les acheter à grande échelle. C’est le numéro un », nous a dit Denneny de CoAspire à Sea-Air-Space. « La deuxième chose est d’utiliser autant de pièces disponibles dans le commerce, afin que nous ne soyons pas enfermés dans un seul fournisseur pour quoi que ce soit. La dernière chose est d’avoir quelque chose qui puisse survivre aux contre-mesures ennemies, et également atteindre la cible, qu’elle soit stationnaire ou en mouvement. Ce sont les principales exigences. »

« Une approche additive permet également des modifications rapides et une réduction de la main-d’œuvre d’outillage et de toucher, ce qui entraîne des réductions de coûts et des améliorations de programme sans interrompre une chaîne de production pour le réoutillage », note également le communiqué de presse de CoAspire d’aujourd’hui. « Cela permet également de développer de nouvelles variantes en quelques mois, alors que les autres méthodes de fabrication de missiles nécessitent des années. »

La fourniture massive de nouvelles armes de frappe à distance aux alliés et partenaires aurait des retombées positives pour l’armée américaine dans les futures opérations de la coalition. Cela permettrait de répartir un niveau supplémentaire de capacités entre un plus grand nombre de forces amies, contribuant ainsi à réduire la dépendance à l’égard des forces américaines et des armées étrangères qui déploient des munitions haut de gamme.

Tout cela pourrait rendre la version lancée au sol du RAACM-ER, ainsi que tout autre missile développé dans le cadre du programme CHAOS de la Marine, également attrayant pour l’armée américaine. Comme nous l’avons déjà indiqué, la version GHOST de RAACM-ER est déjà en cours de développement dans le cadre du programme LCCM, qui est un effort de l’armée américaine.

Au cours des derniers mois seulement, l’armée américaine a entrepris de préparer le terrain pour l’acquisition de dizaines de milliers de nouvelles munitions à moindre coût au cours des trois à cinq prochaines années. CoAspire est l’une des nombreuses entreprises à avoir reçu des accords-cadres dans le cadre de ces efforts. Ces accords couvrent les conceptions à lancement de surface et aéroporté en cours de développement à l’appui des programmes LCCM et FAMM susmentionnés, respectivement. Il convient également de noter que le programme ERAM, qui était au départ également axé sur l’étranger, a déjà alimenté le FAMM.

En gardant tout cela à l’esprit, l’annonce d’aujourd’hui concernant CHAOS est une autre victoire importante pour CoAspire. Cela souligne également les efforts déployés à l’échelle de l’armée américaine pour réduire la dépendance à l’égard des maîtres d’œuvre traditionnels et faire davantage pour mobiliser les petites entreprises non traditionnelles pour de nouveaux programmes majeurs de systèmes d’armes.

Avec le nouveau vote de confiance de la Marine, ainsi que le précédent accord-cadre LCCM, le RAACM-ER de CoAspire continue de émerger comme un développement particulièrement remarquable pour l’armée américaine et ses alliés et partenaires.