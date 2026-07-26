La voie vers une plus grande flotte de B-21 Raider a été intégrée dans un accord d’accélération de la production

Un accord visant à accélérer la production du B-21 Raider a en effet été structuré pour au moins ouvrir la porte à des commandes pour davantage de bombardiers, selon le maître d’œuvre Northrop Grumman. Lorsque l’accord a été annoncé en février, l’US Air Force l’a décrit comme un outil principalement destiné à simplement contribuer à accélérer la mise en service du B-21. Le service a également indiqué que les plans annoncés de longue date concernant une flotte de 100 avions restaient inchangés. Depuis lors, il a confirmé séparément qu’il réévaluait la taille objective de la flotte de Raiders.

Kathy Warden, PDG de Northrop Grumman, a été interrogée sur la perspective de commandes de plus de 100 B-21 lors d’un appel aux résultats trimestriels plus tôt cette semaine.

« L’accord que nous avons conclu avec l’Air Force leur permet d’envisager d’accélérer la production dans le cadre d’un programme d’enregistrement plus vaste, et nous travaillons avec eux dans cette analyse », a déclaré Warden. « Ils le font maintenant. J’espère que d’ici la fin de l’année, ils parviendront à une conclusion à ce sujet, et nous vous tiendrons certainement au courant. »

L’accord, tel qu’il a été annoncé plus tôt cette année, porte sur une augmentation de 25 % de la capacité de production annuelle du B-21. Les détails du taux de production des Raiders ont été et restent classifiés, mais des rapports antérieurs ont indiqué que Northrop Grumman serait capable de produire jusqu’à huit bombardiers par an.

Comme indiqué, l’accent a été mis à l’époque sur l’accélération de la production pour soutenir la mise en service des premiers B-21 opérationnels l’année prochaine. Toute possibilité d’une flotte totale plus grande a été minimisée.

Depuis des années, les responsables américains expriment de plus en plus leur soutien à une flotte de plus de 100 B-21. En avril dernier, le secrétaire d’État Pete Hegseth a déclaré aux membres de la commission sénatoriale des services armés qu’il voyait le besoin de « beaucoup plus » de B-21. Cependant, l’Air Force a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait eu aucun changement dans le plan officiel d’acquisition.

Le premier signe d’un réel changement à l’horizon est apparu en mai. Ce mois-là, le lieutenant-général de l’Air Force David Tabor, chef d’état-major adjoint chargé des plans et des programmes, a clairement indiqué que la taille prévue de la flotte de Raiders, ou ce qu’on appelle le programme d’enregistrement, était au moins en cours d’examen formel lors d’une audition devant la commission des services armés de la Chambre des représentants.

« Nous sommes en train d’aiguiser nos crayons, pour vraiment déterminer exactement ce qu’est ce (programme d’enregistrement révisé) », a déclaré Tabor à ce moment-là, selon Magazine des Forces aériennes et spatiales. « Je pense qu’ici l’année prochaine, au moment où nous arriverons au budget 28 (exercice 2028), nous serons en mesure de vous donner une meilleure réponse, une réponse beaucoup plus précise, et de vous montrer nos devoirs. »

Le budget annuel proposé par le Pentagone pour le prochain exercice financier est généralement publié au printemps. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats cette semaine, le PDG de Northrop Grumman, Warden, a indiqué que la décision finale sur un nouvel objectif de taille de flotte de B-21 devrait en fait intervenir des mois avant cette date, ce qui est logique dans le contexte du long processus de planification budgétaire.

(2) Un #NorthrupGrumman #B21Raider AF-0001 ED, avec sonde, F-16E CHASE basé sur ED en remorque au-dessus de Mojave ce matin. 22/07/26 pic.twitter.com/wocMfLip9f – Matt Hartman (@ShorealoneFilms) 23 juillet 2026

En termes de progrès global, l’Armée de l’Air et les membres du Congrès ont décrit à plusieurs reprises le B-21 comme un effort d’acquisition de modèle qui a réussi à respecter les objectifs de coût et de calendrier malgré au moins quelques obstacles au cours du développement.

Concernant « B-21, l’exécution a été bonne au fil des années », a également déclaré John Greene, directeur financier de Northrop Grumman, lors de la conférence téléphonique sur les résultats cette semaine. « Cela a donc permis de garantir que la rentabilité globale du programme reste dans une direction qui se dirige vers le nord. »

Les responsables de l’Air Force ont également fait part de leur enthousiasme quant à ce que le B-21 apportera sur le plan opérationnel, ainsi qu’à la capacité supplémentaire qui découlerait de la possession même de 100 de ces bombardiers. Le B-21 est nettement plus petit que le B-2, mais il offrira une portée extrême et d’autres capacités considérablement améliorées par rapport à son prédécesseur. Il ne reste également que 19 B-2 encore en service, et ces avions, bien que très performants, constituent une véritable « solution miracle ».

Les Raiders remplaceront également les bombardiers vieillissants à ailes pivotantes B-1B de l’Air Force. Il n’existe pas encore de plan clair de remplacement du bombardier B-52, ces appareils devant continuer à voler au moins jusqu’en 2050. Pour garantir leur pertinence pour les décennies à venir, les B-52 sont en train de recevoir une vaste gamme de mises à niveau, y compris de nouveaux moteurs et radars, mais il y a eu des retards. La manière dont ces efforts se poursuivront pourrait également avoir des implications pour le B-21, même si les deux avions remplissent des rôles très différents.

Selon toutes les indications, le B-21 reste en bonne voie pour entrer en service l’année prochaine. L’Air Force a récemment fait une annonce concernant l’équipage opérationnel des bombardiers, qui sera composé de deux pilotes. Vous pouvez en savoir plus sur cette décision et sa signification ici.

Il faudra encore un certain temps avant que la force B-21 atteigne une véritable capacité opérationnelle, même après le début de la mise en service initiale. Les livraisons de Raider devraient également se poursuivre pendant des années, surtout si la flotte totale prévue dépasse largement les 100 avions.