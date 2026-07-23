L’armée américaine achète des missiles Patriot PAC-2 plus anciens pour la première fois depuis des décennies

Raytheon a vanté une nouvelle commande nationale d’intercepteurs de la série PAC-2 pour le système de missile sol-air Patriot. C’est la première fois que l’armée américaine achète de nouveaux PAC-2 depuis plus de 30 ans, selon la société. Cela survient dans un contexte d’inquiétudes persistantes quant à la suffisance des stocks américains d’intercepteurs anti-aériens haut de gamme et d’autres munitions critiques, la sonnette d’alarme étant désormais très forte en raison du conflit avec l’Iran. La demande mondiale pour les systèmes Patriot et leurs intercepteurs, en général, est à un niveau élevé, fortement tirée par les combats au Moyen-Orient et la guerre en cours en Ukraine. Patriot a connu une renaissance plus large ces dernières années dans un écosystème de menaces en évolution, émanant notamment de la Russie et de la Chine.

Patriot a été un sujet de discussion important lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Raytheon ce matin. Raytheon est le maître d’œuvre du système Patriot et de l’intercepteur PAC-2. Lockheed Martin est le maître d’œuvre de la famille distincte d’intercepteurs PAC-3 pour Patriot.

« Raytheon a enregistré près de 20 milliards de dollars d’attributions, ce qui a donné un ratio commandes/facturation au deuxième trimestre (deuxième trimestre de l’exercice 2026) de 2,4 (%) », a déclaré Christopher Calio, président et chef de la direction de Raytheon (maintenant officiellement appelé RTX), lors de l’appel d’aujourd’hui. « Ces commandes comprenaient plus de 5 milliards de dollars d’effecteurs GEM-T Patriot, pilotés par des clients internationaux, et notre première commande de production nationale de GEM-T depuis plus de 30 ans. »

Calio n’a pas donné de détails sur la commande nationale, mais cela semble être une référence à un contrat que l’armée américaine a discrètement attribué en avril. Cet accord était évalué à 441,6 millions de dollars et serait destiné à soutenir l’opération Epic Fury contre l’Iran.

L’armée américaine a accordé à Raytheon une modification de contrat de 442 millions de dollars le 30 avril 2026 pour les missiles PATRIOT PAC-2 GEM-T en soutien à l’opération Epic Fury. On dirait que l’armée récupère les GEM Tangos « en production » directement de la chaîne de production de Raytheon. Fin des travaux le… pic.twitter.com/QaMiDDMBab — Puissance aérienne | Grand livre NatSec (@NatSecLedger) 2 mai 2026

GEM-T signifie Guidage Enhanced Missile-Tactical. La configuration GEM-T, qui a reçu diverses mises à niveau au fil des ans, est la seule version du PAC-2 encore en production aujourd’hui.

Avant la signature du contrat en avril, on ne sait pas exactement quand l’armée américaine a commandé pour la dernière fois des intercepteurs de la nouvelle série PAC-2, et la nomenclature ici peut être un peu déroutante. Raytheon a commencé la production de la variante de base du missile à guidage amélioré (GEM), également désignée MIM-104D, au milieu des années 1990. Par rapport aux versions précédentes du PAC-2, le GEM avait une capacité d’engagement améliorée contre des cibles plus petites ou avec des sections efficaces radar plus petites grâce à un nouveau chercheur. Des modifications ont également été apportées à la fusée du missile pour améliorer son efficacité contre les missiles balistiques rapides. Une configuration GEM+ a ensuite été développée, offrant une précision, des performances et une fiabilité encore meilleures.

Il n’est pas clair si la nouvelle commande américaine d’intercepteurs GEM-T est entièrement destinée à un usage militaire américain ou si elle comprend des achats pour le compte d’alliés et de partenaires. GEM-T reste en service actif dans l’armée américaine, ainsi que chez d’autres opérateurs Patriot dans le monde, même si de nouveaux intercepteurs PAC-3 sont arrivés. Les lanceurs Patriot montés sur remorque de la génération actuelle peuvent être chargés simultanément avec des mélanges de missiles des séries PAC-2 et PAC-3, augmentant ainsi leur flexibilité contre différentes menaces. Les missiles PAC-2 sont nettement plus gros que les types PAC-3.

Cependant, comme Raytheon l’a souligné aujourd’hui, l’armée américaine n’a passé aucune commande de GEM-T de nouvelle production depuis des décennies. Des membres de la commission des services armés de la Chambre des représentants ont notamment remis en question cette logique en juin dernier, dans un rapport accompagnant un projet de loi annuelle sur la politique de défense, ou loi sur l’autorisation de la défense nationale, pour l’exercice 2027.

« Le comité soutient l’investissement continu de l’armée dans la défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) pour faire face à l’éventail des menaces aériennes actuelles et futures et prend note des efforts en cours pour améliorer la capacité de production de munitions au sein de la base industrielle de défense nationale », selon ce rapport. « Le comité note en outre que l’achat d’intercepteurs Patriot par l’armée dans les récentes demandes de budget a été destiné au renforcement du segment de missile Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE), et non au missile tactique amélioré guidé PAC-2 (GEM-T), qui a complété le MSE dans des engagements réels. »

À cette époque, le comité des services armés de la Chambre des représentants avait également demandé au secrétaire à l’Armée de fournir un exposé, au plus tard le 1er mars 2027, sur les stocks d’intercepteurs Patriot. Les législateurs ont spécifiquement demandé que le briefing comprenne les éléments suivants :

« Un aperçu des capacités et des limites des intercepteurs PAC-2 et PAC-3 contre les menaces actuelles et émergentes liées aux missiles balistiques de théâtre et à la respiration aérienne. »

« Niveaux de stocks actuels pour les intercepteurs PAC-2 et PAC-3, livraisons prévues des deux types dans le cadre du Plan de défense des années futures (FYDP) et évaluation de la suffisance des stocks par rapport à la croissance approuvée des forces et à la durée de conservation restante. »

« Une description des besoins totaux de munitions de l’armée pour la famille d’intercepteurs Patriot. »

« Toute recommandation visant à combler les déficits d’inventaire, notamment l’achat supplémentaire d’intercepteurs PAC-2, la modernisation du missile PAC-2 et le développement d’un nouvel intercepteur pour le système Patriot. »

Il n’est pas clair si le comité était au courant à ce moment-là du contrat GEM-T plus tôt cette année. On ne sait pas non plus quand les missiles de cet ordre devraient commencer à arriver. Les intercepteurs PAC-2 et PAC-3 sont des articles nécessitant de longs délais de livraison, et il faut généralement des années pour que les livraisons interviennent après l’attribution d’un contrat.

Tout cela témoigne des problèmes plus vastes liés aux stocks d’intercepteurs Patriot, qui deviennent en quelque sorte un modèle pour les préoccupations plus larges liées à la chaîne d’approvisionnement en munitions. Les questions entourant les dépenses en munitions dans le cadre des combats contre l’Iran cette année étaient au premier plan lors d’une audience de la commission des crédits du Sénat hier. L’administration Trump recherche actuellement 67,1 milliards de dollars de financement supplémentaire pour aider à couvrir les coûts du conflit, notamment la reconstitution des stocks de munitions critiques.

On ne sait pas exactement combien d’intercepteurs Patriot l’armée américaine a dépensés au cours des opérations liées à l’Iran cette année. Un rapport détaillé du groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), publié en mai, estime ce chiffre entre 1 060 et 1 430. Ces chiffres n’ont pas été ventilés davantage entre les variantes PAC-2 et PAC-3.

Les soldats de l’armée américaine soutiennent le système de défense aérienne le plus intégré de l’histoire du Moyen-Orient. pic.twitter.com/2f7k2HAve1 – Commandement central américain (@CENTCOM) 10 mars 2026

L’armée américaine, ainsi que les forces armées d’Israël et des États arabes du Golfe, ont tiré encore plus d’intercepteurs Patriot au cours d’une succession de crises au Moyen-Orient et dans ses environs au cours des dernières années. L’armée ukrainienne est un autre grand utilisateur du Patriot dans sa lutte en cours contre la Russie. Dans tous ces cas, la demande pour le Patriot, en particulier, a été fortement motivée par les menaces de missiles balistiques, ce contre quoi le PAC-2 GEM-T est optimisé. Pour l’Ukraine, en particulier, les systèmes Patriot chargés d’intercepteurs PAC-2 et PAC-3 constituent la principale réponse aux barrages de missiles balistiques russes.

Des inquiétudes ont été soulevées depuis des années quant aux impacts que cela a sur les stocks d’intercepteurs Patriot aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Des efforts ont été déployés pour répondre à cette demande croissante. Cela comprend la création par Raytheon d’une installation de production unique en son genre pour les missiles GEM-T en Allemagne, en coopération avec MBDA Deutschland.

Lockheed Martin a travaillé séparément pour augmenter considérablement la production d’intercepteurs PAC-3. Cette semaine, la société a également dévoilé une nouvelle variante du PAC-3, appelée Adapted Capability Effector (ACE), conçue pour être moins coûteuse et plus facile à produire.

Présentation de PAC‑3 ACE™ 🚀

Un intercepteur à faible coût et hautes performances construit sur la famille de confiance PAC‑3®. Un missile, une mission : neutraliser les avions, les missiles de croisière et les menaces balistiques à courte portée. Prêt à entrer sur le champ de bataille : une défense rapide et abordable. pic.twitter.com/eUZorfV0rG – Lockheed Martin (@LockheedMartin) 20 juillet 2026

L’armée américaine a également présenté sa propre demande concernant un nouvel intercepteur compatible avec Patriot, d’un coût unitaire ne dépassant pas 1 million de dollars. À titre de comparaison, le prix d’une seule variante PAC-3 MSE de la génération actuelle est de 5,3 millions de dollars, selon la demande de budget de l’armée pour l’exercice 2027. Avec l’absence de commandes américaines de GEM-T depuis des années, le prix de ces missiles est devenu plus opaque, mais il a été rapporté qu’il se situerait au moins dans la fourchette de 2 millions de dollars, voire beaucoup plus cher.

Entre-temps, la pression exercée sur les chaînes d’approvisionnement existantes des intercepteurs Patriot, ainsi que sur les systèmes complets de missiles sol-air Patriot, a créé des problèmes pour les clients actuels et futurs. La Suisse a notamment vu ses commandes de nouvelles batteries Patriot reportées l’année dernière en raison de la demande de l’Ukraine. En avril, les autorités suisses ont évoqué la possibilité d’annuler complètement l’accord en raison des retards. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la capacité de Raytheon et de Lockheed Martin à répondre même aux besoins de l’Ukraine. Plus tôt cette année, Lockheed Martin aurait également averti l’Allemagne, le Japon, la Pologne, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite de l’incertitude potentielle entourant les livraisons du PAC-3.

La première commande de PAC-2 GEM-T de l’armée américaine depuis des décennies montre clairement que le besoin intérieur d’intercepteurs Patriot pousse désormais les autorités américaines vers d’autres sources d’approvisionnement et vers une production maximale des types PAC-2 et PAC-3. Bien que peut-être moins performants que la dernière variante du PAC-3 MSE, les GEM-T sont clairement toujours pertinents sur le plan opérationnel et représentent une voie supplémentaire pour renforcer les stocks. Toutes les cibles ne nécessitent pas non plus nécessairement l’emploi de l’intercepteur le plus haut de gamme. C’est quelque chose que Lockheed Martin a souligné lors de l’annonce de la nouvelle variante ACE du PAC-3, qui est explicitement déclarée moins performante que la version MSE.

Dans cette optique, la première commande américaine de GEM-T depuis des décennies constitue un développement important, mais qui témoigne également des immenses tensions exercées sur les stocks et les chaînes d’approvisionnement, qui pourraient prendre des années pour être pleinement résolues.