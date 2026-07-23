Les capacités air-sol s’insinuent déjà dans l’ensemble des missions du F-15EX

La tâche principale de la flotte croissante de F-15EX Eagle II de l’US Air Force a été et continue d’être le combat air-air, en particulier pour la défense du territoire américain. Cependant, les unités opérationnelles et de test préparent le terrain pour que les F-15EX puissent également effectuer des missions air-sol.

Malgré sa mission principale, les capacités air-sol font intrinsèquement partie de la conception du F-15EX. L’Eagle II est un membre de la famille élargie du F-15E Strike Eagle, dérivé du F-15QA développé pour le Qatar.

La semaine dernière, la 142e Escadre de la Garde nationale aérienne de l’Oregon a annoncé qu’un de ses F-15EX avait largué des bombes d’entraînement pour la première fois lors d’un voyage à la base aérienne de Mountain Home dans l’Idaho en mai. La 142e, basée à Portland, dans l’Oregon, est actuellement la seule unité opérationnelle de l’Air Force à piloter l’Eagle II.

« L’équipage a largué un total de 24 BDU-50 et 12 BDU-56 au cours de 10 missions sans aucun incident de sécurité et avec des scores satisfaisants », selon un communiqué officiel. « Ces ‘bombes’ ont été chargées sur les F-15 EX et larguées dans le complexe du champ de tir de Mountain Home. »

Les BDU-50/B et BDU-56/B sont des bombes d’entraînement inertes ayant la même forme et le même poids que les bombes réelles de la série Mk 82 de 500 livres et les bombes réelles de la série Mk 84 de 2 000 livres, respectivement. Aujourd’hui, dans l’armée américaine, les bombes des familles étendues Mk 82 et Mk 84 sont beaucoup plus couramment utilisées en combinaison avec le guidage laser Paveway ou les kits de guidage assisté par GPS de Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Les BDU-50 et BDU-56 restent des outils utiles pour former des compétences plus générales en matière de « bombardement stupide » pour les équipages navigants et pour le maniement des armes air-sol au sol. Cela inclut des choses comme suivre les procédures de ciblage et de largage en toute sécurité d’un avion, ainsi que le chargement et le déchargement des bombes des avions.

Les bases sont particulièrement importantes pour les membres du 142e, qui pilotaient auparavant des F-15C Eagles sans capacité opérationnelle air-sol. Il convient également de noter ici que le F-15C était de type monoplace, tandis que le F-15EX est de type biplace. Cependant, le plan de l’Air Force, du moins au début, était qu’un seul pilote pilote l’Eagle II, ce sur quoi nous reviendrons plus tard.

La 142e dispose certes de certains membres du personnel ayant une expérience des missions air-sol acquises lors d’affectations antérieures, mais il s’agit toujours d’une nouvelle mission définie pour l’unité dans son ensemble, qui nécessite de nouveaux régimes d’entraînement.

Trois pilotes de la 142e « ont suivi un cours de formation de 9 mois pour comprendre la science derrière le largage de bombes et les tactiques impliquées. Ils ont été chargés de créer un programme pour former le reste des pilotes de l’escadre aux bases afin qu’ils puissent faire les premiers pas pour pouvoir larguer des munitions », selon le communiqué officiel. Plus tôt cette année, des chargeurs d’armes de l’Escadre « se sont également rendus à la base aérienne de Nellis, au Nevada, où ils ont travaillé avec des modèles F-15 E affectés au 59e Escadron d’essais et d’évaluation pour obtenir une certification en matière de chargement de bombes ».

La communauté de test et d’évaluation de l’Air Force a déjà validé les capacités air-sol du F-15EX. Ces tests s’étendent désormais à l’étranger. Plus tôt ce mois-ci, le 85e Escadron de test et d’évaluation a amené un Eagle II de la base aérienne d’Eglin en Floride à la base aérienne de Kadena au Japon pour soutenir un événement d’entraînement au chargement de munitions. Un F-15E Strike Eagle a également participé à cet entraînement. Des photos publiées lundi par l’armée de l’air montrent que des bombes II de petit diamètre (SDB II) GBU-53/B réelles, également connues sous le nom de StormBreakers, faisaient partie des munitions que le personnel au sol de Kadena s’entraînait à charger sur les avions.

Deux escadrons en service actif de F-15EX devraient être établis à Kadena, prenant la place des unités précédemment basées là-bas qui pilotaient des F-15C. L’armée de l’air a déployé des F-15E et d’autres chasseurs sur la base à tour de rôle pour combler le vide entre-temps.

L’Air Force a déjà annoncé son intention de mettre en place des escadrons de F-15EX de la Garde nationale en Californie, en Louisiane et au Michigan. Le budget proposé par le service pour l’année fiscale 2027 présente des plans visant à augmenter considérablement la taille totale de la force Eagle II, ce qui pourrait conduire à terme à une douzaine d’escadrons ou plus pilotant des avions à réaction, comme vous pouvez en savoir plus ici. Il reste à voir comment cela pourrait changer les plans de l’Air Force concernant l’utilisation des avions à réaction.

Dans sa demande de budget pour l’exercice 2027, l’Air Force a continué de souligner que « l’avion F-15EX sera principalement utilisé dans des missions anti-aériennes défensives et offensives au sein des escadrons opérationnels de la Garde nationale aérienne (ANG) et de l’Air Combat Command (ACC). Cependant, il a également noté que « le F-15EX effectuera la mission de défense du territoire et fournira aux commandants de combat (CCDR) des ensembles de frappe capables d’opérer dans des environnements hautement contestés (HCE) ».

Le F-15EX peut être équipé des mêmes CFT que le F-15E, ce qui donne à l’avion plus de points d’attache pour les magasins en plus de fournir du carburant supplémentaire. L’état actuel du projet visant à obtenir des CFT pour les Eagle II affectés au 142e n’est pas clair. La première paire d’avions à réaction de l’aile a été livrée sans eux. La photo publiée du F-15EX à Mountain Home pour l’entraînement air-sol en mai, vue en haut de cette histoire, montre que cet avion, au moins, en manque encore. La configuration par défaut des jets d’essai Eagle II inclut les CFT, comme indiqué ci-dessous.

« En gros, ce que cela va faire, c’est transformer une aile dont la mission principale est sous assistance respiratoire, franchement, en quelque chose qui embarque le tout dernier chasseur américain, et nous allons être pertinents avec cet avion pour les décennies à venir », a ajouté Kosderka à l’époque.

Tout cela est parfaitement logique étant donné la capacité inhérente du F-15EX à transporter une charge utile importante, y compris des munitions air-air et air-sol, sur une longue distance. L’Eagle II peut également accueillir des magasins de grande taille. Ce sont des attributs qui ont déjà fait du F-15E l’une des plates-formes les plus demandées au sein de l’Air Force aujourd’hui.

La pression exercée sur la flotte vieillissante des Strike Eagle, qui a été encore amplifiée par la perte totale de quatre de ces appareils cette année lors d’opérations contre l’Iran, pourrait inciter l’armée de l’air à envisager d’étendre davantage le rôle air-sol de l’Eagle II. Les achats supplémentaires prévus de F-15EX pourraient très bien permettre le retrait d’au moins certains F-15E plus anciens, ainsi que d’autres avions. En 2024, le Congrès a bloqué une tentative de l’Air Force de céder environ la moitié de ses Strike Eagles.

Il existe déjà un chevauchement substantiel entre les communautés F-15E et F-15EX, comme le souligne l’entraînement air-sol marquant de la 142e Escadre à Mountain Home en mai.

Les missions air-air semblent toujours être la tâche dominante de la flotte de F-15EX, du moins à court terme, mais des travaux sont en cours pour garantir que les avions à réaction puissent également effectuer des missions air-sol si l’appel arrive.