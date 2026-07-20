Le « drone de chasse » YFQ-44A Fury a tiré son premier missile AIM-120 AMRAAM

L’avion de combat collaboratif (CCA) YFQ-44A Fury d’Anduril a tiré pour la première fois une munition sur une cible simulée lors d’un test mené depuis la base aérienne d’Edwards en Californie. Le lancement du missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 est également une première pour un drone américain de type CCA. Il s’agit d’une avancée importante dans le développement de Fury et pour le programme CCA de l’US Air Force.

Nouvelles images de test : premier tir de missile depuis le YFQ-44A.

Le YFQ-44A a exécuté une frappe de bout en bout, au-delà de la ligne de mire, contre une cible simulée.

Le test, exécuté depuis @EdwardsAFB, représente une étape importante dans la transformation du CCA en une capacité opérationnelle. pic.twitter.com/70cRIs6uXJ – Anduril Industries (@anduriltech) 15 juillet 2026

Le YFQ-44A est l’un des deux drones en développement dans le cadre de la première phase, ou incrément 1, du programme CCA de l’Air Force. L’autre est le YFQ-42A Dark Merlin de General Atomics. Le mois dernier, le service a annoncé des commandes de versions de production des deux modèles, qui formeront une flotte CCA opérationnelle initiale mixte.

« Le test de tir réel a été effectué en coordination avec la force de test combinée Air Dominance de la 412e Escadre d’essai, une équipe composée de militaires en service actif, de civils gouvernementaux et d’entrepreneurs gouvernementaux, qui ont travaillé pour affiner et valider les modèles requis pour une exécution de tir réel en toute sécurité », selon un communiqué de presse publié aujourd’hui par l’Air Force. « Cette dernière étape permet de poursuivre le rythme rapide des tests de développement pour des opérations sûres et efficaces du CCA. »

Le communiqué de l’Air Force indique également que le missile AIM-120 a été tiré « dans un espace aérien isolé au-dessus du désert de Mojave » sur ce qui est décrit comme une « cible numérique ». Dans sa configuration actuelle, le YFQ-44 transporte des magasins à l’extérieur sur l’un des deux points d’attache, un sous chaque aile.

« Nous avons exécuté les premiers tirs d’armes du YFQ-44A, une étape importante dans la transformation du CCA en une capacité opérationnelle », a également déclaré Mark Shushnar, vice-président de la puissance aérienne autonome d’Anduril, dans un communiqué. « C’était plus qu’un simple test de largage d’armes – il démontrait une frappe de bout en bout, au-delà de la ligne de vue, contre une cible simulée. Le YFQ-44A a décollé de la base aérienne d’Edwards, notre logiciel Lattice a ingéré une trace de cible, un opérateur a chargé l’avion d’engager la cible et le YFQ-44A a tiré un AIM-120 comme indiqué. »

L’Air Force avait annoncé en février que le programme CCA était entré dans la phase d’intégration des armes et de tests de transport captif. Une photo d’un YFQ-44A transportant un AIM-120 inerte a été publiée à ce moment-là. À ce jour, General Atomics YFQ-42A n’a pas été vu transportant une munition, inerte ou réelle. L’Air Force et General Atomics ont déclaré que le YFQ-42A était sur le point d’effectuer un tir réel plus tard cette année, selon Briser la défense.

« Ce (nouvel événement de tir réel) fait partie d’une progression délibérée et progressive des tests qui a commencé avec des évaluations de chariots inertes plus tôt cette année », selon le communiqué de l’Air Force publié aujourd’hui. « Les premiers vols de transport captif d’armes inertes se sont concentrés sur la collecte de données en vol pour vérifier la manipulation de l’avion. Les évaluations ultérieures ont validé l’intégration de la liaison de données entre l’avion et le système d’arme, garantissant que les commandes de l’opérateur étaient exécutées avec précision par la plate-forme dans un environnement simulé. »

« Le passage d’un chariot inerte plus tôt dans l’année à cette version d’arme démontre la maturité du programme, nous permettant de valider nos modèles d’intégration numérique avec des données réelles », a également déclaré le général de l’Air Force Dale White, responsable du portefeuille de rapports directs pour les systèmes d’armes majeurs critiques, dans un communiqué. « Ces tests fournissent une validation opérationnelle du fait que les avions de combat collaboratifs peuvent exécuter la séquence d’emploi des armes de manière autonome dans le cadre de paramètres définis par le pilote, accélérant ainsi la fourniture de capacités au combattant. »

L’Armée de l’Air n’est pas la première à procéder à un lancement de munitions à tir réel depuis un drone de type CCA. En décembre 2025, un drone turc Kizilelma a lancé une paire de missiles air-air Gökdoğan de production nationale. L’un de ces missiles a été tiré sur un drone cible physique. Vous pouvez en savoir plus sur le test ici.

Plus tard en décembre 2025, la Royal Australian Air Force (RAAF), en coopération avec Boeing, a testé un AMRAAM à partir d’un drone MQ-28 Ghost Bat, comme vous pouvez en savoir plus ici. Le missile a réussi à engager un drone cible propulsé par un avion à réaction Phoenix, de fabrication australienne.

L’US Air Force affirme depuis longtemps que le combat air-air sera la mission principale de sa flotte initiale de CCA. Les drones contribueront également à augmenter la portée des capteurs des chasseurs avec lesquels ils font équipe. Ces drones, ainsi que d’autres modèles acquis au cours des futurs cycles de développement itératifs, pourraient assumer des missions supplémentaires à l’avenir. L’Armée de l’Air considère les CCA, en général, comme fournissant une capacité supplémentaire vitale, ou « masse », lors d’opérations futures, en particulier d’éventuels combats de haut niveau contre des adversaires tels que la Chine. Par extension, ils contribueront également à réduire les risques pour les plates-formes avec équipage et ouvriront de nouvelles possibilités tactiques.

« Cet essai à tir réel constitue une prochaine étape importante dans le développement d’avions de combat collaboratifs », a déclaré aujourd’hui le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Ken Wilsbach, dans un communiqué. « Nous sommes sur le point de fournir des capacités aux combattants. »

Alors que l’Air Force vise à commencer à déployer ses premiers CCA avant la fin de la décennie, nous pouvons nous attendre à ce que les essais d’armes et autres continuent de s’intensifier.