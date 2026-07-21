Où sont les porte-avions : 20 juillet 2026

20 juillet 2026

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé hier la fin d’une vague de frappes aériennes du week-end, la neuvième nuit consécutive de frappes de précision « dégradant encore davantage les capacités militaires iraniennes », et le début d’un nouveau dixième round aujourd’hui. Alors que le blocus approche d’une semaine, les forces du CENTCOM ont redirigé sept navires commerciaux et en ont désactivé un de manière cinétique, tirant des missiles AGM-114 Hellfire dans la cheminée d’un pétrolier à vide se dirigeant vers l’île de Kharg, depuis le rétablissement du blocus le 14 juillet.

Plus de 20 navires de guerre de la marine américaine opèrent dans la mer d’Oman et dans l’océan Indien au sens large, dont nous avons largement parlé la semaine dernière, et la posture des forces navales n’a pas changé depuis. Deux CSG, dirigés par l’USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushplus un ARG, centré sur l’USS Boxeursont les principaux moyens navals soutenant le Blocus 2.0 et la campagne de frappe renouvelée, aux côtés de quelque 14 destroyers lance-missiles et d’un mélange d’autres navires de surface. La vidéo ci-dessous publiée par CENTCOM montre des F/A-18 Super Hornets armés d’AIM-9X, de GBU-31 et de GBU-54 lancés pendant la campagne.

Se déplaçant vers l’est, USS Georges Washington opère dans le Pacifique occidental. Le flattop a été repéré en train d’effectuer un ravitaillement en mer avec l’USNS. Comte Warren et un ravitaillement en mer avec l’USNS Charles Drew la semaine dernière en mer des Philippines. Le lieutenant Arren Halfacre, servant à bord Washingtona déclaré l’opération complexe avec Garennequi impliquait trois conduites de carburant simultanément, était une « évolution rarement réalisée » qui comprenait environ 150 marins et marins marchands.

Porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) lors d'une évolution de ravitaillement en mer dans la mer des Philippines, le 18 juillet 2026. Le groupe aéronaval George Washington opère dans la zone d'opérations de la 7e flotte américaine. George Washington est le premier porte-avions déployé vers l'avant de l'US Navy, un symbole de longue date de l'engagement des États-Unis à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert, tout en opérant aux côtés de leurs alliés et partenaires au sein de la plus grande flotte numérotée de l'US Navy. (Photo de l'US Navy par le spécialiste des communications de masse de 2e classe Tyler Crowley)

Également dans le Pacifique, l’USS Théodore Roosevelt est bien dans la phase maritime de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026 et en cours dans la zone opérationnelle des îles hawaïennes. RIMPAC 2026 est le plus grand exercice maritime international au monde et la 30e édition d’une série qui a débuté au début des années 1970. Les unités participantes ont opéré au cours de la semaine dernière au sud d’Oahu, à l’ouest de la Grande Île, avec des transpondeurs AIS diffusant publiquement. Roosevelt a accueilli le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, qui a observé les opérations aériennes, rencontré les hauts gradés et pris des photos avec l’équipage le 18 juillet.

Le maître de manœuvre (manutention) de l'aviation de la Marine américaine, 3e classe, Roberto Rodriguez, parcourt le poste de pilotage du porte-avions de classe Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71) lors de l'exercice Rim of the Pacific (RIMPAC), le 10 juillet 2026. Trente nations, plus de 30 navires, cinq sous-marins, 15 forces terrestres nationales, plus de 190 avions et plus de 30,000 membres du personnel participent à RIMPAC en et autour des îles hawaïennes, du 24 juin au 31 juillet. Le plus grand exercice maritime international au monde, RIMPAC, offre une opportunité de formation unique tout en favorisant et en entretenant des relations de coopération entre les participants, essentielles à la sécurité des voies maritimes et des océans du monde. RIMPAC 2026 est le 30e exercice de la série qui a débuté en 1971. (Photo de l'US Navy par le matelot Tyler Harstad, spécialiste des communications de masse)

De retour sur la zone continentale des États-Unis, l’USS Nimitz est à la base navale de Norfolk, son dernier port d’attache avant une désactivation retardée jusqu’à l’année prochaine, amarré au quai 14N. Quelques piliers plus bas, USS Dwight D. Eisenhower est amarré au Quai 11S. Et, plus au sud, le long de la rivière Elizabeth, l’USS Gerald R. Ford a déménagé au quai 5N du chantier naval de Norfolk avant sa première disponibilité incrémentielle prévue. Sur la côte ouest, l’USS Carl Vinsonle seul transporteur actuellement à San Diego, a amarré à Kilo Pier le 17 juillet après une semaine de voyage pour terminer les certifications du poste de pilotage et les qualifications du transporteur avec Carrier Air Wing (CVW) 2.

Au total, trois porte-avions américains sont déployés, trois sont en formation ou sont au port dans divers états de préparation, quatre sont en maintenance et un est principalement utilisé pour la formation. Deux groupes amphibies prêts sont déployés, quatre sont en formation ou au port et trois sont en maintenance.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.

Catégories Mer
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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