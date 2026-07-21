Où sont les porte-avions : 20 juillet 2026

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé hier la fin d’une vague de frappes aériennes du week-end, la neuvième nuit consécutive de frappes de précision « dégradant encore davantage les capacités militaires iraniennes », et le début d’un nouveau dixième round aujourd’hui. Alors que le blocus approche d’une semaine, les forces du CENTCOM ont redirigé sept navires commerciaux et en ont désactivé un de manière cinétique, tirant des missiles AGM-114 Hellfire dans la cheminée d’un pétrolier à vide se dirigeant vers l’île de Kharg, depuis le rétablissement du blocus le 14 juillet.

Plus de 20 navires de guerre de la marine américaine opèrent dans la mer d’Oman et dans l’océan Indien au sens large, dont nous avons largement parlé la semaine dernière, et la posture des forces navales n’a pas changé depuis. Deux CSG, dirigés par l’USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushplus un ARG, centré sur l’USS Boxeursont les principaux moyens navals soutenant le Blocus 2.0 et la campagne de frappe renouvelée, aux côtés de quelque 14 destroyers lance-missiles et d’un mélange d’autres navires de surface. La vidéo ci-dessous publiée par CENTCOM montre des F/A-18 Super Hornets armés d’AIM-9X, de GBU-31 et de GBU-54 lancés pendant la campagne.

Se déplaçant vers l’est, USS Georges Washington opère dans le Pacifique occidental. Le flattop a été repéré en train d’effectuer un ravitaillement en mer avec l’USNS. Comte Warren et un ravitaillement en mer avec l’USNS Charles Drew la semaine dernière en mer des Philippines. Le lieutenant Arren Halfacre, servant à bord Washingtona déclaré l’opération complexe avec Garennequi impliquait trois conduites de carburant simultanément, était une « évolution rarement réalisée » qui comprenait environ 150 marins et marins marchands.

Également dans le Pacifique, l’USS Théodore Roosevelt est bien dans la phase maritime de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026 et en cours dans la zone opérationnelle des îles hawaïennes. RIMPAC 2026 est le plus grand exercice maritime international au monde et la 30e édition d’une série qui a débuté au début des années 1970. Les unités participantes ont opéré au cours de la semaine dernière au sud d’Oahu, à l’ouest de la Grande Île, avec des transpondeurs AIS diffusant publiquement. Roosevelt a accueilli le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, qui a observé les opérations aériennes, rencontré les hauts gradés et pris des photos avec l’équipage le 18 juillet.

De retour sur la zone continentale des États-Unis, l’USS Nimitz est à la base navale de Norfolk, son dernier port d’attache avant une désactivation retardée jusqu’à l’année prochaine, amarré au quai 14N. Quelques piliers plus bas, USS Dwight D. Eisenhower est amarré au Quai 11S. Et, plus au sud, le long de la rivière Elizabeth, l’USS Gerald R. Ford a déménagé au quai 5N du chantier naval de Norfolk avant sa première disponibilité incrémentielle prévue. Sur la côte ouest, l’USS Carl Vinsonle seul transporteur actuellement à San Diego, a amarré à Kilo Pier le 17 juillet après une semaine de voyage pour terminer les certifications du poste de pilotage et les qualifications du transporteur avec Carrier Air Wing (CVW) 2.

Au total, trois porte-avions américains sont déployés, trois sont en formation ou sont au port dans divers états de préparation, quatre sont en maintenance et un est principalement utilisé pour la formation. Deux groupes amphibies prêts sont déployés, quatre sont en formation ou au port et trois sont en maintenance.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.