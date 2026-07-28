Les drones australiens MQ-28 Ghost Bat Fighter pourraient être commandés par des pilotes américains

L’US Air Force est « étroitement liée » au travail effectué par les Australiens avec l’avion sans équipage MQ-28 Ghost Bat, selon l’officier supérieur du service dans le Pacifique. Cela a été souligné par la participation du MQ-28 à un exercice majeur plus tôt cette année, dont les leçons alimentent les plans évolutifs de l’Armée de l’Air pour ses prochaines flottes de drones d’avions de combat collaboratifs (CCA). Une intégration approfondie entre l’US Air Force et la Royal Australian Air Force (RAAF) ouvre la porte à la possibilité pour le personnel américain de commander également des MQ-28 australiens à l’avenir.

Le général de l’Air Force Kevin Schneider, chef des Forces aériennes du Pacifique (PACAF), a discuté de l’importance de l’inclusion du MQ-28 dans l’exercice Valiant Shield 2026, ainsi que d’autres sujets, plus tôt dans la journée. Les remarques de Schneider sont intervenues lors d’une conférence organisée en ligne par le Mitchell Institute for Aerospace Studies de l’Air & Space Forces Association.

« Je suis reconnaissant d’avoir pu intégrer une partie de cela dans Valiant Shield ou d’en faire partie. Je dirais que la plupart des interactions dans Valiant Shield se sont déroulées au sein de notre communauté de test », a déclaré Schneider lorsqu’on l’a interrogé sur l’implication du MQ-28 dans l’exercice. « L’escadron d’opérations expérimentales que nous examinons sur les plates-formes CCA de l’US Air Force était vraiment étroitement lié à ce que faisaient les Australiens. Le flux croisé d’informations au sein des efforts de test et de développement est donc très fort. »

L’escadron expérimental que Schneider a mentionné ici est officiellement appelé Unité d’opérations expérimentales (EOU) et son siège est à la base aérienne de Nellis, dans le Nevada. L’EOU a été créée pour la première fois en 2023 et s’est développée l’année dernière en une formation complète de la taille d’un escadron. L’unité est spécifiquement chargée de soutenir le développement de nouveaux concepts d’opérations pour la mise en service et l’emploi des CCA, ainsi que des tactiques, techniques et procédures qui les accompagnent. La force CCA initiale de l’Air Force devrait être composée d’un mélange de drones General Atomics FQ-42 Dark Merlin et Anduril FQ-44 Fury. Ce sont les deux types actuellement en développement dans le cadre de la phase initiale, ou incrément 1, du programme.

Le MQ-28, que Boeing développe pour la Royal Australian Air Force (RAAF) depuis les années 2010, ne fait pas officiellement partie du programme CCA de l’Air Force, du moins à notre connaissance. L’Air Force a déclaré dans le passé qu’elle avait utilisé au moins un de ces drones pour soutenir les travaux sur les capacités autonomes avancées et d’autres développements connexes. À ce jour, la RAAF a reçu huit Ghost Bats, tous en configuration de pré-production Bloc 1. Boeing travaille actuellement sur le premier lot de MQ-28 Block 2, une version améliorée qui est considérée comme un tremplin direct vers le type Block 3 actuellement en développement. Le Block 3 sera sensiblement différent de ses prédécesseurs, avec une aile principale plus longue, des baies d’armes internes et d’autres nouveaux éléments de conception, comme vous pouvez en savoir plus ici.

✅ Aile >25 % plus grande

✅ Augmentation de la capacité de carburant et de charge utile

✅ Capacité au-delà de la ligne de vue

✅ Stations d’armes internes pour une plus grande configurabilité des missions

Les améliorations apportées au MQ-28 Ghost Bat offrent des avancées en matière de flexibilité, de portée et de capacité.

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Au Valiant Shield, le MQ-28 a volé avec l’un des nouveaux chasseurs F-15EX Eagle II de l’US Air Force, parmi une foule d’autres avions américains et alliés. On ne sait pas si l’une de ces plates-formes a émis des commandes directes au Ghost Bat pendant l’exercice. Boeing et la RAAF ont déjà démontré le contrôle aéroporté du drone via un avion d’alerte précoce et de contrôle aéroporté E-7A Wedgetail.

« À mesure que cela continue de se jouer et d’évoluer, nous pouvons alors commencer à examiner les relations entre opérateurs, entre la RAAF, la PACAF et l’USAF, pour examiner les architectures de commandement et de contrôle, les autorités et la manière exacte dont nous utiliserions cela », a poursuivi le général Schneider. «Je suis vraiment impressionné par la façon dont ce programme, le programme Ghost Bat, se déroule et par ce qu’il constitue comme exemple pour ceux qui s’engagent dans cette voie avec les CCA.»

Schneider a également été invité plus tard au cours de l’exposé à élaborer sur l’état actuel des plans CCA de l’Armée de l’Air à la lumière de ses commentaires sur le MQ-28.

« Je vais vous donner une réponse insatisfaisante. Je dirais que parmi mes nombreux défauts, l’un d’entre eux est que je suis quelque peu piégé dans le présent et l’ici et maintenant. Donc ma vision va d’aujourd’hui à environ trois à cinq ans dans le futur », a déclaré le commandant de la PACAF. « La situation actuelle des ACC en termes de développement se situe en quelque sorte à la limite de mon champ de vision. »

« Le quartier général de l’Air Force réfléchit longuement et sérieusement à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la conception future (de la force) », a-t-il poursuivi. « Il y en a donc d’autres qui réfléchissent plus certainement aux grandes idées, essayant de comprendre ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant, en particulier lorsque nous examinons ce qu’est l’Incrément 2, la deuxième génération de CCA, quelles sont ces exigences, et ensuite comment nous les intégrerions. »

« Je vois absolument de la valeur et des opportunités », a ajouté Schneider. « Il y a des discussions sur les cas d’utilisation spécifiques et sur la manière dont nous les emploierions. Mais je dirais que les meilleures personnes à qui poser ces questions sont probablement assises au Pentagone et au quartier général A5/7 (le bureau du chef d’état-major adjoint pour l’avenir de l’armée de l’air) en ce moment. »

L’Air Force travaille depuis un certain temps à affiner les exigences de l’incrément 2 du CCA. Les responsables ont déclaré dans le passé que le service s’orientait vers des conceptions moins coûteuses et moins complexes pour cette deuxième tranche de drones. De nouvelles capacités, notamment la possibilité d’être lancé depuis d’autres avions, pourraient également être envisagées.

« Les plates-formes sont importantes, les plates-formes haut de gamme exquises, mais les rails et les munitions, et au sens large, je dois aux commandants combattants des options sur la manière de gérer les problèmes opérationnels », a également déclaré le chef de la PACAF, s’exprimant de manière plus générale. «Je ne veux pas être en mesure d’y aller, patron, (et dire) ‘Je ne peux vous proposer que cette seule solution à un ensemble de problèmes opérationnels.’»

« Je pense que notre capacité à déclencher des incendies de masse et à faire beaucoup de choses en même temps est également nécessaire », a-t-il poursuivi. « Vous savez qu’il y a un mélange, et nous avons une conversation au sein de l’Air Force : quel est le bon mélange entre des capacités exquises et des capacités de masse, et nous examinons attentivement tout cela. »

Il convient également de noter ici que l’Air Force a déjà un accord formel avec le US Marine Corps et l’US Navy pour développer des architectures de contrôle communes qui permettront le transfert transparent du contrôle des CCA entre les services lors des opérations futures. Les commentaires du général Schneider aujourd’hui soulignent la possibilité d’un niveau tout aussi profond d’interopérabilité future avec la RAAF, si cela n’est pas déjà à l’ordre du jour officiel. Il existe déjà une participation étrangère directe au programme CCA de l’Armée de l’Air, le service ayant officialisé un partenariat avec les Pays-Bas plus tôt cette année.

L’Australie est un allié majeur des États-Unis, et le général Schneider a souligné le niveau d’intégration particulièrement profond qui existe déjà entre son armée et la RAAF lors de l’entretien d’aujourd’hui.

« En revenant à (l’exercice) Southern Cross en Australie, j’observe des pilotes américains de F-35, pas des pilotes d’échange, mais des pilotes américains de F-35 d’une unité opérationnelle monter dans des F-35 australiens », a déclaré Schneider. « Le chef de l’air australien (le chef de l’armée de l’air australienne, Stephen Chappell) a signé un accord entre vols autorisant les pilotes de ligne de l’US Air Force à piloter ses avions. »

« Il y a un petit risque associé à cela, j’en suis sûr. Il y a un fardeau avec cela, mais vous savez que les alliés et les partenaires se mobilisent à tous les niveaux pour partager ce fardeau. Et j’ai été extrêmement impressionné par Chaps (Air Marshal Chappell) et son équipe pour leur volonté de le faire », a poursuivi le commandant de la PACAF. « Nous nous dirigeons vers l’interchangeabilité où nous pouvons faire le travail de chacun, et dans ce cas, les Australiens nous laissent piloter leurs avions, ce qui, encore une fois, est un travail formidable. »

« Voir à quel point nous avons évolué depuis cette conversation initiale (à propos de l’ACE) dont j’avais connaissance en 2015 jusqu’à là où nous en sommes aujourd’hui a été révolutionnaire, plus qu’évolutif », a déclaré Schneider. « J’accorde un grand mérite aux unités. Lorsque nous chargeons les unités de faire des exercices, elles ont vraiment affiné leur façon de fonctionner, ce dont elles ont besoin pour fonctionner, comment elles se réduisent à la quantité minimale d’équipement pour ce faire. »

« Il y a des leçons à tirer des conflits existants, et je dirais que la façon dont l’Ukraine a été capable d’opérer au cours des quatre années de ce combat, tout en étant capable de générer une puissance aérienne, nous a été instructive. Comment ils collectent des informations, comment ils utilisent leurs I&W (indications d’avertissement) des attaques imminentes, de leur dispersion et de leurs déplacements », a-t-il ajouté. Il y a également eu « des observations sur la manière dont Israël, au fil des mois et des années, a continué à générer de la puissance aérienne dans la vague (sic ; face des vagues) d’attaques de haute intensité ».

« Encore une fois, je n’entre pas dans les détails, mais nous y prêtons attention, et cela nous a façonnés », a expliqué le commandant de la PACAF. « Il y a un élément d’indication et d’avertissement, il y a un élément de dispersion, il y a un camouflage, ainsi qu’une dissimulation et une tromperie, auxquels nous prêtons attention. Et nous cherchons à continuer à développer ces capacités au sein de nos formations. »

« Et puis il y a la défense active », a-t-il poursuivi. « Vous savez, alors que l’Armée de l’Air continue de se tourner vers les systèmes de terrain, les capteurs et les effecteurs, la PACAF a une grande voix sur ce à quoi cela ressemble et est en mesure d’exercer une influence sur l’Armée de l’Air alors que nous poursuivons ces capacités. »

Les nouvelles capacités, notamment les CCA, et l’évolution des concepts d’opérations, ainsi que l’écosystème croissant des menaces, ont également soulevé des questions sur la manière dont l’Armée de l’Air compte remplir sa mission centrale consistant à assurer la supériorité aérienne à l’avenir.

« La supériorité aérienne ne disparaîtra jamais. C’est une fonction essentielle de l’armée de l’air américaine. Ceux qui cherchent à la changer ou à la redéfinir, je remettrais en question leur fondement doctrinal ou leur compréhension de l’histoire », a déclaré aujourd’hui le général Schneider. « La supériorité aérienne est absolument essentielle, et la flexibilité qu’elle permet pour la réalisation de toutes les autres missions est durable. Cela ne va pas disparaître. »

« Bien que j’apprécie et désire certainement les chaînes de destruction à longue portée, il y aura des vulnérabilités avec les chemins de données dans tout ce que nous faisons. Je pense qu’il y a une capacité organique qui sera toujours importante et nécessaire pour nous », a-t-il ajouté, s’exprimant de manière plus générale. « Il est difficile de prédire comment se déroulera un combat ou à quelles capacités nous devrons faire face, mais notre capacité à percevoir notre environnement de manière organique et à pouvoir utiliser (des capacités) sur la base de ces informations est, je pense, une exigence – la première étape de tout ce que nous entreprenons à l’avenir. »

« La chaîne de destruction à longue portée est extrêmement importante, mais si elle disparaît ou est affectée ou impactée d’une manière ou d’une autre, nous devons être capables de faire ce que nous faisons sur la base des informations que nous pouvons générer nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le général Schneider a noté au passage qu’il était d’accord avec l’évaluation du chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Kenneth Wilsbach, selon laquelle le MQ-9 Reaper a été un atout clé dans le conflit actuel avec l’Iran, malgré de lourdes pertes au combat. « J’ai également des désirs et des projets sur cette plate-forme, à utiliser dans le Pacifique. »

Il convient de souligner ici que l’Air Force poursuit actuellement un nouvel effort pour acquérir un remplacement direct du MQ-9, en mettant fortement l’accent sur la réduction des coûts et les capacités modulaires, comme vous pouvez en savoir plus ici. Ceci est distinctement distinct du programme CCA.

Dans l’ensemble, lors de son discours d’aujourd’hui, le général Schneider a clairement indiqué qu’un mélange de capacités et des concepts d’opérations flexibles seront essentiels au succès des conflits futurs, en particulier dans les vastes étendues du Pacifique. Dans ce contexte, les CCA et une coopération étroite avec les alliés et partenaires, y compris les drones qu’ils exploitent, comme le MQ-28, seront particulièrement vitaux.