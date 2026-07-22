Vaisseau mère recherché par la marine pour les opérations du commandement sud

La marine américaine recherche un navire de sécurité maritime multi-missions pour « lancer, récupérer et soutenir un mélange de plates-formes aériennes et de surface avec et sans pilote », nous a déclaré mardi un porte-parole de la marine. Le navire « soutiendra la mission durable du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM) visant à collaborer avec les pays partenaires sur des opérations de sécurité maritime dans le Pacifique oriental et les Caraïbes méridionales ».

« Le navire de mission spéciale est considéré comme un « vaisseau-mère » polyvalent conçu pour améliorer considérablement la connaissance du domaine maritime et les capacités de réponse », a ajouté le porte-parole. « Ces opérations sont cruciales pour mener des missions de commandement et de contrôle, de surveillance et d’interdiction sur de vastes étendues d’océan. »

La Marine répondait à nos questions concernant une demande d’informations (RFI) sur le navire qui a été publiée lundi sur le site Web des contrats du gouvernement. Cette demande intervient alors que le contrat du navire effectuant actuellement cette mission expire en 2028, dont nous parlerons plus en détail plus loin dans cette histoire.

Le besoin d’un navire comme celui-ci existe alors que les forces américaines poursuivent une longue bataille contre les trafiquants de drogue dans la région, y compris des grèves en cours contre des bateaux prétendument exploités par des contrebandiers. Ces frappes ont suscité de nombreuses controverses, affirmant qu’elles violaient les règles des conflits armés et qu’elles avaient été menées sans l’approbation du Congrès ou des tribunaux. La Maison Blanche et le Pentagone ont repoussé ces affirmations.

Vous pouvez voir l’un des incidents les plus récents dans la vidéo suivante.

Le 21 juin, sous la direction du commandant du #SOUTHCOM, le général Francis L. Donovan, la Force opérationnelle interarmées Southern Spear a mené une frappe cinétique mortelle sur un navire exploité par des organisations terroristes désignées. Les renseignements ont confirmé que le navire transitait par une voie connue… pic.twitter.com/34cDvvcwxe – Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 22 juin 2026

Pour obtenir ce navire de mission spéciale, la Marine recherche « à la fois la conception et la nouvelle construction d’un navire, ainsi que l’acquisition et la modification nécessaire d’un navire existant », explique RFI. Les parties intéressées devraient « chercher à utiliser autant que possible les plateformes existantes non liées au développement »..»

Bien que la Marine soit ouverte à la manière dont le navire sera finalement développé, elle doit répondre à un certain nombre d’exigences.

La Marine veut un monocoque ou un catamaran en acier mesurant entre 300 et 400 pieds de long et pouvant voyager à une vitesse minimale soutenue de 10 nœuds avec une autonomie de 9 600 milles marins.

Le navire devrait être capable de « mener des opérations primaires et de survivre dans une échelle de vent de Beaufort de 6 ou plus » et être capable « d’effectuer des opérations de mise à l’eau et de récupération de bateaux dans une échelle de vent de Beaufort de 4 », ajoute la RFI.

Dans le système Beaufort, l’échelle 6 fait référence à des conditions avec des vitesses de vent de 22 à 27 nœuds et des hauteurs de vagues maximales de 12 pieds. L’échelle 4 correspond à des vitesses de vent de 11 à 16 nœuds avec des hauteurs de vagues maximales de cinq pieds.

De plus, le navire devrait pouvoir rester en mer pendant « au moins 30 jours sans ravitaillement en cours ni réapprovisionnement pour un effectif maximum », note RFI.

Le poste de pilotage/plate-forme d’hélicoptère du navire doit être capable de lancer et de récupérer les hélicoptères Sikorsky SH-60, MH-60 Seahawk, MH-60T Jayhawk et MH-65 Dolphin. Il devrait également être capable de « lancer et récupérer des plates-formes UAS à décollage vertical de classe 2/3 » et disposer d’un minimum « d’espace libre dédié sur le pont de 20 × 20 pieds pour la récupération et le stockage de l’UAS » ainsi que « de prises pour au moins deux conteneurs (équivalents de 20 pieds) pour le contrôle et la maintenance de l’UAS ».

En ce qui concerne les petits bateaux, le navire doit disposer d’un «système de mise à l’eau et de récupération pour petits bateaux sans grue de pont, capable de supporter divers bateaux mesurant entre 24 pieds et 44 pieds de longueur et pesant jusqu’à 35 000 livres», selon la RFI. Il a également besoin d’une « petite grue (fixe/portable ou « engrenage jaune ») pour la récupération d’urgence des UAS/USV ou d’autres embarcations. »

Ce navire doit servir de station-service flottante pour un large éventail d’autres embarcations.

« Le navire sera capable de recevoir et de stocker diverses qualités de carburant pour la propulsion, les auxiliaires du navire et la livraison aux petits bateaux et embarcations », selon RFI. « Le navire doit être désigné comme navire de ravitaillement et répondre aux exigences de la Garde côtière américaine pour garantir des opérations de ravitaillement sûres et efficaces. »

En ce qui concerne l’équipage et les passagers, le navire a besoin d’un accostage pouvant accueillir jusqu’à 69 personnes, avec 20 à 25 cabines civiles, et un accostage ouvert pour 29 à 44 membres d’équipage embarqués. Il a également besoin d’un espace de détention sécurisé « doté d’une climatisation/ventilation appropriée pour 10 à 12 personnes ».

Il n’est pas nécessaire que le vaisseau mère soit lourdement armé, mais doit prendre en charge des supports de mitrailleuses antiterroristes/protection des forces de calibre .50. Il doit en outre disposer d’une armurerie de 160 pieds carrés pour le stockage, l’entretien et la distribution d’armes légères militaires et d’un magasin de 100 pieds carrés pour le stockage des munitions et des munitions.

Au sens large, bon nombre des exigences recherchées par la Marine correspondent aux Kellie Chouestle navire effectuant actuellement une mission similaire pour SOUTHCOM. Il s’agit d’un navire de 310 pieds pouvant voyager à 13 nœuds, avec 53 postes d’amarrage, doté d’une plateforme d’hélicoptère, de plusieurs conteneurs de 20 pieds, de grues et de treuils pour le lancement et la récupération de navires plus petits. Comme nous l’avons noté plus tôt dans cette histoire, le Kellie Chouestaffrété depuis des années par le Military Sealift Command (MSC) de la Marine, approche de la fin de son dernier contrat de quatre ans, qui expire le 31 mars 2028, nous a indiqué le commandement.

MV Kellie Chouest Navire de soutien avec ascenseur à submersion profonde exploité dans le cadre du programme de navires de mission spéciale du Military Sealift Command arrivant à Key West, Floride – 22 février 2021 #kelliechouest pic.twitter.com/o0EoC1edQw – WarshipCam (@WarshipCam) 22 février 2021

Ce calendrier correspond aux plans de la Marine pour le navire décrits dans la RFI.

« La Marine a l’intention de publier une demande de proposition officielle dès réception des crédits pour l’exercice 27 », a expliqué le porte-parole du service. « La RFI est un élément standard du processus d’acquisition fédéral, permettant à la marine américaine de mener des études de marché et de comprendre les capacités disponibles dans l’industrie. Le navire de mission spéciale proposé est inclus dans le budget du président pour l’exercice 2027. En publiant cette RFI, la marine invite les partenaires industriels à proposer des concepts innovants qui répondent aux exigences fondamentales d’un navire conçu pour cet ensemble de missions critiques. «

Il est possible que la Marine décide de simplement renouveler un contrat pour le Kellie Chouestou ce nouveau navire pourrait être ajouté à ses côtés si son contrat est renouvelé. Nous avons contacté la Marine, le MSC et le SOUTHCOM pour plus de détails. SOUTHCOM a refusé de commenter le Kellie ChouestLes opérations actuelles du navire, ou les types de drones qu’il lance maintenant, mais dans une interview précédente après que le commandement a publié une image du navire, un responsable du SOUTHCOM a donné un aperçu de ce que fait le navire.

«Il apporte un soutien pour lutter contre les cartels et les trafics illicites», nous expliquait il y a quelques mois un responsable du SOUTHCOM. « Lorsque nous menons une opération, cela fournit une plate-forme à nos pays partenaires. Ils utilisent le navire comme base d’opérations où ils peuvent obtenir des renseignements, du carburant et un système de survie. »

« La Mission Spéciale du Navire (SSM) Kellie Chouest contribue aux missions visant à perturber les réseaux de cartels et de trafic de stupéfiants dans le Pacifique Est », a déclaré SOUTHCOM dans un article du 28 avril 2026 sur X. « Le navire… sert de base opérationnelle avancée pour les pays partenaires du Pacifique Est – soutenant directement les opérations de lutte contre les stupéfiants aux côtés du Panama, du Costa Rica, de la Colombie, du Salvador, du Guatemala et du Mexique.

Renforcer la sécurité de l’hémisphère occidental et lutter contre le narcoterrorisme :

Le Ship Special Mission (SSM) Kellie Chouest contribue aux missions visant à perturber les réseaux de cartels et de trafic de stupéfiants à travers le Pacifique Est. Le navire, montré ici sur une photo d’archive de 2021, sert de… pic.twitter.com/HUwAl8jctr – Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 28 avril 2026

Quatre jours plus tôt, dans un article sur la saisie par la marine colombienne de 3,2 tonnes de marijuana dans le Pacifique Sud, d’une valeur de 3,4 millions de dollars, le commandement expliquait que Kellie Chouest « Nous avons fourni une assistance directe aux forces colombiennes, démontrant notre partenariat de longue date et très efficace dans le démantèlement des cartels de la drogue et des réseaux de trafic de stupéfiants dans toute la région. »

L’armée américaine est fière d’avoir soutenu avec succès cette opération antidrogue menée par la Colombie. L’équipe de @jiatfs et le MV Kellie Chouest ont fourni une assistance directe aux forces colombiennes, démontrant notre partenariat de longue date et très efficace dans le démantèlement de la drogue… https://t.co/PPG5k0hjro – Commandement Sud des États-Unis (@Southcom) 24 avril 2026

La dernière position signalée du navire était au large des côtes du Guatemala il y a 20 jours, selon le site de suivi MarineTraffic.

Le Kellie Chouest est l’un des nombreux navires convertis utilisés par l’armée américaine comme navires de missions spéciales. Le Carolyn Chouestun autre navire construit par le conglomérat Edison Chouest Offshore, en est un autre exemple. Exploité par MSC, il a été converti en plate-forme de base maritime spécialement configurée pour soutenir les forces d’opérations spéciales américaines dans la région du Pacifique et est actuellement situé près de l’Indonésie, selon MarineTraffic. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire ici.

Un autre navire commercial transformé en base maritime militaire américaine est le MV. Marchand d’océan – un cargo roulier modifié pour transporter des opérateurs spéciaux, leurs véhicules et tous leurs autres équipements. Ce navire est cependant beaucoup plus grand et plus avancé que les autres navires mentionnés ici. Compte tenu de sa capacité à soutenir des missions d’opérations spéciales, notamment le lancement d’une variété de petits bateaux, de drones et de plusieurs hélicoptères, Marchand d’océan apparaît souvent dans les zones de conflit à travers le monde. Il a été repéré dans les Caraïbes l’année dernière lors de la campagne de pression menée par l’administration Trump contre les cartels de la drogue vénézuéliens, qui a culminé avec la capture de Nicolas Maduro. Vous pouvez en savoir plus sur Marchand d’océan et ses capacités dans notre analyse approfondie ici.

La Marine pourrait se doter d’un nouveau navire spécialement construit pour ce rôle de sécurité maritime, ou d’un autre, comme le Kellie Chouest — s’y convertit, ou signe un nouveau contrat pour ce navire. Le service pourrait également maintenir le contrat en vigueur pendant Kellie Chouest et ajouter ce nouveau navire pour opérer en plus. Compte tenu de l’accent mis par l’administration Trump sur l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, cela ne serait pas surprenant.