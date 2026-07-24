La Maison Blanche a officiellement exprimé son opposition à une décision du Congrès visant à bloquer les travaux sur l’énergie nucléaire. Atout cuirassé de classe à moins que l’US Navy ne fournisse l’assurance que les systèmes d’armes clés sont « suffisamment matures ». La commission des services armés de la Chambre des représentants a déjà demandé un rapport du secrétaire à la Marine décrivant les mesures prises par le service pour garantir que le programme de cuirassés n’exacerbera pas les retards de construction existants sur les porte-avions et les sous-marins.

Plus tôt cette semaine, le Bureau de la gestion et du budget (OMB) de la Maison Blanche a publié une déclaration de politique administrative concernant le dernier projet de loi annuelle sur la politique de défense, ou National Defense Authorization Act (NDAA), pour l’exercice 2027, qui est actuellement en cours d’examen à la Chambre des représentants. Le document offre un soutien et une opposition à divers articles du projet de loi, également connu sous le nom de HR 8800.

« L’Administration apprécie que le HR 8800 autorise l’autorisation des 18 navires demandés dans le budget. Ces navires constituent un engagement direct à restaurer la domination maritime et la base industrielle maritime de l’Amérique », déclare le communiqué de l’OMB, publié le 21 juillet. « En outre, l’administration apprécie le soutien du projet de loi au programme Battleship en autorisant pleinement l’achat anticipé d’un milliard de dollars nécessaire pour accélérer la livraison à la flotte. »

« Cependant, l’Administration s’oppose aux exigences excessives de reporting du projet de loi dans l’article 131 concernant le programme prioritaire de l’Administration en matière de cuirassés », poursuit-il. « L’Administration s’oppose fermement à toute exigence de reporting qui retarderait le programme Battleship sans répondre aux exigences de sécurité nationale. »

Le 21 juillet, Actualités USNI a également rapporté que l’OMB faisait pression sur les membres du Congrès pour qu’ils incluent des fonds pour commencer à travailler sur le premier projet. Atout cuirassé de classe dans un projet de loi de dépenses temporaire proposé, ou résolution continue. Un programme de financement temporaire pourrait être nécessaire si les législateurs ne peuvent pas adopter un budget plus formel d’ici le 30 septembre, date à laquelle l’exercice en cours se termine.

En ce qui concerne l’article 131 du HR 8800, la disposition est brève, mais précise. Au moment de la rédaction, on peut y lire, dans son intégralité :

« Le secrétaire à la Marine ne peut pas conclure de contrat ou autre accord incluant une portée de travail pour la construction du navire principal du programme Battleship jusqu’à la date à laquelle le secrétaire certifie aux comités de défense du Congrès que les systèmes d’armes prévus pour être inclus dans ce navire principal sont à un niveau de maturité technologique suffisamment avancé. »

La section ne nomme aucun système d’armes particulier ni ne définit quel niveau de préparation technologique serait jugé suffisant. À ce jour, la Marine a décrit le plan prévu Atout cuirassé de classe en tant que navire de guerre d’un déplacement de 35 000 tonnes doté d’une gamme diversifiée d’armes. Le navire devrait être capable de tirer des missiles nucléaires et conventionnels, y compris des types hypersoniques, à partir de plusieurs très grands réseaux de systèmes de lancement vertical (VLS). Il disposera également d’un railgun électromagnétique, d’une paire de canons navals traditionnels de 5 pouces, de diverses armes à énergie dirigée par laser et de systèmes d’armes supplémentaires pour la défense rapprochée.

« En termes de maturité technologique, le railgun pose des questions particulières. Entre 2005 et 2021, la Marine avait un programme actif de canons à rail. Malgré des développements prometteurs, les projets d’essais en mer ont été repoussés à plusieurs reprises avant que l’ensemble des efforts ne soient abandonnés. Des obstacles techniques majeurs ont été cités comme facteur clé dans cette décision. Le railgun lui-même a été effectivement stocké au White Sands Missile Range (WSMR) au Nouveau-Mexique.«

« Cependant, il est apparu plus tôt cette année que la Marine avait mené une nouvelle série de tests du railgun au WSMR en février 2025. On ne sait pas si la Marine envisageait de reprendre là où elle s’était arrêtée avec ce prototype développé par BAE Systems, ou d’en poursuivre un nouveau. General Atomics, qui soutenait auparavant les efforts de l’armée américaine en matière de railgun, a publiquement exprimé son intérêt à s’impliquer dans l’armement de la classe Trump. »

« Bien que la Marine ait été très active dans le développement et la mise en service d’armes à énergie dirigée par laser, c’est un autre domaine dans lequel le service est confronté à des défis constants pour étendre leur utilisation opérationnelle. Les plans pour la classe Trump prévoient spécifiquement un laser de classe 300 kilowatts, qui est bien plus puissant que n’importe lequel des modèles que la Marine a intégrés sur ses navires de guerre à ce jour. Le service dispose actuellement de huit destroyers de classe Arleigh Burke équipés de l’Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), ainsi que d’un autre de ces destroyers. des navires de guerre équipés du laser à haute énergie avec éblouissement optique et surveillance intégrés (HELIOS). HELIOS est une conception de classe 60 kilowatts, bien qu’il ait été question d’augmenter sa puissance nominale à 150 kilowatts. La puissance nominale d’ODIN ne semble pas être officiellement confirmée, mais elle est considérée comme nettement inférieure à celle d’HELIOS. Vous pouvez en savoir plus sur tout cela ici.

« Le missile hypersonique Intermediate Range Conventional Prompt Strike (IRCPS), un autre élément clé du futur arsenal de la classe Trump, est également encore en développement. Le premier lancement d’essai depuis un navire de guerre, le destroyer furtif USS Zumwalt, devrait avoir lieu l’année prochaine. L’IRCPS est la moitié d’un programme conjoint avec l’armée américaine, qui travaille à la mise en place d’une version terrestre du même missile. L’armée fait référence à son système d’arme complet sous le nom de Dark Eagle. L’armée a subi des revers importants. dans le passé avec le Dark Eagle, mais le service avait imputé ces problèmes au lanceur plutôt qu’au missile.

Pour sa part, la déclaration de l’OMB du 21 juillet ne répond pas non plus aux préoccupations particulières qui pourraient être soulevées par l’article 131.

L’article 131 ne représente qu’une petite partie des questions, préoccupations et critiques que les membres du Congrès ont formulées à l’égard du Atout programme de cuirassé de classe. Le premier de ces navires, actuellement appelé USS De défia un prix estimé à 17 milliards de dollars. Cela rendrait le navire plus cher que chacun des trois prochains Gué porte-avions de classe. Le futur USS De défi ne devrait pas non plus entrer en service avant 2036. La Marine a déjà annoncé son intention de commander 14 autres cuirassés de ce type entre les exercices 2029 et 2055.

Dans cette optique, comme indiqué, la commission des services armés de la Chambre des représentants a demandé séparément qu’un rapport du secrétaire à la Marine soit remis au plus tard le 1er mars 2027 sur les impacts industriels potentiels. Un problème particulier est la pression exercée sur le Atout classe pourrait avoir sur l’entreprise limitée de construction navale nucléaire américaine. Actuellement, il n’existe que deux chantiers navals américains qualifiés pour construire des navires à propulsion nucléaire et un seul fournisseur de réacteurs navals. Actuellement, les seuls navires à propulsion nucléaire de la Marine sont les porte-avions et les sous-marins. Le service n’a pas exploité d’avion de combat de surface à propulsion nucléaire depuis des décennies, et cela fait encore plus longtemps qu’aucun avion de combat n’a été construit aux États-Unis.

L’effort de cuirassé revêt une importance particulière pour le président Donald Trump et a été présenté comme un programme phare de son administration. Dans le même temps, le calendrier qui a été établi jusqu’à présent signifie que les décisions importantes sur la manière de procéder à l’acquisition de ces navires, le cas échéant, reviendront à la prochaine administration. Tout retard ne fera que repousser ce calendrier plus à droite, à un moment où il existe déjà d’importantes priorités concurrentes en matière de dépenses de défense. Certains membres du Congrès se sont ouvertement demandé si l’effort de cuirassé constituait déjà la meilleure utilisation des ressources disponibles.

Le NDAA annuel est encore loin d’être finalisé. La version de la Chambre devra être réconciliée avec celle avancée au Sénat avant que le projet de loi puisse être soumis au vote, et encore moins envoyé au bureau de Trump pour être promulgué (ou opposé son veto). Il s’agit d’un processus généralement marqué par de longues négociations, et l’article 131, ainsi que d’autres dispositions, pourraient changer à l’avenir ou être entièrement supprimés.

Qu’il s’agisse ou non d’un combat politique plus large autour du Atout l’émergence d’un cuirassé de classe reste à voir. Cependant, l’OMB a maintenant clairement indiqué publiquement que l’administration était contre l’inclusion des garde-fous autour du programme que la version actuelle du HR 8800 propose d’établir.