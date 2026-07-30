Où sont les porte-avions : 28 juillet 2026

Même si la campagne de frappes aériennes américaines est peut-être en pause, le nouveau blocus naval reste pleinement en vigueur, alors que la deuxième semaine touche à sa fin. Dans une mise à jour publiée lundi matin, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé qu’il avait redirigé 17 navires commerciaux, en avait désactivé deux cinétiquement et en avait arraisonné deux autres « pour garantir le respect » depuis le rétablissement du blocus le 14 juillet. Les deux porte-avions déployés dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM, l’USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushrestent en poste « pour soutenir la sécurité et la stabilité maritimes au Moyen-Orient ».

Dans l’AOR du Commandement américain du Pacifique (PACOM), USS Georges Washington a transité par le détroit de Luzon en direction ouest et est entré dans la mer de Chine méridionale le 22 juillet, escorté par le croiseur lance-missiles USS Robert Smalls et destroyers USS Benfold et USS Boutique. celui de Washington Le repositionnement fait suite à un grave incident la semaine dernière entre la marine philippine et les garde-côtes chinois à Second Thomas Shoal, entraînant l’évacuation médicale d’un Navy SEAL philippin. « La mêlée a marqué l’incident le plus grave entre Pékin et Manille à ce jour. C’était la première fois que les deux forces s’affrontaient directement au-delà des coups de bélier, des tirs de canons à eau et d’autres activités coercitives », Actualités USNI signalé. Un garde-côte américain était également sur place pour apporter son soutien.

L’ambassadeur américain aux Philippines, Lee Lipton, a reconnu l’arrivée ce week-end, écrivant sur X : « L’USS Georges Washington Les capacités avancées du Carrier Strike Group, y compris le F-35, maintiennent la LIBERTÉ de navigation et de survol en mer de Chine méridionale. Nous contestons les revendications maritimes excessives dans le monde entier.

USS Théodore Rooseveltégalement en cours dans le Pacifique, a dirigé une navigation de groupe massive dans le cadre des dernières étapes de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026. L’exercice RIMPAC 2026 en cours, dont nous avons parlé dans des rapports précédents, devrait se terminer à la fin du mois. L’exercice de voile et de photographie de groupe (PHOTOEX) a eu lieu le 22 juillet à environ 100 milles marins au nord-est de Kauai, à Hawaï, selon les données publiques de l’AIS, avec plus de 20 navires de guerre américains et alliés participant à la démonstration de force.

De retour aux États-Unis, USS Dwight D. Eisenhower a quitté la base navale de Norfolk le 22 juillet pour effectuer un chargement de munitions avec l’USNS Medgar Evers. Des MH-60S Seahawks, attachés aux « Dragonslayers » du 11e Escadron d’hélicoptères de combat maritime (HSC), ont été aperçus en train de transporter des munitions alors qu’ils opéraient dans l’océan Atlantique. Le flattop est rentré au port d’attache hier.

Navire d’assaut amphibie USS Tripoli est retourné à Sasebo, au Japon, ce week-end, complétant un déploiement de plus de six mois dans les AOR CENTCOM et PACOM. Tripoli arrêté la semaine dernière aux installations navales de White Beach à Okinawa pour débarquer des éléments de la 31e Marine Expeditionary Unit (MEU) avant de retourner à Sasebo. USS Boxeurvaisseau amiral de l’unique ARG désormais déployé au Moyen-Orient (et dans le monde entier), a procédé à un ravitaillement vertical avec l’USNS Carl Brashear le 20 juillet.

Au total, trois porte-avions américains sont déployés, trois sont en formation ou sont au port dans divers états de préparation, quatre sont en maintenance et un est principalement utilisé pour la formation. Un groupe amphibie prêt est déployé, cinq sont en formation ou au port et trois sont en maintenance.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.