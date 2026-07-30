Où sont les porte-avions : 28 juillet 2026

29 juillet 2026

Même si la campagne de frappes aériennes américaines est peut-être en pause, le nouveau blocus naval reste pleinement en vigueur, alors que la deuxième semaine touche à sa fin. Dans une mise à jour publiée lundi matin, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé qu’il avait redirigé 17 navires commerciaux, en avait désactivé deux cinétiquement et en avait arraisonné deux autres « pour garantir le respect » depuis le rétablissement du blocus le 14 juillet. Les deux porte-avions déployés dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM, l’USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushrestent en poste « pour soutenir la sécurité et la stabilité maritimes au Moyen-Orient ».

Un marin américain signale un Growler EA-18G, attaché au Escadron d'attaque électronique (VAQ) 140, sur le pont de vol du porte-avions de classe Nimitz USS George HW Bush (CVN 77), le 14 juillet 2026. George HW Bush est déployé dans la zone d'opérations de la 5e flotte américaine pour soutenir la sécurité et la stabilité maritimes au Moyen-Orient. (Photo de la marine américaine)

Dans l’AOR du Commandement américain du Pacifique (PACOM), USS Georges Washington a transité par le détroit de Luzon en direction ouest et est entré dans la mer de Chine méridionale le 22 juillet, escorté par le croiseur lance-missiles USS Robert Smalls et destroyers USS Benfold et USS Boutique. celui de Washington Le repositionnement fait suite à un grave incident la semaine dernière entre la marine philippine et les garde-côtes chinois à Second Thomas Shoal, entraînant l’évacuation médicale d’un Navy SEAL philippin. « La mêlée a marqué l’incident le plus grave entre Pékin et Manille à ce jour. C’était la première fois que les deux forces s’affrontaient directement au-delà des coups de bélier, des tirs de canons à eau et d’autres activités coercitives », Actualités USNI signalé. Un garde-côte américain était également sur place pour apporter son soutien.

L’ambassadeur américain aux Philippines, Lee Lipton, a reconnu l’arrivée ce week-end, écrivant sur X : « L’USS Georges Washington Les capacités avancées du Carrier Strike Group, y compris le F-35, maintiennent la LIBERTÉ de navigation et de survol en mer de Chine méridionale. Nous contestons les revendications maritimes excessives dans le monde entier.

Le porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) transite par le détroit de Luzon, le 22 juillet 2026. Le groupe aéronaval George Washington opère dans la zone d'opérations de la 7e flotte américaine. George Washington est le premier porte-avions déployé vers l'avant de l'US Navy, un symbole de longue date de l'engagement des États-Unis à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert, tout en opérant aux côtés de leurs alliés et partenaires au sein de la plus grande flotte numérotée de l'US Navy. (Photo de l'US Navy par le matelot Anthony Vilardi, spécialiste des communications de masse)

USS Théodore Rooseveltégalement en cours dans le Pacifique, a dirigé une navigation de groupe massive dans le cadre des dernières étapes de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026. L’exercice RIMPAC 2026 en cours, dont nous avons parlé dans des rapports précédents, devrait se terminer à la fin du mois. L’exercice de voile et de photographie de groupe (PHOTOEX) a eu lieu le 22 juillet à environ 100 milles marins au nord-est de Kauai, à Hawaï, selon les données publiques de l’AIS, avec plus de 20 navires de guerre américains et alliés participant à la démonstration de force.

Le porte-avions de classe Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71) dirige un groupe de navigation le 22 juillet 2026 dans l'océan Pacifique au large des côtes d'Hawaï lors de l'exercice Rim of the Pacific 2026. Trente nations, 30 navires, cinq sous-marins, 15 forces terrestres nationales, plus de 190 avions et plus de 30,000 personnes participent à RIMPAC dans et autour des îles hawaïennes, du 24 juin au 31 juillet. Le plus grand exercice maritime international au monde, RIMPAC, offre une occasion de formation unique tout en favorisant et en entretenant des relations de coopération entre les participants, essentielles pour assurer la sécurité des voies maritimes et la sécurité des océans du monde. RIMPAC 2026 est le 30e exercice de la série qui a débuté en 1971.

De retour aux États-Unis, USS Dwight D. Eisenhower a quitté la base navale de Norfolk le 22 juillet pour effectuer un chargement de munitions avec l’USNS Medgar Evers. Des MH-60S Seahawks, attachés aux « Dragonslayers » du 11e Escadron d’hélicoptères de combat maritime (HSC), ont été aperçus en train de transporter des munitions alors qu’ils opéraient dans l’océan Atlantique. Le flattop est rentré au port d’attache hier.

Un Seahawk MH-60S, attaché aux « Dragonslayers » de l'Escadron de combat en mer (HSC) 11, s'approche du poste de pilotage tout en transportant des munitions à bord du porte-avions de classe Nimitz USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), le 24 juillet 2026. Eisenhower est en cours dans l'océan Atlantique en chargeant des munitions. (Photo de l'US Navy par Miguel Santiago, spécialiste des communications de masse de 2e classe)

Navire d’assaut amphibie USS Tripoli est retourné à Sasebo, au Japon, ce week-end, complétant un déploiement de plus de six mois dans les AOR CENTCOM et PACOM. Tripoli arrêté la semaine dernière aux installations navales de White Beach à Okinawa pour débarquer des éléments de la 31e Marine Expeditionary Unit (MEU) avant de retourner à Sasebo. USS Boxeurvaisseau amiral de l’unique ARG désormais déployé au Moyen-Orient (et dans le monde entier), a procédé à un ravitaillement vertical avec l’USNS Carl Brashear le 20 juillet.

Le navire d'assaut amphibie de classe américaine USS Tripoli (LHA 7) arrive à l'installation navale de White Beach, à Okinawa, au Japon, après avoir conclu un déploiement dynamique de six mois dans les zones d'opération de la 5e et de la 7e flotte américaine, le 22 juillet 2026. Tripoli est déployé à l'avant à Sasebo, au Japon, et le navire amiral du groupe de grève expéditionnaire (ESG) 7 / commandant de la Force opérationnelle (CTF) 76. Dans la zone de la 7e flotte américaine de opérations, l'ESG7 / CTF-76 est chargé de mener des opérations de guerre expéditionnaire avec les capacités de la Marine et du Corps des Marines pour soutenir les éventualités sur le théâtre qui vont de la réponse à une crise aux opérations de combat complètes. (Photo du Corps des Marines des États-Unis par Lance Cpl. Eadan Avramidis)

Au total, trois porte-avions américains sont déployés, trois sont en formation ou sont au port dans divers états de préparation, quatre sont en maintenance et un est principalement utilisé pour la formation. Un groupe amphibie prêt est déployé, cinq sont en formation ou au port et trois sont en maintenance.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.

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Catégories Mer
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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