X-Bow dévoile un intercepteur de drone supersonique Buckler d’une valeur inférieure à 100 000 $

X-Bow Systems, une entreprise qui s’est fait un nom en fabriquant des moteurs de fusées solides et de petits lanceurs spatiaux, a dévoilé un nouvel intercepteur de drones à faible coût, nommé Buckler. L’intercepteur promet une grande vitesse et un coût unitaire inférieur à 100 000 dollars, un prix qui n’a été approché que par des systèmes de type drone, et non par des missiles supersoniques modernes.

Le Buckler – du nom d’un petit bouclier des époques médiévale et Renaissance – est conçu pour vaincre les drones du groupe 3. Comme nous l’avons expliqué précédemment, selon le système de catégorisation militaire américain, le groupe 3 est un niveau intermédiaire très large de drones qui couvre des modèles pesant entre 56 et 1 320 livres et pouvant voler jusqu’à 18 000 pieds, à des vitesses de 250 nœuds ou moins.

Le désormais tristement célèbre drone d’attaque unidirectionnel à longue portée Shahed-136, dont des variantes et des dérivés sont désormais en service en Russie et avec plusieurs mandataires soutenus par l’Iran, entre dans la catégorie du groupe 3.

Bien qu’optimisé pour abattre des drones, le Buckler peut également engager d’autres menaces aériennes, notamment des missiles de croisière subsoniques, dans certaines conditions. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où les nouveaux modèles dérivés de Shahed, ainsi que de nombreuses autres munitions d’attaque unidirectionnelle à longue portée, brouillent de plus en plus la frontière entre les drones et les missiles de croisière bas de gamme grâce à l’adoption de la propulsion à réaction et de profils de vol à plus haute altitude. Il y a ensuite le groupe émergent de missiles de croisière à faible coût, adoptés par les États-Unis et par des adversaires potentiels, ainsi que des types existants plus avancés. Des avions et des hélicoptères volant à basse altitude seraient également probablement au menu de ce missile, même à titre de capacité secondaire.

La vitesse élevée du missile signifie également qu’une seule batterie Buckler peut engager des cibles plus rapidement et réagir plus rapidement sur une portée donnée. Il permet également de prendre des photos de suivi si un effecteur manque dans un délai donné.

Le Buckler fait partie des réponses de plus en plus nombreuses à la menace croissante des barrages de drones et de missiles, qui exposent les limites des modèles de défense aérienne existants. Dans les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, notamment, des effecteurs de missiles sol-air coûteux sont régulièrement utilisés, en quantités importantes, contre des menaces entrantes bien moins coûteuses.

« C’est notre réponse à l’appel des États-Unis et de leurs alliés : des capacités abordables et à grande échelle », a déclaré Jason Hundley, PDG de X-Bow Systems. Axios.

« Vous ne pouvez pas gagner une guerre d’usure en échangeant des intercepteurs à un million de dollars contre des menaces à plusieurs milliers de dollars », a ajouté Hundley.

La société s’appuie sur son propre moteur de fusée à solide et son propre propulseur, alliés à une cellule également fabriquée en interne, ce qui, selon elle, réduira les coûts.

Soyez maintenant témoin de la puissance de ce moteur de fusée solide pleinement opérationnel ! Le XB-34 est notre plus gros SRM à ce jour, mais pas pour longtemps. Restez à l’écoute pour un prochain test qui établira un nouveau record pour X-Bow.#MayThe4th — et poussée — soit avec vous. Augmentez le volume.#StarWarsDay #SolidRocketMotor #SRM… pic.twitter.com/SuU0Fi3fOQ – Systèmes X-Bow (@XBowSystems) 4 mai 2026

X-Bow Systems a récemment réussi un test en vol réussi pour le Buckler, a déclaré la société, démontrant son système de propulsion et ses caractéristiques de vol après avoir terminé les tests de tir statique du moteur et de l’allumeur.

Selon Axiosle Pentagone a également demandé un briefing sur l’intercepteur.

X-Bow entre dans l’un des segments à la croissance la plus rapide de l’industrie de la défense. L’entreprise est déjà bien établie en tant que producteur de moteurs-fusées à poudre et a obtenu l’année dernière un investissement de 105 millions de dollars de Lockheed Martin pour accroître sa production et fournir des systèmes de propulsion et des services associés.

La startup espère désormais que le prix attractif du Buckler, inférieur à 100 000 dollars par exemplaire, le distinguera parmi les intercepteurs de drones.

À titre de comparaison, le Raytheon Coyote, éprouvé au combat, dans sa configuration Block 2, également principalement destiné à la mission anti-drone, a un prix unitaire d’environ 100 000 $, sur la base de rapports antérieurs. Le Freedom Eagle-1 (FE-1) d’AeroVironment, que l’armée américaine a choisi l’année dernière pour fournir une couche de défense supplémentaire contre les drones d’attaque unidirectionnels à plus longue portée et d’autres systèmes aériens sans équipage (UAS) de taille similaire, a un coût unitaire cible compris entre 150 000 et 200 000 dollars. Ce sont également des systèmes nettement plus lents et moins réactifs que le Buckler.

Vers le haut de l’échelle, le coût d’un missile sol-air à courte portée Stinger a historiquement été estimé entre 100 000 et 120 000 dollars, mais des rapports de ces dernières années ont indiqué que les versions de la génération actuelle, y compris celles optimisées pour une utilisation contre les drones, peuvent coûter jusqu’à 400 000 dollars.

En termes de solutions SHORAD plus sophistiquées, l’Enduring Shield de l’armée américaine est actuellement configuré pour tirer des AIM-9X Sidewinders, dont chacun coûte environ 500 000 $.

En ce qui concerne les types de menaces que ces effecteurs sont censés détruire, les drones de type Shahed ont généralement un coût unitaire mesuré en dizaines de milliers de dollars.

Le Buckler est également destiné à apporter des avantages en termes de rapidité et d’évolutivité de la production. Cela devrait garantir que les installations de production soient en mesure de monter en puissance rapidement et, en réponse à la demande, d’augmenter la production en conséquence. En appliquant l’approche d’intégration verticale, l’entreprise affirme qu’elle peut remédier aux « goulets d’étranglement industriels cités par les dirigeants de la défense comme la principale contrainte à la mise à l’échelle des intercepteurs ».

Alors que la demande en matière de propulsion de missiles avancés s’accélère, la production traditionnelle ne peut plus suivre. Découvrez comment X-Bow propose des solutions évolutives et rapides pour les besoins urgents de sécurité nationale. #TechThisOut avec @waltmac pic.twitter.com/nzSbikCz7X – Systèmes X-Bow (@XBowSystems) 7 mai 2026

Il reste à voir si Buckler pourra tenir sa promesse en termes de performance, de prix abordable et d’échelle de production. Mais alors que les militaires du monde entier recherchent de toute urgence des moyens moins coûteux de contrer les drones et les missiles de croisière qui apparaissent en plus grand nombre, X-Bow entre sur le marché à un moment particulièrement opportun.