Des avions privés F-5 adverses se battent contre les pilotes de chasse de la Marine

Tactical Air Support, mieux connu sous le nom de TacAir, est un entrepreneur privé de soutien commercial « air rouge » basé à Reno, dans le Nevada, qui vise à simuler efficacement les capacités ennemies afin de mieux préparer les équipages américains et alliés aux conflits futurs. Ils soutiennent toutes les branches dans divers événements de formation et de tests, mais ils sont surtout connus pour le contrat qu’ils exécutent depuis NAS Fallon dans le Nevada, où Topgun est basé et où les ailes aériennes se développent pour les déploiements.

La flotte de TacAir est composée d’anciens avions F-5E/F jordaniens et saoudiens qui ont été équipés de mises à niveau sur mesure pour créer une « plate-forme adverse de 4e génération avec une économie de 3e génération », comme décrit par la société. La dernière configuration comprend un radar AESA, une liaison de données, une avionique à architecture ouverte à affichage étendu Garmin, un écran monté sur casque Scorpion et un IRST interne. Vous pouvez en savoir plus sur TacAir et leurs F-5AT ici : https://www.twz.com/category/tac-air

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