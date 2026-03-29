Des images montreraient prétendument une sentinelle E-3 totalement détruite par une frappe iranienne

Les informations circulent lentement sur l’ampleur de l’attaque iranienne contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, survenue le 27 mars. Plusieurs avions militaires américains auraient été endommagés. Ce chiffre dépasse le bilan des militaires américains, qui s’élève à 10 blessés, dont certains grièvement. Alors que les images satellite commerciales à haute résolution du Moyen-Orient fournies par des sociétés américaines restent retardées de plusieurs semaines, les images satellite étrangères prétendent montrer des dégâts importants sur l’aire de trafic principale de la base. Aujourd’hui, des photos prises au sol semblent montrer l’un des avions AWACS (Airborne Warning and Control System) les plus prisés de l’USAF, totalement détruit.

Les images ont été publiées pour la première fois sur le Armée de l’Air amn/sous-officier/snco Page Facebook et s’est depuis répandu sur les réseaux sociaux. Les photos montrent le fuselage arrière du E-3 série #81-0005 totalement brûlé et détruit. Il y a des débris tout autour de l’avion. Il convient de noter qu’une frappe directe, bien que certainement possible ici, n’est souvent pas nécessaire pour détruire un avion. Les éclats d’obus peuvent provenir d’un impact à proximité, surtout si un incendie se déclare. L’attaque aurait inclus des drones d’attaque unidirectionnels à longue portée et des missiles balistiques.

Il est important de noter que nous ne pouvons pas confirmer l’authenticité des images pour le moment, mais elles semblent, au moins après un examen superficiel, être authentiques. Cette évaluation pourrait changer et nous mettrons à jour cet article si tel est le cas.

Troisième angle. Les éléments clés de toutes les photos correspondent, indiquant une certaine authenticité. pic.twitter.com/yrleewuhpR – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 29 mars 2026

Les images satellite datant d’avant l’époque où les principaux fournisseurs commerciaux américains, en particulier Plant Labs, commençaient à retarder les photos du Moyen-Orient, montrent des avions stationnés sur l’aire de trafic principale et d’autres actifs de grande valeur, comme les E-3, stationnés sur des voies de circulation isolées autour de l’aérodrome. Il s’agit clairement d’une tentative de minimiser les dégâts causés par les armes iraniennes à longue portée en dispersant les avions. Il est très possible que ces avions aient été déplacés afin de rendre le ciblage plus difficile.

Au moins cinq autres pétroliers ont également été endommagés lors d’une frappe sur la base aérienne Prince Sultan plus tôt dans le conflit. L’installation, située à l’extérieur de Riyad, a fait l’objet d’attaques répétées. Il s’agit d’un site opérationnel majeur pour les avions américains soutenant l’effort de guerre.

✈Les images satellite du 17 mars révèlent une tache sombre correspondante, confirmant que les frappes ont touché un hangar sur l’aire de trafic utilisée par l’US Air Force à la base aérienne de Prince Sultan, en Arabie Saoudite.

Utilisez le curseur pour comparer ici : https://t.co/rm0JS4KBzd#ArabieSaoudite #GuerreIran-Israël #Moyen-Orient pic.twitter.com/LHeF9k2zJC – Envolez-vous (@SoarAtlas) 18 mars 2026

La perte d’un E-3 Sentry est un développement majeur. Les avions sont essentiels pour repérer les barrages entrants et coordonner la guerre aérienne. Les États-Unis en ont envoyé six au Moyen-Orient avant le début de la guerre et des moyens aéroportés supplémentaires pourraient être dirigés vers cette direction, s’ils ne sont pas déjà sur le théâtre d’opérations actuellement. Les États-Unis ne disposaient plus que de 16 E-3, avec une flotte branlante presque réduite de moitié alors qu’ils luttaient pour rester prêts malgré leur vieillesse. Avec une faible disponibilité, bien moins des 16 qui restent en service sont prêts à fonctionner à un moment donné.

L’USAF souhaitait migrer une grande partie des fonctions de suivi d’alerte précoce aéroportées vers une nouvelle couche de détection spatiale, mais cette technologie est encore loin d’être opérationnelle. L’E-7 Wedgetail a reçu l’ordre de fournir une solution de pont provisoire pour augmenter les E-3 et éventuellement prendre leur place jusqu’à ce qu’une couche de détection spatiale puisse assumer au moins la majeure partie de la mission. L’USAF a ensuite tenté de réduire le nombre d’E-7 dans son dernier budget et de se procurer une poignée d’E-2D Hawkeyes comme solution provisoire moins coûteuse. Cette décision bizarre, qui aurait conduit à d’énormes lacunes en matière de capacités à une époque de demande croissante d’alerte précoce et de contrôle aéroportés, a depuis été fortement contestée par le Congrès et il semble maintenant que le programme E-7 de l’USAF pourrait être remis sur les rails. Pourtant, la perte de l’un des E-3 au sein d’une flotte en diminution, et maintenant le retard du programme E-7, déjà tardif, place les États-Unis dans une situation de plus en plus préoccupante.

L’Iran a réussi dans une certaine mesure à cibler des installations radar clés dans la région qui permettent aux défenses aériennes américaines et à leurs alliés de fonctionner. Le fait qu’ils ciblent un E-3 ne devrait absolument pas surprendre. Quant à la manière dont ils ont acquis les données de ciblage, des images satellite sont toujours disponibles en provenance de Chine et la Russie leur fournira probablement également des images. Il existe de nombreuses autres façons d’obtenir des informations critiques, comme l’endroit où les avions sont stationnés sur une base, provenant de sources technologiques bien inférieures, y compris l’intelligence humaine classique.

La perte potentielle de l’E-3 et éventuellement d’autres avions dans cette attaque, ainsi que d’autres qui se sont produites pendant la guerre, en plus d’événements très troublants ici au pays, mettent en évidence le besoin urgent d’une infrastructure de base aérienne renforcée. Le Pentagone continue de traîner les pieds et de minimiser la nécessité d’investir dans des abris renforcés pour avions, même si le risque pour les avions au sol a été mis en évidence de manière flagrante par les récents conflits. Il y a des signes que cela pourrait éventuellement changer, même dans une faible mesure, mais il ne semble pas y avoir de grande urgence à le faire.

Cela survient également à un moment où les adversaires les plus compétents des États-Unis investissent d’importantes sommes d’argent dans la protection de leurs avions au sol. Même dans le Pacifique, où une guerre majeure pourrait éclater avec un concurrent proche et armé jusqu’aux dents d’armes à longue portée, ces améliorations ont été quasiment inexistantes. Ce n’est que maintenant, après que la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, la plus grande base américaine dans la région, ait été attaquée à plusieurs reprises pendant la guerre avec l’Iran, que le Pentagone a décidé d’envisager d’y renforcer certaines de ses infrastructures.

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous en saurons plus.