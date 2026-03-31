L’Ukraine utilise des équipes privées de défense aérienne pour protéger l’industrie contre les drones russes

À l’heure où l’expertise ukrainienne en matière de défense aérienne est recherchée par les pays arabes sous le feu des missiles et des drones iraniens, Kiev a annoncé que son nouveau concept expérimental pour lutter contre les drones russes donnait des résultats positifs. Le système s’appuie sur le secteur privé pour fournir sa propre défense aérienne en utilisant des drones intercepteurs ukrainiens et d’autres armes de défense aérienne à courte portée, sous le commandement et le contrôle de l’armée.

La question de savoir si cela serait applicable au-delà de l’Ukraine est discutable, mais les responsables de Kiev considèrent la défense aérienne du secteur privé comme une mesure importante pour aider à répartir la charge de défense du ciel contre les barrages russes incessants. La Russie vise particulièrement la capacité industrielle restante de l’Ukraine, en particulier les entreprises liées à la défense qui fabriquent des drones, des missiles et d’autres systèmes d’armes. Les attaques constantes sont l’une des principales raisons pour lesquelles le pays a tenté de décentraliser la production, mais tout ne peut pas être construit de manière distribuée.

L’objectif du programme est de tirer parti de l’importante production ukrainienne de drones intercepteurs anti-Shahed ainsi que de ses tourelles de mitrailleuses anti-drones automatisées indigènes. En faisant fonctionner ces systèmes par des volontaires, cela réduit la nécessité de retirer les troupes des lignes de front, affirment les responsables.

« Le projet expérimental lancé par le gouvernement pour impliquer le secteur privé dans le système de défense aérienne est déjà mis en œuvre et donne de premiers résultats », a déclaré lundi matin le ministre ukrainien de la Défense Mykhailo Fedorov sur Telegram. « L’une des sociétés participant au projet a déjà préparé son propre groupe de défense aérienne. À ce jour, plusieurs drones ennemis ont été abattus dans la région de Kharkiv, notamment les modèles Shahed et Zala. »

Fedorov n’a pas identifié l’entreprise, mais a déclaré que 13 autres personnes se préparaient à divers degrés à y participer.

« Pour l’instant, tous les groupes se trouvent à différents stades de préparation », a écrit Fedorov. « Certains accomplissent déjà des tâches de combat, d’autres suivent une formation et les autres terminent leurs préparatifs et renforceront bientôt la défense aérienne du pays. »

Les systèmes de défense aérienne privés « sont intégrés dans un système de gestion unique de l’armée de l’air et fonctionnent déjà en son sein – protégeant des objets et participant à l’interception des Shaheds », a expliqué Fedorov. « Il s’agit d’une solution systémique qui permet d’augmenter rapidement les capacités de défense aérienne sans charge supplémentaire pour les unités de première ligne. »

Fedorov n’a pas précisé quelles armes sont utilisées par les entreprises privées, mais une vidéo qu’il a publiée sur X montrant des engagements réussis montre l’utilisation de tourelles de défense aérienne automatisées Sky Sentinel, équipées d’une mitrailleuse lourde et capables de rotation à 360°. Un responsable contacté par La zone de guerre a déclaré que les intercepteurs Wild Hornet Sting étaient également utilisés.

La défense aérienne privée fonctionne. Premiers drones Shahed & Zala abattus à Kharkiv par une entreprise privée. 13 autres entreprises rejoignent. Intégré au commandement de l’Air Force pour faire évoluer la protection sans alourdir le front. Ouvrir le marché pour construire un ciel résilient et multicouche. pic.twitter.com/GhXuX6a9dS – Mykhaïlo Fedorov (@FedorovMykhailo) 30 mars 2026

La création d’un programme de défense aérienne du secteur privé a été annoncée plus tôt ce mois-ci par la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. Dans un communiqué de presse, elle a expliqué que les entreprises d’infrastructures critiques, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent créer des groupes de défense aérienne.

Ces groupes doivent suivre une formation et une certification par le ministère de la Défense et utiliseront des armes et des munitions temporairement transférées du ministère.

« Il s’agit d’armes qui ne sont pas utilisées actuellement par les unités de combat », a noté Svyrydenko. « En cas d’utilisation de munitions, le réapprovisionnement s’effectuera selon une procédure simplifiée basée sur un acte de dépenses réelles. »

Dans le cadre de l’expansion de la protection spécifique des sites pour les infrastructures critiques, le gouvernement a autorisé la fourniture d’armes supplémentaires pour renforcer leurs capacités de défense aérienne.

Nous introduisons des modifications au projet expérimental lancé en… pic.twitter.com/hlL0MWpcvn – Ioulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) 3 mars 2026

L’Ukraine a développé ces armes et ces programmes parce que le lancement par la Russie de milliers de Shaheds et d’autres drones et missiles a épuisé ses stocks d’intercepteurs haut de gamme comme ceux tirés par le Patriot et d’autres systèmes. Cela n’a pas échappé aux dirigeants des nations actuellement sous le feu des drones et des missiles iraniens.

L’annonce de Fedorov concernant le programme de défense aérienne du secteur privé intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky termine sa tournée au Moyen-Orient. Pendant son séjour, le dirigeant ukrainien a déclaré avoir signé des accords de coopération en matière de défense avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, et avoir eu des discussions avec la Jordanie.

Zelensky n’a pas annoncé de ventes spécifiques de drones commerciaux, « mais a déclaré que les discussions ont porté sur le soutien financier des pays du Golfe qui pourrait aider l’Ukraine à combler un retard dans le financement européen après que la Hongrie a bloqué un programme de prêt de 90 milliards d’euros ». Le New York Times noté. En outre, Zelensky a déclaré aux journalistes qu’il avait également discuté des futurs achats ukrainiens d’énergie au Moyen-Orient, car l’industrie ukrainienne du gaz naturel avait été mise à mal par les frappes russes.

« L’accord comprend une collaboration dans les domaines technologiques, le développement d’investissements communs et l’échange d’expertise dans la lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote », a déclaré le ministère qatari de la Défense dans un communiqué lors de la visite de Zelensky.

Aujourd’hui en Jordanie. La sécurité est la priorité absolue et il est important que tous les partenaires déploient les efforts nécessaires à cet égard. L’Ukraine fait sa part. Des rendez-vous importants à venir. pic.twitter.com/561KtqoglT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 mars 2026

En ce qui concerne les drones intercepteurs comme Sting, l’Ukraine en a suffisamment à revendre si son gouvernement approuve leur fourniture.

L’Ukraine pourrait exporter environ 2 milliards de dollars d’armes au total cette année, à l’exclusion des coentreprises de production avec ses alliés, a suggéré Ihor Fedirko, PDG du Conseil ukrainien de l’industrie de défense, une association de fabricants.

L’Ukraine a produit 40 000 drones intercepteurs en janvier, selon le gouvernement, qui a clairement indiqué que le pays n’exporterait pas les armes dont il a besoin « pour se défendre », comme nous l’avons noté dans un article sur les lois ukrainiennes interdisant les exportations directes d’intercepteurs et d’autres armes.

« Zelensky affirme qu’avec suffisamment de financement, l’Ukraine a la capacité d’augmenter sa production à 2 000 drones intercepteurs par jour et n’en aurait besoin que de 1 000 pour elle-même, ce qui en laisserait beaucoup pour l’exportation. » Reuters noté.

On ne sait pas si le concept de défense aérienne du secteur privé a été abordé lors des négociations de Zelensky au Moyen-Orient. Cependant, les pays de cette région sont confrontés à des menaces similaires à celles de l’Ukraine, avec des infrastructures énergétiques, des centres de données et d’autres installations non militaires qui sont probablement protégées par des défenses aériennes limitées, voire inexistantes.

« Le modèle ukrainien ne me surprend pas », nous a dit le colonel à la retraite David Shank, qui a servi comme commandant de l’école d’artillerie de défense aérienne à Fort Sill, en Oklahoma. « D’autres pays ont des forces de sécurité privées, dont certaines possèdent des capacités portatives (contre-drones). Le Département d’État américain a une sécurité privée qui possède également des capacités (jusqu’à Stinger, me dit-on). »

Le défi, a déclaré Shank, « réside dans la gestion du système, ainsi que dans le commandement et le contrôle de tous les capteurs et tireurs.

Il est possible que les États du Golfe mettent en place un système dans lequel les entreprises fournissent leur propre défense aérienne, mais « cela nécessiterait toujours un strict respect des autorités ».

Néanmoins, Shank voit plusieurs inconvénients, notamment le fratricide, le gaspillage de munitions et le manque d’unité d’effort de la part d’une exécution décentralisée.

Le général à la retraite Joseph Votel, qui commandait le commandement central américain, a soulevé une autre préoccupation.

« Même si ce serait aux nations arabes de décider elles-mêmes si c’est une bonne idée, je pense que cela compliquerait l’intégration avec les partenaires, y compris les États-Unis », nous a-t-il dit.

Quoi qu’il en soit, le programme ukrainien en est à ses balbutiements. Il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’il ne s’impose comme moyen valable de protéger les usines, les centrales de production d’électricité et les raffineries contre les drones russes. Cela pourrait s’avérer plus destructeur qu’utile.

Cependant, compte tenu de l’histoire de l’Ukraine en matière d’innovation sur le champ de bataille, de nombreuses parties chercheront probablement à voir comment tout cela fonctionnera.