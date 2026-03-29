Epic Fury teste déjà un système d’acquisition d’armée plus agile, déclare le général

Le système remanié de l’armée pour acheminer plus rapidement les équipements et les armes au combat a déjà été mis à profit pour soutenir la guerre que les États-Unis mènent contre l’Iran, a déclaré mardi un responsable militaire.

S’exprimant lors du Symposium sur les forces mondiales de l’Association de l’armée américaine à Huntsville, en Alabama, Brig. Le général David Phillips, directeur adjoint des acquisitions de portefeuille pour Maneuver Air, a révélé que l’armée essayait d’innover en temps réel alors que le conflit approche de la fin de son premier mois.

« En repensant aux 30 derniers jours de l’opération Epic Fury, nous avons reçu des demandes immédiates de la part du terrain au cours de la première semaine », a déclaré Phillips. « Ces demandes immédiates sur le terrain ont donné lieu à un document d’exigences auprès de la (Direction des capacités futures de l’armée) et du (Commandement de la transformation et de l’entraînement de l’armée) dans les 48 heures environ, qui ont signé un contrat dans les 72 heures environ. Et je peux dire que nous avons eu des soldats qui se sont entraînés et ont testé les capacités avec lesquelles ils vont se déployer en temps réel au cours des 10 derniers jours. Nous avons donc une industrie pleinement engagée. «

Phillips n’est pas entré dans les détails sur les capacités acquises ou les besoins identifiés dans ce court laps de temps. Le Pentagone a notamment montré sa volonté de déployer de nouvelles technologies dans le combat dès le premier jour, en lançant le système d’attaque de combat sans équipage à faible coût (LUCAS), une version américaine de rétro-ingénierie du drone kamikaze iranien Shahed-136, lors des premiers barrages.

Mardi, l’armée a officiellement annoncé la création d’un « marché des systèmes d’avions sans pilote » en partenariat avec Amazon Web Services et l’Army Enterprise Cloud Management Agency, qui se présente comme un « guichet unique numérique » pour l’achat rapide de drones pour les unités de l’armée et leurs alliés.

Phillips a exhorté les membres de l’industrie de la défense, ainsi que les universitaires et les unités actuellement sur le terrain, à expliquer aux dirigeants ce qui a fonctionné dans la lutte et ce qui doit changer.

« Nous voulons vos engagements. Nous voulons vos commentaires chez PAE Expanded Maneuver Air, et nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Parce que nous savons que nous ne plions pas le métal, nous ne sortons pas vraiment et ne parlons pas autant aux fournisseurs sous-niveaux que vous le faites tous, mais nous avons besoin que ce soit un sport d’équipe », a déclaré Phillips.

Lors d’une table ronde dirigée par Phillips, les chefs de l’armée qui ont travaillé avec l’Ukraine et avec les équipes de combat des brigades mobiles au sein de la 101e Division aéroportée ont fait exactement cela, discutant des besoins et des vulnérabilités avec une rare franchise.

Le colonel Burr Miller, ancien conseiller en innovation du Groupe d’assistance à la sécurité dirigé par l’armée ukrainienne, a averti que les systèmes américains n’étaient parfois pas assez puissants pour soutenir des attaques contre les capacités de position, de navigation et de synchronisation (PNT). Il s’agit de technologies d’aide à la navigation, comme le GPS, qui sont absolument essentielles aux combats modernes.

« L’environnement du PNT est incroyablement corrosif », a déclaré Miller, ajoutant qu’il avait observé de nombreux systèmes américains qui « n’avaient pas survécu au premier contact » avec un adversaire russe. « … Dans le même ordre d’idées, nous ne testons pas un environnement représentatif aux États-Unis ; nulle part nous ne pouvons tester ce qu’est l’environnement représentatif… Ce n’est pas seulement une responsabilité du gouvernement, vendeurs ; c’est votre responsabilité. «

Ce que Miller a trouvé efficace, mais a déclaré qu’il n’avait pas vu beaucoup d’action de l’armée, ce sont les drones à fibre optique, qui étaient largement imperméables aux défenses de guerre électronique et, lorsqu’ils se déplaçaient rapidement vers une cible, étaient difficiles à abattre avec un tir cinétique.

« Les Russes et les Ukrainiens utilisent la masse », a-t-il déclaré. « Nous avons oublié comment lutter contre la masse. »

Un drone russe FPV à fibre optique frappe un char de combat principal M1A1SA Abrams de fabrication américaine et exploité par les forces armées ukrainiennes.

Le char roulait sur une route couverte par un tunnel en filet anti-drone, mais le drone russe a réussi à s’y faufiler et à percuter le véhicule à l’arrière. pic.twitter.com/QsxlJekDdr – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 17 septembre 2025

REGARDER : Lyman, en Ukraine, est entièrement recouverte d’un réseau de câbles à fibres optiques laissés par les opérateurs de drones ukrainiens et russes. pic.twitter.com/Z382SCgVDf – Rapport de conflit (@clashreport) 19 décembre 2025

Les dirigeants de la 101e Airborne ont ajouté des chiffres concrets au tableau. Pour qu’une compagnie puisse attaquer et vaincre un peloton ennemi, elle devait être capable d’abattre 20 drones d’attaque par jour ; en conséquence, une brigade devait être capable d’en éliminer 200, soit 1 000 par semaine, a déclaré le colonel Ryan Bell, commandant de la 3e brigade mobile de combat de la 101e. Pour cette raison, a-t-il ajouté, l’armée commençait à fournir environ 30 drones réutilisables à chaque entreprise s’entraînant au Joint Readiness Training Center de Fort Polk, en Louisiane, leur permettant de simuler la masse dont ils auraient besoin pour être compétitifs dans un combat.

« Nous avons besoin de drones suffisamment performants pour fonctionner, mais pas exquis », a déclaré Bell. « Nous devons les obtenir rapidement. Ils doivent être suffisamment bon marché pour rivaliser avec l’artillerie et réaliser des économies d’échelle. C’est le défi. J’en tire 1 000 par jour. Je regarde ces munitions comme s’il s’agissait de râteliers d’artillerie, et je dois les réapprovisionner comme des râteliers d’artillerie, et c’est un changement dans la façon dont nous les traitons. »

Bell a déclaré que ses unités s’efforçaient également de combiner les effets – par exemple, en utilisant des robots de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au sol connectés à Starlink pour la détection par tous les temps afin de déterminer le meilleur moment pour utiliser les munitions flânantes AeroVironment Switchblade.

Un commandant de compagnie, a-t-il déclaré, pourrait demander à son unité de modifier les drones quadricoptères de reconnaissance Skydio pour exécuter une brèche avant d’envoyer des robots au sol.

« Et il peut également protéger son carabinier, s’il doit modifier le (drone) pour lancer une charge de brèche, une charge de brèche aérienne », a déclaré Bell. « Et puis utiliser deux robots au sol comme mécanisme tertiaire avec 28 livres de C4 pour ouvrir la brèche avant que la première escouade de fusiliers n’entre en contact. »

Le colonel Duke Reim, commandant de la 2e Brigade mobile de combat de la 101e, a également décrit l’innovation en matière de formation en associant les petits drones de reconnaissance à moyenne portée (MRR) de l’armée à des munitions errantes dans le cadre d’opérations visant à réduire le délai entre le repérage d’une cible et la pluie d’acier sur elle.

« Le champ de bataille d’aujourd’hui n’a pas le temps de le faire, et ce que nous faisons maintenant, en associant ces systèmes, accélère le rythme à un rythme que nous n’avons jamais vu auparavant », a-t-il déclaré. « Notre ennemi s’adapte. Ils peuvent se déplacer plus rapidement, ils peuvent se cacher et, Dieu nous en préserve, ils peuvent tirer aussi vite que nous. Nous devons donc être capables de prendre cette initiative et de continuer à la faire évoluer. »