Des installations souterraines renforcées sont désormais recherchées pour la base aérienne d’Al Udeid

Avec ses installations au Moyen-Orient fréquemment ciblées par les missiles et les drones iraniens, le commandement central américain cherche de meilleurs moyens de protéger ses troupes et ses capacités. Cette semaine, le commandement et ses unités subordonnées ont lancé deux appels d’informations auprès d’entreprises capables de concevoir et de fournir des infrastructures renforcées, notamment des installations souterraines, ainsi que des abris. Le besoin d’abris renforcés est quelque chose qui La zone de guerre augmente depuis des années, surtout lorsqu’il s’agit d’avions.

Ces mesures surviennent alors que 13 soldats américains ont été tués, plus de 300 blessés et que des installations et équipements tels que des systèmes radar et des avions ont été détruits et endommagés depuis le lancement d’Epic Fury le 28 février.

Confirmant notre scoop d’il y a quelques semaines – ceux-ci ne me semblent pas pilotables ! @shelbyholliday https://t.co/4nFQWNxorj https://t.co/z7xKBAZHsH -Lara Seligman (@laraseligman) 27 mars 2026

Les attaques ont été si intenses qu’elles ont contraint « de nombreux soldats américains à se réinstaller dans des hôtels et des bureaux dans toute la région ». Le New York Times a rapporté jeudi, citant des militaires et des responsables américains. « Ainsi, désormais, une grande partie de l’armée terrestre mène essentiellement la guerre tout en travaillant à distance, à l’exception des pilotes et des équipages de chasse qui exploitent et entretiennent des avions de guerre et mènent des frappes. »

Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo de l’une de ces attaques iraniennes, contre la base de la marine américaine à Bahreïn.

Des frappes de missiles frappent actuellement des bases américaines à Bahreïn. pic.twitter.com/bGHY28vXz4 – Indice de défense (@Defence_Index) 2 mars 2026

Les transferts de troupes ont incité le puissant président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, à se moquer de l’effort de guerre américain dans un article sur X.

Comment les États-Unis, qui ne peuvent même pas protéger leurs propres soldats dans leurs bases de la région et les laissent planqués dans des hôtels et des parcs, peuvent-ils les protéger sur notre sol ? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) 27 mars 2026

L’une des sources d’abris qui a demandé cette semaine au CENTCOM est un projet à long terme sur sept ans, tandis que l’autre concerne une protection plus immédiate. Ni l’un ni l’autre n’aborde la question de la protection des avions.

Mercredi, l’US Air Forces Central (AFCENT) a lancé un appel à des fournisseurs capables de contribuer à renforcer la protection des forces sur la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient. Comme beaucoup d’autres bases de la région, elle fait l’objet d’attaques fréquentes de la part de l’Iran. L’AFCENT recherche des informations auprès d’entreprises capables de planifier et de concevoir « un bâtiment de centre de combat renforcé, souterrain et sécurisé… et des bâtiments d’opérations d’escadron supportant une variété de cellules et de missions, y compris, mais sans s’y limiter, des bombardiers, des chasseurs et des systèmes d’avions sans pilote pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR). »

Les sources sollicitées, qui pourraient conduire à l’attribution d’un contrat à fournisseur unique, indiquent que le plan pourrait également viser la construction d’installations supplémentaires, notamment des bureaux administratifs, des installations de commandement et de contrôle, des installations de préparation opérationnelle et de survie pour le personnel spécialisé, des ascenseurs et un parking. Cependant, le délai de réalisation de ce projet est long, même s’il est approuvé. Une demande de contrat ne sera publiée qu’en avril 2027, et l’attribution est attendue en janvier 2028.

Le plan d’abri souterrain d’Al Udeid fait partie du Plan directeur stratégique 2040 (SMP2040), « un portefeuille de plus de 170 projets financés par le Qatar d’une valeur de 10 milliards de dollars qui seront réalisés du premier trimestre 2026 jusqu’en 2040 », selon l’AFCENT. « La plupart des projets sont conçus et seront construits par le Qatar, quelques-uns étant conçus et construits par les États-Unis. »

On ne sait pas si le nouveau projet d’abri a été stimulé par les événements actuels, mais une publication AFCENT du 3 février sur SMP2040 ne fait aucune mention de telles structures. Le fait que le plan mettra des années à se concrétiser soulève également la question de savoir pourquoi il n’a pas été dévoilé plus tôt, étant donné qu’Al Udeid est connu depuis longtemps pour être la cible d’attaques iraniennes potentielles. On ne sait pas non plus si le projet de bâtiment du centre de combat à Al Udeid remplacera ou augmentera l’actuel centre d’opérations aériennes combinées (CAOC) qui sert de quartier général de commandement et de contrôle pour les avions américains et alliés opérant à travers le Moyen-Orient. Nous avons contacté l’AFCENT pour obtenir des éclaircissements, mais ils nous ont renvoyés au CENTCOM, qui a refusé de commenter.

Al Udeid, à seulement 175 milles de l’Iran, de l’autre côté du golfe Persique, a déjà été touché par l’Iran, subissant des dommages à un radar et à des bâtiments lors d’Epic Fury et obligeant la relocalisation des troupes. L’année dernière, l’Iran a lancé 10 missiles balistiques sur la base en représailles à l’opération Midnight Hammer contre les installations nucléaires iraniennes. Cet incident a déclenché ce qui était à l’époque la plus grande volée d’intercepteurs Patriot jamais dépensée par les États-Unis pour un seul événement.

Les attaques et les dommages causés à Al Udeid par des missiles iraniens sont visibles ci-dessous.

Cette imagerie satellite est remarquable. Il semble montrer au moins deux points d’impact précis sur un grand bunker utilisé par les forces américaines sur la base aérienne d’Al Udeid au Qatar 🇶🇦, situé à 25°06’45.71″N 51°20’43.17″E.

Curieux de savoir quelles munitions ont été utilisées lors de cette frappe. https://t.co/unbsGZmZUc pic.twitter.com/CItRQjA9gr – Intel Observer égyptien (@EGYOSINT) 13 mars 2026 🇮🇷🇺🇸🇶🇦 Les frappes iraniennes poussent les défenses des Patriots à leurs limites sur la base aérienne d’Al Udeid au Qatar pic.twitter.com/aSybSUU0aM – GUERRE (@warsurv) 1er mars 2026

Dans une demande plus immédiate, CENTCOM recherche des fournisseurs capables de fournir « des systèmes d’abris préfabriqués, transportables et renforcés, conçus pour protéger le personnel contre les menaces d’explosion et de fragmentation », selon une source recherchée lundi. « Toutes les solutions proposées doivent être livrables au terminal de fret aérien d’Aqaba, à l’aéroport international King Hussein d’Aqaba, en Jordanie. »

Contrairement au plan d’Al Udeid, le CENTCOM souhaite un redressement rapide de ces abris, demandant aux fournisseurs de soumettre « trois options de livraison potentielles reflétant des délais estimés de 3 jours, 15 jours et 30 jours ».

« Les réponses doivent inclure une description complète des matériaux utilisés dans la fabrication, y compris la composition, la conception structurelle et toutes les caractéristiques de renforcement », selon l’appel d’offres. « Les fournisseurs doivent également identifier clairement le niveau de protection de chaque bunker proposé, y compris le niveau de menace le plus élevé (par exemple, force de souffle, fragmentation ou impact balistique) auquel le système est conçu pour résister. »

La quantité totale de ces abris est actuellement inconnue et il est demandé aux fournisseurs de fournir des structures de prix « qui reflètent les économies d’échelle disponibles ». Le calendrier de ce projet n’est pas clair. Les réponses sont attendues aujourd’hui, mais aucune date limite d’attribution du contrat n’est indiquée dans l’appel d’offres. Le CENTCOM a refusé notre demande de détails, invoquant des problèmes de sécurité opérationnelle.

« Les fournisseurs sont priés de soumettre trois options de livraison potentielles reflétant des délais estimés de 3 jours, 15 jours et 30 jours. »

« L’examen par le gouvernement américain des priorités en matière de documentation porte d’abord sur le calendrier de livraison, suivi du niveau de protection des systèmes de bunker. »

— 1er ETSG/TKO – Carter Johnston (@__CJohnston__) 23 mars 2026

Comme indiqué plus haut dans cet article, nous nous demandons depuis longtemps pourquoi l’armée américaine n’a pas fait davantage pour protéger ses actifs en construisant des abris renforcés, en particulier pour les avions. Depuis des années, les responsables militaires américains ont souvent mis en doute l’utilité et la rentabilité d’investir davantage dans le renforcement physique des bases et autres installations critiques, notamment les abris destinés à protéger les avions des drones et d’autres menaces.

L’incident le plus récent a eu lieu au début du mois lorsque la base aérienne de Barksdale, en Louisiane, a connu des vagues d’incursions de drones. La base abrite des bombardiers B-52 Stratofortress et des installations de stockage d’armes nucléaires, et constitue un élément clé de la branche aéroportée de la triade nucléaire américaine.

J’ai passé une bonne partie de ma carrière à faire croire aux gens que cela se produisait réellement. Maintenant nous sommes ici. Avec 15 drones, vous pouvez perdre environ 1/4 de la force du B-52 s’il reste inactif au sol. Cela a toujours été le scénario le plus préoccupant. Il est temps de passer au durcissement.… https://t.co/bBgE5taas9 -Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 20 mars 2026

L’une des plus grandes préoccupations que nous avons soulevées au fil des années est le manque d’abris dans l’immense et hautement stratégique base aérienne d’Andersen, sur l’île de Guam. La base, un emplacement clé pour la projection de la puissance américaine dans le Pacifique, sera une cible privilégiée pour les missiles chinois à longue portée en cas de guerre.

Vendredi matin, le lieutenant-général à la retraite David Deptula, aujourd’hui doyen du Mitchell Institute, a partagé nos inquiétudes concernant le manque d’abris et d’autres infrastructures renforcées.

« Cela était absolument nécessaire et j’ai fait valoir ce point lors de la construction d’Al Udeid », nous a déclaré Deptula. « Mais c’est avant tout une question d’argent, sans compter le fait de ne pas renforcer les abris pour avions à Guam.

Deputla a ajouté qu’il avait tenté de faire construire des abris renforcés à Guam lorsqu’il était directeur des opérations aériennes et spatiales des forces aériennes du Pacifique, il y a plus de 20 ans.

« Nous avons été laissés de côté à cause d’autres priorités à l’époque », a-t-il expliqué.

Quant au concept d’infrastructure renforcée à Al Udeid, Deptula a déclaré qu’il n’était pas au courant du plan, « mais il est trop peu, trop tard pour cette guerre ».

La réticence à l’égard des abris renforcés commence peut-être à changer. L’année dernière, le Corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE) a annoncé des mises à jour anti-drones du système de protection modulaire (MPS-OHC). Le MPS-OHC a été développé à l’origine pendant la guerre mondiale contre le terrorisme en réponse aux menaces de tirs indirects telles que les obus d’artillerie, les roquettes et les obus de mortier auxquels les forces américaines étaient confrontées en Afghanistan et en Irak. Les abris modulaires, bien qu’encore renforcés, pourraient constituer un moyen plus temporaire et plus rentable de protéger les avions, d’autres équipements et le personnel des drones.

Pendant ce temps, quelques semaines avant le lancement d’Epic Fury, le Pentagone a publié de nouvelles lignes directrices visant à renforcer les installations civiles et militaires du pays face à la menace croissante des petits drones qui La zone de guerre a longtemps mis en garde. Ces inquiétudes ont été suscitées par des années d’incursions sur des bases et des installations critiques américaines et ont été renforcées par l’attaque en champ proche menée par l’Ukraine en 2025, baptisée Opération Toile d’Araignée, qui a anéanti un grand nombre de bombardiers russes grâce à des rangées de drones dissimulés près des bases aériennes.

Epic Fury, bien sûr, présente une menace différente puisque les bases américaines sont touchées par des missiles balistiques et de gros drones comme les Shahed-136, en plus des drones à vue à la première personne (FPV). Quoi qu’il en soit, ce conflit a une fois de plus mis en évidence la nécessité de trouver de meilleurs moyens de protéger les troupes et les biens américains.