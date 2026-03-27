L’armée réduit les barrières pour accéder à ses principaux champs de test

Le champ d’essai de l’armée, de la taille du Rhode Island, situé dans le haut désert de l’Utah, contrôle depuis longtemps soigneusement les privilèges d’accès et d’entrée. Mais à mesure que le service prend note de l’industrie sur la manière d’innover plus rapidement et d’agir plus efficacement, l’accès au Dugway Proving Ground et à d’autres champs d’essai de l’armée devient plus facile.

« Nous voulons que vous soyez dans nos champs de tir », a déclaré mercredi le major-général Patrick Gaydon, commandant général du Commandement des tests et de l’évaluation de l’armée (ATEC), devant un auditoire militaire et industriel lors du symposium sur les forces mondiales de l’Association de l’armée américaine à Huntsville, en Alabama.

« Les champs de tir sont des trésors nationaux, et nous avons besoin que l’industrie itère dans nos bureaux de programme, qu’elle soit capable d’itérer et d’apprendre comment, sur ces champs de tir, faire des choses que vous ne pouvez pas faire ailleurs.

Pendant des années, a déclaré Gaydon, l’armée a évalué les demandes d’accès aux champs de tir avec une structure de priorité de un à cinq, dans laquelle l’industrie occupait la cinquième place – la priorité la plus basse. Cela a effectivement « bloqué l’industrie hors des champs de tir », a-t-il déclaré, tout comme un processus d’autorisation qui l’obligeait à approuver personnellement les visites.

« J’ai examiné cela pendant mes premiers mois de commandement, mais il y a environ un an, nous avons complètement changé cela », a-t-il déclaré. « L’autorité d’approbation se situe au niveau du testeur ou du commandant – tant que vous avez un lien avec la défense. Si vous avez un constructeur automobile qui souhaite utiliser une piste qui n’a rien à voir avec la défense, je devrai quand même l’approuver. »

En décembre, l’ATEC a annoncé un autre changement qu’elle a présenté comme un effort visant à « combiner vitesse et rigueur » afin de mettre plus rapidement de nouveaux outils entre les mains des soldats. Un processus révisé de libération de sécurité a supprimé toute une série de formalités administratives pour les troupes testant des « systèmes non classés par type », ou des équipements commerciaux et prototypes, sur les champs de tir de l’armée. D’autant plus que le service accélère les tests d’armes de drones et anti-drones, en mettant l’accent sur des solutions commerciales et peu coûteuses, cela est devenu un casse-tête.

Au cours de trois grands événements d’expérimentation de l’armée en Allemagne, à Hawaï et au Texas, les responsables de l’ATEC ont dû émettre près de trois douzaines de formulaires d’autorisation de sécurité pour les systèmes aériens sans pilote, les charges utiles des UAS et les armes anti-UAS, ont indiqué des responsables dans un communiqué.

Le nouveau processus permet des libérations de sécurité de groupe pour les systèmes déjà sur la « liste bleue » des UAS militaires, ainsi qu’une autorité de libération de niveau supérieur pour étendre les autorisations au-delà des unités individuelles demandeuses. Il prolonge également certaines dates d’expiration des versions de sécurité et renonce à l’évaluation des systèmes auparavant jugés à faible risque.

Le colonel Joseph Alexander, commandant du centre d’essais de Redstone de l’armée à Huntsville, a souligné les efforts récents visant à construire une zone d’essai d’UAS comme une extension du « campus d’opérations d’essai d’UAS », ou UTOC, qui a ouvert ses portes des années auparavant.

Le personnel de test, a-t-il déclaré, « est venu l’utiliser et a dit : « Hé, nous avons plus d’espace. Nous devons aller plus vite, car ce sont les tests accélérés, pour être en mesure de fournir des capacités ».

Cette gamme, a-t-il déclaré, vise à répondre aux besoins en matière de tests d’UAS « dans les 48 heures » pour « certaines de ces missions plus petites, peut-être urgentes ».

Comme le service l’a annoncé en février, Redstone abritera également une installation d’essai du futur avion d’assaut à longue portée (FLRAA) avant la mise en service de l’avion à rotors basculants MV-75 de l’armée, qui devrait commencer dès l’année prochaine. Cela comprendra un espace de test de radiofréquence de 59 millions de dollars et une chambre anéchoïque ou sans écho de près de 13 000 pieds carrés pour l’évaluation des instruments de précision.

« Vous devriez pouvoir y installer des systèmes d’armes spécialement conçus pour le FLRAA », a déclaré Alexander.

Tandis que les dirigeants réduisent les obstacles aux tests à distance, l’Armée place de plus en plus d’espoir dans ses environnements d’évaluation constructifs, virtuels et en direct. Gaydon a déclaré que le « autocollant de pare-chocs » d’ATEC est une stratégie visant à réduire les tests en direct de 30 % alors qu’ils accélèrent l’ingénierie numérique et les tests et développements basés sur des modèles.

« Hier, j’étais dans un prototype virtuel FLRAA », a-t-il déclaré à propos des deux simulateurs Bell-Textron, basés en Alabama, livrés à l’armée l’année dernière. « Nous ne pouvons pas vraiment l’utiliser pour tester. Nous pouvons l’utiliser pour préparer les pilotes d’essai à piloter le FLRAA. Mais c’est un autre exemple… qui réduira certainement le nombre de tests en direct si nous réussissons avec l’ingénierie numérique. «