Deux femmes palestiniennes tuées dans une frappe de missile iranien près d’Hébron

18 mars 2026
Deux femmes palestiniennes tuées dans une frappe de missile iranien près d’Hébron

Au moins deux femmes palestiniennes ont été tuées à la suite d’une attaque de missile iranien survenue à Beit Awwa, près de la ville d’Hébron, en Cisjordanie occupée, selon les secours du Croissant-Rouge palestinien.

L’incident s’est produit dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les échanges de frappes entre l’Iran et Israël se multiplient ces dernières semaines. Les équipes de secours ont confirmé la mort des deux victimes sur place, sans fournir dans l’immédiat davantage de détails sur leur identité ou les circonstances exactes de l’impact.

Une escalade régionale préoccupante

Cette attaque s’inscrit dans une séquence de violences plus large impliquant l’Iran et plusieurs zones du Moyen-Orient. Depuis la fin février 2026, les affrontements se sont intensifiés, avec des frappes de missiles et de drones visant différents territoires.

La région d’Hébron avait déjà été touchée par des projectiles ou des débris lors d’attaques précédentes, illustrant l’extension géographique du conflit au-delà des cibles militaires habituelles.

Peu d’informations sur la cible

À ce stade, les autorités n’ont pas précisé si le missile visait une cible spécifique ou s’il s’agit d’un tir ayant dévié ou frappé une zone civile. Aucun bilan complet des éventuels blessés n’a encore été communiqué.

L’événement souligne une nouvelle fois les risques croissants pour les populations civiles dans un conflit qui semble s’étendre et se complexifier, touchant désormais directement des zones densément peuplées de Cisjordanie.

Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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