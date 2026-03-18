Les États-Unis ont utilisé leurs nouveaux bunkers de 5 000 livres pour frapper des sites de missiles anti-navires iraniens : rapports

L’US Air Force serait en train de larguer sa toute nouvelle bombe anti-bunker, la classe GBU-72/B de 5 000 livres, sur des cibles en Iran. Les bombes auraient été utilisées dans la nuit lors de frappes contre des sites iraniens de missiles de croisière anti-navires renforcés le long du détroit hautement stratégique d’Ormuz.

Selon certaines informations, c’est la première fois que des GBU-72/B sont utilisés au combat, mais il n’est pas clair si tel est le cas.

« Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs munitions à pénétration profonde de 5 000 livres sur des sites de missiles iraniens renforcés le long de la côte iranienne, près du détroit d’Ormuz », a écrit hier soir le Commandement central américain (CENTCOM) dans un article sur X, qui n’a pas nommé les munitions en question. « Les missiles de croisière antinavires iraniens présents sur ces sites représentaient un risque pour la navigation internationale dans le détroit. »

Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs munitions à pénétration profonde de 5 000 livres sur des sites de missiles iraniens renforcés le long de la côte iranienne, près du détroit d’Ormuz. Les missiles de croisière antinavires iraniens présents sur ces sites représentaient un risque pour le transport maritime international dans le… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO – Commandement central américain (@CENTCOM) 17 mars 2026

« Un responsable américain confirme qu’il s’agissait du pénétrateur avancé 5K GBU-72 » CNNHaley Britzky a ensuite écrit sur X. Fox Nouvelles a également signalé l’utilisation de GBU-72/B lors des frappes de la nuit dernière.

Israël tue le chef du renseignement iranien, des avions américains larguent de nouvelles bombes anti-bunker de 5 000 livres sur des sites de stockage de missiles antinavires, l’Iran tire 13 missiles balistiques supplémentaires et 27 drones ici aux Émirats arabes unis : pic.twitter.com/eAYu5JMN7A – Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 18 mars 2026

On ne sait pas si le GBU-72/B a déjà été utilisé au combat. En 2024, Actualités CBS a rapporté que l’armée de l’air avait utilisé ces bombes lors de frappes contre une installation souterraine appartenant à des militants houthis soutenus par l’Iran au Yémen, citant des responsables anonymes. Fox Nouvelles a également rapporté aujourd’hui encore que la première utilisation de l’A5K avait eu lieu lors de précédentes frappes contre les Houthis.

Il y a également eu des rapports dans le passé selon lesquels Israël aurait au moins cherché à acquérir des GBU-72/B, mais on ne sait pas si des GBU-72/B ont été livrés à ce pays. On ne sait toujours pas non plus quelles munitions ont été utilisées lors des frappes qui ont laissé la semaine dernière trois trous très larges et précis au sommet d’un site longtemps lié au programme nucléaire iranien. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir frappé cette installation, mais cela ne signifie pas automatiquement que les forces américaines ne l’ont pas fait non plus.

Le GBU-72/B a été développé pour remplacer l’ancien GBU-28/B, entré en service pour la première fois en 1991. Le GBU-28/B est un autre chasseur de bunker de la classe 5 000 livres, et on ne sait pas dans quelle mesure il reste dans l’inventaire américain.

Les avions actuellement autorisés à utiliser le GBU-72/B de manière opérationnelle ne sont pas non plus clairs. En 2021, l’Air Force a annoncé la sortie réussie d’un A5K à partir d’un F-15E Strike Eagle en cours de test. En 2024, des images ont été publiées montrant un bombardier B-1 transportant l’une des bombes sur un pylône externe sous le fuselage avant lors d’un autre test apparent. L’Air Force a également évoqué par le passé la possibilité d’intégrer le GBU-72/B sur le bombardier B-2. Les F-15E, B-1 et B-2 font partie des avions que l’armée américaine utilise pour mener des frappes sur des cibles en Iran.

En ce qui concerne la bombe elle-même, l’A5K combine une ogive pénétrante BLU-138/B avec un kit de queue contenant un système de guidage de système de navigation inertielle (INS) assisté par GPS. Le kit de queue est une variante de celui utilisé sur les bombes à guidage de précision Joint Direct Attack Munition (JDAM) de 2 000 livres. Les marques vues sur les BLU-138/B réels dans les images publiées précédemment par l’Air Force montrent que chaque ogive pèse environ 4 422 livres, dont environ 1 066,8 livres sont une combinaison d’explosifs PBXN-109 et AFX-757. Soit dit en passant, ce sont les deux mêmes types d’explosifs utilisés dans l’ogive BLU-127/B de classe beaucoup plus grande de 30 000 livres pour la bombe anti-bunker GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Marquages ​​sur l’une des ogives BLU-138/B réelles montrées dans cette vidéo de l’année dernière. Notamment :

Explosif : PBXN-109, AFX-757

Poids explosif moyen : 1 066,8 livres

Poids total moyen : 4 422 lb https://t.co/lwRb5TjE8V pic.twitter.com/CwZoOiccab – Guy Plopsky (@GuyPlopsky) 18 septembre 2024

« Avec une capacité de survie améliorée, une létalité accrue, une fusée intelligente et l’utilisation des kits arrière de navigation JDAM mis en service, le GBU-72 a considérablement amélioré les performances, réduisant le nombre d’armes nécessaires pour tuer à un coût AUR (global) inférieur », selon les documents budgétaires de l’Air Force. « L’A5K remplacera le GBU-28. »

Alors que les capacités précises des différentes munitions anti-bunker de l’Air Force sont un secret bien gardé, la bombe originale GBU-28/B aurait eu la capacité de pénétrer à travers plus de 150 pieds de terre et au moins 15 pieds de béton armé. Dans certains cas, plusieurs bunker busters peuvent également être largués successivement sur le même point de visée pour aider à creuser plus profondément jusqu’à la profondeur souhaitée.

De plus, le GBU-72/B, comme le GBU-28/B avant lui, offre une capacité conventionnelle de destruction de bunker qui se situe entre les bombes utilisant des ogives BLU-109/B de classe 2 000 livres et le MOP. On sait déjà que les JDAM GBU-31/B équipés d’ogives BLU-109 sont déjà très activement utilisés dans les frappes contre des cibles en Iran.

Aucune pénurie de busters de bunker JDAM GBU-31 de 2 000 lb à la RAF Fairford. Encore quelques photos d’hier. D’après ce que j’ai vu, beaucoup semblaient être chargés sur ou autour des B-52 – les B1-bs étant positionnés plus loin de mon point de vue. Aucune idée de ce dont les Bones étaient chargés. Tous… pic.twitter.com/AAxlXwUZWc -Chris Partridge (@Chris1603) 18 mars 2026

En gardant tout cela à l’esprit, le GBU-72/B offre à l’armée américaine un moyen de s’attaquer à des cibles profondément enfouies ou autrement durcies en Iran (et partout ailleurs) qui sont hors de portée du BLU-109/B sans avoir à utiliser les GBU-57/B. L’inventaire MOP est considéré comme relativement petit et largement réservé à une utilisation contre des cibles très prioritaires. L’utilisation de GBU-72/B pourrait également contribuer à assurer la destruction d’une cible, et ce, avec un nombre total de munitions inférieur, par rapport à une frappe employant des brise-bunkers de classe 2 000 livres.

Quelles que soient les munitions utilisées, les frappes américaines visant les sites iraniens de missiles de croisière antinavires au bord du détroit d’Ormuz témoignent des efforts déployés actuellement pour rouvrir cette voie navigable essentielle au trafic maritime régulier. Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune preuve claire que l’Iran utilise son arsenal de milliers de missiles de croisière antinavires, qui pourraient transformer le détroit en une zone d’engagement de superarmes. Beaucoup de ces missiles peuvent également être lancés depuis l’arrière de camions difficiles à distinguer des types civils.

Les attaques iraniennes de drones aériens, de missiles et de bateaux sans équipage, ainsi que la menace des mines navales, ont déjà pratiquement paralysé les mouvements à travers le détroit. Un petit nombre de navires commerciaux ont continué à transiter, mais très probablement seulement avec l’approbation du régime de Téhéran. Cela a déjà des impacts négatifs massifs sur les marchés mondiaux de l’énergie, ainsi que sur l’économie globale des États arabes du Golfe.

#L’Iran autorise la sortie du Golfe à certains navires. Mais quelle en est la justification ?

Au moins 5 navires ont transité vers l’extérieur via le #Détroitd’Ormuz au cours des dernières 48 heures, mais ils empruntent un itinéraire inhabituel à l’intérieur des eaux territoriales iraniennes.

Les 5 navires ont transité par le Larak Qeshm… pic.twitter.com/hOmfceYIju – Martin Kelly (@_MartinKelly_) 18 mars 2026

89 navires ont traversé Ormuz du 1er au 15 mars. « Plus d’un cinquième des 89 navires seraient affiliés à l’Iran, tandis que les navires affiliés à la Chine et à la Grèce figurent parmi les autres », a-t-il ajouté. https://t.co/c7DzauV8ya – Shashank Joshi (@shashj) 18 mars 2026

« Je me demande ce qui se passerait si nous « mettions fin à » ce qui reste de l’État terroriste iranien et laissions les pays qui l’utilisent, ce qui n’est pas notre cas, être responsables de ce qu’on appelle le « droit » ? (sic) », a écrit Trump aujourd’hui dans un article sur son site Truth Social. « Cela permettrait à certains de nos « Alliés » non réactifs de se mettre en marche, et rapidement !!! »

Trump : « Je me demande ce qui se passerait si nous « achevions » ce qui reste de l’État terroriste iranien et laissions les pays qui l’utilisent, ce qui n’est pas notre cas, être responsables de ce qu’on appelle le « droit » ? Cela permettrait à certains de nos « alliés » non réactifs de se mettre en marche, et rapidement !!! Président DJT » pic.twitter.com/pwbF1lYELS -Aaron Rupar (@atrupar) 18 mars 2026

Une nouvelle augmentation des frappes contre des cibles iraniennes le long du détroit d’Ormuz, y compris des sites profondément enfouis et durcis qui pourraient nécessiter l’utilisation de GBU-72/B, pourrait désormais se profiler à l’horizon.