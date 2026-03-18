Les dragueurs de mines de la marine américaine stationnés au Moyen-Orient sont désormais à Singapour

Dans le prolongement de notre récent article sur une paire de navires de l’US Navy Indépendance Navires de combat de classe Littoral (LCS) configurés pour le déminage apparaissant dans le Pacifique, ces navires se sont désormais déplacés plus à l’est de la Malaisie vers Singapour. USS Tulsa et USS Santa Barbara restent à des milliers de kilomètres de leur principale zone d’opérations assignée au Moyen-Orient, où le conflit avec l’Iran se poursuit. Le très stratégique détroit d’Ormuz reste notamment fermé au commerce maritime normal en raison des attaques iraniennes. Bien que le régime de Téhéran ne semble pas encore avoir utilisé de mines navales dans une large mesure dans le détroit, cela reste une menace majeure qui sera prise en compte dans tout projet de réouverture de cette voie navigable critique.

Quant à savoir pourquoi la Marine a envoyé deux de ses trois chasseurs de mines au Moyen-Orient, non seulement hors de la ligne de mire, mais littéralement à travers le monde, à un moment où les États-Unis et leurs alliés pourraient être confrontés à l’exploitation minière de l’une des voies navigables les plus critiques du monde, reste un mystère.

Les observateurs locaux avaient déjà aperçu les deux LCS arrivant à Singapour plus tôt dans la journée. Les autorités malaisiennes avaient précédemment confirmé que les LCS avaient quitté le port de Penang dans ce pays le 16 mars. Singapour est une cité-État située à environ 370 milles au sud-est de Penang.

Navires de combat côtiers de la variante Independence USS Santa Barbara (LCS 32) et USS Tulsa (LCS 16) arrivant à Singapour – 18 mars 2026 SRC : INST-yplanesonly pic.twitter.com/SahGsKy6yW – WarshipCam (@WarshipCam) 18 mars 2026

USS Tulsa (LCS 16) Navire de combat littoral variante Independence entrant à Singapour – y rejoignant l’USS Santa Barbara – 18 mars 2026 SRC : FB – Photographie d’aviation militaire Singapour pic.twitter.com/dElkABOeyD – WarshipCam (@WarshipCam) 18 mars 2026

« Tulsa et Santa Barbara effectuent de brèves escales logistiques en Malaisie. Les forces américaines font régulièrement escale en Malaisie dans le cadre de nos opérations, ce qui reflète la coopération militaire étroite et durable entre les États-Unis et la Malaisie.

« Ces escales permettent des arrangements logistiques tels que des réapprovisionnements », a déclaré séparément le ministre malaisien de la Défense, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. Nouveaux temps du détroit journal hier. « Tout navire militaire étranger doit soumettre une demande via son pays à la Marine royale malaisienne, qui la transmet au ministère des Affaires étrangères pour approbation. »

15 mars – Deux navires de combat littoral (LCS) de la marine américaine affectés à des missions de lutte contre les mines (MSM) dans le golfe Persique sont actuellement amarrés à Butterworth en Malaisie.

Butterworth, Penang

15 mars 2026

SC – Sherwyndkessier https://t.co/FZN6qH1aSA pic.twitter.com/2kRnHiSeVk -Justine (@polietzz) 15 mars 2026

Quand Tulsa et Santa Barbara quitter le Moyen-Orient, pour commencer, n’est pas clair. Il n’existe aucune preuve que des navires de guerre américains aient été au port de Bahreïn depuis au moins le 23 février, cinq jours avant le début des frappes conjointes américaines et israéliennes contre l’Iran. Manama a été presque immédiatement soumise à des attaques de représailles, démontrant clairement que l’envoi de navires américains ailleurs était, d’une manière générale, une mesure de sécurité prudente.

Combien de temps Tulsa et Santa Barbara resteront à Singapour, et il reste à voir où ils pourraient se rendre ensuite. Comme l’indique le communiqué de NAVCENT, la base navale de Changi à Singapour est une plaque tournante pour les LCS déployés à l’avant dans la région Indo-Pacifique. Les navires de guerre américains, en général, y font régulièrement escale, y compris pour des raisons de maintenance.

Soit dit en passant, les données de suivi des navires en ligne indiquent que le Amérique navire d’assaut amphibie de classe USS Tripoli et le Saint-Antoine navire de guerre amphibie de classe USS La Nouvelle-Orléans naviguent également désormais dans la même zone générale. Le Groupe amphibie de Tripoli (ARG) serait en route vers le Moyen-Orient, chargé de Marines, comme vous pouvez en savoir plus ici.

⛴️🇺🇸|🇮🇩🇲🇾🇸🇬 L’USS Tripoli (LHA-7) et l’USS New Orleans (LPD-18) ont été détectés à l’approche du détroit de Singapour.

De plus, deux navires de combat littoraux USS Tulsa (LCS-16) et USS Santa Barbara (LCS-32) ont été détectés dans le détroit de Malacca après avoir quitté Bahreïn. pic.twitter.com/RSQlViD4qC -RANOSINT (@Ranosint) 17 mars 2026

Peu importe où ils pourraient se diriger ensuite, Tulsa et Santa Barbara se sont désormais encore plus éloignés de leur station assignée au Moyen-Orient. Cela signifie qu’au moins deux des trois navires de lutte contre les mines censés être déployés vers l’avant dans cette région se trouvent actuellement dans une partie du monde totalement différente. On ne sait pas si d’autres LCS ou d’autres navires configurés pour la mission de lutte contre les mines ont été déployés plus près du Moyen-Orient ou sont maintenant en route. Il n’y a que quatre autres Vengeur des navires de cette classe toujours en service dans la Marine, qui se trouvent tous au Japon et dont la mise hors service est prévue dans les années à venir.

D’une manière générale, le Indépendance La classe LCS est un navire bien plus avancé, dans l’ensemble, que le Vengeur chasseur de mines de classe. Lorsqu’ils sont correctement équipés, les LCS offrent également de nouvelles capacités de lutte contre les mines à distance, notamment des drones de déminage sans équipage et des systèmes héliportés. Il convient de noter que la Marine avait initialement prévu les deux Indépendance et Liberté les LCS de classe doivent être facilement configurés et reconfigurés pour différents besoins opérationnels à l’aide d’un éventail de différents packages de mission, ou « modules ». Le service déploie désormais les LCS dans des configurations statiques.

Néanmoins, des questions continuent d’être soulevées quant à savoir si les LCS équipés pour le rôle de lutte contre les mines sont des remplacements adéquats pour les navires spécialement construits pour cet ensemble de missions, comme vous pouvez le lire beaucoup plus en détail dans nos précédents rapports. Les opérations de déminage sont des opérations complexes et lentes qui comportent des risques importants, même dans des conditions optimales et dans des environnements inoffensifs.

Comme indiqué précédemment, les mines navales iraniennes n’ont pas encore fait leur apparition dans le conflit actuel. Les responsables américains ont largement minimisé la menace des mines, en particulier par rapport aux attaques actives et continues que l’Iran lance contre des navires commerciaux dans et autour du détroit d’Ormuz à l’aide de drones, de missiles et de bateaux sans équipage.

Cela étant dit, « nous défendons tous ces pays et ensuite, ‘avez-vous des dragueurs de mines ?’ Et ils disent : « Eh bien, serait-il possible pour nous de ne pas nous impliquer ? » », a déclaré le président américain Donald Trump plus tôt cette semaine en réponse à une question d’un journaliste sur le conflit actuel avec l’Iran. Cela suggère que les responsables américains avaient au moins interrogé leurs alliés et partenaires sur la possibilité de fournir des capacités navales supplémentaires de lutte contre les mines dans la région. Si tel est le cas, cela est quelque peu déroutant, dans la mesure où la Marine avait envoyé les deux LCS dans un autre hémisphère.

Atout:

Nous avons 45 000 soldats au Japon, 45 000 en Corée du Sud et 50 000 en Allemagne.

Nous défendons tous ces pays, et ensuite : « Avez-vous des dragueurs de mines ?

Ils disent : « Eh bien, serait-il possible pour nous de ne pas nous impliquer ? pic.twitter.com/zAYdZFfdIQ – Rapport de conflit (@clashreport) 16 mars 2026

Trump avait déjà publiquement lancé un appel à l’aide, en général, pour rouvrir le détroit d’Ormuz, mais avait été catégoriquement rejeté par un certain nombre de pays. Le Président a ensuite déclaré hier qu’aucune aide n’était plus nécessaire.

« Je me demande ce qui se passerait si nous « mettions fin à » ce qui reste de l’État terroriste iranien et laissions les pays qui l’utilisent, ce qui n’est pas notre cas, être responsables de ce qu’on appelle le « droit » ? (sic) », a ensuite écrit Trump un peu plus tôt dans la journée dans un article sur son site Truth Social. « Cela permettrait à certains de nos « Alliés » non réactifs de se mettre en marche, et rapidement !!! »

Trump : « Je me demande ce qui se passerait si nous « achevions » ce qui reste de l’État terroriste iranien et laissions les pays qui l’utilisent, ce qui n’est pas notre cas, être responsables de ce qu’on appelle le « droit » ? Cela permettrait à certains de nos « alliés » non réactifs de se mettre en marche, et rapidement !!! Président DJT » pic.twitter.com/pwbF1lYELS -Aaron Rupar (@atrupar) 18 mars 2026

Le fait que l’USS Tulsa et USS Santa Barbara Le fait que les États-Unis se soient éloignés encore plus du Moyen-Orient ne fait que souligner la question de savoir quelle pourrait être la ligne de pensée actuelle du gouvernement américain quant à la manière de relancer le commerce maritime dans et hors du golfe Persique.