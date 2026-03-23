La Marine jongle avec ses plans de porte-avions pour rester à flot (mis à jour)

Une tempête parfaite impliquant trois porte-avions de la marine américaine met en évidence la pression exercée sur la flotte dans un contexte de guerre en cours au Moyen-Orient et de tensions en Asie. L’un des porte-avions a été endommagé par un incendie, un autre vient de voir sa durée de vie prolongée pour la deuxième fois, tandis qu’un troisième a vu sa livraison repoussée jusqu’en 2027. Bien qu’un responsable de la Marine ait déclaré La zone de guerre il n’y a aucun lien entre l’incendie et la prolongation de la durée de vie, mais pris ensemble, ces événements montrent à quel point il est difficile de construire, d’exploiter et d’entretenir les énormes et coûteux navires de guerre nucléaires, en particulier lorsque leurs déploiements ou leur durée de vie sont repoussés au-delà des délais prévus.

Le 12 mars, un incendie se déclare dans la buanderie de l’USS Gerald R. Ford alors qu’il était en route au Moyen-Orient, blessant deux marins. Bien que les autorités aient initialement déclaré que les dégâts étaient mineurs, le navire se dirige maintenant vers la baie de Souda en Crète pour des réparations, selon USNIle sortant de la guerre contre l’Iran. Le lundi, Le New York Times a rapporté que l’incendie avait mis plus de 30 heures à s’éteindre et avait laissé plus de 600 marins « couchés sur le sol et sur les tables ».

On ne sait pas combien de temps le GuéLes réparations prendront, mais il ne reste qu’un seul transporteur, l’USS Abraham Lincolnen poste alors que la guerre entre dans son 18ème jour sans fin immédiate en vue.

L’incendie était le dernier des GuéLes malheurs de ce qui est devenu un déploiement de 10 mois qui a été prolongé à deux reprises et qui établirait un record de l’après-guerre du Vietnam à la mi-avril à moins qu’il ne soit envoyé hors du théâtre. Le précédent record, à 294 jours, avait été établi par l’USS Abraham Lincoln en 2020. Cependant, un responsable militaire a déclaré au Fois que le Pentagone reconnaît que le Gué atteint les limites de sa durée de déploiement. Il a ajouté que l’USS George HW Bush se prépare à se déployer au Moyen-Orient et relèvera probablement le Gué. CENTCOM a refusé de commenter lorsque nous avons demandé des détails supplémentaires.

Comme nous l’avons signalé précédemment, le Gué a connu des problèmes d’égouts avant de se déployer au Moyen-Orient depuis les Caraïbes, où elle a joué un rôle important dans la capture du dictateur vénézuélien Nicolas Maduro. Même avant cela, l’amiral Daryl Caudle, chef des opérations navales, était si préoccupé en janvier par l’état du navire et de son équipage et par les réparations prévues qui lui manqueraient qu’il a déclaré qu’il « repousserait » toute commande visant à prolonger son déploiement.

Les déploiements typiques d’un transporteur durent environ six à huit mois, une période conçue pour garantir que les navires peuvent rester prêts et que les équipages ne s’épuisent pas. Lorsque cela ne se produit pas, cela crée une série de problèmes en cascade qui affectent non seulement les navires et les équipages, mais aussi les installations qui ont programmé des réparations et ont aligné des travailleurs pour les réaliser.

L’USS Dwight D. Eisenhower, le dernier transporteur à effectuer un déploiement prolongé, a vu sa maintenance planifiée prolongée de six mois et ce en raison de la pression supplémentaire liée à l’éloignement de son port d’attache pendant si longtemps. Le budget de la Marine pour l’exercice 2026 montre que les travaux sur le navire étaient censés être terminés en juillet dernier, mais ils sont toujours inachevés. Le manque de disponibilité se répercute sur le reste de la flotte. Cela limite à son tour les options dont disposent les commandants lors de la planification ou de la préparation aux situations d’urgence et perturbe le plan global de disponibilité des transporteurs.

Le Gué Cela allait déjà nécessiter une longue rénovation avant l’incendie, maintenant cela pourrait être prolongé beaucoup plus longtemps. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur les problèmes créés par la maintenance différée des opérateurs via des déploiements étendus dans notre analyse approfondie du problème ici.

Selon les documents budgétaires de la Marine pour l’exercice 26, la maintenance post-déploiement de l’USS Dwight D. Eisenhower (disponibilité supplémentaire prévue) a commencé le 27/01/25 et devrait se terminer le 27/07/25.

Cette date a reculé de 6 mois, et ça continue.

h/t : @ianellisjoneshttps://t.co/sE08kee6oI https://t.co/SvCxAKbaPg pic.twitter.com/jrGSSkAEow – LaFrogIntel (@TheIntelFrog) 13 février 2026

Pendant ce temps, l’avion USS Nimitzle plus ancien porte-avions opérationnel de la Marine, a vu sa durée de vie prolongée pour la deuxième fois.

« USS NimitzLa durée de vie du navire (CVN 68) a depuis été prolongée jusqu’en mars 2027″, a indiqué la Marine dans un communiqué. « En conséquence, l’US Navy prévoit de désactiver le navire en 2027. »

Le 13 mars, la Marine a signé un contrat de 95,7 millions de dollars avec Huntington Ingalls Inc. « pour une planification préalable et un approvisionnement en matériel à long terme afin de préparer et de préparer la réalisation de l’inactivation et du ravitaillement de l’USS. Nimitz (CVN68). Les travaux seront effectués à Newport News, en Virginie, et devraient être achevés d’ici mars 2027. »

La nouvelle de l’extension a été annoncée après que le porte-avions a quitté la base navale de Kitsap à Bremerton, dans l’État de Washington, le 7 mars, pour se diriger vers la base navale de Norfolk, en Virginie, dans le cadre d’un changement de port d’attache prévu avant la mise hors service, selon Briser la défensele premier à signaler le changement dans le de Nimitz plans. Le Nimitz devait initialement être mis hors service en avril 2025, mais cela a été prolongé jusqu’en mai 2026.

On ne sait pas si le Nimitz se déploiera avant d’être définitivement inactivé, mais il ne se voit plus attribuer d’aile aérienne.

Cependant, la décision de maintenir le navire en service jusqu’en 2027 coïncide avec la livraison du futur USS John F. Kennedy, la deuxième Gué transporteur de classe, étant repoussé jusque-là.

Le Kennedy « La date de livraison a été décalée de juillet 2025 à mars 2027 (acceptation préliminaire à déterminer) pour soutenir l’achèvement de la certification Advanced Arresting Gear (AAG) et la poursuite des armes avancées », nous a déclaré un responsable de la Marine en décembre.

La loi fédérale oblige la Marine à conserver au moins 11 porte-avions dans sa flotte. Nous avons demandé à la Marine s’il y avait un lien entre Nimitz la prolongation et le Kennedyretard de livraison et mettra à jour cette histoire avec toute information pertinente fournie.

La Marine a annoncé que le Kennedy a terminé les essais en mer du constructeur (BST) à Newport News Shipbuilding (NNS), une division de HII, à Newport News, en Virginie, le 4 février. Les BST offrent la possibilité de tester les systèmes et les composants du navire en mer pour la première fois et d’effectuer les ajustements nécessaires avant d’effectuer des tests supplémentaires en cours.

L’état actuel du Gué, Nimitz et Kennedy montre la nature jenga d’essayer de répondre aux besoins des commandants tout en préservant l’état des navires et des équipages et en respectant la loi fédérale. Bien entendu, tout cela est en évolution. Étant donné que l’Amérique est engagée dans une nouvelle guerre à l’avenir incertain, les projets de la Marine concernant sa flotte de porte-avions pourraient subir d’autres ondes de choc.

Mise à jour : 18 h 40 HNE le 18 mars –

Cet après-midi, la Marine a fourni des réponses aux questions que nous avons posées sur la situation du transporteur :

1) Pourquoi le Nimitz étendu?

Nimitz a été prolongé pour maximiser la durée de vie du porte-avions et permettre au navire de continuer à contribuer à l’état de préparation de la Marine grâce à des exercices de soutien en cours et à des qualifications de vol du porte-avions après son arrivée à Norfolk, en Virginie.

2) Quand l’extension a-t-elle été annoncée et quand sa désactivation était-elle initialement prévue ?

Cette prolongation a été annoncée le vendredi 13 mars 2026. La demande de budget pour l’exercice 2024 a été prolongée Nimitzde 13 mois, d’avril 2025 à mai 2026. Une prolongation de la durée de vie a été récemment approuvée pour la prolonger jusqu’en mars 2027.

3) Le navire sera-t-il déployé ? Si non, que fera-t-il ?

Nimitz est actuellement en cours pour soutenir le déploiement du Southern Seas 2026 du Commandement Sud des forces navales américaines et de la 4e flotte américaine. Après la conclusion de Southern Seas, et conformément aux 50 ans d’héritage du navire en tant que pionnier de l’aviation navale, Nimitz et son équipage passera la dernière année de la durée de vie du navire à soutenir les qualifications des nouveaux pilotes et équipages aériens. Jusqu’à son dernier jour de service, Nimitz restera pertinent pour notre marine et l’état de préparation de notre pays.

4) De plus, le Nimitz prolongé parce que le Kennedy est en retard ?

J.Ohn F. KennedyLa date de livraison reste inchangée par rapport à la date précédemment annoncée de mars 2027.