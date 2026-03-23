Le F-22 Raptor « 2.0 » repéré en cours d’essais en vol

Nous obtenons des vues toujours meilleures des nouveaux réservoirs de carburant externes furtifs et des modules de capteurs infrarouges sous les ailes du F-22 Raptor. Nous avons également maintenant notre meilleur aperçu à ce jour du nouveau missile de croisière à arme nucléaire AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) de l’US Air Force, repéré sous l’aile d’un bombardier B-52H. Ces deux développements reflètent une augmentation plus importante des activités d’essais en vol de l’Air Force ces derniers temps, y compris l’observation d’un B-21 effectuant des essais en vol air-air pour la première fois au début du mois. Tout cela intervient alors que le service poursuit ses projets visant à déployer une multitude de capacités de nouvelle génération dans les années à venir.

Le week-end dernier, le photographe d’aviation Jarod Hamilton a partagé de nouvelles photos du F-22 avec les réservoirs de carburant et les capteurs furtifs sous les ailes, ainsi que du B-52 transportant les LRSO, prises alors qu’ils survolaient le désert de Mojave. Il s’agit d’une zone où les essais en vol depuis la base aérienne d’Edwards en Californie ont lieu fréquemment.

L’avion a été vu à des moments différents en liaison avec le ravitailleur NKC-135 basé à Edward Air Force Base, qui fournit un soutien dédié au ravitaillement en vol à la communauté des essais en vol. Hamilton a même réussi à prendre une photo des trois avions volant ensemble.

« Il n’y a qu’à Edwards qu’on peut trouver une formation comme celle-ci » pic.twitter.com/cc2X09yXJJ – jmh.creates (@JarodMHamilton) 21 mars 2026

Mises à niveau critiques du F-22

En ce qui concerne les nouveaux magasins sous les ailes du F-22, ce sont des capacités qui sont en développement depuis des années maintenant. Cependant, ce n’est que récemment que l’armée de l’air et le maître d’œuvre Lockheed Martin ont commencé à en parler ouvertement. Les chars et les nacelles font partie d’un plan de mise à niveau plus vaste de la flotte de F-22 de l’Air Force, que Lockheed appelle désormais « Raptor 2.0 ». Le package complet comprend également un nouveau système de défense infrarouge (IRDS) intégré à l’avion lui-même, ainsi qu’un radar amélioré, une guerre électronique et d’autres capacités sur lesquelles vous pouvez en savoir plus ici.

Les plus évidents sur le modèle sont les nouveaux réservoirs de carburant furtifs, un ajout essentiel pour garantir que le F-22 soit capable de mieux couvrir les vastes distances qui seraient impliquées dans un potentiel futur conflit dans l’Indo-Pacifique. Dans le passé, la portée notoirement courte du Raptor a été atténuée par l’utilisation de réservoirs non furtifs de 600 gallons, mais ceux-ci ne constituent pas une option réaliste face à des défenses aériennes hostiles plus performantes. Ils conviennent cependant régulièrement aux Raptors en alerte en Alaska, qui ont besoin de chars latéraux pour leurs missions d’interception qui peuvent couvrir de vastes distances sur de longues périodes.

De plus, comme nous l’avons également écrit précédemment :

Bien qu’ils soient également furtifs, l’ajout des pods IRST aura néanmoins également des implications en matière de signature radar pour le F-22. Cependant, le compromis est considéré comme acceptable, preuve supplémentaire de l’importance cruciale de cette fonctionnalité dans le combat aérien. Un capteur IRST est notamment utile pour détecter des cibles furtives, ce qui devient également de plus en plus pertinent dans la région du Pacifique. Il existe également la possibilité pour les Raptors équipés de l’IRST de partager les données de leurs capteurs avec des F-22 « propres », améliorant ainsi leur connaissance de la situation. Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’IRST apporte aux capacités globales du F-22 ici. À ce stade, nous ne savons pas quel capteur spécifique est utilisé dans les pods ; Lockheed Martin appelle ce magasin Advanced Sensor Pod.

À partir de 2024, l’Air Force espérait commencer ce mois-ci les livraisons de réservoirs de carburant externes furtifs aux escadrons de F-22. Cependant, dans sa demande de budget annuel de l’année dernière, le service a déclaré qu’il « comblait les écarts techniques dans le cadre du contrat EMD (phase de développement d’ingénierie et de fabrication) pour intégrer (un) correctif avant la livraison du RAA (actif disponible requis) », mais n’a pas donné de détails. À l’époque, l’Air Force avait déclaré qu’elle prévoyait de commencer les tests opérationnels des chars au quatrième trimestre de l’exercice 2025, qui s’est terminé le 30 septembre de l’année dernière.

Les documents budgétaires les plus récents de l’Air Force indiquent également que les « tests de qualification » des modules de capteurs infrarouges devraient se dérouler jusqu’au troisième trimestre de l’exercice 2026, qui se termine le 30 juin de cette année.

On ne sait pas exactement quand les réservoirs de carburant externes ou les modules de capteurs infrarouges sont actuellement configurés pour entrer en service opérationnel.

Un nouvel ajout à l’arsenal nucléaire américain

Les essais en vol du missile de croisière à longue portée (LRSO) AGM-181A sont également en cours depuis des années, mais seuls des détails limités sur sa conception ont été révélés jusqu’à présent. L’Air Force n’a publié le premier rendu officiel de l’arme, qui devrait remplacer le missile de croisière à lancement aérien AGM-86B (ALCM) existant, qu’en juin dernier. Quatre mois plus tard, un B-52 a été repéré transportant pour la première fois deux prototypes ou articles de test sous son aile. L’un d’eux était peint en gris foncé uni, tandis que l’autre avait également des marques gris clair, noires et orange peintes sur le côté. Les nouvelles photos de Jarod Hamilton montrent le même mélange de prototypes/articles de test, mais il n’est pas clair s’il s’agit exactement des mêmes que ceux vus lors du test en vol de l’année dernière.

Plus particulièrement dans ce premier rendu non classifié, le LRSO présente une queue inversée très similaire au missile de croisière furtif à lancement aérien AGM-158 JASSM à armement conventionnel. L’AGM-129 présentait une disposition similaire, mais avec une queue verticale de forme différente. Le missile semble avoir une section transversale de fuselage trapézoïdale avec un nez en forme de coin. La conception des ailes est également similaire à celle du JASSM. Nous ne voyons aucune entrée d’air dans le rendu du concept, ce qui pourrait être dû à des raisons de sécurité, étant donné que la conception de l’entrée est souvent une caractéristique étroitement surveillée sur les machines volantes furtives, ou qu’elle pourrait être située sur le dessus du missile. Nous ne pouvons pas non plus dire avec certitude à quel point ce rendu officiel est précis par rapport à la conception réelle, mais il va de soi que certaines fonctionnalités seront omises ou même trompeuses pour une première version publique.

Les images dont nous disposons maintenant montrent que le rendu était relativement fidèle au design réel. Nous avons également un bon aperçu de l’apparence des ailes principales du missile dans leur configuration repliée avant leur lancement, comme on peut le voir dans le gros plan ci-dessous.

On sait également que l’AGM-181 embarquera une ogive thermonucléaire W80-4. Ces ogives sont créées dans le cadre de ce qui est décrit comme un programme de prolongation de la vie (LEP) qui implique la remise à neuf et la modernisation des anciens W80-1. Les AGM-86B existants sont armés de W80-1, qui sont des types dits à rendement variable qui auraient deux réglages, soit cinq kilotonnes, soit 150 kilotonnes.

Sinon, « le LEP W80-4… améliorera la sûreté, la sécurité et la fiabilité », a déclaré la National Nuclear Security Administration (NNSA) du ministère de l’Énergie dans un communiqué de presse en 2023. « Les principales exigences de conception du W80-4 incluent l’utilisation de la conception insensible existante des explosifs puissants, l’incorporation de composants et de dispositifs de sécurité modernes, l’utilisation intensive de la technologie de composants non nucléaires développée pour d’autres LEP et l’ingénierie parallèle avec l’USAF sur l’interface ogive-missile.

L’Air Force a déclaré précédemment qu’elle espérait que l’AGM-181 atteindrait sa capacité opérationnelle initiale en 2030. Cependant, depuis 2024, le calendrier prévu pour l’entrée en service du missile a été classé comme « information contrôlée non classifiée » et n’a pas été rendu public. Le service a également déclaré qu’il envisageait de démarrer la production de missiles à faible cadence au cours de l’exercice 2027 avant une décision de production à pleine cadence au cours de l’exercice 2029. Actuellement, les plates-formes de lancement prévues pour l’AGM-181 sont les bombardiers B-52H et B-21 Raider.

Comme indiqué, les nouvelles images de vol d’essai des F-22 et B-52 soulignent une augmentation plus importante de ces activités, à mesure que l’Armée de l’Air progresse avec plusieurs avions avancés et d’autres efforts de développement de capacités. Le service, dans son ensemble, devrait recevoir une multitude de plates-formes et de munitions de nouvelle génération, ainsi que d’autres systèmes, au cours des 15 à 20 prochaines années. Cela inclut notamment le B-21, le chasseur F-47 de sixième génération et plusieurs types de drones Collaborative Combat Aircraft (CCA). Ces évolutions s’accompagnent également de nouvelles tactiques, techniques et procédures.

Nous pouvons nous attendre à voir davantage de F-22 dans sa configuration « Raptor 2.0 » et d’AGM-181, entre autres, à mesure que les essais en vol de diverses nouvelles capacités se développent.

Un merci spécial à Jarod Hamilton pour avoir partagé ces photos avec nous.