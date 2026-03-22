Un F-35 de l’USAF effectue un atterrissage d’urgence après avoir été touché par des tirs iraniens

« L’avion a atterri en toute sécurité et le pilote est dans un état stable », a ajouté Hawkins. « Cet incident fait l’objet d’une enquête. »

L’US Air Force a déployé des F-35A à partir de plusieurs unités dans le cadre de l’opération Epic Fury, tandis que des versions F-35C capables de transporter le Corps des Marines des États-Unis opèrent à partir du super porte-avions USS. Abraham Lincoln. Hawkins nous a confirmé qu’un avion de l’US Air Force était impliqué.

Opération Epic Fury : Les 10 premiers jours (version IEJ) pic.twitter.com/5EHrNWEHFo – Ian Ellis (@ianellisjones) 10 mars 2026

L’armée de l’air israélienne exploite également une version de l’avion, le F-35I Adir, qui a également été utilisé dans les combats contre l’Iran.

Selon un rapport de CNNqui cite deux sources anonymes proches du dossier, on pense que le F-35 pourrait avoir été touché par des tirs iraniens.

Il y a eu des rapports selon lesquels le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a publié la vidéo ci-dessous, qui prétend montrer le F-35 frappé au-dessus de l’Iran, vu à travers un système infrarouge prospectif (FLIR), mais cela ne peut pas être vérifié de manière indépendante.

Le CGRI iranien a publié une séquence montrant un avion F-35 américain frappé au-dessus de l’Iran.

Notez que nous ne pouvons pas confirmer de manière indépendante l’authenticité des images. pic.twitter.com/9N0ePd2LLf – Rapport de conflit (@clashreport) 19 mars 2026

À notre connaissance, il n’y a eu aucun incident confirmé de frappe d’avions américains par les défenses aériennes iraniennes depuis le début du conflit à la fin du mois dernier. Trois F-15E Strike Eagle de l’US Air Force ont été perdus, mais ils sont tombés sous les tirs amis koweïtiens lors d’un incident qui reste déroutant. Dans le même temps, une sorte d’incident de tir ami ne peut pas non plus être exclu à cette occasion.

Pendant ce temps, un KC-135 Stratotanker de l’US Air Force qui participait à Epic Fury s’est écrasé en Irak, pour des raisons qui restent floues.

Comme nous l’avons évoqué dans notre précédent reportage, le ciel du Moyen-Orient est loin d’être totalement sûr pour les opérations aériennes américaines et israéliennes.

Un chasseur de l’armée de l’air israélienne a été « presque abattu » au-dessus de l’Iran, au début du conflit. Le temps d’Israël » a rapporté, citant les Forces de défense israéliennes (FDI).

Selon l’armée israélienne, une tentative a été faite pour abattre l’avion, et il était « sur le point d’être touché ».

L’armée israélienne affirme en outre que la tentative d’abattage « a échoué en raison de la vigilance et du professionnalisme du pilote », affirme l’armée, ajoutant que la sortie « s’est déroulée avec succès ».

Malgré toutes les missions de suppression de défense qui ont été effectuées, l’Iran possède toujours des systèmes de défense aérienne mobiles sur route ainsi que des types plus exotiques qui peuvent apparaître pratiquement n’importe où et ne donnent que très peu de temps aux équipages aériens pour réagir. Ces systèmes peuvent être facilement dissimulés et resteront une menace sur le champ de bataille longtemps après la destruction des défenses aériennes statiques. Au-delà de cela, il existe des systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS) qui, bien que moins menaçants en termes de performances et d’enveloppes d’engagement, sont impossibles à retirer entièrement de l’espace de combat.

La réalité est que, même pour le F-35, il existe des risques, d’autant plus que la campagne aérienne s’oriente davantage vers des attaques directes, rapprochant les avions des menaces potentielles. Alors que les États-Unis ont revendiqué suprématie aérienne sur l’Iran, elle ne la possède certainement pas encore sur l’ensemble du pays.

Les déclarations de supériorité aérienne sont relatives. L’Iran dispose de défenses aériennes mobiles routières qui peuvent se cacher et surgir de nulle part. Ils ont aussi des trucs exotiques comme des SAM qui flânent. Déplacer des combattants pour des attaques directes ne signifie pas qu’ils peuvent opérer librement sans menace, surtout dans certains… -Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 5 mars 2026

Comme nous l’avons souligné dans notre récente analyse :

Passer à une campagne axée sur les attaques directes comporte de nouveaux risques. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de faire face à des défenses aériennes mobiles sur route et à des types plus exotiques qui peuvent surgir pratiquement n’importe où et donner très peu de temps aux équipages pour réagir. Ces systèmes peuvent être cachés à peu près n’importe où et seront présents sur le champ de bataille longtemps après la destruction complète des défenses aériennes fixes. Les systèmes de missiles sol-air électro-optiques et infrarouges (EO/IR) sont particulièrement frustrants, car les avions de combat américains de quatrième génération n’auraient aucune idée qu’ils étaient attaqués jusqu’à ce qu’ils soient frappés, à moins qu’ils ne voient visiblement le lancement du missile et ne se dirigent vers eux. Ces avions ne disposent pas de systèmes d’avertissement d’approche de missile. Les F-22 et F-35 bénéficient de différentes versions de cette capacité. Les systèmes EO/IR SAM ne sont pas non plus affectés par le brouillage radiofréquence, à moins qu’ils n’utilisent un radar pour le ciblage initial.

S’exprimant aujourd’hui, le général Dan Caine, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré aux journalistes : « Nous volons maintenant plus à l’est et pénétrons plus profondément dans l’espace aérien iranien pour chasser et tuer les garnisons de drones d’attaque à sens unique, détruisant ainsi la capacité de l’Iran à projeter sa puissance en dehors de ses frontières. »

Voler plus à l’est en Iran comporte davantage de menaces que l’espace aérien plus aseptisé de l’ouest.

Encore une fois, comme nous l’avions prévenu par le passé :

Sous-estimer la capacité de l’Iran à cibler et à détruire les avions de la coalition serait une démarche périlleuse. Même les systèmes improvisés bricolés par les militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, ainsi que leur méli-mélo d’autres défenses aériennes, ont fait des ravages sur les avions de combat avancés exploités par les États arabes du Golfe et ont défié même les chasseurs les plus avancés de l’inventaire américain. Les capacités de l’Iran, même dans un état profondément dégradé, dépassent de loin celles des Houthis.

Les F-35 exploités par les États-Unis ont parfois affronté la menace de défense aérienne relativement primitive qu’offre la milice Houthi soutenue par l’Iran en Iran.

En fait, comme vous pouvez le lire ici, la nature particulière des défenses aériennes des Houthis semble avoir conduit à une augmentation de l’utilisation d’avions furtifs comme le F-35, les exposant à leur tour à des menaces non conventionnelles. Si la même chose s’est produite aujourd’hui en Iran, cela ne devrait guère surprendre.

À condition que la vidéo publiée de la fusillade revendiquée soit la véritable affaire, cela indiquerait la possibilité réelle que l’avion à réaction ait été ciblé par un capteur passif, du même type contre lequel nous avions mis en garde à plusieurs reprises. Les images ressemblent beaucoup à celles montrant des équipements de défense aérienne Houthis de ce type en action. Comme nous l’avons noté dans notre analyse publiée plus tôt dans cet article, les systèmes passifs ne peuvent émettre aucune émission radio, ce qui les rend particulièrement dangereux pour le personnel navigant.

🇾🇪🇺🇸 | Les Houthis montrent des images de l’abattage d’un autre UCAV MQ-9 Reaper de l’US Air Force.

Si je ne me trompe pas, ce serait le 20e MQ-9 abattu par les Houthis depuis le Yémen. pic.twitter.com/SCwRVLSs7s – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 18 avril 2025

Nous continuerons à mettre à jour cette histoire en développement.