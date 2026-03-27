Les États-Unis lâchent-ils des mines pour arrêter les lanceurs de missiles iraniens ?

L’Iran accuse les États-Unis d’avoir largué des mines antichar dans une zone proche de l’une de ses installations souterraines de missiles (souvent appelées villes de missiles) qui, selon lui, ont tué plusieurs personnes. Même si nous ne pouvons pas vérifier de manière indépendante la provenance des images fournies par les médias iraniens ou les déclarations de victimes, l’utilisation de ces munitions serait logique. Malgré une intense campagne de bombardements contre les missiles et les sites de lancement iraniens, la République islamique continue de tirer avec ces armes sur des cibles à travers le Moyen-Orient. Une campagne de déni de zone très ciblée autour d’installations de missiles spécifiques utilisant des mines pourrait contribuer à réduire cette menace.

L’accusation concernant les mines terrestres a été publiée jeudi matin sous la forme de publications sur les réseaux sociaux par un responsable iranien. Tasnim agence de presse.

« Ces paquets d’explosifs ressemblent à des conserves prêtes à l’emploi, sont un peu plus gros que des boîtes de thon et contiennent des explosifs qui explosent après avoir été ouverts, faisant des victimes », Tasnim a écrit sur Telegram. « Ces colis ont été largués dans le ciel de la banlieue sud de Chiraz, notamment dans le village de Kafari, et ont malheureusement causé le martyre de plusieurs personnes dans ces zones. »

Le Tasnim les messages comprenaient plusieurs photos de ce qui semble être des mines antichar dispersables BLU-91/B.

جنایت جدید آمریکایی ـ صهیونی در برخی مناطق کشور

رهاسازی بسته‌های انفجاری با جنگنده

این بسته‌های انفجاری شبیه کنسرو آماده بوده و حاوی مواد منفجره‌ای است که بعد از بازگشایی منفجر شده و باعث تلفات جانی می‌گردد

#انتقام_سخت pic.twitter.com/0mChpxVhLP – خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 26 mars 2026

Dans son article sur les mines terrestres, le collectif d’enquête open source Bellingcat « en a géolocalisé certaines dans le village de Kafari, en Iran… », a déclaré l’organisation, citant une vidéo de l’avocat et activiste canadien Dimitri Lascaris, qui se trouve à Chiraz.

« Cette vidéo montre au moins trois mines à environ deux kilomètres de l’entrée de ce qui serait la base de missiles sud de Shiraz, une « ville de missiles » iranienne », a ajouté Bellingcat. La vidéo montre plusieurs mines dispersées dans un village.

« Les États-Unis sont le seul participant à la guerre connu à posséder ces mines », a affirmé Bellingcat. « Elles ont été développées après que les États-Unis ont cessé de fournir des armes à l’Iran. Un examen de la base de données sur les transferts d’armes de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) et des ventes d’armes majeures des États-Unis ne montre aucun transfert de ces mines vers Israël. »

Nous ne pouvons pas vérifier de manière indépendante l’origine des mines vues dans la vidéo, mais il semble peu probable que les Iraniens y aient accès. Il est néanmoins possible qu’ils l’aient fait, ou qu’ils aient produit des mannequins ou des clones et les aient placés là à des fins de propagande. Le commandement central américain a refusé de dire si ces mines étaient utilisées pendant Epic Fury.

L’Iran a pu préserver un certain nombre de ses lanceurs de missiles, ce qui pourrait impliquer de les déplacer dans et hors d’installations souterraines comme celle près de Chiraz ou de les cacher ailleurs dans la région et de les déplacer vers des points de lancement désignés. Cela se produit même après que ces installations aient été bombardées à plusieurs reprises. Ces attaques aériennes se sont concentrées sur le maintien de leurs entrées effondrées. Ces frappes s’ajoutent au vaste effort d’interdiction, consommateur de ressources, visant à rechercher et à frapper les lanceurs exposés. Ainsi, la poursuite des lancements depuis ces zones serait l’une des principales raisons pour lesquelles le recours au déploiement de mines antichar dans ces zones serait logique et aurait une grande valeur militaire. Miner les entrées des villes souterraines de missiles rendrait également plus difficile l’accès des équipements lourds afin de les rouvrir.

🚨 REGARDER : CENTCOM publie des images de frappes contre des bases de missiles fortifiées dans le sud de l’Iran. Les premières images incluent des tirs sur des entrées de tunnels et sur des lanceurs mobiles et fixes à la base de missiles de Hajjiabad, en Iran. pic.twitter.com/wuoi5GEhqp – Major Sammer Pal Toorr (vétéran du combat d’infanterie) (@samartoor3086) 22 mars 2026

L’armée israélienne publie des images montrant une récente frappe aérienne contre un lanceur de missiles balistiques iranien dans l’ouest de l’Iran qui, selon elle, était préparée pour une attaque contre Israël.

Hier, lors de frappes supplémentaires, l’armée a déclaré que l’armée de l’air israélienne avait touché plusieurs stockages de missiles balistiques et… pic.twitter.com/UVE5bTAJNd – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 24 mars 2026

CENTCOM :

Le régime iranien utilise des lanceurs mobiles pour tirer des missiles sans discernement dans le but d’infliger un maximum de dégâts dans la région.

Les forces américaines traquent ces menaces et, sans excuses ni hésitation, nous les éliminons.pic.twitter.com/l4lxbTlAf4 – Rapport de conflit (@clashreport) 3 mars 2026

Conçues pour attaquer les chars et les camions, les mines pourraient détruire ou désactiver les lanceurs et probablement les charges utiles qu’ils transportent. Ils pourraient également rendre impraticables les routes menant aux villes souterraines de missiles et leurs alentours. Même limiter la portée des lanceurs dans ces zones pourrait les rendre plus vulnérables.

Les mines font partie de la famille de systèmes Gator qui comprend le BLU-91/B lancé par voie aérienne et un type antipersonnel compagnon (BLU-92/B). Différents mélanges de mines peuvent être chargés avec plusieurs types de distributeurs largués par air, semblables à des bombes, qui s’ouvrent après le largage pour disperser leurs charges utiles sur une zone ciblée.

Chaque combinaison mine et distributeur a sa propre désignation. Les munitions à fragmentation chargées de mines Gator peuvent être utilisées par de nombreux avions de combat américains connus pour participer aujourd’hui à l’opération Epic Fury, y compris les bombardiers. La dernière utilisation connue des mines Gator au combat semble avoir eu lieu pendant la guerre du Golfe en 1991. Il y a eu des rapports non confirmés faisant état de l’utilisation de Gator dans les phases d’ouverture de la guerre en Afghanistan en 2001.

Les BLU-91 et BLU-92 livrés par voie aérienne sont tous deux équipés d’« adaptateurs aérobalistiques » en forme de boîte. Cette fonctionnalité est absente des mines connexes en service dans l’armée américaine qui sont posées via des lanceurs montés sur des hélicoptères et des camions UH-60 Black Hawk.

D’un point de vue humanitaire, on s’inquiète des dommages collatéraux causés par des civils qui les déclenchent par inadvertance ou les récupèrent sans savoir de quoi il s’agit. Les BLU-91 ne sont pas connus pour avoir des fonctions anti-manipulation, mais peuvent toujours être dangereux à déplacer. Ils peuvent également être programmés pour s’autodétruire après quatre heures, 48 ​​heures ou 15 jours. Il convient de noter que les mines n’explosent pas toujours d’elles-mêmes ou ne fonctionnent pas toujours comme prévu, comme c’est le cas pour toutes les munitions.

Cela étant dit, les villes de missiles sont éloignées des zones urbaines et situées dans de vastes périmètres étroitement contrôlés. L’exploitation minière de ces zones, auxquelles les civils n’ont pas accès, présenterait un danger bien moindre pour la vie d’innocents que l’exploitation minière de routes aléatoires ou proches de bases militaires dans les zones urbaines.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne les mines elles-mêmes, les images circulant en ligne jusqu’à présent ne semblent montrer que des BLU-91 ayant été utilisés en Iran. Celles-ci se distinguent facilement des mines antipersonnel BLU-92, qui comportent quatre ports au-dessus de leur corps principal à travers lesquels des fils déclencheurs à ressort sont tirés après l’activation de la mine. Les sommets des BLU-91 sont plats. Les munitions à fragmentation de la mine Gator sont généralement chargées d’une certaine quantité des deux types de mines, mais des types contenant uniquement des BLU-91 ont au moins été testés dans le passé.

La distinction est importante. Bien que les États-Unis ne soient pas signataires du traité international connu sous le nom de Convention d’Ottawa, qui interdit l’emploi ou le stockage de mines terrestres antipersonnel, ils n’autorisent pas leur utilisation. Il n’existe aucune interdiction de ce type contre les mines antichar.

Il reste à voir si les mines, si elles sont réellement larguées par les États-Unis, constituent un incident isolé ou si elles font partie d’une campagne plus large alors qu’Epic Fury entame son deuxième mois. Cependant, le déploiement d’une capacité de déni de zone, comme des mines antichar larguées dans les endroits où les missiles sont connus pour être stockés et autour de points de lancement connus, pourrait s’avérer être une mesure efficace pour tenter d’empêcher la poursuite des barrages iraniens.