L’avion radar aéroporté d’alerte précoce Saab 340 d’Ukraine a été repéré en train d’opérer au-dessus du pays

Des images ont été publiées montrant prétendument un avion aéroporté d’alerte précoce et de contrôle (AEW&C) Saab 340 opérant au-dessus de l’Ukraine. S’il est légitime, ce serait la première fois que l’avion radar est vu en service ukrainien, à notre connaissance, et cela constituerait une nouvelle capacité importante pour l’Ukraine, dont nous avons discuté en profondeur dans le passé.

Les Russes publient des images qui, selon eux, montrent probablement un radar à longue portée suédois Saab 340 AEW&C et un avion de contrôle survolant l’Ukraine. pic.twitter.com/XkFZlok2B3 – WarTranslated (@wartranslated) 20 mars 2026

La vidéo en question semble avoir été publiée pour la première fois sur un compte Telegram russe et montre clairement l’un des avions, avec son carénage radar distinctif à « poutre d’équilibre » sur la partie supérieure du fuselage, en vol en palier pendant la journée. La date et le lieu de la vidéo ne peuvent pas être confirmés. Il convient également de noter que nous ne pouvons pas vérifier les images elles-mêmes, mais rien ne suggère immédiatement qu’elles pourraient avoir été falsifiées.

Comme mentionné, cela semble être la première fois que nous voyons l’un des deux avions Saab 340 AEW&C de l’armée de l’air ukrainienne, bien que certains suggèrent que ce type vole dans le ciel ukrainien depuis un certain temps.

En avril de l’année dernière, des plateformes open source de suivi de vol ont suggéré qu’un éventuel avion radar ukrainien opérait dans la région de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, effectuant des circuits et utilisant l’indicatif d’appel WELCOME. Avant cela, un avion non identifié portant le même indicatif avait été observé évoluant dans l’espace aérien près de la Pologne et de la Hongrie. Si cela est vrai, cela suggère que la trajectoire au-dessus de Lviv pourrait avoir été un vol d’acceptation ou d’étalonnage après livraison. Il convient également de noter que les transpondeurs peuvent également être manipulés pour fournir de fausses traces d’avions.

🇸🇪Avion aéroporté d’alerte précoce et de ciblage Saab 360 AEW&C « transféré » à #Kiev & a effectué son premier vol d’essai au-dessus du #Lviv région de l’ouest

🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/f9gMSDTM1S -C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) 21 avril 2025

Le transfert par Stockholm de deux avions Saab 340 AEW&C vers l’Ukraine a été annoncé en mai 2024, comme nous l’avions signalé à l’époque. Ce don faisait partie du plus grand programme d’aide militaire suédois à l’Ukraine jusqu’à présent, d’une valeur d’environ 1,25 milliard de dollars.

À l’époque, on disait qu’il faudrait environ un an pour former le personnel navigant et de maintenance, ainsi que pour préparer les installations au sol pour le nouvel avion.

L’avion Saab 340 AEW&C est connu dans le service militaire suédois sous le nom d’ASC 890 et alternativement sous le nom de S 100D Argus. L’armée de l’air suédoise exploitait deux de ces avions, tous deux censés avoir été fournis à Kiev. Deux autres avions Saab 340 AEW&C d’origine suédoise sont exploités par la Thaïlande, et une autre paire a été vendue à la Pologne, après avoir été exploitée par les Émirats arabes unis.

Pour l’Ukraine, il est difficile de surestimer l’importance de la Saab 340 AEW&C.

Il apporte une toute nouvelle capacité à l’armée de l’air ukrainienne, qui n’a jamais exploité aucun type de plate-forme AEW&C.

Le cœur de l’avion est son radar Saab Erieye à réseau actif à balayage électronique (AESA). Transporté au sommet du fuselage, il peut détecter des cibles aériennes et maritimes à des distances allant jusqu’à environ 280 milles, l’avion opérant généralement à une altitude de 20 000 pieds. Il semblerait que le système AESA puisse suivre simultanément jusqu’à 1 000 cibles aéroportées et 500 cibles de surface.

Toutes ces données sont traitées par un équipage de trois missions : un officier de contrôle de mission, un opérateur de contrôle de combat et un opérateur de surveillance. Il peut également être relié à des stations au sol et à d’autres aéronefs, du moins en théorie, dont nous reparlerons plus tard.

Contrairement à un radar de défense aérienne basé en surface, l’Erieye offre une capacité de « surveillance ». Sans les limitations de visibilité directe du terrain, le radar sera particulièrement utile pour détecter les drones et les missiles de croisière russes volant à basse altitude. Ce sont par ailleurs des cibles particulièrement délicates, en raison des basses altitudes auxquelles elles volent et de leurs petites signatures radar. Dans cette optique, l’avion devrait fournir à la défense aérienne ukrainienne un énorme coup de pouce en matière de connaissance de la situation.

Au sein de son réseau de défense aérienne à plusieurs niveaux, l’Ukraine s’appuie fortement sur des avions de combat avec équipage (ainsi que sur d’autres plates-formes aériennes) pour intercepter les drones et les missiles de croisière. En ajoutant le Saab 340 AEW&C à l’équation, l’avion radar devrait être capable de fonctionner comme un contrôleur de chasse, détectant les cibles, les priorisant, puis les affectant aux chasseurs pour interception. Ces données pourraient également être fournies à d’autres moyens de défense aérienne.

Le système de communication par liaison de données Link 16, conforme aux normes OTAN, serait particulièrement utile à cet égard. Cela serait, en théorie, compatible avec les chasseurs ukrainiens F-16 et Mirage 2000, ainsi qu’avec les systèmes de défense aérienne au sol fournis par l’Occident.

Cependant, fin 2024, il a été signalé que les F-16 donnés à l’Ukraine avaient vu leurs systèmes Link 16 retirés ou désactivés, en raison des craintes des États-Unis qu’ils puissent se retrouver entre les mains des Russes.

Cela priverait ces chasseurs d’une « image » de la défense aérienne en temps réel provenant du radar Erieye et, à ce stade, il n’est pas clair si la connectivité Link 16 est disponible pour l’Ukraine.

En mars 2025, il a été signalé que la livraison des avions radar était en bonne voie et qu’ils seraient en mesure d’opérer efficacement avec les F-16 ukrainiens.

« Le calendrier des livraisons de l’ASC 890 est lié au moment où certaines modifications des chasseurs F-16 seront prêtes. Il n’y a aucun retard dans le transfert des avions aéroportés d’alerte précoce vers l’Ukraine », a déclaré le lituanien. Delphes a rapporté l’agence de presse. Cela ressemble beaucoup à une référence à permettre la connectivité Link 16.

Cependant, même sans Link 16, le Saab 340 AEW&C est capable d’assurer une surveillance aérienne et maritime bien améliorée pour l’Ukraine.

Les versions ultérieures du radar Erieye disposent également d’un radar à synthèse d’ouverture et d’une capacité d’indication de cible mobile au sol (SAR/GMTI), bien qu’il ne soit pas clair si l’Ukraine l’a reçu non plus. Alors que le SAR fournit une cartographie détaillée du sol, semblable à une image, à des distances de sécurité, le GMTI détecte et suit les mouvements au sol au fil du temps, ce qui permettrait de surveiller les mouvements des troupes russes.

Si les projets ambitieux de l’Ukraine d’acheter des chasseurs Saab Gripen se concrétisent, la combinaison de ces avions et du Saab 340 AEW&C pourrait constituer une solution sur mesure pour la défense aérienne et d’autres missions.

Malgré toutes ses capacités, le Saab 340 AEW&C sera également une cible privilégiée pour la Russie.

Les avions russes A-50 Mainstay AEW&C ont été ciblés à plusieurs reprises par l’Ukraine, en reconnaissance de leur valeur en tant que multiplicateurs de force.

On estimait que la Russie disposait de neuf A-50 en service actif au début de l’invasion à grande échelle. Depuis lors, il y a eu deux pertes au combat, et un autre de ces avions a été endommagé lors d’une attaque de drone alors qu’il se trouvait au sol dans une base en Biélorussie, et son état actuel est inconnu. Plus récemment, l’état-major des forces armées ukrainiennes a affirmé qu’un A-50 avait été touché lors d’une frappe contre une installation de maintenance dans la région russe de Novgorod.

#ruZZiaL’A-50 AWACS de vient de subir une « modernisation rapide et imprévue » en #Altchevsk 💥✈️

L’état-major confirme la grève alors qu’elle était en maintenance. Il est désormais passé avec succès au statut de ferraille 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 https://t.co/YI2dUGQewH pic.twitter.com/mG9tSWBQhn – Aurores boréales 🤫 (@aborealis940) 20 mars 2026

Cette réalité signifie presque certainement que l’Ukraine exploite les avions radar Saab depuis l’extrême ouest du pays, les déplaçant probablement entre les aérodromes pour réduire leur exposition aux frappes aériennes. Des tactiques similaires sont également employées par les F-16 ukrainiens. Avec un maximum de deux avions, une couverture 24 heures sur 24 est également impossible, de sorte qu’un avion pourrait très bien être maintenu en alerte au sol permanente pour répondre aux barrages de drones et de missiles russes particulièrement intenses.

C’est probablement pour cette raison également que nous n’avons rien vu des avions ukrainiens Saab 340 AEW&C depuis leur livraison.

Avec le temps, nous espérons en apprendre davantage sur ce que ces moyens secrets apportent à la défense aérienne de l’Ukraine et quel type d’effet ils ont pour contrer les attaques quasi constantes de drones et de missiles russes.