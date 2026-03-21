Le point de vue franc de l’ancien commandant du CENTCOM sur la situation dans le détroit d’Ormuz

Peu de gens connaissent le Moyen-Orient aussi bien que Joseph Votel. De mars 2016 à mars 2019, le général de l’armée à la retraite a été commandant du Commandement central américain, supervisant les opérations militaires américaines dans la région. Une grande partie de ce travail consistait à planifier des éventualités telles que ce qui allait devenir l’opération Epic Fury, et en particulier la façon dont elles affecteraient la voie navigable extrêmement stratégique qui relie le golfe Persique et le golfe d’Oman – le tumultueux détroit d’Ormuz. Cette voie navigable, par laquelle transite environ 20 % du pétrole mondial, est actuellement fermée par l’Iran.

Dans la première partie de notre vaste entretien exclusif avec Votel, nous nous concentrons sur ce qui se passe dans le détroit. L’auteur a traversé le détroit avec Votel, aujourd’hui membre militaire émérite du Middle East Institute, en 2016 et a pu constater par lui-même les navires iraniens qui suivaient l’USS. La Nouvelle-Orléans.

Certaines questions et réponses ont été légèrement modifiées pour plus de clarté.

Q : Dans quelle mesure avez-vous été surpris que les Iraniens aient fermé le détroit d’Ormuz et attaqué les navires et les pays arabes ?

R : Je ne suis pas particulièrement surpris. Je m’attendais à ce qu’ils attaquent certains partenaires du Golfe, mais je ne pensais pas qu’ils s’en prendraient à des cibles civiles. Je pensais qu’ils s’en prendraient aux installations militaires, en particulier à nos installations militaires dans la plupart des pays, mais s’en prendre à des choses comme les hôtels et les aéroports civils, ce genre de choses, je pense, n’était pas prévu. J’étais un peu surpris qu’ils fassent ça. Je pense que nous nous attendions certainement à ce qu’ils réagissent et bien sûr, essayer de fermer le détroit d’Ormuz, je pense que c’était très attendu.

Q : Vous y attendiez-vous ?

R : Ah ouais.

Q : Pourquoi ?

R : Parce que c’est leur principal avantage. Ils contrôlent ce terrain. Ils ont l’avantage sur le détroit d’Ormuz. Ils savent que c’est un point d’étranglement critique. Ils savent que c’est un problème pour beaucoup, et ils savaient que cela provoquerait la discussion que cela suscite actuellement.

Q : Selon vous, quelle douleur les alliés arabes peuvent-ils endurer pendant ce combat ?

R : Eh bien, je pense qu’ils se montrent plutôt résilients en ce moment et qu’ils font du bon travail en se défendant. Certains (des missiles et des drones) réussissent à passer, mais cela n’a pas été catastrophique à cet égard. Évidemment, quelques dégâts… Ce n’est pas bon. Mais ils font un très bon travail de défense.

Et je pense que, comme vous l’avez vu aujourd’hui dans certains reportages open source, certains pays arabes commencent à perdre patience, l’Arabie Saoudite, les Émirats, bien sûr, et nous pourrions les voir réagir. Mais ils surveillent également très attentivement ce que font les États-Unis, aux côtés des Israéliens, et ils voient que nous ripostons très, très durement aux Iraniens. Je pense donc que cela les aide à être un peu plus patients. Nous ne nous en sommes pas éloignés. Nous sommes toujours très, très engagés, et je pense que cela leur permet d’être un peu plus patients pendant que nous travaillons sur ce sujet.

Q : Dans quelle mesure une mission d’escorte de navires dans le détroit et de déminage est-elle réalisable ? Quels en sont les défis et les dangers ?

R : Eh bien, tout d’abord, c’est tout à fait réalisable. La marine américaine a l’habitude de faire ce genre de choses et elle dispose, pour la plupart, de toutes les ressources nécessaires pour cela.

Je pense que la chose la plus importante à comprendre avant d’entrer vraiment dans le détroit d’Ormuz ici, c’est d’apprécier ce qui est préparatoire à tout cela. Nous devons vraiment en quelque sorte terminer cette campagne qui a déjà commencé. L’objectif est de réduire considérablement les capacités iraniennes. Et c’est ce qui se passe en ce moment.

Je pense que nous devons comprendre que le CENTCOM exécute ici un plan de guerre qui va prendre quelques semaines pour détruire la capacité militaire, et ensuite ils seront en mesure – ils poseront les conditions, pour ainsi dire – de pouvoir réellement aller rouvrir le détroit d’Ormuz, puis diriger et escorter les pétroliers à travers là.

Pour la plupart, nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour cela. Comme je l’ai mentionné, il pourrait être utile d’obtenir des ressources supplémentaires de la part de nos partenaires internationaux. Et je ne suis pas sûr que cela se produira, compte tenu de certaines politiques autour de tout cela et de la manière dont nous les avons engagés ou non dans la préparation de cela. Mais la Marine américaine, le Corps des Marines et d’autres services conjoints sont, je pense, tout à fait prêts à le faire.

Q : Les engagements que nous avons eus avec des pays étrangers ont-ils été utiles ou nuisibles ou la capacité d’attirer de l’aide pour tout effort d’escorte ?

R : Eh bien, nous avons eu des discussions plutôt conflictuelles, en particulier avec nos alliés européens, au cours des 12 à 14 derniers mois au moins. Nous n’avons pas vraiment envoyé de signal positif. Et toute cette histoire du Groenland et de l’enthousiasme de tout le monde à ce sujet, et de la promotion de ce genre de choses, je pense, les a vraiment fait réfléchir.

Et bien sûr, vous savez, il y a une rhétorique continue de la part de toute l’administration à ce sujet, et avant cela, nous n’avons apparemment mené aucune sorte de consultation avec aucun de nos partenaires dont nous pensions qu’il serait affecté par cela, ou dont nous pensions avoir besoin des ressources.

REGARDER : Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius :

Nous n’avons pas déclenché cette guerre.

Qu’attend le monde, qu’attend Donald Trump d’une poignée ou deux poignées de frégates européennes pour y parvenir dans le détroit d’Ormuz, ce que la puissante marine américaine ne peut gérer… https://t.co/lO4WR2zly3 pic.twitter.com/MWwu3U4xyS – Rapport de conflit (@clashreport) 16 mars 2026

Maintenant, en revenant après que les choses ont été rejointes et qu’ils n’ont pas été consultés, je pense qu’il est vraiment très difficile pour nous de les impliquer. Et je pense qu’il est difficile pour ces partenaires internationaux de signer cela facilement, très, très facilement, sans beaucoup de débats et sans comprendre dans quoi ils s’embarquent. Nous n’avons donc pas vraiment mis en place les conditions nécessaires si nous pensions avoir besoin d’un soutien international dans ce domaine.

Et nous le faisons habituellement. Je veux dire, c’est une chose normale que nous faisons. En général, nous essayons toujours de lutter en coalition, car cela nous donne de la crédibilité. Cela nous donne des ressources supplémentaires. Et cela aide en quelque sorte à partager un peu le fardeau, et cela donne à tout le monde le sentiment de faire partie de la solution à ce problème. Mais dans ce cas – à l’exception d’Israël – nous avons plutôt choisi de faire cavalier seul.

تقوم القوات الأمريكية بتدمير أهداف بحرية إيرانية تُهدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه. #الغضب_الملحمي pic.twitter.com/9iySktQvpR – Commandement central américain – arabe (@CENTCOMArabic) 19 mars 2026

Q : Nous avons parlé de l’importance de garder le détroit ouvert pendant que nous le traversions lorsque vous commandiez le CENTCOM. Quel est actuellement votre pire scénario pour le détroit, compte tenu de la situation actuelle ?

R : Je pense que le pire des cas serait que nous trouvions des preuves positives de l’exploitation minière du détroit… Cela prolongerait vraiment le délai (d’ouverture du détroit). Nous devons probablement supposer qu’il y a des mines là-bas à l’heure actuelle. Mais un effort minier sérieux de la part de l’Iran pourrait vraiment compliquer et ralentir les choses.

Le déminage est très délibéré. C’est très lent. C’est très frustrant. C’est ainsi si vous le faites sur terre, et c’est certainement le cas si vous le faites en mer. Donc pour moi, je pense que cela représente la chose la plus difficile à laquelle nous aurions à faire face. Je veux dire, nous pouvons obtenir (des patrouilles aériennes de combat) des CAP aériens à ce sujet. Nous semblons faire du bon travail dans notre lutte contre les missiles, les drones et les systèmes basés à terre. Nous avons détruit une grande partie de la marine iranienne et de la marine du CGRI, et nous pouvons continuer à envoyer des pings aux FAC (Fast Attack Craft) et (Fast Inshore Attack Craft) FIACS – des choses comme celles-là qu’ils pourraient envoyer là-bas.

Mais les mines, je pense, sont un problème vraiment très difficile. Et quand nous pensons à l’un de ces gros pétroliers, ils sont vraiment très vulnérables, ils ont une coque mince, se retrouvent dans ce schéma de circulation très étroit qui existe – deux miles de large, en plein milieu du détroit, puis heurtent une mine et sont désactivés sur place. Non seulement nous aurons un problème de mines, mais aussi un problème de navire en panne et un désastre écologique, et bien d’autres choses encore. Donc, à mon avis, le pire des cas ressemble en quelque sorte à un effort minier délibéré de la part des Iraniens.

Q : Les alliés du Golfe peuvent-ils protéger le détroit à eux seuls ? Certains ont exprimé leur crainte que les États-Unis puissent mettre fin à Epic Fury avant que le détroit ne soit sécurisé.

R : Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ils sont un peu dépassés dans certaines de leurs capacités. Il n’y a pas eu d’investissement énorme dans les ressources qui seraient nécessaires pour maintenir le détroit ouvert dans un scénario de conflit armé. Il vous faut des destructeurs. Il vous en faut un tas. Vous devez être capable de maintenir plusieurs CAPS d’air dessus. Vous devez disposer d’un ISR étendu. Vous devez organiser des équipes d’embarquement. Il faut avoir tous les autres trucs, comme des balayeurs de mines.

Et je ne sais pas s’ils ont ça. Ils en possèdent peut-être toutes les pièces dans certains pays du Golfe, même si je doute qu’ils disposent du nombre de frégates nécessaires. Mais en mettant tout cela ensemble, ils n’ont pas nécessairement une grande histoire de rassemblement pour ce genre de choses et de combinaison de ces capacités sous un commandement unifié autre que celui des États-Unis. Je pense que ce serait un défi pour les partenaires du Golfe de pouvoir y parvenir.

Dans notre prochain segment, Votel parle, entre autres sujets, de l’île hautement stratégique de Kharg et de la manière dont la récupération de l’uranium en Iran constituerait un effort plus massif que la plupart des gens ne le pensent.

Vous pouvez lire la deuxième partie de cette interview ici.