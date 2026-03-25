Les États-Unis ont combattu des incursions de drones sur des bases clés chez eux après le lancement d’Epic Fury

De multiples incursions récentes de drones au-dessus de bases américaines abritant des moyens militaires stratégiques amplifient les inquiétudes La zone de guerre documente depuis des années des vols de drones très inquiétants au-dessus de ces installations et capacités critiques. Ces incidents, comme nous l’avons noté, présentent un risque pour la sécurité nationale et locale.

L’un des survols de drones a eu lieu plus tôt ce mois-ci à la base aérienne de Barksdale en Louisiane, qui abrite des bombardiers B-52 Stratofortress et des installations de stockage d’armes nucléaires, et un élément clé de la branche aéroportée de la triade nucléaire américaine. Un autre s’est produit dans une installation non précisée le mois dernier, a mentionné le commandant du Commandement du Nord des États-Unis dans un récent témoignage écrit devant le Comité sénatorial des services armés (SASC). Les deux situations se sont produites après que les États-Unis ont commencé à bombarder l’Iran dans le cadre d’une campagne comprenant des bombardiers B-52, B-1 Lancer et B-2 Spirit. On ne sait pas encore s’il existe un lien. Cependant, comme nous l’avons souvent signalé, l’armée est très préoccupée par le fait que les drones opèrent en quasi impunité au-dessus de ses installations. En plus d’interférer avec les vols et leur utilisation potentielle comme armes, les drones peuvent surveiller et cartographier les émissions électroniques dans toute une base, obtenant ainsi un aperçu des vulnérabilités. Ils peuvent également photographier des zones et des opérations clés, fournissant ainsi des renseignements supplémentaires précieux à tout adversaire.

L’un de ces incidents a incité NORTHCOM à déployer son nouveau kit anti-drone fly-away, conçu pour donner aux commandants d’installation la capacité de détecter, quantifier et vaincre les petits drones contre lesquels ils ne peuvent pas se défendre seuls. Nous en discuterons plus en détail plus tard dans cette histoire.

Les incursions à Barksdale ont commencé la semaine du 9 mars, nous a dit un porte-parole de la 2e Escadre de bombardiers de la base, offrant peu de détails sur ce qui s’est passé, se contentant de dire « nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre fédérales et locales pour enquêter sur ces incursions ».

L’incident a déclenché une ordonnance de confinement sur place levée plus tard dans la journée.

Selon Actualités ABCun document d’information confidentiel daté du 15 mars indiquait que « les drones sont arrivés par vagues et sont entrés et sortis de la base d’une manière qui peut suggérer des tentatives pour « éviter que le ou les opérateurs soient localisés » », a rapporté le réseau. « Les lumières sur les drones suggéraient que les opérateurs « testaient peut-être les réponses de sécurité » à la base. »

« Entre le 9 et le 15 mars 2026, les forces de sécurité du BAFB ont observé plusieurs vagues de 12 à 15 drones opérant au-dessus des zones sensibles de l’installation, y compris la ligne de vol, avec des avions affichant des caractéristiques de signal non commerciales, des liaisons de contrôle à longue portée et une résistance au brouillage », indique le document. « Après avoir atteint plusieurs points de l’installation, les drones se sont dispersés dans des endroits sensibles de la base. »

Le document ajoute que d’autres incursions de drones pourraient être attendues et qu’elles « constituent une menace importante pour la sécurité publique et la sécurité nationale car elles nécessitent la fermeture de la ligne de vol tout en mettant en danger les avions pilotés déjà en vol dans la zone ».

On ne sait pas publiquement s’il y a eu d’autres incursions depuis la publication du document. Les responsables de la base ont refusé de nous le dire.

Un autre incident a eu lieu dans un lieu non précisé en février alors que les États-Unis commençaient à attaquer l’Iran.

« Dans les premières heures de l’opération EPIC FURY le mois dernier, un (kit volant) déployé a réussi à détecter et à vaincre les sUAS opérant au-dessus d’une installation stratégique américaine », a expliqué le général de l’Air Force David M. Guillot, commandant du NORTHCOM, dans une déclaration écrite au SASC le 19 mars.

Guillot n’a pas précisé quelle base ni fourni d’autres détails. Mardi, un porte-parole du NORTHCOM a refusé de préciser à quelle base Guillot faisait référence, mais a confirmé qu’il y avait eu de multiples incursions et que le personnel avait utilisé le « protocole de brouillage » du kit de fuite.

« Nous ne nommerons pas la base ni le type d’installation où notre Flyaway Kit est déployé afin de préserver la sécurité opérationnelle », a ajouté NORTHCOM. « Plus précisément, connecter le kit Flyway à une base spécifique peut potentiellement mettre en lumière les vulnérabilités de cette base face à un adversaire. De plus, en confirmant une plate-forme spécifique de système de lutte contre les petits avions sans pilote (C-sUAS), nous donnerions potentiellement à un adversaire un avantage pour contourner nos capacités C-sUAS à cet endroit. «

Pour l’instant, NORTHCOM ne dispose que d’un seul kit de voie de migration, mais d’autres devraient être livrés « au printemps 2026 », a ajouté Guillot dans sa déclaration écrite.

Le kit actuellement déployé est produit par Anduril. La société le décrit comme un « système anti-UAS rapidement déployable, modulaire et testé au combat, conçu pour détecter, suivre, identifier et vaincre les drones des groupes 1 à 3 ». Il utilise le système Pulsar d’Anduril pour la détection des radiofréquences et les effets électromagnétiques afin de brouiller les signaux radio contrôlant les drones. Il existe également des intercepteurs drone sur drone. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire sur le système ici.

Même si Guillot n’a fourni que peu de détails dans son témoignage écrit, il a fourni quelques informations supplémentaires sur les efforts militaires visant à contrer les drones au-dessus du territoire national. Son commandement est chargé de coordonner ces efforts.

« Nous avons constaté une augmentation par rapport à l’année dernière du nombre de détections sur des installations militaires au cours de l’année », a-t-il déclaré en réponse à une question du sénateur Eric Schmitt (R-MO), qui représente la base aérienne de Whiteman, qui abrite les B-2 utilisés dans Epic Fury. « Cela pourrait être dû en partie au fait que nous avons plus de capacités de détection maintenant que par le passé, et que notre capacité à les vaincre s’est améliorée. Alors qu’il y a un an, presque toutes celles qui ont été détectées n’ont pas été vaincues, maintenant environ un quart de celles que nous détectons, nous sommes capables de les vaincre. Je porte une attention particulière à Whiteman et aux autres bases stratégiques, qu’il s’agisse de silos sous-marins ou d’avions, et je travaille en très étroite collaboration avec l’amiral (Richard. A) Correll de STRATCOM pour m’assurer que, soit par le biais des services, soit par le biais des services. ou grâce à nos propres capacités au NORTHCOM, nous protégeons ces emplacements vitaux contre les UAS.

Whiteman a refusé de dire si cette base avait été témoin d’incursions de drones, invoquant des problèmes de sécurité opérationnelle.

Les incursions au-dessus de Barksdale rappellent celles qui ont eu lieu au-dessus de la base aérienne de Langley en décembre 2023. La zone de guerre a été le premier à signaler. On ignore publiquement qui exploitait ces drones, ce qui a également été le cas lors d’incursions dans des installations militaires aux États-Unis et en Europe, sur lesquelles nous avons également été les premiers à écrire.

Le fait que ces derniers vols de drones aient eu lieu à la suite d’Epic Fury est alarmant. Les capacités des drones iraniens occupent une place importante dans l’esprit des services de renseignement américains, même ici, dans leur pays. En outre, il convient de noter que les B-52 à Barksdale sont presque entièrement à l’air libre et, avec seulement 76 de ces cellules disponibles dans l’ensemble de la force, ils constituent des atouts extrêmement précieux et donc des cibles potentiellement de très grande valeur. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’y en a que quelques-uns qui pourraient être régénérés en cas de perte. De plus, les Stratoforteresses devraient fournir une grande partie des capacités de frappe aérienne conventionnelle et nucléaire des États-Unis pour les décennies à venir.

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années contre la menace que représentent les drones, même les plus modestes, pour les avions américains sur les lignes aériennes. Ces avertissements ont pris une nouvelle urgence après les attaques ukrainiennes en champ proche contre l’aviation russe à long rayon d’action de l’année dernière, surnommées Opération Spider Web. Cette opération à elle seule a soudainement transformé ce qui était autrefois des cauchemars théoriques en possibilités très réelles.

Nous continuerons de surveiller cette situation et de fournir des mises à jour lorsque cela sera justifié.