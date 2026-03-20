L’Inde rejoint l’un des programmes de chasse européens est tout sauf facile

Dans le cadre de sa recherche apparemment incessante de nouveaux chasseurs, le ministère indien de la Défense affirme vouloir s’associer à l’un des deux programmes européens rivaux d’avions de combat de nouvelle génération. Confrontés au double défi de la modernisation des armes aériennes de la Chine et du Pakistan, les responsables de la défense indienne se tournent désormais vers des chasseurs de sixième génération, même si l’adhésion à l’un ou l’autre de ces programmes serait semée d’embûches.

Cette évolution a été révélée dans un rapport sur les plans budgétaires de la défense pour 2026, déposé hier au Parlement indien. Une telle décision fournirait une alternative au chasseur de nouvelle génération développé en Inde, l’Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), dont il semble tout à fait peu probable qu’il respecte son calendrier.

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L’Inde rejoindra les programmes de chasseurs Tempest ou FCAS de 6e génération, a déclaré le ministère de la Défense indien à la commission parlementaire permanente de la défense. pic.twitter.com/EC9N4d8zSS – Livefist (@livefist) 18 mars 2026

Les deux efforts européens identifiés par l’IAF sont le programme mondial de combat aérien (GCAP) dirigé par les Britanniques, dont la pièce maîtresse est le chasseur furtif de nouvelle génération Tempest, et le programme paneuropéen Future Combat Air System (FCAS), au cœur duquel se trouvera le chasseur de nouvelle génération (NGF) avec équipage. Les deux devraient être en service d’ici 2035, bien que cet objectif soit discutable dans les deux cas.

Outre le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon ont rejoint le programme GCAP, et d’autres partenaires potentiels ont été mentionnés. Parallèlement, le programme paneuropéen FCAS est dirigé par la France et l’Allemagne, avec la Belgique et l’Espagne en tant que partenaires juniors. Cependant, cela pourrait bien changer, le programme étant criblé de luttes intestines.

Le rapport budgétaire indique que le ministère indien de la Défense a déclaré à la commission parlementaire permanente de la défense que l’armée de l’air indienne (IAF) souhaitait rejoindre l’un de ces programmes « immédiatement ».

Le résultat d’un tel partenariat, affirme le ministère de la Défense, aiderait l’IAF « à garantir qu’elle ne soit pas à la traîne dans la réalisation de l’objectif en matière d’avions avancés ».

Tout d’abord, il convient de noter que l’IAF a cruellement besoin de nouveaux équipements de combat, et ce depuis un certain temps. Les multiples efforts visant à acquérir des avions de combat provisoires ont soit complètement échoué, soit n’ont pas permis d’atteindre le nombre requis.

Comme nous l’avons décrit à la fin de l’année dernière, le gouvernement indien a déclaré que l’IAF avait besoin d’au moins 42 escadrons d’avions de combat. Actuellement, il n’en compte que 29, ce qui signifie que le service exploite sa plus petite force de combat depuis son entrée en guerre contre la Chine en 1962. Ce problème a été exacerbé par le retrait du vétéran MiG-21 Fishbed.

Pendant ce temps, le programme Tejas Light Combat Aircraft, qui aurait dû fournir un successeur au MiG-21, a été embourbé par des retards.

En arrière-plan, l’Inde fait face à la double menace de la Chine et du Pakistan.

D’un côté, la Chine accélère considérablement ses programmes de développement militaire, avec en première ligne les avions de combat. Le plus spectaculaire a été l’émergence des avions tactiques sans queue J-XDS et J-36, et de leurs sous-variantes, ainsi que d’un chasseur furtif navalisé pour son nouveau porte-avions. Le chasseur furtif J-20 est déjà bien établi, tandis que le développement du J-35A terrestre se poursuit.

La question de savoir comment l’IAF se positionnera face à la Pakistan Air Force (PAF) sous-tend depuis longtemps son statut et sa planification. Après le bref conflit de l’année dernière, les deux services ont revendiqué leur succès grâce à des rapports contradictoires provenant des chaînes officielles et à des spéculations généralisées sur les réseaux sociaux.

Plus important encore, la PAF continue de développer son chasseur local JF-17 Thunder et semble aligner des avions de combat de fabrication chinoise plus avancés, en particulier le furtif FC-31, tout en acquérant des armes aériennes très performantes de la même source.

Tout cela accroît la pression pour moderniser la flotte de combat vieillissante de l’IAF.

À un moment donné, l’IAF semblait axée sur un chasseur de cinquième génération.

Le bimoteur AMCA devrait présenter des caractéristiques peu observables et, dans les versions ultérieures, une capacité de super-croisière, entre autres fonctionnalités avancées. Sachant que la construction n’a pas encore commencé, la possibilité de produire cet avion d’ici 2035, comme cela a été suggéré, semble tout à fait improbable. La saga du programme Tejas, en particulier, doit faire douter de l’avenir de l’AMCA, au moins en termes de calendrier des réunions.

Entre-temps, les États-Unis et la Russie ont lancé en Inde des chasseurs alternatifs de cinquième génération.

L’année dernière, dans une annonce plutôt surprise, le président américain Donald Trump a proposé le F-35 à l’Inde, tandis que la Russie recherche depuis longtemps l’Inde comme client pour son Su-57 Felon. Dès 2003, le Prospective Multirole Fighter (PMF) était prévu comme une version spécifique à l’Inde du Su-57, avant que New Delhi ne quitte le programme, comme vous pouvez le lire ici.

Le rapport budgétaire indique que le ministère indien de la Défense aimerait avoir au moins la possibilité de dépasser les chasseurs de cinquième génération comme l’AMCA, le F-35 et le Su-57, et de passer directement à la sixième génération.

Pour suivre le rythme de la Chine et du Pakistan, c’est une aspiration compréhensible.

D’un autre côté, rejoindre l’AMCP ou le programme FCAS présenterait ses propres défis.

À ce stade, l’AMCP – impliquant le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon – pourrait paraître plus prometteuse. Par rapport au FCAS, les relations entre les trois partenaires sont relativement apaisées. Il a été question d’une éventuelle adhésion de l’Arabie Saoudite dans une certaine mesure et, plus récemment, la Pologne aurait également été intéressée par l’achat de l’avion.

Mais la possibilité d’une participation de l’Inde plus directement dans GCAP/Tempest est quelque peu lointain, puisque des accords de partage du travail ont déjà été convenus entre les trois partenaires. L’IAF serait probablement obligée d’acheter l’avion dans le commerce.

Et ce, à condition que le programme dirigé par les Britanniques surmonte les défis considérables, tant techniques que politiques, qui l’attendent.

Après tout, le processus de création d’un tout nouveau chasseur, notamment celui intégrant des technologies furtives, entraîne des délais de développement très longs et des coûts élevés. La perspective d’une entrée en service du Tempest bien après 2035 est probable, et l’IAF a besoin de nouveaux chasseurs le plus tôt possible.

Il en va bien entendu de même pour le programme FCAS.

Avec le FCAS, cependant, les chances que le programme parvienne réellement jusqu’au matériel opérationnel semblent actuellement beaucoup plus minces.

Depuis des mois, des divergences importantes ont été signalées entre la France et l’Allemagne sur la direction que devrait prendre le FCAS, notamment en matière de partage du travail, qui n’a pas encore été résolu.

Les responsables français et allemands ont tenté à plusieurs reprises de remettre le programme sur les rails, face à une confrontation amère entre les deux premiers, le français Dassault Aviation et l’allemand Airbus Defence and Space.

Plus récemment, il a été rapporté que la France et l’Allemagne tenteraient encore une fois de trouver un terrain d’entente sur le programme en avril.

Entre-temps, l’Allemagne a évoqué la possibilité de suivre sa propre voie pour développer un futur avion de combat, ce qu’elle n’a pas fait depuis des décennies et contre lequel la France a fait campagne.

Quoi qu’il arrive le mois prochain, l’adhésion de l’Inde au FCAS constituerait un risque majeur. Certains médias indiens ont suggéré qu’en tant que client de Dassault (pour le chasseur multirôle Rafale), l’Inde pourrait être en mesure de prendre la place de l’Allemagne dans le programme FCAS, même s’il n’est pas non plus clair si elle serait en mesure de négocier le type d’accord de partage de travail qu’elle pourrait souhaiter.

Dans le meilleur des cas, elle pourrait être en mesure d’acheter un avion très retardé qui n’est pas nécessairement adapté à ses propres besoins. Dans le pire des cas, le programme peut s’effondrer complètement et obliger les différents partenaires à repartir de zéro ou à chercher des alternatives.

S’il existe un moyen pour l’Inde d’adhérer au GCAP ou au FCAS, cela pourrait apporter une énorme manne financière à l’un ou l’autre programme. C’est ce dont chaque programme a besoin plus que toute autre chose, tandis qu’une augmentation des taux de production entraînerait une baisse des coûts unitaires, évitant ainsi au programme d’entrer dans une spirale mortelle s’il arrivait à maturité.

Ensuite, il y a l’avenir de l’AMCA à considérer. Si l’Inde veut véritablement aller de l’avant avec un chasseur de cinquième génération, qui peut être développé en fonction de ses propres besoins particuliers et sur lequel elle conserve sa souveraineté, ce programme devra être lancé de toute urgence. Il semble peu probable que cela soit possible si l’Inde avait un pied dans le camp de l’AMCP ou du FCAS.

Il y a aussi la question de savoir comment un avion avancé sans équipage pourrait affecter ces développements. L’Inde commence déjà à travailler sur de tels programmes, et les drones pourraient combler une partie du déficit indien en matière de chasseurs. C’est particulièrement le cas des avions de combat collaboratifs (CCA) haut de gamme et des véhicules aériens de combat sans équipage (UCAV), afin d’atteindre une masse de combat plus élevée.