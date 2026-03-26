Le premier chasseur KF-21 produit en série déployé en Corée du Sud

La Corée du Sud a déployé aujourd’hui le premier exemplaire produit en série de son chasseur KF-21 local. Cette étape majeure du programme souligne également la rapidité avec laquelle celui-ci a progressé, le déploiement intervenant un peu plus de cinq ans après la présentation du premier prototype du chasseur. Le calendrier de développement est particulièrement impressionnant par rapport à d’autres programmes de chasseurs de nouvelle génération, bien que Séoul ait pris des raccourcis notables pour respecter ce calendrier agressif.

Une vidéo officielle de l’armée de l’air de la République de Corée commémore le déploiement du premier KF-21 produit en série :

Le premier KF-21 de série – également connu sous le nom de Boramae, qui signifie faucon en coréen – est un biplace, dévoilé aujourd’hui lors d’une cérémonie au siège de Korea Aerospace Industries (KAI) à Sacheon, au sud-est de Séoul.

Le président Lee Jae Myung a déclaré aux invités que le chasseur symbolisait les « aspirations de la Corée du Sud à une défense autonome » et a déclaré qu’il était déterminé à faire du pays l’une des quatre principales puissances de défense du monde.

Cérémonie de déploiement du premier avion de combat coréen produit en série, le KF-21 pic.twitter.com/JCXAR1xwbQ – Dr Ajayshree Singh Sambyal (@AjayshreeSamby3) 25 mars 2026

« La Corée du Sud a enfin obtenu des armes pour protéger la paix grâce à sa propre technologie, non seulement sur terre et sur mer, mais aussi dans les airs », a ajouté Lee.

Il ne fait aucun doute que la Corée du Sud est en train de devenir rapidement un acteur majeur en matière de fabrication de défense, et cela se reflète également de plus en plus dans ses exportations de premier plan.

Outre le KF-21, Lee a également pris le temps de mentionner l’obusier automoteur K9 et le système de missiles sol-air Cheongung, qui ont tous deux obtenu des ventes lucratives à l’étranger. Dans le secteur des avions militaires, les avions d’entraînement et de combat légers avancés T-50/FA-50 de KAI se sont également révélés être une force avec laquelle il faut compter en termes de ventes mondiales.

De retour au KF-21, l’avion à réaction a été développé pour remplacer le F-4E Phantom II, désormais à la retraite, et les chasseurs F-5E/F Tiger II, toujours actifs.

Le programme a été officiellement lancé en 2016, suivi du déploiement du premier prototype en avril 2021 et du premier vol d’un prototype en juillet 2022. En mai 2023, le KF-21 a été provisoirement jugé « apte au combat ».

Au total, six prototypes ont été construits et pilotés, dont deux réalisés dans la version biplace du jet.

Les plans précédemment annoncés prévoient que l’armée de l’air de la République de Corée (ROKAF) reçoive 40 KF-21 d’ici 2028 et dispose d’une flotte complète de 120 avions déployés d’ici 2032.

Quant à la manière dont la Corée du Sud est parvenue si rapidement à ce stade, elle a adopté une approche sensiblement différente des autres programmes de chasseurs de nouvelle génération.

Le KF-21 n’a jamais été présenté comme un chasseur de cinquième génération doté de toutes les fonctionnalités et capacités avancées que cela implique. Au lieu de cela, Séoul le décrit comme un « avion de combat de génération 4,5 », en utilisant une nomenclature plus couramment utilisée pour définir les chasseurs nouveaux ou considérablement modernisés apparus à partir des années 1990.

Contrairement à un « véritable » chasseur de cinquième génération, la conception de la cellule du KF-21 n’est pas principalement axée sur la furtivité, et son niveau de fusion de capteurs est nettement moins avancé que celui du F-35, par exemple.

Pour la ROKAF, un chasseur plus austère pose moins de problèmes, puisqu’elle reçoit déjà le F-35A fourni par les États-Unis.

Dans le même temps, le KF-21 apportera une multitude de fonctionnalités avancées qui ne seraient pas déplacées dans un design plus ambitieux.

Ceux-ci comprennent un radar à réseau actif à balayage électronique (AESA) et une recherche et un suivi infrarouges (IRST). Son armement comprendra également des missiles air-air MBDA Meteor à portée visuelle supérieure à propulsion statoréacteur et, apparemment, des missiles de croisière à longue portée produits localement.

Il existe également des possibilités d’améliorations supplémentaires, qui permettraient au KF-21 d’atteindre un niveau beaucoup plus proche d’un avion à réaction de cinquième génération.

Dans sa forme initiale, le KF-21 porte ses armes de manière externe ou semi-conforme, bien que la future version Block 3 du jet soit prévue pour comporter des baies d’armes internes.

D’autres versions avancées du jet sont également envisagées, notamment une plate-forme de brouillage d’escorte, dont le concept a été révélé lors de la cérémonie de déploiement d’aujourd’hui.

🇰🇷Concept KF-21EJ (Escort Jammer) / KF-21EX (véritable variante de 5e génération avec baie d’armes interne). Ces concepts ont été introduits dans la vidéo de la cérémonie de déploiement du premier KF-21 produit en série, présentant les évolutions futures potentielles de la plate-forme, allant de dédiées… https://t.co/j7BvtoZQ39 pic.twitter.com/PRaAJHZWbW – 笑脸男人 (@lfx160219) 25 mars 2026

La Corée du Sud adopte également le concept d’équipe avec ou sans équipage pour améliorer encore les capacités du KF-21.

Séoul espère que ses KF-21 travailleront en étroite collaboration avec des drones furtifs locaux, afin de renforcer le potentiel des chasseurs avec équipage et de maximiser la « masse de combat ». À cet égard, l’existence d’une version biplace devrait présenter des avantages particuliers, le cockpit arrière pouvant accueillir un contrôleur de drone dédié. Vous pouvez en savoir plus sur le concept ici.

En termes de performances brutes, le KF-21 n’est pas en reste non plus, avec de meilleures performances cinématiques qu’un F-16C.

En évitant certains aspects du développement des chasseurs qui consomment traditionnellement un temps et des fonds exorbitants, KAI a réussi à devancer de nombreux autres rivaux potentiels. Dans le même temps, un écart de cinq ans entre le déploiement du prototype et le premier exemplaire produit en série se compare à environ 11 ans entre le premier vol du prototype X-35 Joint Strike Fighter et le premier vol de la première cellule de production complète, le F-35A AF-6.

Ce jour-là en 2011, l’AF-6 a ​​décollé. 🚀 #DYK: L’AF-6, le premier F-35 de série, a effectué son premier vol le 25 février 2011.

Aujourd’hui, ce chasseur de cinquième génération continue d’évoluer, permettant aux forces alliées de garder une longueur d’avance sur toute menace. pic.twitter.com/3Dj2mz1ss7 – F-35 Lightning II (@thef35) 26 février 2025

Pour la Russie également, 10 ans se sont écoulés entre le premier vol du prototype T-50 en 2010 et le premier vol de la première cellule Su-57 Felon de production complète en 2020.

Cela ne veut pas dire que le KF-21 n’a rencontré aucun problème. Les relations sont particulièrement délicates avec l’Indonésie, qui a rejoint le programme en tant que partenaire junior avant de se retrouver coincée dans des différends sur les coûts et la répartition des tâches.

Selon les dernières informations, Séoul envisage de signer un accord pour exporter 16 KF-21 vers l’Indonésie. Aujourd’hui, le président Lee a également déclaré que la Corée du Sud chercherait d’autres pays partenaires à renforcer davantage la compétitivité de son industrie de défense, y compris peut-être aussi le KF-21.

De plus en plus, la Corée du Sud développe une large gamme d’armes aériennes fabriquées localement, évitant ainsi de dépendre des importations d’armes et, dans le même temps, permettant à Séoul de les proposer elle-même à l’exportation sans faire face à des restrictions potentielles telles que les réglementations sur le trafic international d’armes (ITAR) du gouvernement américain.

Compte tenu du statut croissant de la Corée du Sud en tant que fournisseur d’armes haut de gamme, le KF-21 pourrait bien devenir une perspective d’exportation très attractive. Entre-temps, le déploiement de l’avion produit en série rapproche la première livraison à la ROKAF et souligne ainsi la modernisation continue de l’armée de l’air.